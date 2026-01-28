Окачиха СНИМКА на Тръмп и Путин във фоайето на Белия дом

Снимка на американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин бе окачена на стената във фоайето на Белия дом, свързващо Западното крило с резиденцията, съобщи журналистката Елизабет Ландърс в социалните медии X, предаде УНИАН.
Тя отбеляза, че съвместната снимка на двамата лидери вероятно е направена по време на срещата на върха в Аляска миналата година.
„Забелязах също нещо във фоайето, свързващо Западното крило с резиденцията, което не бях виждала преди: рамкирана снимка на президентите Тръмп и Путин на лятната среща на върха в Аляска“, написа Ландърс.
Журналистката добави, че под тази снимка има друга снимка на американския президент Доналд Тръмп, позиращ с едно от внучетата си.
Ландърс публикува снимката на Путин и Тръмп, потвърждаваща този факт.
Срещата на върха в Аляска се е проведе на 15 август 2025 г. с основна тема войната в Украйна. Двамата президенти демонстрираха близки отношения и размениха комплименти, но в крайна сметка не успяха да постигнат споразумение за прекратяване на войната в Украйна.
