Всички ѝ слагат думи в устата, които никога не е казвала! Как пророчествата на Баба Ванга подхранват руската пропаганда

9 Март, 2026 14:48 1 251 47

Ванга се е превърнала в мощен аватар, използван за всичко - от сензационна кликбейт до пропагандирането на проруски наративи

Всички ѝ слагат думи в устата, които никога не е казвала! Как пророчествата на Баба Ванга подхранват руската пропаганда - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Guardian The Guardian

Предвидила ли е Баба Ванга войната между Израел и Иран, намесата на САЩ, ракетите и затварянето на въздушното пространство? Миналата седмица подобни заглавия са се появили из интернет, а в статии преди това се е размишлявало върху нейните "прогнози за 2026 г.", които включвали началото на Третата световна война и първия контакт на човечеството с извънземни, пише "Гардиън".

Подобни твърдения предизвикват интереса на потребителите в интернет, като по този повод българи са предупредили, че много от пророчествата, приписвани на Ванга, вероятно никога не са били изричани от нея. Вместо това тя се е превърнала в мощен аватар, използван за всичко - от сензационна кликбейт до пропагандирането на проруски наративи.

"Това е абсурдно", заяви Иван Драмов от фондация "Баба Ванга", който е изброил и неверни твърдения - разпространени в TikTok, YouTube и публикации, вариращи от британски таблоиди до албански държавни медии - за виденията на Ванга за ядрена катастрофа или световни войни.

"За тази свята жена са разказвани абсолютни лъжи", по думите на Драмов, който е допълнил, че Ванга се е занимавала главно със здравословните проблеми на хората, а не с предстоящите катаклизми в света.

Драмов е припомнил, че Баба Ванга се озовава в центъра на вниманието по време на Втората световна война, когато хората започват да я посещават, за да разберат дали техните близки ще се завърнат от фронта.

Той изтъкна, че изказванията на Ванга често са тясно фокусирани върху живота на тези, които идват да я видят, както и на техните роднини. "Тя казва на хората при кой лекар да отидат, какви действия да предприемат, но нищо повече", подчерта още Иван Драмов.

През 2024 година изследователи от Тексаския университет в Остин отбелязаха, че руснаците са сред тези, които с готовност са прегърнали Ванга, която се е превърнала в "един от най-забележителните медии за "истина" в руското въображение на 20-ти и 21-ви век".

Днес нейното име и предполагаемите ѝ пророчества често се споменават в Русия, понякога за да се подкрепят политически наративи, свързани с Кремъл.

Резултатът е комбинация с широкообхватно въздействие: доклад от 2024 г. за дезинформацията на медийната организация BIRN Албания, който проучи 36 албански публикации в продължение на една година, откри поне дузина статии, повечето от които цитират руски медии, в които предсказанията на Ванга "често се използват от конспиративни и дезинформационни медии за подсилване на определени наративи срещу НАТО и ЕС".

Виктория Витанова-Кербер, докторант и научен сътрудник в катедрата по глобално християнство и междурелигиозна теология в университета във Фрибург, заяви, че "нетърпеливата прегръдка на Ванга от руснаците опровергава факта, че е малко вероятно българката да е казала нещо - поне не изрично - за Русия".

Вместо това много от предсказанията, приписвани на Ванга - от падането на Съветския съюз до видения за славно бъдеще на Русия, могат да бъдат проследени до руския писател Валентин Сидоров, който твърди, че се е срещал с Ванга през 70-те години на миналия век.

"Няма обаче записи на тези срещи, което би позволило на Сидоров свободно тълкуване или дори тълкуване на това, което Ванга е казала или не е казала за Русия", обясни Витанова-Кербер.

Тя допълва, че "някои от неговите писания от началото на 90-те години на миналия век предполагат, че Ванга е предсказала бъдещото върховенство на Русия над САЩ - разказ, добре приет и в днешна Русия."

Трудовете на Сидоров дадоха началото на ново поколение видни така наречени експерти по Ванга в Русия, много от които придобиха известност през последните 10 години, дори когато са измисляли факти или са изопачавали оскъдните исторически ресурси, за да отговарят на собствените си политически възгледи или интереси, по думите ѝ.

Виктория Витанова-Кербер допълни, че тези експерти "преувеличаваха, допълваха и преосмисляха информацията отново, докато тя не се впише в доминиращите наративи на днешната руска политика на идентичността: национално величие, антизападност и запазване на "традиционните ценности" на източноправославното християнство, за разлика от "гнилите" либерални ценности на "запада".

