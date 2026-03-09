Новини
Стармър към Тръмп: Великобритания решава според собствените си интереси

9 Март, 2026 14:04 552 10

  • киър стармър-
  • великобритания-
  • критики-
  • доналд тръмп

Британският премиер подчерта самостоятелността на Лондон и призова за мерки срещу икономическите последствия от войната с Иран

Стармър към Тръмп: Великобритания решава според собствените си интереси - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Киър Стармър, премиер на Великобритания, заяви, че решенията, касаещи националните интереси, се вземат от британското правителство, след като Доналд Тръмп, президент на САЩ, критикува Лондон за реакцията му във войната с Иран, цитирана от News.bg.

Стармър посочи, че Великобритания продължава да работи в тясно сътрудничество със Съединените щати и отбеляза, че двамата лидери са разговаряли по телефона ден преди това. В същото време той подчерта, че решенията за това кое е в най-добрия интерес на страната се вземат в Лондон.

„Решенията за това какво е в най-добрия интерес на Великобритания са решения на премиера. Така съм подходил към всички въпроси и решения, които ми се е наложило да взема“, заяви той.

От началото на конфликта с Иран Тръмп многократно критикува британската позиция. През уикенда той написа, че „няма нужда от хора, които се включват във войни, след като ние вече сме победили“ и нарече Великобритания „нашият някога велик съюзник“.

Напрежението между двете страни се засили, след като Лондон първоначално отказа да позволи на американските сили да използват британски военни бази за атаки срещу Иран. По-късно британското правителство даде разрешение за използване на базите за „отбранителни удари по ирански ракетни установки“.

Стармър предупреди, че продължителният конфликт може да доведе до сериозни икономически последици. „Колкото по-дълго продължава войната, толкова по-голям е рискът от негативно въздействие върху икономиката, домакинствата и бизнеса във Великобритания“, каза той.

Британското правителство провежда разговори с международни партньори за мерки, които да ограничат икономическите ефекти на конфликта и да защитят икономиката на страната, добави премиерът.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    8 1 Отговор
    Този още малко и ще подлудее защото бай дончо истината го прави смешен

    Коментиран от #4

    14:07 09.03.2026

  • 2 малко истински факти

    8 0 Отговор
    Либерастичноувредения стармърчо , ко друго да очакваш от евролибираст.

    14:08 09.03.2026

  • 3 честен ционист

    7 3 Отговор
    Стармър намеква, че ще почне да купува в рубли, а аз ще взема да обменя малко тия дни, както февруари 2022 ви думах и вие пак се ослушвахте като гърмени зайци.

    14:09 09.03.2026

  • 4 така е

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Смешника сам се направи на смешник , не беше нужно дори и дончо да му помага в това .

    14:10 09.03.2026

  • 5 Хохо Бохо

    2 1 Отговор
    200 долара за барел и ще почнат гладните бунтове, стърмър, мърмър, мерц, макарон......ще бъдат пометени

    14:13 09.03.2026

  • 6 Пич

    3 0 Отговор
    Превод:
    Страмър - говедарите ги ползваме само за бой и сексене!

    14:15 09.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    СПОРЕД АНГЛИЙСКАТА КИВР - КОМИСИЯТА ИМ
    ..
    ГАДНОБРИТАНИЯ ИМА ГАЗ ЗА 2 ДНИ
    .....
    И ЕДНИ АЛЧНИ ЕВРЕЙСКИ БАРОНИ ЧАКАТ С ГОЛЕМИТЕ ТАНКЕРИ
    С АМЕРИКАНСКИ ГАЗ ДА И ПРОДАВАТ - ЩЕ ИМА РЯЗАНЕ НА РЪЦЕ И КРАКА :))

    14:17 09.03.2026

  • 8 България под Ционистко робство

    1 0 Отговор
    А у нас се взимат като дойде американския посланик, хване за ушите Гюра или Запряния мозък и ги завлече в задната стая да им наглася програмите.

    14:18 09.03.2026

  • 9 Путин

    0 0 Отговор
    Тръмпи, Великобритания не е ваш съюзник, вие сте нейна колония...

    14:20 09.03.2026

  • 10 Смокини и черници!

    0 0 Отговор
    🔉🎶 Хит в мрежата: Mattia von Sigmund - Boom, Boom, Tel Aviv (2025) - Internets Anti-Zionist Song🎵

    14:20 09.03.2026

