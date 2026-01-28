Новини
Доларът пада четвърти пореден ден, Тръмп е спокоен за валутата на САЩ

28 Януари, 2026 06:01, обновена 28 Януари, 2026 06:08 1 431 9

Индексът Bloomberg Dollar Spot Index падна с 0,4% във вторник, достигайки най-ниското си ниво от март 2022 г.

Доларът пада четвърти пореден ден, Тръмп е спокоен за валутата на САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Айова, че не е загрижен за спада на долара и смята, че валутата е „добре“.

Индексът Bloomberg Dollar Spot Index падна с 0,4% във вторник, достигайки най-ниското си ниво от март 2022 г. Американската валута пада за четвърти пореден ден и отслабва най-много спрямо йената.

„Искам да го запазя така – нека доларът просто намери своето собствено ниво, което е справедливо“, каза Тръмп, отговаряйки на въпрос относно опасенията относно спада на валутата.

„Мога да го накарам да се покачва или понижава, като йо-йо“, каза президентът на САЩ, отбелязвайки, че подобен резултат би бил неблагоприятен.

Междувременно Bloomberg, позовавайки се на собствени данни, съобщава, че търговците залагат най-много на по-рязък спад на американската валута на фона на политическа нестабилност в САЩ от 2011 г., когато агенцията започна да събира такива данни.

Bloomberg отбеляза, че инвеститорите демонстрират най-високото ниво на скептицизъм относно дългосрочните перспективи на долара от миналата пролет.

„Непредсказуемата политика на САЩ очевидно оказва негативно влияние върху долара“, каза Йеспер Фяхрстед, старши анализатор в Danske Bank A/S. „Събитията от миналата седмица тласнаха пазарите да увеличат премията за политически риск.“


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мдаа!🤔

    19 2 Отговор
    Инвеститорите в американски ценни книжа са си направили революционни поуки и беж Лиске да бягаме!

    06:12 28.01.2026

  • 2 хихи

    22 2 Отговор
    "„Мога да го накарам да се покачва или понижава, като йо-йо“, каза президентът на САЩ,..."
    Блумбърг нека си правят анализите......

    06:20 28.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Уса

    8 13 Отговор
    Когато долара пада САЩ печелят..На фондовите борси няма промени и там долара печели.Никой не търгува с евро,защото е по-скъпо от долара.Сега стана ли ви ясна картинката йо-йо

    06:25 28.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Чудесно

    9 1 Отговор
    Да се разпада

    06:37 28.01.2026

  • 7 Гражданин.

    9 0 Отговор
    Иначе как ще си стопят дълга от 38 трилиона долара.

    Коментиран от #8

    06:51 28.01.2026

  • 8 Трътлю

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гражданин.":

    Ти седи гледай нас в какъв дълг ще ни вкара еврозоната!

    07:03 28.01.2026

  • 9 Титу

    5 1 Отговор
    Докато рижавиятт луд се наиграе Америка ще потъне

    07:26 28.01.2026