Резултатът беше дискурс за Ванга - сред многото, които циркулират в Русия днес - който се откроява със своя конспиративен, антизападен уклон и се стреми да оправдае събития като руската инвазия в Украйна. "Тази неяснота на историческите факти, съчетана с духовния авторитет, който Ванга все още има в Русия - и не само там - я прави удобен инструмент на политическа пропаганда", обясни още Витанова-Кербер.

Гледната точка беше споделена и от изследователи от Тексаския университет в Остин, които отбелязаха, че силата и привлекателността на Ванга не се ограничават до ролята ѝ на медиум за мъртвите или до предполагаемата ѝ способност да вижда бъдещето. "Вместо това се крие във факта, че тя е гъвкав медиум, чието име и глас могат да бъдат използвани за различни цели", казаха те.

Привидно неспирният поток от пророчества, приписвани на Ванга, е изненадващ, като се има предвид, че никой не е записал Ванга, докато е била жива, и мистичката не е оставила никакви писмени записи, посочи Жени Костадинова, българска авторка, чиито книги за Ванга са преведени на няколко езика.

"Всички ѝ слагат думи в устата, които никога не е казвала", подчерта тя и допълни, че "тъй като авторитетът ѝ на пророчица е като този на Нострадамус, стотици хора са изкушени да говорят от нейно име."

В една книга Костадинова описва пророчествата на Ванга като нещо средно между "истина и мит", отбелязвайки, че те обикновено са били преразказвани и тълкувани до известна степен.

Въпреки това, мнозина сякаш са склонни да разпространяват неверни, сензационни твърдения за това, което Ванга е казала през живота си, посочи още Костадинова.

"Ако питате мен, кой не се е възползвал от името на Ванга за свои цели? Всяка пропаганда го използва, за да излъчва свои собствени внушения, тези, които са ѝ угодни, за да достигне до масите", изтъкна писателката.

По думите на Иван Драмов в известен смисъл това е бил намек за бъдещето, което Ванга е предвидила. През 1989 г., когато комунистическият режим в България се разпада, Ванга наблюдава как нейният образ и име започват да се използват за продажба на всичко - от дрехи до кърпички.

Макар че Ванга никога не е споменавала възможността дезинформацията и пропагандата да бъдат добавени към списъка, "като цяло тя заявява, че името ѝ ще бъде злоупотребено", обясни той.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 27 гласа.
  • 1 Варна 3

    10 18 Отговор
    Тя говори само за света, замесена дори и Русия. Русия в бъдещето ще има отрицателни промени, а не знаят, че Ванга няма проруска пропаганда. Русия въобще да не се меси в България. Единствено и само българският народ няма да изчезне, докато останалите ще изчезнат.

    14:51 09.03.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    13 27 Отговор
    Русия постоянно публикува фейкове с българска намеса в пророчествата.

    14:53 09.03.2026

  • 3 Баба Ванга

    22 9 Отговор
    Путин ке си пусни брада като Маркс и Енгелс и ще избяга в Щатите да живее Ще разнася пици

    Коментиран от #22

    14:53 09.03.2026

  • 4 Варна 3

    12 26 Отговор
    Искам Русия да бъде унищожена скоро!

    14:54 09.03.2026

  • 5 В пропагандната война

    22 3 Отговор
    не е включена само Ванга. Споменавани са и преподобна Стойна, Едгар Кейси, Нострадамус. Само за дядо Влайчо не са се сетили…

    14:54 09.03.2026

  • 6 Познава жената

    23 10 Отговор
    Ванга е казала че ПП-ДБ са педофили

    Коментиран от #13

    14:55 09.03.2026

  • 7 И кво прави тая

    12 4 Отговор
    фондация "Баба Ванга" ?

    14:56 09.03.2026

  • 8 Антируснак

    11 19 Отговор
    Скапаните москали и нашенските миризливи копейки масово "се бършат" с некви измислени цитати от Вангелия Гущерова, скапанняците!

    14:56 09.03.2026

  • 9 ВВП

    12 6 Отговор
    Тъпото от Гардиън отиде и при Ванга .Заливат света с токсичната си помия .Подлогите лапат .

    Коментиран от #20

    14:57 09.03.2026

  • 10 Точно пък тия от гардиЪн знаят

    18 8 Отговор
    Какво е казала, палячовци

    14:57 09.03.2026

  • 11 Тя не е "свята жена"

    6 16 Отговор
    А е вещица! Пишете глупости

    14:57 09.03.2026

  • 12 ВВП

    16 6 Отговор
    Вярвай на Гардиън,ДВ, Блумбърг И ще умреш беден ,болен,с борчове.

