Белият дом се опита да припише вината за насилието на контролираните от Демократическата партия местни власти

Докато работеше в Овалния кабинет на фона на зимната буря, обхванала САЩ, Тръмп гледаше повтарящи се кадри на федерален имиграционен агент, който стреля по Алекс Прети, 37-годишен медицински работник в интензивно отделение и гражданин на САЩ, пише „Уолстрийт Джърнъл“, предаде БТА.

Няколко часа след стрелбата министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум заяви, че Прети е нападнал полицаи и е размахвал пистолет, като определи действията му като вътрешен тероризъм. Началникът на граничната патрулна служба Грег Бовино заяви, че Прети е искал да убие служители на правоохранителните органи. А Стивън Милър, архитектът на агресивната имиграционна стратегия на Тръмп, нарече Прети „потенциален убиец“.

Около 48 часа след инцидента обаче Тръмп реши да промени курса си и да оттегли една от най-нашумелите и противоречиви кампании на администрацията си за прилагане на имиграционните закони. Промяната в позицията на Тръмп дойде, след като депутати от Републиканската партия и други съюзници изразиха опасения, че той пропилява обществената подкрепа за основната си предизборна тема, а висши служители на администрацията все повече възприемаха хаотичните сцени в Минеаполис като политически проблем.

Защитниците на правото на притежание на оръжие, които обикновено са твърди съюзници на Тръмп, публично критикуваха служители на администрацията за това, че са критикували Прети за носенето на оръжие по време на протестни действия. Също държавни служители заявиха, че Прети е имал разрешително за носене на оръжие.

В интервю за „Уолстрийт Джърнъл“ в неделя следобед Тръмп отказа да каже дали федералният агент, който е застрелял Прети, е действал правилно, и заяви, че правителството му още разследва фактите около станалото. Още преди стрелбата в събота поредица от социологически проучвания от последните дни показаха, че Тръмп губи подкрепа по въпроса за имиграцията. По-малко от три седмици преди убийството на Прети, агент на ICE смъртоносно простреля Рене Гуд, 37-годишна майка, по време на операция в Минеаполис.

По-рано този месец Тръмп изказа намеренията си да завземе Гренландия, което предизвика паника сред европейските лидери, а след това също промени курса си, като заяви, че няма да използва военна сила, за да завземе датската територия, и изрази надежда, че може да бъде постигнат компромис. След като британският премиер Киър Стармър критикува Тръмп за това, че е намекнал, че съюзниците от НАТО са избягвали фронтовите сражения по време на войната в Афганистан, президентът похвали британските войници, които са загинали, сражавайки се рамо до рамо с американците, отбелязва заглавието „Уолстрийт Джърнъл“.

В същото време Белият дом се опита да припише вината за насилието на контролираните от Демократическата партия местни власти, които забраняват сътрудничеството на местно равнище с федералните имиграционни власти. Администрацията на Тръмп предупреди, че насилието няма да спре, докато губернаторите и кметовете от Демократическата партия не подпомогнат федералните правоприлагащи органи в арестуването, задържането и депортирането на имигранти без документи, пише „Вашингтон Пост“.

Видеозаписът от моментите преди смъртта на Прети противоречи на тезата на федералните версии, че е заплашвал живота на полицаите с пистолет, като показва, че федералните агенти са взели пистолета, преди да открият огън, а местната полиция заяви, че той е носил оръжието законно. След Рене Гуд, Прети беше вторият човек, застрелян този месец по улиците на Минеаполис от федералните имиграционни власти.

Тръмп първоначално реагира агресивно на смъртта на Прети, наричайки го „стрелец“ и публикувайки снимка на лицензирания му пистолет. В неделя обаче това, което каза за вестник „Уолстрийт Джърнъл“ прозвуча с по-неясен тон: „Не харесвам никакви стрелби. Не ми харесват“, отбелязва „Вашингтон Пост“.

По време на пресконференция в Белия дом вчера говорителката на Белия дом Карълайн Левит също заговори с по-примирителен тон, наричайки смъртта на Прети „трагедия“ и като че ли се отстъпваше от предишните коментари на съветника в Тръмп, Стивън Милър, който нарече Прети „потенциален убиец“, пише „Гардиън“.

Широкото възмущение се отразява във Вашингтон, тъй като все повече републиканци настояват за по-задълбочено разследване тактиките на федералните имиграционни власти в Минесота след фаталния инцидент с Прети - знак, че отчетите на администрацията на Тръмп за събитията може да бъдат подложени на двупартийна проверка.

А демократите обещаха да спрат по-нататъшното финансиране на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, освен ако законопроектът, който скоро ще бъде внесен в Сената, не бъде изменен, за да включва реформи, които да ограничат действията на федералните агенти при депортацирането на мигранти, пише „Гардиън“.