Вносът на оръжие в Европа се увеличава на фона на войната на Русия срещу Украйна

9 Март, 2026 11:48 865 39

Напрежението и войната в Близкия изток вероятно ще доведат до продължаващо нарастване на търсенето на оръжия в Европа в бъдеще, показва анализът

Вносът на оръжие в Европа се увеличава на фона на войната на Русия срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Вносът на оръжие в Европа се е утроил според последния доклад на Стокхолмския институт за изследване на мира (СИПРИ/SIPRI), предаде ДПА, цитирана от БТА.

Като цяло, доставките на оръжие в световен мащаб са се увеличили с 9,2% в сравнение с последните два петгодишни периода, според данните на СИПРИ, оценяващи обема на доставките на оръжие, а не тяхната финансова стойност.

Тъй като обемите варират значително в зависимост от поръчките през всяка година, изследователите се фокусират върху дългосрочните тенденции и сравняват петгодишни периоди, а не отделни години.

В доклада за периода 2021-2025 г. в сравнение с 2016-2020 г. европейските страни са утроили вноса си на оръжие, като тази тенденция се дължи на войната на Русия срещу Украйна. Руската заплаха обаче подтиква европейските страни да укрепят собствените си отбранителни способности.

"Русия е единствената отговорна за рязкото увеличение на вноса на оръжие в Европа“, заяви Катарина Джокич, експертка на СИПРИ.

Несигурността относно степента, в която САЩ биха защитили своите партньори от НАТО в случай на извънредна ситуация, също е допринесла за увеличаване на търсенето на оръжие сред европейските страни от НАТО, посочват изследователите. Но Европа все още купува оръжия главно от САЩ.

"За първи път от две десетилетия насам най-голямата част от износа на оръжие от САЩ е за Европа, а не за Близкия изток", се посочва в доклада, като делът на континента е 38 %.

"Европейските компании увеличиха производството си на оръжие и новата инвестиционна помощ на ЕС за отбранителната промишленост в държавите-членки доведе до редица поръчки в рамките на ЕС, но европейските страни продължиха да внасят оръжие от САЩ в периода от 2021 до 2025 г.", добави Джокич.

Това важи особено за бойните самолети и системите за противовъздушна отбрана с голям обсег, които се считат за особено ефективни в Европа.

Страни като Румъния и Полша също закупиха оръжия, произведени в САЩ, за да укрепят партньорството си със САЩ.

"Ако вече разполагате със системи от САЩ – като например системата за противовъздушна отбрана "Пейттриът", използвана от Германия – тогава има много логистични и обучителни причини да продължите да ги използвате", добави тя.

Напрежението и войната в Близкия изток вероятно ще доведат до продължаващо нарастване на търсенето на оръжия в Европа в бъдеще, показва анализът.

В същото време американските атаки срещу Иран могат да имат и други последствия. "Ако в САЩ има недостиг, например на отбранителни ракети, както се съобщава, това може да доведе до това страната да даде приоритет на собствените си въоръжени сили и да ограничи доставките за други страни."

Според Джокич това може да се превърне в проблем за европейските страни. Между 2021 и 2025 г. САЩ са отчели 42% от всички международни доставки на оръжие и са изнесли оръжие в 99 страни.

Вторият и третият по големина износител на оръжие през разглеждания период са Франция и Русия. Руският износ е спаднал с 64%.

На фона на продължаващата война срещу Украйна, Киев остава най-големият вносител, следван от Индия, Саудитска Арабия, Катар и Пакистан.

СИПРИ е независим институт за изследване на мира със седалище в Стокхолм, който се финансира предимно от държавата и публикува годишни доклади за търговията с оръжие, оръжейната промишленост, ядрените оръжия и военните разходи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    10 10 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    11:52 09.03.2026

  • 2 Кипейки

    5 9 Отговор
    Свикнахте ли с еврото?защо поредна година никой немидва на Дунав??Нищо не обаждате.

    Коментиран от #6, #7, #37

    11:53 09.03.2026

  • 3 Пич

    15 7 Отговор
    Така ще е тази !!! Малоумните Урсулианци превърнаха Европа в колония, която внася от пуканки до оръжие, защото нищо не произвежда.... Е..... произвежда изключително кухи кратуни...

    Коментиран от #14, #32

    11:53 09.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 1 Отговор
    ЗА ПВО РАКЕТИ ПЕЙТРИЪТ ОПАШКАТА
    Е 5 ГОДИНИ :)
    .....
    ПЛАЩАШ ДНЕС , ПОЛУЧАВАШ 2031 :)

    Коментиран от #18, #33

    11:54 09.03.2026

  • 5 си пън

    6 8 Отговор
    да,и за лъжите по минските договорки пак русия е виновна че лъгахте европейски боклуци

    Коментиран от #11, #35

    11:54 09.03.2026

  • 6 Копейка

    11 6 Отговор

    До коментар #2 от "Кипейки":

    Свикна ли с цената на горивото о забравих ти си трутунеткажия розав глухар

    11:56 09.03.2026

  • 7 си пън

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Кипейки":

    центавос,менкаме 4те иляди за 2000леврака и арчим, а вие ровичкайте в кофите

    Коментиран от #30

    11:56 09.03.2026

  • 8 Омазана ватенка

    6 7 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умирът за лева?

    Коментиран от #13, #22

    12:00 09.03.2026

  • 9 Феникс

    5 3 Отговор
    Накрая ще рупате оръжие!