    14:58 09.03.2026

  • 13 обикновен човек

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Познава жената":

    ами вие ще засенчите и баба ванга, мушморок!

    14:59 09.03.2026

  • 14 Ту-тууууу

    10 2 Отговор
    Гледната точка беше споделена и от изследователи от Тексаския университет в Остин, които отбелязаха, че силата и привлекателността на Ванга не се ограничават до ролята ѝ на медиум за мъртвите .....Ту-тууууу

    15:00 09.03.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    8 12 Отговор
    Последното пророчество на Ванга гласи:
    На руснак вяра нямай, Три Дня проверявай ☝️😁

    Коментиран от #29

    15:00 09.03.2026

  • 16 Откачена работа

    13 1 Отговор
    И леля Ванга била с Путин?! Редко тъпо вестникарско твърдение.

    15:02 09.03.2026

  • 17 стоян георгиев

    4 12 Отговор
    Феновете на путлер вярват в подобни щуротии.те не случайно се тиражират от техни сателитни издания или липности.

    15:02 09.03.2026

  • 18 Абсурдистан

    3 0 Отговор
    Няма значение кой, всички които цитерат фалшификати, свързани с Ванга са малоумни безбожници, които си нямат идея какъв грях извършват и как ще им се стовари върху главите на тях или на техни близки рано или по-късно.

    15:03 09.03.2026

  • 19 Анонимен

    5 2 Отговор
    Тя точно е определила датата на конфликта с 5 на брой 2-22.02.2022година.Началото на голямото завръщане на Полярната мечка.Видяла е Владимир като епохален пълководец,носещ се във вихъра на битката...

    15:04 09.03.2026

  • 20 ми не лапкай

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ВВП":

    гълтай!

    15:06 09.03.2026

  • 21 Значи се оказва че тая Ванга

    6 1 Отговор
    Е била американски шпионин от Тексас

    15:06 09.03.2026

  • 22 мъдро

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Баба Ванга":

    Тая мисла е нова даже за Гардиън. Браво!

    15:06 09.03.2026

  • 23 Георги

    6 0 Отговор
    Пак глупости. Ванга е предимно личителка, помага на хората.
    Публикувайте казаното от Слава Севрювкова за Русия. Тя е световен феномен не само заради точни пророчества, които прави, но и заради важни научни открития, описвайки строежа на атома, години преди учените. Има уникалната дарба да вижда микрокосмоса.
    Огромният ѝ принос към науката ѝ носи изключително голямо уважение в световните академични среди. Със завършено само четвърто отделение, тя е титулувана с "Професор" в няколко международни академии.

    15:07 09.03.2026

  • 24 Няма Дати

    3 0 Отговор
    Баба Ванга точни дати не е давала за събития, това са го казвали, всичките й близки роднини и приятели. Единствено е давала дата за смъртта на човек, но тя не я е казвала директно на хората, за да не живеят в страх. Душата е безсмъртна, бъдете добри християни.

    15:08 09.03.2026

  • 25 Ердоган

    2 6 Отговор
    Ванга: Зелен Комик ще освободи Русия

    15:09 09.03.2026

  • 26 Зарина

    2 1 Отговор
    Години наред във всички български медии също се публикуваха какви ли не глупости, които уж била казала Ванга. Пари печелят от наивници. И всичката тази фалшификация е да обработват стадото в дадена политическа и икономическа посока.

    15:10 09.03.2026

  • 27 Поне жената е раздавала

    1 1 Отговор
    марихуана на нуждаещите се. Била е и дилър на Людмила. Написали са го там ония от Тексаския университет в Остин. Македонска качествена тревичка

    15:11 09.03.2026

  • 28 Тома

    5 1 Отговор
    Хубава статия за тъпите ангичани

    15:12 09.03.2026

  • 29 ха-ха

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    ДЖУДЖА , забравих ме се ние с теб ...Докато скиторих из юропата , ти пак си драскаш по сайтовете ...Остави ги руснаците , те и без нас ще се оправят , ама урките - за тях няма никакъв шанс , за твое съжаление ...

    15:13 09.03.2026

  • 30 Можехме да използваме

    0 1 Отговор
    ролята ѝ на медиум и за мъртвите калушковци.

