Израел започна да нанася нови широкомащабни удари по Техеран

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха днес в 7:00 ч. местно (и българско) време, че са започнали нова серия от масирани удари по Техеран на четиринадесетия ден от израелско-американската военна операция срещу Иран, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"ЦАХАЛ току-що започна масирана серия от удари по инфраструктурата на иранския терористичен режим на територията на Техеран", гласи кратко съобщение на израелските сили.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нова заплаха към Иран в публикация онлайн, като написа: „Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес“.

Тръмп публикува съобщението днес в своята социална мрежа „Трут Соушъл“, като заяви, че „иранският флот вече не съществува, техните военновъздушни сили вече ги няма, ракетите, дроновете и всичко останало биват унищожавани, а техните лидери са изтрити от лицето на земята“.

„Те убиват невинни хора по целия свят от 47 години, а сега аз, като 47-ия президент на Съединените американски щати, ги убивам тях“, написа Тръмп.

„Каква голяма чест е да го правя!“, завърши той.