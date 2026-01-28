Доларът пада четвърти пореден ден, Тръмп е спокоен за валутата на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Айова, че не е загрижен за спада на долара и смята, че валутата е „добре“.

Индексът Bloomberg Dollar Spot Index падна с 0,4% във вторник, достигайки най-ниското си ниво от март 2022 г. Американската валута пада за четвърти пореден ден и отслабва най-много спрямо йената.

„Искам да го запазя така – нека доларът просто намери своето собствено ниво, което е справедливо“, каза Тръмп, отговаряйки на въпрос относно опасенията относно спада на валутата.

„Мога да го накарам да се покачва или понижава, като йо-йо“, каза президентът на САЩ, отбелязвайки, че подобен резултат би бил неблагоприятен.

Междувременно Bloomberg, позовавайки се на собствени данни, съобщава, че търговците залагат най-много на по-рязък спад на американската валута на фона на политическа нестабилност в САЩ от 2011 г., когато агенцията започна да събира такива данни.

Bloomberg отбеляза, че инвеститорите демонстрират най-високото ниво на скептицизъм относно дългосрочните перспективи на долара от миналата пролет.

„Непредсказуемата политика на САЩ очевидно оказва негативно влияние върху долара“, каза Йеспер Фяхрстед, старши анализатор в Danske Bank A/S. „Събитията от миналата седмица тласнаха пазарите да увеличат премията за политически риск.“