    Коментиран от #21

    12:00 09.03.2026

  • 10 Соваж бейби

    4 0 Отговор
    Ами сега е моента Франция да отваря заводи в цяла Европа и да се вкарват пари по цяла Европа държавите.
    На Тръмп няма да му е много изгодно но в случая щом се търси на пазара а те нямат европейци и те да намажат ,малко мръвка и за нас и тук е икономическа криза.

    Коментиран от #15

    12:01 09.03.2026

  • 11 Пак аз

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "си пън":

    Аятолах Хамейни не спази Минските споразумения.

    12:01 09.03.2026

  • 12 Вносът на оръжие

    4 2 Отговор
    се увеличава заради приетите условия на САЩ от ЕК ( увеличаване на парите за оръжия от 2% на 5% от ВБП на всяка страна).Тази съществуваща обвързаност не трябва да се пропуска.

    12:02 09.03.2026

  • 13 Феникс

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "Омазана ватенка":

    Не бе ще мрем за еврото и НАТО! Знаеш ли какъв процент от хората в България биха си мръднали и малкият пръст за нато ес и еврото? Еничерството и предателството към род и родина е мимолетно драги ми смехурко!

    Коментиран от #23

    12:04 09.03.2026

  • 14 Хехе

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    каква я мислеше Путин, каква стана. Увеличи границите на Нато и въоръжи Европа до зъби. Искаше в Нато не се включва нова държава, а те се включиха цели две.

    Коментиран от #16, #20

    12:06 09.03.2026

  • 15 Добре

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    Че поне ти мислиш французите за стабиУни, защото всички останали се подиграват с тях.

    12:09 09.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Теслатъ

    4 1 Отговор
    """""""""Вносът на оръжие в Европа се увеличава на фона на войната на Русия срещу Украйна"""""""" ------- Не "Вносът" на оръжие, а Контрабандата на оръжие от УссР в Европа се увеличава!!!! Така би трябвало да е написано правилното заглавие!!!!!!!!!!

    12:11 09.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 стоян

    1 6 Отговор
    Хубаво от тоя внос на оръжия е че заминават за братска Украйна и украинците с него избиват блатни орки налазили по украинските земи

    Коментиран от #25

    12:12 09.03.2026

  • 20 Пич

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Хехе":

    А НАТО где...?!

    Мож на......защи щает Гренландии...?!

    От как ой в раг...?!

    12:12 09.03.2026

  • 21 Мурка

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Феникс":

    пролет е -ЛАПАДА ПОНИКНА

    12:13 09.03.2026

  • 22 Ватенка

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Омазана ватенка":

    Наш как ша ти омажа розавите бузки

    Коментиран от #28

    12:13 09.03.2026

  • 23 Незнайко

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Феникс":

    Като са ти скъпи горивата отиваш да живеш в Русия.Там са по-евтини и текат реки от мед и масло
    И Путлер ще те пази от западните идиотщини.

    Коментиран от #29

    12:14 09.03.2026

  • 24 ЕВРЕИТЕ НЕ СА ОТМЕНИЛИ ВОЙНАТА

    0 0 Отговор
    Европа ще напада РУсия след шге години.

    12:15 09.03.2026

  • 25 Мурка

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "стоян":

    ДИСКОМБОБУЛАТОР

    12:16 09.03.2026

  • 26 Ха-ха

    3 1 Отговор
    Тръмп казал на Русия, че не била никакъв фактор.!

    12:17 09.03.2026

  • 27 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за отговора!

    12:18 09.03.2026

  • 28 Нямат край

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ватенка":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат....😂

    Коментиран от #31

    12:20 09.03.2026

  • 29 Утка майна

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Незнайко":

    Знаеш ли колко е горивото в Германия от там и цените на всичко се вдига ке рупаш дрътия тогава

    12:21 09.03.2026

  • 30 А бре

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "си пън":

    Сипънчо,мога да те купя и да те продам на безценица бре?Защо се ежиш?

    12:21 09.03.2026

  • 31 Верно ве

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Нямат край":

    Мемат край ама вашия край дойде

    12:22 09.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Даа бе

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    НА ТЕБЕ ТОЛКОВА ТИ РАЗБИРА КРАТУНАТА ОТ ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЙТРИЪТ! ПО ВЕЧЕ НЕ МОЖЕ!!

    12:26 09.03.2026

  • 34 2 ЗА ЛИТЪР

    2 0 Отговор
    Лошия социалисъм разбира се е направил само една рафинерия , само една АЕЦ, само един Маришки басейн .Добрата демокрация за 36 години , дори не можа да ги опази

    12:26 09.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 000

    1 0 Отговор
    А производствота в европа как е, остана ли нещо?

    12:28 09.03.2026

  • 37 Как, укрите при мощния си

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кипейки":

    Контранаступ го минаха барем 8 пъти.Ти къде беше?

    Коментиран от #39

    12:38 09.03.2026

  • 38 Шматка

    0 0 Отговор
    "Това важи особено за бойните самолети и системите за противовъздушна отбрана с голям обсег, които се считат за особено ефективни"??????

    Явно става въпрос за Пейтриът - които в Окропия и Близкия Изток станаха за смях?

    12:42 09.03.2026

  • 39 Мухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Как, укрите при мощния си":

    Питай майка си

    12:46 09.03.2026

