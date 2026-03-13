Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Тръмп грубо подцени Иран, предизвика ценови шок

Тръмп грубо подцени Иран, предизвика ценови шок

13 Март, 2026 10:24 2 092 46

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • цени-
  • петрол-
  • персийски залив

Американският военноморски флот засега не желае да ескортира кораби през протока, тъй като все още смята това за твърде опасно

Тръмп грубо подцени Иран, предизвика ценови шок - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Развоят на войната срещу Иран, която започна с американско-израелската офанзива на 28 февруари, е във фокуса на американски и британски издания, пише БТА.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп грубо подцени способността на Иран да блокира световните доставки на петрол, което е предизвикало „напълно предвидим“ ценови шок, пише британският в. „Телеграф“.

Затварянето от Иран на Ормузкия проток, през който преминават 20 процента от световния петрол, доведе до рязък скок на цените на енергията след началото на американско-израелските удари срещу Иран, посочва изданието.

Американският военноморски флот засега не желае да ескортира кораби през протока, тъй като все още смята това за твърде опасно, коментира „Телеграф“. Вестникът цитира д-р Ерик Хегинботам от програмата за изследвания в областта на сигурността на Масачузетския технологичен институт, според когото САЩ не са мобилизирали достатъчно кораби за подобна операция, а и така или иначе военноморският им флот не е достатъчно добре подготвен за справяне със заплахата от страна на морски дронове.

Междувременно в. „Гардиън“ пише, че служители на Пентагона са информирали американски законодатели по време на среща при закрити врата във вторник, че разходите за войната срещу Иран вече са надхвърлили 11,3 милиарда долара за първите шест дни, но реалните разходи вероятно са още по-големи.

Изданието цитира запознат с въпроса източник, според когото оценката на Пентагона изглежда включва само разходите за боеприпаси и не отразява пълната цена на първите дни на конфликта. Допълнителните разходи, които трябва да се вземат предвид, включват средствата за подкрепа на разположените сили в региона, медицинските разходи, както и замяната на военните самолети, загубени във войната, посочва вестникът.

Бързото изразходване на най-съвременните боеприпаси на САЩ освен това вероятно ще принуди Конгреса на САЩ да приеме допълнителен пакет от разходи за отбрана за покупки на нови боеприпаси, с които да бъдат попълнени запасите, отбелязва изданието. Администрацията на Тръмп към момента обаче не е поела ангажимент относно продължителността на войната с Иран и законодателите и от двете партии - Републиканската и Демократическата, се отнасят все по скептично към одобряването на допълнително финансиране без да има установен план за приключване на военните действия.

Позицията на новия върховен лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей по въпроса дали Иран трябва да започне да разработва ядрено оръжие към момента до голяма степен е мистерия, пише в. „Лос Анджелис Таймс“.

Близките връзки на Хаменей с иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, който в миналото е изразявал подкрепа за придобиването на ядрено оръжие, поражда опасения в администрацията на Тръмп, че новият лидер ще се откаже от дългогодишната позиция на баща си срещу създаването на ядрена бомба, посочва изданието.

Американските разузнавателни служби отдавна смятаха, че покойният аятолах Али Хаменей е възприел стратегия да поддържа разработването на ядрено оръжие, като същевременно избягва разходите и рисковете, свързани с действителното му създаване, пише „Лос Анджелис Таймс“. Тази доктрина сега е под въпрос. Новият върховен лидер вероятно е ранен и се крие под земята след американската атака, която опустоши иранската армия и уби баща му, както се предполага за майка му и сестра му и други членове на семейството му. В крайна сметка е възможно това да го тласне към заключението, че за оцеляването на режима е необходима ядрена възпираща сила, коментира изданието.

Откакто първите ракети от американско-израелската кампания започнаха да удрят Иран, руските държавни медии и политически коментатори разпалено коментират един въпрос: преговорите със САЩ винаги ли завършват с ракетни удари в столицата на преговарящата страна?, пише вестник „Вашингтон Пост“.

