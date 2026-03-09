Сериозни прекъсвания на енергийните доставки! Цената на петрола прескочи 100 долара за барел

Световните цени на петрола скочиха над 100 долара за барел заради ескалацията на конфликта Близкия изток, предаде БиБиСи.

До средата на тази сутрин в Азия цената на петрола Brent се повиши с почти 24% до 114,74 долара, докато цената на Nymex се повиши с повече от 26% до 114,78 долара.

Около една пета от световните доставки на петрол обикновено се превозват през Ормузкия проток, но към момента - заради конфликта между Израел, САЩ и Иран - трафикът през него е почти спрян.

Сериозни прекъсвания на енергийните доставки от региона заплашват да повишат цените за потребителите и бизнеса по целия свят.

В отговор на покачването на цените на петрола редица азиатски държави вече предприемат извънредни мерки, за да ограничат икономическите последици.

От своя страна американският президент Донлад Тръмп коментира последиците от конфликта с Иран, като според него "краткосрочните цени на петрола, които бързо ще спаднат, след като иранската ядрена заплаха бъде елиминирана, са много ниска цена за сигурността и мира за Съединените щати и света". По думите му, "само глупаците не мислят така".