Кая Калас: Предотвратяването на войната е по-евтино от конфликт

Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността, заяви пред участниците в годишната среща на посланиците на ЕС в Брюксел, че предотвратяването на война е по-евтино от самия конфликт, предава БТА.
По думите ѝ военните действия в Украйна и Иран са свързани чрез подкопаването на международния ред. „С нападението срещу Украйна Русия, член на Съвета за сигурност на ООН, показа, че правилата вече не се спазват и че няма да носи отговорност за действията си“, обясни Калас.
Тя предупреди, че подобно поведение може да се повтори и изрази загриженост за ситуацията в Близкия изток вижда, а Китай от десетилетия се готви да пренареди света според собственото си виждане“, посочи Калас. Тя нарече промените в политиката на САЩ „фундаментална преориентация“.
Калас подчерта, че ако числеността на украинската армия бъде ограничена като част от условията за прекратяване на войната, същото трябва да важи и за руските въоръжени сили. „Няма признаци, че Русия смята да спре войната - изглежда, че има намерение да я разшири“, добави тя.
По отношение на приемането на Украйна в ЕС Калас заяви, че този процес трябва да се основава на реални постижения. „Колкото по-малко възможности има Иран да тормози съседите, толкова по-добре. Режимът в Техеран е отслабен повече от всякога, но не е ясно как ще завърши войната там“, коментира тя.
В заключение Калас отбеляза, че не бива да се приема с изненада информацията, че Русия и Иран координират удари срещу САЩ.
