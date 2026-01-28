Еквадор: Агент на имиграционната служба на САЩ се опита да влезе в консулството в Минеаполис

Агент на Агенцията за имиграционен и митнически контрол (АИМК) е опитал да влезе в консулството на Еквадор в Минеаполис вчера, но е бил спрян от служители на консулството, съобщи външното министерство на страната, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Опитът за влизане е накарал външното министерство да изпрати "протестна нота" до американското посолство в Кито, столицата на Еквадор, с искане подобни инциденти "да не се повтарят", гласи изявление на министерството.
Изявлението носеше заглавие, в което инцидентът беше описан като "опит за нахлуване в еквадорското консулство в Минеаполис от агенти на АИМК“.
В него се казваше, че действията на служителите на консулството, които са попречили на агента на АИМК да влезе, са гарантирали защитата на еквадорските граждани, които са се намирали в сградата по това време.
Инцидентът е станал по време на масова депортационна операция, провеждана от около 3000 тежко въоръжени агенти на АИМК и американската гранична полиция, разположени в Минесота по заповед на президента Доналд Тръмп преди няколко седмици.
Нито Държавният департамент, нито министерството на вътрешната сигурност, което контролира АИМК и граничната полиция, отговорили на Ройтерс на исканията за коментар.
Външното министерство на Еквадор не предостави много други подробности. Но очевидци, работещи в магазини в близост до консулството, казаха, че са видели агенти на имиграционната служба да се опитват да влязат в сградата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Много
До коментар #1 от "Пич":Неуместен хумор!
Коментиран от #4
08:57 28.01.2026
3 Ицо секира
09:00 28.01.2026
4 Пич
До коментар #2 от "Много":Няма хумор който да угоди на всички! Радвам се че съм усмихнал поне двама човека, опитайте и вие киселяците!!! Не боли да се усмихнеш...
09:02 28.01.2026
5 кравария
09:24 28.01.2026
6 Онея там са в гражданска война
10:03 28.01.2026