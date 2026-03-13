Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Румъния вдигна по тревога два изтребителя
  Тема: Украйна

Румъния вдигна по тревога два изтребителя

13 Март, 2026 12:54 2 207 13

Специализирани екипи са готови да се намесят на място, за да започнат издирване

Румъния вдигна по тревога два изтребителя - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Радарните системи на Министерството на националната отбрана на Румъния са засекли днес около 10:00 ч. въздушни цели северно от окръг Тулча на границата с Украйна и системите за противовъздушна отбрана са били поставени в състояние на готовност, предаде БТА.

Два самолета F-16 са излетели от военновъздушната база 86 в Борча, за да наблюдават въздушното пространство, предаде агенция Аджерпрес.

„В 10:05 ч. чрез системата Ро-Алърт (RO-ALERT) беше изпратено предупреждение до населението в целевата зона“, съобщи пресслужбата на Министерството на националната отбрана.

Въз основа на наличните до момента данни е възможно останки от дрона да са паднали на румънска територия в района на Килия Веке, съобщиха от министерството.

Специализирани екипи са готови да се намесят на място, за да започнат издирване.

Второ предупреждение чрез системата Ро-Алърт за възможно падане на обекти от въздуха получиха жителите на северната част на окръг Тулча около 11:20 ч. местно (и българско) време, съобщи още Аджерпрес.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    10 11 Отговор
    р0мьния е ядрения щит на българия

    12:58 13.03.2026

  • 2 И Киев е Руски

    18 4 Отговор
    Яжте ...Я на руснаците.Теророристите отново нахлузиха наколенки те пред Кремъл.Комици

    12:58 13.03.2026

  • 3 Събран със скоч пак

    19 4 Отговор
    Вдигнали самолети, а дрона лети ниско. Украинците ги гъбаркат, руснаците не пускат дронове на халост.

    13:00 13.03.2026

  • 4 Смешник

    19 5 Отговор
    Абе на тия малигари на които им беше назначен от Брюксел президент сламения човек Дан наистина ще ги вкара във война с Иран

    Коментиран от #5

    13:01 13.03.2026

  • 5 Дали

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Смешник":

    Нашия Запряна ще вдигне самолета ?

    Коментиран от #9

    13:11 13.03.2026

  • 6 И Киев е Руски

    13 1 Отговор
    И ся кой ще Руча качамака?.мамалигарите ще изчезнат кАТ укрОинците

    13:12 13.03.2026

  • 7 Рахман

    8 0 Отговор
    Смешници. Само се чудят как да си придадат важност с някакви безсмислени действия.

    13:15 13.03.2026

  • 8 Вече Русия никой не я отразява за нищо

    2 13 Отговор
    Тотална деградация
    Украйна и без оръжия пак ги Унижава
    Вече никой не я смята за нищо

    Коментиран от #10, #12, #13

    13:16 13.03.2026

  • 9 Смешник

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дали":

    Той е същия смешник като Дан

    Коментиран от #11

    13:24 13.03.2026

  • 10 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Вече Русия никой не я отразява за нищо":

    И кои са тези никои ,които не я отразяват? Ти и баба ти ли? Ха ха ха ха а дали Русия знае,че ви има на този свят изобщо с баба ти ?

    13:27 13.03.2026

  • 11 Време е

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Смешник":

    за Алтернатива за България, за нашия Джорджеску !

    13:33 13.03.2026

  • 12 някой си

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Вече Русия никой не я отразява за нищо":

    никой вече не признава евр0гейската к0чин@ защото подкрепят уср@йна

    13:43 13.03.2026

  • 13 някой си

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Вече Русия никой не я отразява за нищо":

    толкова се изложиха евр0гейт@ците,наляха сума ти пари и оръжия в уср@йна, санкции манкции и нищо,пълни мишк@ри

    13:45 13.03.2026

