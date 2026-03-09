САЩ и Южна Корея стартираха съвместни военни учения

Южна Корея и Съединени американски щати дадоха начало на ежегодните си съвместни военни учения, съобщи южнокорейската информационна агенция Йонхап, предава БТА.
Маневрите ще продължат до 19 март и са насочени към укрепване на военната координация и сътрудничество между Сеул и Вашингтон.
По данни на Йонхап в ученията участват около 18 000 военнослужещи - брой, който е близък до този от предходните години.
В същото време Северна Корея нееднократно е изразявала остро недоволство от подобни учения. Според Пхенян те представляват подготовка за евентуално нахлуване на нейна територия.
1 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #4
10:54 09.03.2026
2 Хеми значи вазелин
10:57 09.03.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДЕМАРКАЦИОННАТА ЛИНИЯ
.....
ГАУБИЦА МОДЕЛ 1936 МОЖЕ ДА СТИГНЕ ДО ТЯХ :)
11:01 09.03.2026
4 Ха ха
До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":То пък една "сабя"....по скоро джобно ножче.
Изгладнялата кимчова армия масова ще мигрира към богатия юг.Мечга на всеки с.кореец.
С удоволствие бих изпратил в този "рай" нашите ганьовски копейки, ама не мърдат от,ЕС, НАТО, Шенген, Еврозоната......да ги видя как ще карат на ден с една паничка ориз.
11:08 09.03.2026
5 Ццц
11:11 09.03.2026