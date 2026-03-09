Новини
Кая Калас: Предотвратяването на войната е по-евтино от конфликт

9 Март, 2026 13:26 815 29

Върховният представител на ЕС по външна политика призова за ограничаване на военните действия и за укрепване на международния ред

Кая Калас: Предотвратяването на войната е по-евтино от конфликт - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността, заяви пред участниците в годишната среща на посланиците на ЕС в Брюксел, че предотвратяването на война е по-евтино от самия конфликт, предава БТА.

По думите ѝ военните действия в Украйна и Иран са свързани чрез подкопаването на международния ред. „С нападението срещу Украйна Русия, член на Съвета за сигурност на ООН, показа, че правилата вече не се спазват и че няма да носи отговорност за действията си“, обясни Калас.

Тя предупреди, че подобно поведение може да се повтори и изрази загриженост за ситуацията в Близкия изток вижда, а Китай от десетилетия се готви да пренареди света според собственото си виждане“, посочи Калас. Тя нарече промените в политиката на САЩ „фундаментална преориентация“.

Калас подчерта, че ако числеността на украинската армия бъде ограничена като част от условията за прекратяване на войната, същото трябва да важи и за руските въоръжени сили. „Няма признаци, че Русия смята да спре войната - изглежда, че има намерение да я разшири“, добави тя.

По отношение на приемането на Украйна в ЕС Калас заяви, че този процес трябва да се основава на реални постижения. „Колкото по-малко възможности има Иран да тормози съседите, толкова по-добре. Режимът в Техеран е отслабен повече от всякога, но не е ясно как ще завърши войната там“, коментира тя.

В заключение Калас отбеляза, че не бива да се приема с изненада информацията, че Русия и Иран координират удари срещу САЩ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    38 41 Отговор
    Кая е толкова умна, че с това изказване засрами милиарди амеби и зелени еуглени...

    Коментиран от #12, #22

    13:27 09.03.2026

  • 2 Коиловци брадърс

    33 43 Отговор
    Забележителна мисъл! Тази паДка сигурно е мислила една седмица, преди да го каже.

    Коментиран от #7

    13:28 09.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    37 42 Отговор
    Да бяхте предотвратили войната в Украйна.

    13:30 09.03.2026

  • 4 Едно си знае, едно си бае

    31 39 Отговор
    Кога ще чуем нещо смислено за енергийната криза, която започва сега и как смята да процедира като външен министър на ЕС , за да я реши???

    13:30 09.03.2026

  • 5 Яяяяяя

    35 0 Отговор
    Ма ти откри топлата вода.

    13:30 09.03.2026

  • 6 Берлин

    26 1 Отговор
    Хитро подло фашистко изчадие,кой ви вярва? Ок ра бан де ри.

    13:32 09.03.2026

  • 7 Берлин

    21 5 Отговор

    До коментар #2 от "Коиловци брадърс":

    Не мислите че има мозък, тая,дошла наредбата, да каже това това и това, трябва да получи бонус. Гущери и хиени.

    13:35 09.03.2026

  • 8 Проста нацистка

    17 6 Отговор
    УФСЪ.

    13:36 09.03.2026

  • 9 Критик

    13 8 Отговор
    Права е жената, а Дончо Миротвореца пък е поредното доказателство, че русофилите нямат адекватна преценка за политиката и реалността като цяло.

    Коментиран от #16

    13:40 09.03.2026

  • 10 КАЙЧЕ МИЛИЧКА

    17 1 Отговор
    СЪЩАТА СИ КАТО ЛУДАТА УРСУЛА .

    13:40 09.03.2026

  • 11 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    19 0 Отговор
    Каква чутовна мисъл...!
    И то от...едноклетъчно...?!

    13:41 09.03.2026

  • 12 Чип

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Дори и моят Чип се бъгна от тази върховна мисъл на Кая...🙄!

    13:42 09.03.2026

  • 13 ами

    11 0 Отговор
    ах колко е умна - заслужава да е представител на европейската псевдодипломация, трябва да я изберат за още един мандат

    13:44 09.03.2026

  • 14 Хеми значи вазелин

    11 0 Отговор
    Ти да видиш! А какво стана с урсуляшката максима - мир чрез сила?

    Коментиран от #19

    13:45 09.03.2026

  • 15 българина

    7 1 Отговор
    колкото по бързо се разпадне ес и остане само икономически съюз с право на движение и работа, по бързо всичко друго ще се нареди

    13:48 09.03.2026

  • 16 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Критик":

    Много грешиш за Дончо ..Оказа се,че преценките на русофилите са правилни а вие ж.ълто.павет.ниц.ите. .не вдевате нищо:)

    13:49 09.03.2026

  • 17 българина

    9 0 Отговор
    по отчайваща зле външната политика не е била от 100 г на този континент! мигранти мюсюлмани дженадария привнесена отвън, войни в които ес не е страна но харчи милиарди поне 200 дотук...

    13:50 09.03.2026

  • 18 Хаха

    11 0 Отговор
    Одобрява войната, само ако същата се води срещу руснаците. Другите войни били "скъпи".

    13:50 09.03.2026

  • 19 Мнение

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хеми значи вазелин":

    Мир чрез сила е само когато наредят господарите им (шорошите - дружките на Епщайн)!
    Когато войната не им е изгодна тогава търсят мир всячески!

    Урсулите (урсула, кая калас, кристин лагард, макрон, мерц, стармър и др подобни като бг тиквите и педоханците) трябва час по-скоро да бъдат тикнати зад решетките за ге.оцид срещу човечеството!!!

    13:51 09.03.2026

  • 20 Дали

    6 0 Отговор
    ще взема пенсия след разпускането на ойро колхоза? Навярно се надява.

    Коментиран от #28

    13:52 09.03.2026

  • 21 ха ха

    5 0 Отговор
    понякога Бог за да постигне целите Си взема акъла на вождовете

    13:53 09.03.2026

  • 22 Явно е умна за да е на този

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    пост за разлика от руските тротинетки по форумите и социалните мрежи.

    Коментиран от #27

    13:54 09.03.2026

  • 23 хихи

    3 0 Отговор
    Сетила се Мара да се побара...(Кая)

    14:00 09.03.2026

  • 24 Такива индивиди доказват правотата

    3 0 Отговор
    на крилати фрази, като "О, свещена простота!" Но пък може да бъде и доста забавна за слушане понякога. "Върховният" ни представител може с голям успех да работи като стендъп комик, за жалост на целия ЕС. Не че ще разбира защо думите й предизвикват спонтанни изблици на смях, но все едно.

    14:00 09.03.2026

  • 25 Тома

    1 0 Отговор
    Толкова смешна е тази кая с пилешкия си мозък

    14:04 09.03.2026

  • 26 си пън

    0 0 Отговор
    кайче,затуй ли саботирахте минск,и още наливате пари в осрйна,явно ви е по изгодно да баталясате европейските граждани вместо фашисткия режим в кииф,видно от инкасо трансфера на кеш милиони и злато

    14:06 09.03.2026

  • 27 Явно

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Явно е умна за да е на този":

    Ти не си, а си обикновена тротинетка като Емили!

    14:12 09.03.2026

  • 28 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Дали":

    не,затуй крадат яко,показателно е инкасото с лилиони и злато

    14:17 09.03.2026

  • 29 хахаха

    2 0 Отговор
    Кая кукналото кукче.

    14:18 09.03.2026