Решението на Тръмп да убие върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, докато Иран водеше активни преговори с пратеника на американския президент Стив Уиткоф и зетя на президента - Джаред Къшнър, е засилило усещането сред привържениците на твърдолинейната външна политика в Москва, че дипломацията е крехка – може би дори безсмислена – в свят, в който САЩ са готови да използват военна сила, за да постигнат целите си, акцентира изданието.

„Вашингтон Пост“ цитира Владимир Пастухов, руски политолог и почетен професор в Университетския колеж в Лондон, според когото войната с Иран вероятно ще засили убеждението на Путин, че е бил прав да нахлуе в Украйна.

„Всъщност цялата логика зад начина, по който Западът разрешава кризи, както се наблюдава от Кремъл – от Белград през 1999 г. до Техеран през 2026 г. – убеждава Москва, че този, който чака до последно преди да нанесе удар, ще бъде първият, който ще бъде смазан“, коментира Пастухов. „Сега ще бъде трудно Путин да бъде убеден, че е сгрешил в нещо. Той ще посочва Техеран на своите съюзници, които изпитват съмнения, и ще им казва: „Ние щяхме да сме на тяхно място“, заключава експертът.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само това ли?

    34 6 Отговор
    Иран ще им погребе окончателно хегемонията. И да те радват, ако не се разпадат на отделни държавици.

    10:26 13.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    26 5 Отговор
    И на теб, от деня на раждането да ти наливат в тиквата, че си се родил, раснал и си застанал начело на най-силната държава в света и ти ще си го мислиш. Сблъсъка с реалността, обаче.

    10:27 13.03.2026

  • 3 Лопата Орешник

    42 3 Отговор
    Великият американски флот за сега счита ,че е много опасно да ескортира кораби! Война е !! Като спре войната и няма нужда, може отново да разчитаме на великия американски флот!! Може ли такава статия бе?

    10:28 13.03.2026

  • 4 Тръмп малко

    19 4 Отговор
    глЮпавипък ми се види. Самочувствие бе покритие.

    10:28 13.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 да . е не тръмпи . има 2 до него

    19 2 Отговор
    излъгаха го . зелиски с меркелица биха по сепаратистите . и освобождаваха еврома и юса . сега около иран е тежко . европа и америка воюват и крадат . нямали енергийни ресурси . печелят от военните технологии . сега е капитализам . една ракетка 3 милиона, една пушка е 12 000 долара . едно погребение е 2 000 долара .

    10:30 13.03.2026

  • 7 Механик

    20 4 Отговор
    Пирата без пиратска символика не може.
    За справка вижте снимката.

    Коментиран от #16

    10:30 13.03.2026

  • 8 Реалност

    31 3 Отговор
    Американският военноморски флот вече пътува към вкъщи, теглейки на буксир двата си самолетоносача.

    10:31 13.03.2026

  • 9 Русодебил

    7 24 Отговор
    Бомби падат в Иран, не в САЩ!
    Ще спукате некоя вена!

    Коментиран от #14, #18, #45

    10:31 13.03.2026

  • 10 Д-р Ментал

    25 3 Отговор
    Тръмп се изложи в Иран. Изглежда немощен старец в деменция

    Коментиран от #20

    10:32 13.03.2026

  • 11 уелкъм американ гимиюс

    26 3 Отговор
    Елате на близкия обсег да ескортирате кораби както заявявахте преди да почните жалката си терористична акцийка.

    10:32 13.03.2026

  • 12 ООрана държава

    20 1 Отговор
    Правят милярди на стоковите пазари, синчето му е купил петрол за 30 милиона долара 48 часа преди да нападнат иран, до момента с с няколко милярда на плюс

    Коментиран от #36

    10:32 13.03.2026

  • 13 баш кат ес дето раздава пари на зелкови

    10 1 Отговор
    се отнасят все по скептично към одобряването на допълнително финансиране без да има установен план за приключване на военните действия.

    10:33 13.03.2026

  • 14 Падат

    18 2 Отговор

    До коментар #9 от "Русодебил":

    И по американските бази на съюзниците на САЩ. А Тръмпоча не може да ги защити, мига като мишок.

