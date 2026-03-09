Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
САЩ и Южна Корея стартираха съвместни военни учения

САЩ и Южна Корея стартираха съвместни военни учения

9 Март, 2026 10:52 352 5

  • сащ-
  • южна корея-
  • съвместни учения

Годишните маневри с участието на хиляди войници целят укрепване на координацията между съюзниците

САЩ и Южна Корея стартираха съвместни военни учения - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Южна Корея и Съединени американски щати дадоха начало на ежегодните си съвместни военни учения, съобщи южнокорейската информационна агенция Йонхап, предава БТА.

Маневрите ще продължат до 19 март и са насочени към укрепване на военната координация и сътрудничество между Сеул и Вашингтон.

По данни на Йонхап в ученията участват около 18 000 военнослужещи - брой, който е близък до този от предходните години.

В същото време Северна Корея нееднократно е изразявала остро недоволство от подобни учения. Според Пхенян те представляват подготовка за евентуално нахлуване на нейна територия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор
    Казах за средата на април Ким вече е наточил сабята

    Коментиран от #4

    10:54 09.03.2026

  • 2 Хеми значи вазелин

    3 1 Отговор
    Иде момента Кимчето да метне атома.

    10:57 09.03.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ПРЕДГРАДИЯТА НА СЕУЛ ПОЧВАТ ОТ 20 КМ ОТ
    ДЕМАРКАЦИОННАТА ЛИНИЯ
    .....
    ГАУБИЦА МОДЕЛ 1936 МОЖЕ ДА СТИГНЕ ДО ТЯХ :)

    11:01 09.03.2026

  • 4 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    То пък една "сабя"....по скоро джобно ножче.
    Изгладнялата кимчова армия масова ще мигрира към богатия юг.Мечга на всеки с.кореец.
    С удоволствие бих изпратил в този "рай" нашите ганьовски копейки, ама не мърдат от,ЕС, НАТО, Шенген, Еврозоната......да ги видя как ще карат на ден с една паничка ориз.

    11:08 09.03.2026

  • 5 Ццц

    0 0 Отговор
    Май и американците ще опират до корейците, защото иранците се държат много недемократично! Отвръщат на огъня, вместо да сключат честна сделка! Овцата има същата наглост като иранците - като види вълка и бяга от сделка! Но южнокорейците са далеч по-добре от северните. Тях ги пратиха в Курск без да ги питат, а нашите като ги изпратят, ще ги попитат искат ли? 🤣

    11:11 09.03.2026