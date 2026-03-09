Стармър към Тръмп: Великобритания решава според собствените си интереси

Киър Стармър, премиер на Великобритания, заяви, че решенията, касаещи националните интереси, се вземат от британското правителство, след като Доналд Тръмп, президент на САЩ, критикува Лондон за реакцията му във войната с Иран, цитирана от News.bg.

Стармър посочи, че Великобритания продължава да работи в тясно сътрудничество със Съединените щати и отбеляза, че двамата лидери са разговаряли по телефона ден преди това. В същото време той подчерта, че решенията за това кое е в най-добрия интерес на страната се вземат в Лондон.

„Решенията за това какво е в най-добрия интерес на Великобритания са решения на премиера. Така съм подходил към всички въпроси и решения, които ми се е наложило да взема“, заяви той.

От началото на конфликта с Иран Тръмп многократно критикува британската позиция. През уикенда той написа, че „няма нужда от хора, които се включват във войни, след като ние вече сме победили“ и нарече Великобритания „нашият някога велик съюзник“.

Напрежението между двете страни се засили, след като Лондон първоначално отказа да позволи на американските сили да използват британски военни бази за атаки срещу Иран. По-късно британското правителство даде разрешение за използване на базите за „отбранителни удари по ирански ракетни установки“.

Стармър предупреди, че продължителният конфликт може да доведе до сериозни икономически последици. „Колкото по-дълго продължава войната, толкова по-голям е рискът от негативно въздействие върху икономиката, домакинствата и бизнеса във Великобритания“, каза той.

Британското правителство провежда разговори с международни партньори за мерки, които да ограничат икономическите ефекти на конфликта и да защитят икономиката на страната, добави премиерът.