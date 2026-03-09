САЩ и Южна Корея стартираха съвместни военни учения

Южна Корея и Съединени американски щати дадоха начало на ежегодните си съвместни военни учения, съобщи южнокорейската информационна агенция Йонхап, предава БТА.

Маневрите ще продължат до 19 март и са насочени към укрепване на военната координация и сътрудничество между Сеул и Вашингтон.

По данни на Йонхап в ученията участват около 18 000 военнослужещи - брой, който е близък до този от предходните години.

В същото време Северна Корея нееднократно е изразявала остро недоволство от подобни учения. Според Пхенян те представляват подготовка за евентуално нахлуване на нейна територия.