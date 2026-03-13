Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Израел започна да нанася нови широкомащабни удари по Техеран

13 Март, 2026 10:48 589 27

Иранският флот вече не съществува, техните военновъздушни сили вече ги няма, заяви по-рано президентът на САЩ Тръмп

Израел започна да нанася нови широкомащабни удари по Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха днес в 7:00 ч. местно (и българско) време, че са започнали нова серия от масирани удари по Техеран на четиринадесетия ден от израелско-американската военна операция срещу Иран, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"ЦАХАЛ току-що започна масирана серия от удари по инфраструктурата на иранския терористичен режим на територията на Техеран", гласи кратко съобщение на израелските сили.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нова заплаха към Иран в публикация онлайн, като написа: „Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес“.

Тръмп публикува съобщението днес в своята социална мрежа „Трут Соушъл“, като заяви, че „иранският флот вече не съществува, техните военновъздушни сили вече ги няма, ракетите, дроновете и всичко останало биват унищожавани, а техните лидери са изтрити от лицето на земята“.

„Те убиват невинни хора по целия свят от 47 години, а сега аз, като 47-ия президент на Съединените американски щати, ги убивам тях“, написа Тръмп.

„Каква голяма чест е да го правя!“, завърши той.


  • 1 Русодебил

    5 9 Отговор
    Русодебилите си верват!
    Бугар, Бугар.

    Коментиран от #12

    10:49 13.03.2026

  • 2 Българин

    7 4 Отговор
    Друго не им остана на евреите освен да нанасят въздушни удари.

    10:51 13.03.2026

  • 3 Японеца

    10 6 Отговор
    Войната продължава, Линкълн се оттегля!

    Коментиран от #8

    10:51 13.03.2026

  • 4 Има надежда

    13 2 Отговор
    "сега аз, като 47-ия президент на Съединените американски щати, ги убивам тях“. Трябва да му се признае честността. Досега нито един президент на Обора не се е признавал, че убива хора. На всички ни беше ясно, че оборските президенти са все убийци, въпреки това, всички оборски президенти го отричаха с пяна на уста, ама ето го и първият признал си

    10:51 13.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Иран е напълно безпомощен

    12 10 Отговор
    пред авиацията и флота на съюзниците.

    Само стоят и гледат прелитащите самолети! На практика съюзниците бпмбят обекти в Иран по план, сякаш са на учение. Иран дори няма бомбоубежища за населението.

    Малкото опции, които има Иран за съпротива, са удари с ракети и дронове по съседните арабски държави в Залива, блокиране по някакъв начин на Ормузкия пролив, удари по Израел ОТДАЛЕЧЕ, но евреите са свикнали и никога няма да се предадат, а населението им е тренирано и имат убежища във всеки квартал.
    С ракетни удари Израел не може да бъде сломен- Хисбула и Хамас се опитват от 30 години и никакъв успех

    ЕВРОПА отказа да се подчини на очакванията, че ще отмени санкциите си срещу Путин.
    Не само това, ами прати огромна армада в Средиземно море , която чака заповед дали да се включи .
    Съседните арабски държави имат търпението все още да не отвръщат на удара на Иран, но ако решат- могат да се включат, имат Ф35 и собствени ракети.

    Слаби са картите на Иран!

    Коментиран от #10

    10:52 13.03.2026

  • 7 Споко

    8 4 Отговор
    Евреите ще свършат като евреи. Още не са вдянали.

    10:53 13.03.2026

  • 8 Няма война без жертви

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Японеца":

    Но не са като тези на Путин!

    10:53 13.03.2026

  • 9 На това

    3 2 Отговор
    му се казва самоунищожение.

    10:54 13.03.2026

  • 10 Лека грешка си допуснал

    7 11 Отговор

    До коментар #6 от "Иран е напълно безпомощен":

    "Само стоят и гледат ПАДАЩИТЕ самолети!". А ти си написал "прелитащите", нищо де, от вълнение си се объркал

    Коментиран от #14, #18

    10:54 13.03.2026

  • 11 Мунчо

    6 7 Отговор
    Иран не трябваше да започва война, която не може да спечели.Нвма карти.

