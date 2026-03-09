Всички ѝ слагат думи в устата, които никога не е казвала! Как пророчествата на Баба Ванга подхранват руската пропаганда

Предвидила ли е Баба Ванга войната между Израел и Иран, намесата на САЩ, ракетите и затварянето на въздушното пространство? Миналата седмица подобни заглавия са се появили из интернет, а в статии преди това се е размишлявало върху нейните "прогнози за 2026 г.", които включвали началото на Третата световна война и първия контакт на човечеството с извънземни, пише "Гардиън".

Подобни твърдения предизвикват интереса на потребителите в интернет, като по този повод българи са предупредили, че много от пророчествата, приписвани на Ванга, вероятно никога не са били изричани от нея. Вместо това тя се е превърнала в мощен аватар, използван за всичко - от сензационна кликбейт до пропагандирането на проруски наративи.

"Това е абсурдно", заяви Иван Драмов от фондация "Баба Ванга", който е изброил и неверни твърдения - разпространени в TikTok, YouTube и публикации, вариращи от британски таблоиди до албански държавни медии - за виденията на Ванга за ядрена катастрофа или световни войни.

"За тази свята жена са разказвани абсолютни лъжи", по думите на Драмов, който е допълнил, че Ванга се е занимавала главно със здравословните проблеми на хората, а не с предстоящите катаклизми в света.

Драмов е припомнил, че Баба Ванга се озовава в центъра на вниманието по време на Втората световна война, когато хората започват да я посещават, за да разберат дали техните близки ще се завърнат от фронта.

Той изтъкна, че изказванията на Ванга често са тясно фокусирани върху живота на тези, които идват да я видят, както и на техните роднини. "Тя казва на хората при кой лекар да отидат, какви действия да предприемат, но нищо повече", подчерта още Иван Драмов.

През 2024 година изследователи от Тексаския университет в Остин отбелязаха, че руснаците са сред тези, които с готовност са прегърнали Ванга, която се е превърнала в "един от най-забележителните медии за "истина" в руското въображение на 20-ти и 21-ви век".

Днес нейното име и предполагаемите ѝ пророчества често се споменават в Русия, понякога за да се подкрепят политически наративи, свързани с Кремъл.

Резултатът е комбинация с широкообхватно въздействие: доклад от 2024 г. за дезинформацията на медийната организация BIRN Албания, който проучи 36 албански публикации в продължение на една година, откри поне дузина статии, повечето от които цитират руски медии, в които предсказанията на Ванга "често се използват от конспиративни и дезинформационни медии за подсилване на определени наративи срещу НАТО и ЕС".

Виктория Витанова-Кербер, докторант и научен сътрудник в катедрата по глобално християнство и междурелигиозна теология в университета във Фрибург, заяви, че "нетърпеливата прегръдка на Ванга от руснаците опровергава факта, че е малко вероятно българката да е казала нещо - поне не изрично - за Русия".

Вместо това много от предсказанията, приписвани на Ванга - от падането на Съветския съюз до видения за славно бъдеще на Русия, могат да бъдат проследени до руския писател Валентин Сидоров, който твърди, че се е срещал с Ванга през 70-те години на миналия век.

"Няма обаче записи на тези срещи, което би позволило на Сидоров свободно тълкуване или дори тълкуване на това, което Ванга е казала или не е казала за Русия", обясни Витанова-Кербер.

Тя допълва, че "някои от неговите писания от началото на 90-те години на миналия век предполагат, че Ванга е предсказала бъдещото върховенство на Русия над САЩ - разказ, добре приет и в днешна Русия."

Трудовете на Сидоров дадоха началото на ново поколение видни така наречени експерти по Ванга в Русия, много от които придобиха известност през последните 10 години, дори когато са измисляли факти или са изопачавали оскъдните исторически ресурси, за да отговарят на собствените си политически възгледи или интереси, по думите ѝ.

Виктория Витанова-Кербер допълни, че тези експерти "преувеличаваха, допълваха и преосмисляха информацията отново, докато тя не се впише в доминиращите наративи на днешната руска политика на идентичността: национално величие, антизападност и запазване на "традиционните ценности" на източноправославното християнство, за разлика от "гнилите" либерални ценности на "запада".

Резултатът беше дискурс за Ванга - сред многото, които циркулират в Русия днес - който се откроява със своя конспиративен, антизападен уклон и се стреми да оправдае събития като руската инвазия в Украйна. "Тази неяснота на историческите факти, съчетана с духовния авторитет, който Ванга все още има в Русия - и не само там - я прави удобен инструмент на политическа пропаганда", обясни още Витанова-Кербер.

Гледната точка беше споделена и от изследователи от Тексаския университет в Остин, които отбелязаха, че силата и привлекателността на Ванга не се ограничават до ролята ѝ на медиум за мъртвите или до предполагаемата ѝ способност да вижда бъдещето. "Вместо това се крие във факта, че тя е гъвкав медиум, чието име и глас могат да бъдат използвани за различни цели", казаха те.

Привидно неспирният поток от пророчества, приписвани на Ванга, е изненадващ, като се има предвид, че никой не е записал Ванга, докато е била жива, и мистичката не е оставила никакви писмени записи, посочи Жени Костадинова, българска авторка, чиито книги за Ванга са преведени на няколко езика.

"Всички ѝ слагат думи в устата, които никога не е казвала", подчерта тя и допълни, че "тъй като авторитетът ѝ на пророчица е като този на Нострадамус, стотици хора са изкушени да говорят от нейно име."

В една книга Костадинова описва пророчествата на Ванга като нещо средно между "истина и мит", отбелязвайки, че те обикновено са били преразказвани и тълкувани до известна степен.

Въпреки това, мнозина сякаш са склонни да разпространяват неверни, сензационни твърдения за това, което Ванга е казала през живота си, посочи още Костадинова.

"Ако питате мен, кой не се е възползвал от името на Ванга за свои цели? Всяка пропаганда го използва, за да излъчва свои собствени внушения, тези, които са ѝ угодни, за да достигне до масите", изтъкна писателката.

По думите на Иван Драмов в известен смисъл това е бил намек за бъдещето, което Ванга е предвидила. През 1989 г., когато комунистическият режим в България се разпада, Ванга наблюдава как нейният образ и име започват да се използват за продажба на всичко - от дрехи до кърпички.

Макар че Ванга никога не е споменавала възможността дезинформацията и пропагандата да бъдат добавени към списъка, "като цяло тя заявява, че името ѝ ще бъде злоупотребено", обясни той.