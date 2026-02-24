Вземете 50% отстъпка за хостинг от

По гражданска инфраструктура! Израел заплашил със силен удар Ливан при участие на "Хизбула" във война между САЩ и Иран

По гражданска инфраструктура! Израел заплашил със силен удар Ливан при участие на "Хизбула" във война между САЩ и Иран

24 Февруари, 2026

Вчера беше съобщено, че Държавният департамент на САЩ изтегля несъществени правителствени служители и техните семейства от посолството на САЩ в Бейрут

Израел е изпратил индиректно послание до Ливан, че ще му нанесе силен удар, насочвайки вниманието си към гражданската инфраструктура, включително летището, в случай че "Хизбула" се включи в евентуална война между САЩ и Иран. Това заявиха двама високопоставени ливански служители, цитирани от "Ройтерс".

Иран и САЩ ще проведат трети кръг от ядрените преговори в четвъртък в Женева на фона на нарастващите опасения относно риска от военен конфликт между двамата противници.

Израел нанесе тежки удари на подкрепяната от Иран въоръжена групировка "Хизбула" по време на война през 2024 г., убивайки нейния лидер Хасан Насрала заедно с хиляди нейни бойци и унищожавайки голяма част от арсенала ѝ.

Шиитската мюсюлманска организация е създадена от Иранската революционна гвардия през 1982 г.

Новият лидер на "Хизбула" Наим Касем миналия месец заяви, че групировката "не е неутрална" в противопоставянето между Вашингтон и Техеран и че е "мишена на потенциалната агресия".

"Решени сме да се защитим. Ще изберем своевременно как да действаме, дали да се намесим, или не", посочи Касем.

Вчера беше съобщено, че Държавният департамент на САЩ изтегля несъществени правителствени служители и техните семейства от посолството на САЩ в Бейрут.


  • 2 Евреите са в основата на всичко

    27 4 Отговор
    Не се заблуждавайте война между САЩ и Иран няма, има война между евреите от Израел и евреите управляващи САЩ.

    15:22 24.02.2026

  • 3 Българин

    24 5 Отговор
    .Хазарите най големите врагове на българският народ отпреди 2000 години!

    15:23 24.02.2026

  • 4 ФАКТ

    22 3 Отговор
    Тия само от война и гойска кръв живеят бог да ги накаже

    15:24 24.02.2026

  • 5 война между САЩ и Иран

    28 6 Отговор
    Какво общо има с Ливан и Израел? А самата война между САЩ и Иран какво общо има със САЩ ? А гражданската инфраструктура какво общо има ? САЩ и Израел са терористи, терористични държави! Военно престъпници и престъпници срещу човечеството. Нужно е международната общност директно да го заяви и да им наложи санкции и международна изолация

    15:28 24.02.2026

  • 6 Пенчо

    11 2 Отговор
    Фашизъм но "оправдан" пред себе си!

    15:28 24.02.2026

  • 7 име

    21 4 Отговор
    Няма съсед с който ционистите да не са водили война поне един път и няма съседна държава ва която да не са откраднали земя. Щом се карат с всички, значи проблема е в тях и решението е цедка пpeз кoминa.

    15:29 24.02.2026

  • 8 Онзи

    11 5 Отговор
    Дано Русия и Китай не решат да се намесят, че тогава Израел не го виждам

    Коментиран от #18

    15:32 24.02.2026

  • 9 Сащ Иран, губещ е близкия изток

    8 1 Отговор
    И Хизбула ще удари Израел. Конфликта ще е унищожаващ и за двете страни! А Ливан е в руини, няма какво да губи!

    15:37 24.02.2026

  • 10 Пламен

    11 0 Отговор
    Помните ли оня гигантски взив на амониева селитра в Бейрут ?
    Ако вие не го помните - ливанците го помнят .

    15:39 24.02.2026

  • 11 ФАКТ

    13 3 Отговор
    Докато на земята има жив евреин мир няма да има Хитлер къде сиии

    15:40 24.02.2026

  • 12 Добрият евреин

    9 2 Отговор
    Е само на пушек през комина

    15:41 24.02.2026

  • 13 ФАКТ

    10 2 Отговор
    Колко прав е бил Хитлер със свещ ще го търсим

    15:42 24.02.2026

  • 14 Махараминдри баба

    9 2 Отговор
    самолетоносачът USS Gerald R. Ford изпитва проблем с тоалетните: няма достатъчно работещи тоалетни за 4600 моряци, опашките отнемат 45 минути

    Коментиран от #20

    15:47 24.02.2026

  • 15 Махараминдри баба

    7 1 Отговор
    Днес се навършват 4 г. от победата на путин велики над ковид 19

    15:47 24.02.2026

  • 16 Лудия

    2 4 Отговор
    Нека му на Путин сега, хората предупреждават преди да бомбят ел.централи и гражданска инфраструктура, а той щом не е предупредил ще има санкции.

    15:53 24.02.2026

  • 17 Очевидно нацистки Израел

    15 1 Отговор
    Спазва и плана за мир на Тръмп относно и Ливан. Само 710 пъти го е нарушавал. И винаги е било по гражданската инфраструктура

    15:55 24.02.2026

  • 18 Дано се намесят

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Онзи":

    И да се приключи с тия ционяги веднъж завинаги.

    16:02 24.02.2026

  • 19 Левски

    5 1 Отговор
    Трябва втори Хитлер.

    16:21 24.02.2026

  • 20 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Махараминдри баба":

    Да слагат памперси, и без това ще се насе рат при новината за идващите ирански дронове и ракети!

    16:29 24.02.2026

  • 23 факти

    3 0 Отговор
    първо да гледаме нашата инфраструктура да не пострада - като вземеме страна

    16:36 24.02.2026

  • 24 Гражданска инфраструктура

    2 0 Отговор
    "ще му нанесе силен удар, насочвайки вниманието си към гражданската инфраструктура, включително летището". Виждате ли какво се удря първо при война? А сега вижте и нашите ъзодавци какво дадоха на краварите да си ползват. И това че снощи не са летели самолети, докато летището в София е затворено, нищо не значи. Преди нападение винаги се извършват последни приготовления, добре е те да се правят на тъмно, далеч от любопитните погледи на гражданите. Представете си, каца самолет от Хамбург или от Виена в два часа посред нощ и слизащите пътници виждат как десетки цистерни с гориво зареждат самолетите цистерни. Или пък как товарят танкове, БТР-ри и войска на транспортните самолети. Ще се предизвиква паника, нали така. Така че войната е близо и само Тръмпочев знае кога ще започне. А пък Иран е в правото си да удари всяко място осигуряващо логистика при нападение срещу тях

    16:47 24.02.2026

  • 25 Въпрос

    3 1 Отговор
    Как може Израел 9 милиона евреи да заплашват съществуването но цялото човечество 8 милярда и 300 милиона това не са хора за тях ааа

    16:48 24.02.2026