    10:57 13.03.2026

  • 12 Тръмпоча

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Русодебил":

    три пъти го унищожава този флот и три пъти побеждава. А те все го бомбят и той все побеждава. Голям смотльо излезе.

    10:57 13.03.2026

  • 13 Къде е ЮСС . А.Линкълн?

    5 5 Отговор
    Местоположение: Корабът се намира в района на Близкия изток (вероятно в Арабско море или Оманския залив), където е разположен от края на януари 2026 г..
    Инциденти: Иранските сили (КСИР) твърдят днес, че са нанесли успешен удар срещу самолетоносача и той е изведен от строя, като според тях плава обратно към САЩ.
    Официална позиция на САЩ: В предходни дни Пентагонът многократно е отричал подобни твърдения за преки попадения, определяйки ги като дезинформация, и заявява, че корабът остава оперативно готов в региона.
    На многобройни видео по медиите се виждат самолети, излитащи от палубата на А. Линкълн за участие в мисии срещу Иран.

    Коментиран от #17, #20, #21

    10:58 13.03.2026

  • 14 Нема грешка

    9 5 Отговор

    До коментар #10 от "Лека грешка си допуснал":

    Фърчат чалми и ватенки в небесата та пушек се вдига.

    10:59 13.03.2026

  • 15 Нормално

    7 3 Отговор
    Тръмп е типичен подлец като рашистите (и русофилите).

    10:59 13.03.2026

  • 16 Ще върнат Иран в 1 клас

    7 4 Отговор
    Никой няма намерение да ги окупира!

    11:00 13.03.2026

  • 17 АУУУУУ

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Къде е ЮСС . А.Линкълн?":

    Иранските сили викаха,че са убили и Натаняху 😀

    11:01 13.03.2026

  • 18 Падат самальотите на Путлер

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Лека грешка си допуснал":

    в Украйна, няколко стотин останаха по украинските поля.

    На Иран си летят като у дома си!
    Иран на практика няма ПВО.

    Коментиран от #24

    11:01 13.03.2026

  • 19 7/8

    3 2 Отговор
    Спешен кастинг за нов Аятолах.

    11:03 13.03.2026

  • 20 Интересно

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Къде е ЮСС . А.Линкълн?":

    "На многобройни видео по медиите се виждат самолети, излитащи от палубата на А. Линкълн за участие в мисии срещу Иран." ----- Кой снима тези многобройни видеа?

    11:03 13.03.2026

  • 21 Сус бе копейка мърлява!

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Къде е ЮСС . А.Линкълн?":

    Сууууус

    11:04 13.03.2026

  • 22 Предполагам в близките дни

    3 1 Отговор
    съюзниците ще ударят и Натанз и Фордо.

    Интересен е фактът, че използват 14 тонни бомби този път.
    И това ще е краят на иранските ядрени напъни.
    Светът ще си отдъхне, понеже лудите фанатици са на път да се сдобият с ядрено оръжие!

    11:04 13.03.2026

  • 23 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 1 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха?

    11:05 13.03.2026

  • 24 Малейй козяшки

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "Падат самальотите на Путлер":

    Възпалих тъ. Шъ извиняваш. Пробвай първо с мента глок и валериана, три сутрин, три вечер, че нещо новините не ти се отразяват добре на душевния ти покой

    Коментиран от #27

    11:05 13.03.2026

  • 25 Атина Палада

    3 1 Отговор
    Калимера!Квиченето на копейкаджийте се чува чак в Гърция.

    11:06 13.03.2026

  • 26 Факт

    4 0 Отговор
    Иранците са безпомощни като рашистите. Няма ПВО, няма самальоти.

    11:06 13.03.2026

  • 27 Копейкотрошач

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Малейй козяшки":

    Можеш да изпробваш теслата.

    11:07 13.03.2026