Румъния вдигна по тревога два изтребителя

Радарните системи на Министерството на националната отбрана на Румъния са засекли днес около 10:00 ч. въздушни цели северно от окръг Тулча на границата с Украйна и системите за противовъздушна отбрана са били поставени в състояние на готовност, предаде БТА.
Два самолета F-16 са излетели от военновъздушната база 86 в Борча, за да наблюдават въздушното пространство, предаде агенция Аджерпрес.
„В 10:05 ч. чрез системата Ро-Алърт (RO-ALERT) беше изпратено предупреждение до населението в целевата зона“, съобщи пресслужбата на Министерството на националната отбрана.
Въз основа на наличните до момента данни е възможно останки от дрона да са паднали на румънска територия в района на Килия Веке, съобщиха от министерството.
Специализирани екипи са готови да се намесят на място, за да започнат издирване.
Второ предупреждение чрез системата Ро-Алърт за възможно падане на обекти от въздуха получиха жителите на северната част на окръг Тулча около 11:20 ч. местно (и българско) време, съобщи още Аджерпрес.