    15:14 09.03.2026

  • 31 ВВП

    7 2 Отговор
    Точно Гардиън цитират баба ти Ванга..Обаче писали и за руснаците ..Тъпа английска пропаганда .За тъпи хорица .

    Коментиран от #32

    15:15 09.03.2026

  • 32 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    3 8 Отговор

    До коментар #31 от "ВВП":

    Сто процента руска пропаганда

    Коментиран от #40, #43

    15:16 09.03.2026

  • 33 ВВП

    1 0 Отговор
    Глупакът е неуязвим.Тед кочефф..

    15:17 09.03.2026

  • 34 Уса

    3 2 Отговор
    И вие вечно надрусаните британски учени пирати се нсрхте с Нострадамус

    15:17 09.03.2026

  • 35 реалистъ

    1 5 Отговор
    Вангелия е проект на КГБ и ДС. Самата тя получаваше сведения от милицията, и затуй шашкаше простия народец, когато съобщаваше имена на починали близки. Самата Вангелия обаче също беше проста, и не е говорила по световни дела и няма предсказания, каквито й приписват.

    15:18 09.03.2026

  • 36 Дии

    2 3 Отговор
    Смешка Злобева е най големия капацитет по баба Ванга. За 4000 лева всичко ще каже и потвърди че е чула от баба Вангя. Особено ако е хвалба за Русийката и ако го е чула на сбирка на правоверните комунисти, провела се в кварталното ОФ клубче.

    15:20 09.03.2026

  • 37 На Ванга

    3 3 Отговор
    се приписват и думите:
    "Да се държим за Русия. Тя е високотехнологична нация".
    Публиката да прецени, как тези думи ги е изрекра тази селска женица.

    15:20 09.03.2026

  • 38 Боклуци

    1 0 Отговор
    Всичко което изброявате ще ви се изсипе на крадливите глави 💣💣💣💣💣💣💣🪦🪦🪦🪦🪦🪦 амин

    15:20 09.03.2026

  • 39 Обикновен

    5 0 Отговор
    Русофобите изкараха, че Ванга е била путинистка!
    Не сквернете паметта на светицата!
    За 35 години нискочели твари погубиха моралните устои на българина.

    Коментиран от #45

    15:23 09.03.2026

  • 40 Боко

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    404 💩💩💩💩😩😩😩😩😩👌👌👌👌е анналллнО порррно с насссиране

    15:23 09.03.2026

  • 41 Цвете

    2 1 Отговор
    ТЕ НЕ САМО СПЕКУЛИРАТ НАГЛО ,А И БЯХА НАПРАВИЛИ СЕРИЕН ФИЛМ, КОЙТО БЕ ИЗЛЪЧЕН И ПО БНТ, ПРЕДИ ГОДИНИ. ПРОСТО НЯМА ДА ГИ ОГРЕЕ. СТАНАЛИ ЗА ПОСМЕШИЩЕ.👍🇧🇬🫦

    15:23 09.03.2026

  • 42 През януари

    2 2 Отговор
    на 2007 г. Баба ни Ванга каза: "Напролет ке се оправиме".
    След което добавихме 3 нули на лева.
    Да беше казала за коя пролет става дума.

    15:24 09.03.2026

  • 43 Хайде де

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Марш в твоята наркомания! КОЙ СИ?

    15:26 09.03.2026

  • 44 ВВП

    2 0 Отговор
    Все пак този пасквил е от Гардиън .Нее от РИА новости ..

    15:26 09.03.2026

  • 45 Та коя е казал,

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Обикновен":

    че е светица?
    Православната църква я отрича.
    От друга странаа, Ванга живя в подходящо време. Щото ако беше преди 500 години ....

    15:27 09.03.2026

  • 46 Забравиха...

    0 1 Отговор
    Забравиха да кажат това което Е казала: русия ке падне!

    15:40 09.03.2026

  • 47 Помнещ

    1 0 Отговор
    Единственото, което със сигурност е казала за Русия е, че: "Русия нема да погине. Русия ке се изправи. Русия си е Русия." Това го има записано на видео и може да го гледате в тубата точно с тези думи. Записът е от началото на 90-те когато се разпадна Съветския съюз и се започнаха междусъседските войни. Тогава думите на Ванга отново звучаха смешно, защото хората там нямаше какво да ядат. Обаче тя го каза категорично и удряше с ръка по масата, докато говореше. Всички останали неща са измишльотини и някакви хора твърдят, че са ги чули от нея. Тя никога не говореше с точни години и срокове.

    15:47 09.03.2026