    10:33 13.03.2026

  • 15 Загубата на Простотията евроатлантическа

    17 3 Отговор
    Време е за оправдания и неистов евроатлантически квич

    10:34 13.03.2026

  • 16 Иван

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    И Хитлер и Мешията.

    10:35 13.03.2026

  • 17 Фактолог

    25 2 Отговор
    Свален е първият самолет цистерна като тези на летището в София С135 над територията на Ирак с иранска ракета Р358, която е комбинация между дрон и ракета.Изстрелва се с ракетен двигател може и от малък пикап и се издига на километри височина, където работи хибридно като дрон, причаквайки своята жертва в района с няколко системи за прицелване и напрактика много трудно уловим.
    6-членният екипаж ако е оцелял ще бъде показан скоро в един или друг вид. Но на тяхно място не бих правил опити да оцелявам, като гледам колко надъхани иракчани ги издирват е момента с едни добри намерения.
    Още един такъв самолет също е ударен, но съдбата му все още е неясна.
    Между другото, самолетоносачът Линкълн беше атакуван с ракетни катери и повторно ударен, в резултат момента се оттегля окончателно, докато другият самолетоносач Форд също горя вчера , дори Пентагонът призна, но не се разбра причината.
    Изгоря и френската база в Ирак заедно с хеликоптерите.
    Не му е лесно на Тръмп, разбирам го, но той е доста глупав и сам падна в руско-китайския капан.

    Коментиран от #39

    10:35 13.03.2026

  • 18 тц тц

    22 3 Отговор

    До коментар #9 от "Русодебил":

    Американките бомби вече са на привършване, сега бомби падат най вече върху американски бази, американски посолства и Израел, който вече е абсолютно беззащитен /т.н. железен купол снощи изобщо не е сработил и до основи са разрушени правителствени и жилищни сгради в Тел Авив/. двата американски самолетоносача са повредени и се прибират безславно към дома.

    Коментиран от #29, #30

    10:36 13.03.2026

  • 19 Гост

    20 2 Отговор
    Тръмпа направо ни закопа. Нафтата мина 3 лева.

    Коментиран от #26

    10:36 13.03.2026

  • 20 Иван

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Д-р Ментал":

    Изглежда като смукач на Мешията.

    10:38 13.03.2026

  • 21 Петроханска лама

    18 1 Отговор
    Тръмпазето е бизнесмен, ценовият шок е добре премислен. Тръмпазето и приближените му сега печелят луди пари от маржовете в цените на петрол и основни суровини!

    10:38 13.03.2026

  • 22 Путин пак ще намаже

    11 3 Отговор
    филията.

    10:38 13.03.2026

  • 23 Ззз

    19 1 Отговор
    Побъpканият клоyн е готов да жертва целия свят ако трябва, само и само любимите му ционистчета да имат пълна хегемония и контрол в Близкия Изток.

    10:39 13.03.2026

  • 24 Путин и Тръмп

    8 2 Отговор
    са ОПГ!

    10:40 13.03.2026

  • 25 Така де

    12 3 Отговор
    И вече започнаха да признават, че пак В. В. Путин е бил прав, така завършва статията.

    10:40 13.03.2026

  • 26 Нали ти казах бе

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    Ще караш лекторокар 😁

    10:41 13.03.2026

  • 27 селяк

    5 8 Отговор
    нищо не е подценил ..това е плана

    10:41 13.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Русодебил

    5 10 Отговор

    До коментар #18 от "тц тц":

    Така вече 80 години разправяте, че долара умира!

    Коментиран от #37

    10:42 13.03.2026

  • 30 Захаровна

    9 4 Отговор

    До коментар #18 от "тц тц":

    А где Натаняхо? С чемадана към Дойча или жил бил?

    10:42 13.03.2026

  • 31 Още от същото

    7 4 Отговор
    Действията на Тръмп са еднолични или решенията са взимани в много тесен кръг, без да бъдат обмислени деатйлно, а повече емоционални отколкото разумни. По същия начин се надяваше да прекрати и войната в Украйна, но не само там тези методи не проработиха. От части и това беше причината да нападне Иран, за да демонстрира как безразсъдно може да действа когато реши. За да накара Путин да се замисли, но всичко това имаше обратен ефект и в момента Путин придоби много по сериозна решимост да продължи своите намерения.

