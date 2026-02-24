По гражданска инфраструктура! Израел заплашил със силен удар Ливан при участие на "Хизбула" във война между САЩ и Иран

Израел е изпратил индиректно послание до Ливан, че ще му нанесе силен удар, насочвайки вниманието си към гражданската инфраструктура, включително летището, в случай че "Хизбула" се включи в евентуална война между САЩ и Иран. Това заявиха двама високопоставени ливански служители, цитирани от "Ройтерс".
Иран и САЩ ще проведат трети кръг от ядрените преговори в четвъртък в Женева на фона на нарастващите опасения относно риска от военен конфликт между двамата противници.
Израел нанесе тежки удари на подкрепяната от Иран въоръжена групировка "Хизбула" по време на война през 2024 г., убивайки нейния лидер Хасан Насрала заедно с хиляди нейни бойци и унищожавайки голяма част от арсенала ѝ.
Шиитската мюсюлманска организация е създадена от Иранската революционна гвардия през 1982 г.
Новият лидер на "Хизбула" Наим Касем миналия месец заяви, че групировката "не е неутрална" в противопоставянето между Вашингтон и Техеран и че е "мишена на потенциалната агресия".
"Решени сме да се защитим. Ще изберем своевременно как да действаме, дали да се намесим, или не", посочи Касем.
Вчера беше съобщено, че Държавният департамент на САЩ изтегля несъществени правителствени служители и техните семейства от посолството на САЩ в Бейрут.
