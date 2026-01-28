Еквадор: Агент на имиграционната служба на САЩ се опита да влезе в консулството в Минеаполис

Агент на Агенцията за имиграционен и митнически контрол (АИМК) е опитал да влезе в консулството на Еквадор в Минеаполис вчера, но е бил спрян от служители на консулството, съобщи външното министерство на страната, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Опитът за влизане е накарал външното министерство да изпрати "протестна нота" до американското посолство в Кито, столицата на Еквадор, с искане подобни инциденти "да не се повтарят", гласи изявление на министерството.

Изявлението носеше заглавие, в което инцидентът беше описан като "опит за нахлуване в еквадорското консулство в Минеаполис от агенти на АИМК“.

В него се казваше, че действията на служителите на консулството, които са попречили на агента на АИМК да влезе, са гарантирали защитата на еквадорските граждани, които са се намирали в сградата по това време.

Инцидентът е станал по време на масова депортационна операция, провеждана от около 3000 тежко въоръжени агенти на АИМК и американската гранична полиция, разположени в Минесота по заповед на президента Доналд Тръмп преди няколко седмици.

Нито Държавният департамент, нито министерството на вътрешната сигурност, което контролира АИМК и граничната полиция, отговорили на Ройтерс на исканията за коментар.

Външното министерство на Еквадор не предостави много други подробности. Но очевидци, работещи в магазини в близост до консулството, казаха, че са видели агенти на имиграционната служба да се опитват да влязат в сградата.