    10:43 13.03.2026

  • 32 Бай Доню

    8 4 Отговор
    Настъпи мотиката тоя път, ся ша тряа да печата артия и той

    Коментиран от #42

    10:43 13.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мишел

    7 5 Отговор
    Празноглав самохвалко, толкова си може.

    10:46 13.03.2026

  • 35 Заключение

    12 8 Отговор
    5 години заблудените русофили твърдяха, че Тръмп е Миротворец 😂. Смятайте колко им е ясна политиката и всичко останало. 😁

    Коментиран от #41

    10:47 13.03.2026

  • 36 не може да бъде

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "ООрана държава":

    Ето това е изключително интересно -просто парадокс -САЩ имат полза от високи цени на петрола!?Не става дума нито за 200 нито за 150 USD на барел -става дума за цени от 80 до120 $ и цена от 600 до 800$ за 1000 куб.м на газа!?Аз подозирам че тези цени ще се задържат дълго време!?При политиката за санкции срещу Русия тя няма да може да реализира особена печалба -просто ще има пари да си поддържа разходите!?Печелившият е Тръмп а губещият ЕС начело с глупачките Урсула и Кая и плъшокът Коща!?Сега е ясно че Путин е постъпил правилно със СВО но според мен това е малко утешение -сега на Русия ще се наложи да положи върхови усилия за да справи със всички заплахи -сама /!!??/..нито Китай нито Индия ще и помагат ...няма да развалят отношенията но ще си гледат интереса!?....А за нас -мисля че е по-добре да не казвам нищо ..да кажат тия дето ни вкараха в тази дупка!?

    10:49 13.03.2026

  • 37 Кухоглава копейка

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Русодебил":

    Коце Циганина ни каза че ще приемем долара!Не на еврото!

    10:50 13.03.2026

  • 38 китайски балон

    5 1 Отговор
    "Ако познаваш врага и познаваш себе си, не трябва да се страхуваш дори от хиляди битки. Ако познаваш себе си и не познаваш врага, за всяка победа ще получиш страхотно поражение. Но ако не познаваш себе си и не познаваш врага, то тогава ти си глупак и ще търпиш поражение във всяка една битка."
    /Сун Дзъ/

    10:51 13.03.2026

  • 39 Глупав е разбира се

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Фактолог":

    Макар ,че хубаво лъжеш и манипулираш за едно си прав
    Тръмп е много глупав и алчен.
    Те затова путинистите му се радваха на победата.

    10:52 13.03.2026

  • 40 Дедо

    2 1 Отговор
    Такава и ще си остане позицията на американския флот, т.е. това "засега" в подзаглавието е напълно излишно.

    10:52 13.03.2026

  • 41 Ъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Заключение":

    Да. Докато не стана ясно, че Тръмп е Господин Никой в Белия дом и че там командва Нетаняху!

    Хайде сега вие кажете що го наричахте "Агент Краснов"?

    11:00 13.03.2026

  • 42 Хммм,

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Бай Доню":

    Иран не разполага с капацитет да победи САЩ, но има за да създаде световен хаос и по този начин да настрои цялата международна общност срещу САЩ. Дори отделни емблематични съюзници на САЩ, като Испания и Гърция вече открито заявяват несъгласието си да сътрудничат, а много други още се колебаят и изчакват, както казваше Тодор Живков, "да се оттече мръсната пяна".

    11:02 13.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 цък

    1 0 Отговор
    Целта не е ли ценови шок ? Кои държави имат най-голяма полза от това ? Целта оправдава средствата уж , но сметката няма да излезе … Жалко за пушештото месо , но такъв е живота. “Правото е със силния “.

    11:03 13.03.2026

  • 45 Любител на тихоокеанските ценности

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Русодебил":

    Скоро и там!09.11.......

    11:04 13.03.2026

  • 46 Цистерна на Летище София

    2 0 Отговор
    Изкукалия гербав пенЦионер, сложен от Тиквата за военен министър ще ни вкара и нас във война.

    11:09 13.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания