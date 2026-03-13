Израел започна да нанася нови широкомащабни удари по Техеран

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха днес в 7:00 ч. местно (и българско) време, че са започнали нова серия от масирани удари по Техеран на четиринадесетия ден от израелско-американската военна операция срещу Иран, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"ЦАХАЛ току-що започна масирана серия от удари по инфраструктурата на иранския терористичен режим на територията на Техеран", гласи кратко съобщение на израелските сили.
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нова заплаха към Иран в публикация онлайн, като написа: „Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес“.
Тръмп публикува съобщението днес в своята социална мрежа „Трут Соушъл“, като заяви, че „иранският флот вече не съществува, техните военновъздушни сили вече ги няма, ракетите, дроновете и всичко останало биват унищожавани, а техните лидери са изтрити от лицето на земята“.
„Те убиват невинни хора по целия свят от 47 години, а сега аз, като 47-ия президент на Съединените американски щати, ги убивам тях“, написа Тръмп.
„Каква голяма чест е да го правя!“, завърши той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русодебил
Бугар, Бугар.
Коментиран от #12
10:49 13.03.2026
2 Българин
10:51 13.03.2026
3 Японеца
Коментиран от #8
10:51 13.03.2026
4 Има надежда
10:51 13.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Иран е напълно безпомощен
Само стоят и гледат прелитащите самолети! На практика съюзниците бпмбят обекти в Иран по план, сякаш са на учение. Иран дори няма бомбоубежища за населението.
Малкото опции, които има Иран за съпротива, са удари с ракети и дронове по съседните арабски държави в Залива, блокиране по някакъв начин на Ормузкия пролив, удари по Израел ОТДАЛЕЧЕ, но евреите са свикнали и никога няма да се предадат, а населението им е тренирано и имат убежища във всеки квартал.
С ракетни удари Израел не може да бъде сломен- Хисбула и Хамас се опитват от 30 години и никакъв успех
ЕВРОПА отказа да се подчини на очакванията, че ще отмени санкциите си срещу Путин.
Не само това, ами прати огромна армада в Средиземно море , която чака заповед дали да се включи .
Съседните арабски държави имат търпението все още да не отвръщат на удара на Иран, но ако решат- могат да се включат, имат Ф35 и собствени ракети.
Слаби са картите на Иран!
Коментиран от #10
10:52 13.03.2026
7 Споко
10:53 13.03.2026
8 Няма война без жертви
До коментар #3 от "Японеца":Но не са като тези на Путин!
10:53 13.03.2026
9 На това
10:54 13.03.2026
10 Лека грешка си допуснал
До коментар #6 от "Иран е напълно безпомощен":"Само стоят и гледат ПАДАЩИТЕ самолети!". А ти си написал "прелитащите", нищо де, от вълнение си се объркал
Коментиран от #14, #18
10:54 13.03.2026
11 Мунчо
10:57 13.03.2026
12 Тръмпоча
До коментар #1 от "Русодебил":три пъти го унищожава този флот и три пъти побеждава. А те все го бомбят и той все побеждава. Голям смотльо излезе.
10:57 13.03.2026
13 Къде е ЮСС . А.Линкълн?
Инциденти: Иранските сили (КСИР) твърдят днес, че са нанесли успешен удар срещу самолетоносача и той е изведен от строя, като според тях плава обратно към САЩ.
Официална позиция на САЩ: В предходни дни Пентагонът многократно е отричал подобни твърдения за преки попадения, определяйки ги като дезинформация, и заявява, че корабът остава оперативно готов в региона.
На многобройни видео по медиите се виждат самолети, излитащи от палубата на А. Линкълн за участие в мисии срещу Иран.
Коментиран от #17, #20, #21
10:58 13.03.2026
14 Нема грешка
До коментар #10 от "Лека грешка си допуснал":Фърчат чалми и ватенки в небесата та пушек се вдига.
10:59 13.03.2026
15 Нормално
10:59 13.03.2026
16 Ще върнат Иран в 1 клас
11:00 13.03.2026
17 АУУУУУ
До коментар #13 от "Къде е ЮСС . А.Линкълн?":Иранските сили викаха,че са убили и Натаняху 😀
11:01 13.03.2026
18 Падат самальотите на Путлер
До коментар #10 от "Лека грешка си допуснал":в Украйна, няколко стотин останаха по украинските поля.
На Иран си летят като у дома си!
Иран на практика няма ПВО.
Коментиран от #24
11:01 13.03.2026
19 7/8
11:03 13.03.2026
20 Интересно
До коментар #13 от "Къде е ЮСС . А.Линкълн?":"На многобройни видео по медиите се виждат самолети, излитащи от палубата на А. Линкълн за участие в мисии срещу Иран." ----- Кой снима тези многобройни видеа?
11:03 13.03.2026
21 Сус бе копейка мърлява!
До коментар #13 от "Къде е ЮСС . А.Линкълн?":Сууууус
11:04 13.03.2026
22 Предполагам в близките дни
Интересен е фактът, че използват 14 тонни бомби този път.
И това ще е краят на иранските ядрени напъни.
Светът ще си отдъхне, понеже лудите фанатици са на път да се сдобият с ядрено оръжие!
11:04 13.03.2026
23 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
11:05 13.03.2026
24 Малейй козяшки
До коментар #18 от "Падат самальотите на Путлер":Възпалих тъ. Шъ извиняваш. Пробвай първо с мента глок и валериана, три сутрин, три вечер, че нещо новините не ти се отразяват добре на душевния ти покой
Коментиран от #27
11:05 13.03.2026
25 Атина Палада
11:06 13.03.2026
26 Факт
11:06 13.03.2026
27 Копейкотрошач
До коментар #24 от "Малейй козяшки":Можеш да изпробваш теслата.
11:07 13.03.2026