Сериозни прекъсвания на енергийните доставки! Цената на петрола прескочи 100 долара за барел

Световните цени на петрола скочиха над 100 долара за барел заради ескалацията на конфликта Близкия изток, предаде БиБиСи.
До средата на тази сутрин в Азия цената на петрола Brent се повиши с почти 24% до 114,74 долара, докато цената на Nymex се повиши с повече от 26% до 114,78 долара.
Около една пета от световните доставки на петрол обикновено се превозват през Ормузкия проток, но към момента - заради конфликта между Израел, САЩ и Иран - трафикът през него е почти спрян.
Сериозни прекъсвания на енергийните доставки от региона заплашват да повишат цените за потребителите и бизнеса по целия свят.
В отговор на покачването на цените на петрола редица азиатски държави вече предприемат извънредни мерки, за да ограничат икономическите последици.
От своя страна американският президент Донлад Тръмп коментира последиците от конфликта с Иран, като според него "краткосрочните цени на петрола, които бързо ще спаднат, след като иранската ядрена заплаха бъде елиминирана, са много ниска цена за сигурността и мира за Съединените щати и света". По думите му, "само глупаците не мислят така".
1 Превод:
2 Смокини и черници!
3 честен ционист
4 Зевс
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АГЕНТИТЕ НА ГРУ РФ ПЕТРОВ И БОШАРОВ
......
ОПРАВИХА РУСКИЯ БЮДЖЕТ И СКАПАХА ЕС :)
6 Махараминдри баба
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
7 Махараминдри баба
Фидел Кастро 1992 г.
8 Махараминдри баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
9 Махараминдри баба
10 Изперкал русофоб
Важното е на Путин да му е зле.
11 300
12 Айде бе
Русия за три дни заработи нови 100 милиарда долара, а краварника загуби нови 100.
14 Австрийския художник
АЗ ВИ БЯХ ПРЕДУПРЕДИЛ...
Поздрав за всички: The Heils - Hate to Say I Told You So 🎧
15 Да си копейка е Божие наказание
До коментар #10 от "Изперкал русофоб":Карай електрокар.Там немаш ядове с бензина.
16 Мда...
17 Копейка
До коментар #11 от "300":А на нас какъв ни е кяра?
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА 19 АПРИЛ 2026 ГОДИНА
ЩЕ ОТНЕСАТ НАКАЗАТЕЛНИЯ ВОТ С ТИЯ ЦЕНИ НА ПЕТРОЛА
.. ..
А ТОЛКОВА СЕ НАТЯГАХА НА БАЙ ДОНЬО И УШКО НАТАНЯХУ :)
19 Секира
До коментар #14 от "Австрийския художник":Много добра, вече втори ден не мога да спра да я въртя. Ще е хитът на сезона!
\о
20 Любо
Но скоро и това няма да можете да правите защото хлябът ще стане 10 евро!
21 У КЛУБА НА БОГАТИТЕ
22 Мъжко хоро
23 Праз
До коментар #2 от "Смокини и черници!":Цяла вечер се носеше тази песен над Израел...
Набира популярност в цял свят; абсолютен хит!
24 Бензъл
До коментар #13 от "Русодебил":Тука ти си най големия.А и друго ръката на службите е дълга
25 бай Дончо
26 УРСУЛА ЩАСТЛИВА
27 Бум, бум, бум!
До коментар #2 от "Смокини и черници!":Тази песен обедини хора от всички раси, религии и възрасти. Световен хит Номер.1 в момента!!!
28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
29 Нас пък кво ни интересува петрола
31 Нищо не е това
32 Светът се събужда
До коментар #2 от "Смокини и черници!":Целият свят празнува с тази песен!🚀🎆
33 Сталин
34 Чух че авиационното гориво
35 Трън в гащите
До коментар #34 от "Чух че авиационното гориво":Ние сме вече в Клуба на ботатите, можем да си позволим да черпим!
36 гъдьо
До коментар #1 от "Превод:":ти си добре,живееш си на луната и имаш всичко!
37 Ауууу
38 очевидно
До коментар #37 от "Ауууу":Защото не е така.
39 Хохо Бохо
40 СССС
41 хахаха
До коментар #26 от "УРСУЛА ЩАСТЛИВА":$42 е руския само в тефтерчето на урсулата.
Иначе го "изнасят" за Индия към рафинерии руска собственост/съсобственост и снабдяват с дизел по пазарни цени Европа и отвъд. Към нас върви и бензин, по неведоми пътища, преработван често пъти на ишлеме в Турция. За това и ударът с цените у нас не е сериозен.
42 НРБ
43 Очакваме
44 Таман Ганчо и Ганка
Аз съм ЗА!
45 Петролът поскъпна,
Готов е на всичко, да продава на загуба, понеже деньги нет!
46 Като как
До коментар #31 от "Нищо не е това":го сметна.
Прилича на формулите на всичко знаещия пишман професор Витанов.
47 Ти си ЗА
До коментар #44 от "Таман Ганчо и Ганка":Ама никой те не пита.
Живуркай там.
48 Идеално
Война до дупка, поне 6 месеца. Важното е в Иран да се установи демократичен режим щото там където има нефт трябва задължително да има демокрация - Ирак,Либия, Сирия, Венецуела , Иран и т.н.
