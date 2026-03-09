Новини
Сериозни прекъсвания на енергийните доставки! Цената на петрола прескочи 100 долара за барел

9 Март, 2026 14:18 1 388 48

Около една пета от световните доставки на петрол обикновено се превозват през Ормузкия проток, но към момента - заради конфликта между Израел, САЩ и Иран - трафикът през него е почти спрян

Сериозни прекъсвания на енергийните доставки! Цената на петрола прескочи 100 долара за барел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Световните цени на петрола скочиха над 100 долара за барел заради ескалацията на конфликта Близкия изток, предаде БиБиСи.

До средата на тази сутрин в Азия цената на петрола Brent се повиши с почти 24% до 114,74 долара, докато цената на Nymex се повиши с повече от 26% до 114,78 долара.

Около една пета от световните доставки на петрол обикновено се превозват през Ормузкия проток, но към момента - заради конфликта между Израел, САЩ и Иран - трафикът през него е почти спрян.

Сериозни прекъсвания на енергийните доставки от региона заплашват да повишат цените за потребителите и бизнеса по целия свят.

В отговор на покачването на цените на петрола редица азиатски държави вече предприемат извънредни мерки, за да ограничат икономическите последици.

От своя страна американският президент Донлад Тръмп коментира последиците от конфликта с Иран, като според него "краткосрочните цени на петрола, които бързо ще спаднат, след като иранската ядрена заплаха бъде елиминирана, са много ниска цена за сигурността и мира за Съединените щати и света". По думите му, "само глупаците не мислят така".


  • 1 Превод:

    33 3 Отговор
    Тръмп - Заедно с ционистите на Европа такъв ще и го турим, че ще я разцапим на две като Мойсей, Червено море! Буквално ще я разцапим, няма да я има повече!

    Коментиран от #36

    14:21 09.03.2026

  • 2 Смокини и черници!

    22 3 Отговор
    🔉🎶 Хит в мрежата: Mattia von Sigmund - Boom, Boom, Tel Aviv (2025) - Internets Anti-Zionist Song🎵

    Коментиран от #23, #27, #32

    14:21 09.03.2026

  • 3 честен ционист

    21 1 Отговор
    Сега е времето Спецов да меси погачата и тъкмо на Баце песът се окучил отново за ново хайванче армаганче, че Бъфи отдавна вече не познава стопанина си и го лае.

    14:21 09.03.2026

  • 4 Зевс

    33 0 Отговор
    Оня с перчема, пудела на циониста Биби, разказа играта на целия свят с безумните си мита, сега и с войната.

    14:21 09.03.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 0 Отговор
    КРАСНОВ И НАТАНЯХУ СА ВСЪЩНОСТ
    АГЕНТИТЕ НА ГРУ РФ ПЕТРОВ И БОШАРОВ
    ......
    ОПРАВИХА РУСКИЯ БЮДЖЕТ И СКАПАХА ЕС :)

    14:22 09.03.2026

  • 6 Махараминдри баба

    16 2 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    14:22 09.03.2026

  • 7 Махараминдри баба

    20 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:22 09.03.2026

  • 8 Махараминдри баба

    14 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #30

    14:22 09.03.2026

  • 9 Махараминдри баба

    10 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:22 09.03.2026

  • 10 Изперкал русофоб

    31 1 Отговор
    Ураааа! Следващата седмица ще плащам по 10 евро за литър бензин.
    Важното е на Путин да му е зле.

    Коментиран от #15

    14:22 09.03.2026

  • 11 300

    27 3 Отговор
    300 долара да стане дано. За да скапят западните икономики . А Русия ще забогатява с тази цена .

    Коментиран от #17

    14:23 09.03.2026

  • 12 Айде бе

    31 0 Отговор
    Кого лъжете бе вече е 120 !
    Русия за три дни заработи нови 100 милиарда долара, а краварника загуби нови 100.

    14:24 09.03.2026

  • 14 Австрийския художник

    14 0 Отговор
    Не ми е приятно, да ви го напомням, но:
    АЗ ВИ БЯХ ПРЕДУПРЕДИЛ...

    Поздрав за всички: The Heils - Hate to Say I Told You So 🎧

    Коментиран от #19

    14:25 09.03.2026

  • 15 Да си копейка е Божие наказание

    0 18 Отговор

    До коментар #10 от "Изперкал русофоб":

    Карай електрокар.Там немаш ядове с бензина.

    14:25 09.03.2026

  • 16 Мда...

    23 0 Отговор
    Ей сега Путин ще умре пак, за девети път. Тоя път от смях...

    14:25 09.03.2026

  • 17 Копейка

    1 11 Отговор

    До коментар #11 от "300":

    А на нас какъв ни е кяра?

    14:26 09.03.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 1 Отговор
    БИЙКО , ШИШИ И 40 СИКАДЖИЙЧЕТА
    НА 19 АПРИЛ 2026 ГОДИНА
    ЩЕ ОТНЕСАТ НАКАЗАТЕЛНИЯ ВОТ С ТИЯ ЦЕНИ НА ПЕТРОЛА
    .. ..
    А ТОЛКОВА СЕ НАТЯГАХА НА БАЙ ДОНЬО И УШКО НАТАНЯХУ :)

    14:27 09.03.2026

  • 19 Секира

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Австрийския художник":

    Много добра, вече втори ден не мога да спра да я въртя. Ще е хитът на сезона!

    14:27 09.03.2026

  • 20 Любо

    18 1 Отговор
    Ходете пеш.. .така каза ПКП!!!
    Но скоро и това няма да можете да правите защото хлябът ще стане 10 евро!

    14:27 09.03.2026

  • 21 У КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    21 1 Отговор
    Нова драма. НЕМА ПАРИ ЗА БЕНЗИН.

