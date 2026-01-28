The New York Times разкри мисията на Николай Младенов в управлението на Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, като председател на „Съвета за мир“, ще има широки правомощия, включително назначаване на висши служители за управление на ивицата Газа, възлагане на отговорности на тях, одобряване на резолюции и спирането им при извънредни случаи.

Той ще може да назначи и свой наследник, съобщава The New York Times, позовавайки се на копие от проекта за резолюция.

Документът е с дата 22 януари, но все още не е подписан от Тръмп, което би означавало, че е подготвен да влезе в сила, съобщиха пред The New York Times трима служители, запознати с резолюцията и потвърдили автентичността на копие, с което вестникът разполага.

Не е ясно дали този документ представлява окончателната версия на резолюцията, отбелязва вестникът. Неговите събеседници заявиха, че документът все още се обсъжда.

Сред длъжностните лица, които Тръмп ще може да назначава, са „върховен представител“ за ивицата Газа, който ще бъде натоварен със задачата да наблюдава Палестинската администрация, управляваща територията, и командир на международните стабилизационни сили, натоварен със задачата да съдейства за осигуряване на сигурността. Българският дипломат Николай Младенов е назначен за върховен представител за Газа.

Според The New York Times документът наподобява резолюция на Съвета за сигурност на ООН и изглежда е опит на „Съвета за мир“ да формализира някои от плановете за ивицата Газа.

Според този проект, изпълнителният съвет, освен вече обявените на 16 януари лица, ще включва и началник-щаба на Белия дом Сузи Уайлс и адвокатът по недвижими имоти Мартин Еделман, когото Bloomberg нарече приятел на Тръмп и ключова фигура в сделките на администрацията му с ОАЕ.

Според проекта за резолюция „Съветът за мир“ ще координира възстановяването на ивицата Газа и ще улеснява доставката на хуманитарна помощ там. Документът също така постановява, че лица и организации „с доказана история на сътрудничество, инфилтрация или влияние“ с Хамас няма да участват в управлението или възстановяването на анклава.

Проектът за резолюция подробно описва ролята на Николай Младенов, бившият пратеник на ООН за мирния процес в Близкия изток, който беше назначен от Белия дом за първи върховен представител за Газа. Според резолюцията, Младенов ще ръководи Националния комитет за управление на Газа, орган от палестински технократи, назначени да управляват територията и да наблюдават полицейските сили, както и да ръководят всички негови „ежедневни дейности“.

Бившият генерален консул на САЩ в Йерусалим Майкъл Ратни заяви пред The New York Times, че документът „посочва ясно, че Съединените щати са отговорни за Газа, като всички други страни и организации играят поддържаща роля“.

Тръмп обяви създаването на „Съвет за мир“ на 16 януари. Първоначално този орган трябваше да се съсредоточи върху възстановяването на ивицата Газа, но се оказа международна организация, чийто мандат може да се разпростре и върху други конфликтни зони.

Членството в Съвета за мир е ограничено до три години, но след заплащане на такса от 1 милиард долара то става постоянно.