Новини
България »
Мъж загина при тежка катастрофа край Брусарци

Мъж загина при тежка катастрофа край Брусарци

9 Март, 2026 15:51 865 5

  • загинал-
  • катастрофа-
  • брусарци

Произшествието е станало към 3:30 часа на 8 март. Причина за него е загуба на управление от страна на водача, който първоначално е пострадал тежко и с множество наранявания е бил откаран в болница в Монтана, а снощи е починал

Мъж загина при тежка катастрофа край Брусарци - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж загина при тежка катастрофа край Брусарци, съобщиха от полицията.

28-годишният мъж се е ударил в крайпътно дърво между селата Крива бара и Дондуково.

Произшествието е станало към 3:30 часа на 8 март. Причина за него е загуба на управление от страна на водача, който първоначално е пострадал тежко и с множество наранявания е бил откаран в болница в Монтана, а снощи е починал.

По случая е образувано досъдебно производство.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че през миналата година в област Монтана са станали 874 катастрофи, от които 227 тежки, при които са загинали 12 души, а други 344 са били ранени. От началото на тази година има трима загинали при катастрофи, уточниха от полицията.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Угрижен

    3 6 Отговор
    Дано възкръсне човека. Стават и чудеса понякога

    Коментиран от #5

    15:57 09.03.2026

  • 2 Много е важно

    3 0 Отговор
    Да пишат модела, марката на колата и при първа възможност скоростта на движение.

    16:10 09.03.2026

  • 3 Ужас, дано

    3 2 Отговор
    дървото да е добре...

    Коментиран от #4

    16:12 09.03.2026

  • 4 Ха Ха

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ужас, дано":

    Ти снимката гледай, тази снимка Факти я слагат от поне 7/10 години на всяка статия свързана с ПТП в България!

    16:50 09.03.2026

  • 5 Ти си същият,който папагали :

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Угрижен":

    ,,Дано се оправи човека"...!

    17:06 09.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове