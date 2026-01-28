Новини
Окачиха СНИМКА на Тръмп и Путин във фоайето на Белия дом

Окачиха СНИМКА на Тръмп и Путин във фоайето на Белия дом

28 Януари, 2026 05:02, обновена 28 Януари, 2026 05:09

Тя е от срещата на двамата президенти в Анкъридж, Аляска, проведена миналото лято

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Снимка на американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин бе окачена на стената във фоайето на Белия дом, свързващо Западното крило с резиденцията, съобщи журналистката Елизабет Ландърс в социалните медии X, предаде УНИАН.

Тя отбеляза, че съвместната снимка на двамата лидери вероятно е направена по време на срещата на върха в Аляска миналата година.

„Забелязах също нещо във фоайето, свързващо Западното крило с резиденцията, което не бях виждала преди: рамкирана снимка на президентите Тръмп и Путин на лятната среща на върха в Аляска“, написа Ландърс.

Снимка: YouTube

Журналистката добави, че под тази снимка има друга снимка на американския президент Доналд Тръмп, позиращ с едно от внучетата си.

Ландърс публикува снимката на Путин и Тръмп, потвърждаваща този факт.

Срещата на върха в Аляска се е проведе на 15 август 2025 г. с основна тема войната в Украйна. Двамата президенти демонстрираха близки отношения и размениха комплименти, но в крайна сметка не успяха да постигнат споразумение за прекратяване на войната в Украйна.


  • 1 хихи

    9 1 Отговор
    Те, двамата президенти стигнаха до споразумение, но зеления наркоман им се пречка....... а България пак е от страната на Булката..

    05:13 28.01.2026

  • 2 Ами

    9 0 Отговор
    снимката ще е с Путин, та няма да е с Урсулата я !

    05:16 28.01.2026

  • 3 Готов за бой

    1 5 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Никакъв Тръмп не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #5

    05:17 28.01.2026

  • 4 Чудесна снимка, показваща недвусмислено

    5 2 Отговор
    Кой е господарят!!!
    В духа на съществуващите отношения м/ у двамата президенти!
    « Путин е стъпил стабилно на главататна Тръмп»!
    Мърдане няма

    05:18 28.01.2026

  • 5 Имаш раздвоение на личността

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    С първата съм съгласна- пуцай плъховете, но с втората ти личност - НЕ!
    Руснаците, теб ще те опукат, защото им писнме от нас!

    Коментиран от #7

    05:22 28.01.2026

  • 6 Домашен любимец

    1 3 Отговор
    Гледате изолирано един фотос и това побърква възприятията и представите Ви! Нужен е всеобхватен, мащабен и трезв поглед, дълбокоспектърен анализ, за да се доближите до обективната реалност! В случая, тя съвсем видима, без някакви специални усилия и подготовка - Президентът Тръмп възприема гражданина Путин като едно от внучетата си! Трябваше да е една снимка - господин Тръмп с двете внучета, истинското и доведеното от Русия и тогава всички щяхте да забележите тънкия намек на обитателя на Белия дом!

    Коментиран от #9

    05:26 28.01.2026

  • 7 хихи

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Имаш раздвоение на личността":

    Аз пък чуя ли, че са на Моста на Дружбата се качвам на най-високия блок, за да не ме смачка вълната посрещачи...

    05:30 28.01.2026

  • 8 Уфф

    3 1 Отговор
    И нашият тиквун се хвали след това, когато се срещне с голям лидер.

    05:36 28.01.2026

  • 9 Не си прав

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Домашен любимец":

    Родното внуче на Дончо е с рокличка със символ на дъгата?
    Да се сещаш за някаква ориентация?

    05:38 28.01.2026

  • 10 Пак

    4 1 Отговор
    шамар за ЕвроУрсулите !

    05:38 28.01.2026

  • 11 Интересна снимка

    3 1 Отговор
    Тръмп гледа с празен поглед, а Путин със загадачния на « Мона Лиза»,
    Последната снимка на Борисов е с прглед на бик, а на Пеевски с поглед на свинчок- пред заколение!

    05:44 28.01.2026

  • 12 Хмммм

    1 0 Отговор
    Има нещо много гнило не само в Дания. Защо ли тая снимка е от срещата им в Анкоридж?

    05:45 28.01.2026

  • 13 Зеленото:

    3 0 Отговор
    Аз пък имам снимка със "желаещите"..

    05:53 28.01.2026

  • 14 Иван

    0 0 Отговор
    Снимки на овцете Просто Шиле Киро и Асан Василев има в Столипиново.

    05:55 28.01.2026