    14:27 09.03.2026

  • 22 Мъжко хоро

    18 1 Отговор
    Съвсем скоро ще се наложи всички да спрат да мърморят на ракия и шопска салата и да излезнат по улиците, защото ще взимат 900 евро, ще дължат 3000 за ток, вода и парно и ще са им нужни още 3000 евро за храна....

    14:30 09.03.2026

  • 23 Праз

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Смокини и черници!":

    Цяла вечер се носеше тази песен над Израел...
    Набира популярност в цял свят; абсолютен хит!

    14:32 09.03.2026

  • 24 Бензъл

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Русодебил":

    Тука ти си най големия.А и друго ръката на службите е дълга

    14:33 09.03.2026

  • 25 бай Дончо

    13 0 Отговор
    ще бъде хвърлен на кучетата много скоро. Стана непотребен. Не свърши никаква работа. Дори няма да успее да открие тържествено балната зала. Оказа се не особено умен.

    14:34 09.03.2026

  • 26 УРСУЛА ЩАСТЛИВА

    7 6 Отговор
    Руския петрол е по 42 долара, НАЛИ?

    Коментиран от #41

    14:35 09.03.2026

  • 27 Бум, бум, бум!

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Смокини и черници!":

    Тази песен обедини хора от всички раси, религии и възрасти. Световен хит Номер.1 в момента!!!

    14:35 09.03.2026

  • 28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 0 Отговор
    Путин си умря....от кеф

    14:37 09.03.2026

  • 29 Нас пък кво ни интересува петрола

    13 0 Отговор
    От повече от два месеца танкер в Росенец не е влизал да разтоварва

    14:39 09.03.2026

  • 31 Нищо не е това

    8 0 Отговор
    петрола ще скочи над 260$ ако войната продължи

    Коментиран от #46

    14:40 09.03.2026

  • 32 Светът се събужда

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Смокини и черници!":

    Целият свят празнува с тази песен!🚀🎆

    14:40 09.03.2026

  • 33 Сталин

    13 1 Отговор
    Цената на петрола е вече 120 и до края на седмицата ще бъде вече 159 и следващата седмица цената на петрола отива в стратосферата,нашите негодници трябва спешно да пращат делегация при Путин да молят белким Путин пусне малко нефт да не пукнат цървулите от глад

    14:41 09.03.2026

  • 34 Чух че авиационното гориво

    14 0 Отговор
    Безплатно го давали на летище София

    Коментиран от #35

    14:42 09.03.2026

  • 35 Трън в гащите

    14 0 Отговор

    До коментар #34 от "Чух че авиационното гориво":

    Ние сме вече в Клуба на ботатите, можем да си позволим да черпим!

    14:43 09.03.2026

  • 36 гъдьо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Превод:":

    ти си добре,живееш си на луната и имаш всичко!

    14:49 09.03.2026

  • 37 Ауууу

    9 2 Отговор
    А защо всички много удобно пропускате факта, че през Ормузкия проток се превозва главно петрол за Китай и югоизточна Азия? Защо цената се покачва в Европа след като почти няма доставки за Европа от там?

    Коментиран от #38

    14:50 09.03.2026

  • 38 очевидно

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ауууу":

    Защото не е така.

    14:56 09.03.2026

  • 39 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Днес с лекота мина абсолютния рекорд 116 долара, до края на седмицата ще мине 200. Ще се молите на Путин за газ и за нефт до края на седмицата

    14:59 09.03.2026

  • 40 СССС

    5 1 Отговор
    Още ли питате Урсула и Тръмп от къде да купувате петрол и ток ??? Честито мизерия на българите и европейските народи !!!

    15:01 09.03.2026

  • 41 хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "УРСУЛА ЩАСТЛИВА":

    $42 е руския само в тефтерчето на урсулата.
    Иначе го "изнасят" за Индия към рафинерии руска собственост/съсобственост и снабдяват с дизел по пазарни цени Европа и отвъд. Към нас върви и бензин, по неведоми пътища, преработван често пъти на ишлеме в Турция. За това и ударът с цените у нас не е сериозен.

    15:03 09.03.2026

  • 42 НРБ

    3 1 Отговор
    Разкарайте Мурсула и бюрократите от ЕС и правете търговия с Русия !!!

    15:07 09.03.2026

  • 43 Очакваме

    3 1 Отговор
    Къпе на студен душ. Режим на тока и всички други холандски екстри в цяла Европа. И пожари от фотоволтаични системи останали без ток.

    15:07 09.03.2026

  • 44 Таман Ганчо и Ганка

    3 1 Отговор
    да ходят пеш, да отслабнат и въздухът да стане по чист!

    Аз съм ЗА!

    Коментиран от #47

    15:11 09.03.2026

  • 45 Петролът поскъпна,

    2 0 Отговор
    обаче Путин продължава да изнася евтино за Китай!
    Готов е на всичко, да продава на загуба, понеже деньги нет!

    15:13 09.03.2026

  • 46 Като как

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Нищо не е това":

    го сметна.
    Прилича на формулите на всичко знаещия пишман професор Витанов.

    15:15 09.03.2026

  • 47 Ти си ЗА

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Таман Ганчо и Ганка":

    Ама никой те не пита.
    Живуркай там.

    15:15 09.03.2026

  • 48 Идеално

    0 0 Отговор
    Америка печели мнооого, а ние сме си добре в клуба на богатите и не ни пука.
    Война до дупка, поне 6 месеца. Важното е в Иран да се установи демократичен режим щото там където има нефт трябва задължително да има демокрация - Ирак,Либия, Сирия, Венецуела , Иран и т.н.

    15:18 09.03.2026