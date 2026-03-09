Мъж загина при тежка катастрофа край Брусарци, съобщиха от полицията.
28-годишният мъж се е ударил в крайпътно дърво между селата Крива бара и Дондуково.
Произшествието е станало към 3:30 часа на 8 март. Причина за него е загуба на управление от страна на водача, който първоначално е пострадал тежко и с множество наранявания е бил откаран в болница в Монтана, а снощи е починал.
По случая е образувано досъдебно производство.
От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че през миналата година в област Монтана са станали 874 катастрофи, от които 227 тежки, при които са загинали 12 души, а други 344 са били ранени. От началото на тази година има трима загинали при катастрофи, уточниха от полицията.
