Поредно убийство на улицата от имиграционен служител: какво се случва в САЩ

Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР остават на заден план в случая с поредното убийство на протестиращ в Минесота, докато щатските власти обещават разследване, пише в заглавие американският вестник "Вашингтон пост", предаде БТА.
Близо едно денонощие след като имиграционен служител застреля протестиращ в Минеаполис, федералните агенции, които обикновено биха се заели с разследването на подобна стрелба, в която е замесен полицейски служител, остават встрани.
Федералните правоприлагащи органи в Минесота засега не са коментирали публично случая. ФБР и прокурорите в щата нямат яснота относно това каква ще бъде тяхната роля в разследването, посочва американското издание.
При очевидната пасивност досега на Министерството на правосъдието, властите в Минесота обещаха да предприемат разследване според щатските закони на убийството 37-годишния Алекс Прити, медицински работник в интензивно отделение. Това създава потенциален правен конфликт между щатските и федералните власти. Щатът вече е завел дело срещу федералното правителство, като през уикенда успешно е поискал от съдия да гарантира, че федералните правоприлагащи органи няма да унищожат доказателства.
Явното забавяне на Министерството на правосъдието в разследването контрастира с начина, по който то често е разглеждало подобни случаи на стрелби, в които са замесени полицейски служители. Обикновено федералните следователи поемат водещата роля, като изпращат служители на ФБР и прокурори от Отдела за граждански права – експерти на Министерството в разследването на случаи на употреба на прекомерна сила, посочва "Вашингтон пост".
Вместо Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, към което принадлежи Граничната полиция, пое водещата роля в разследването, с помощта на ФБР, каза служител на правоприлагащите органи, запознат с въпроса. Това вътрешно разследване поне отчасти проверява дали имиграционните служители са спазили правилата, когато са застреляли Прити, отбелязва "Вашингтон пост".
Убийството в Минеаполис извежда на преден план спешните юридически усилия за ограничаване на дейността на имиграционната служба в Минесота, пише в заглавие изданието "Политико".
Фаталната стрелба в събота идва на фона на вече засилващите се сблъсъци – между имиграционни служители и протестиращи по улиците, както и на изострената конфронтация между представители на правителството на американския президент Доналд Тръмп и съдии във федералните съдилища, отбелязва изданието.
Това е третият подобен инцидент в Минеаполис, откакто през декември правителството на Тръмп започна политиката си на агресивно прилагане на имиграционните закони в щата Минесота.
Националната оръжейна асоциация и други оръжейни лобистки групи призовават за "щателно разследване" на убийството на Алекс Прити, извежда в заглавие британският вестник "Гардиън".
Според сведенията Прити е имал законно разрешително за носене на оръжие и е гражданин на САЩ, където носенето на оръжие е конституционно право. Разпространеното видео от убийството му не показва той да е държал оръжие. На него се вижда как полицай се протяга към долната част на гърба на Прити и издърпва нещо, което прилича на пистолет, а след това Прити е застрелян.
След убийството на Алекс Прити в Минеаполис, имиграционната стратегия на Тръмп е под въпрос, пише в заглавие френският вестник "Монд".
Американският президент се опитва да убеди общественото мнение, че демократите и протестиращите са отговорни за насилието, причинено от неговата имиграционна политика.
Убийството на Прити идва две седмици след смъртта на Рене Гуд, убита от служител на имиграционната служба при сходни обстоятелства. Трагичната смърт на тези двама 37-годишни американци е пряка последица от федералната антиимиграционна операция на Тръмп, която потопи Минеаполис в хаос и насилие. В този голям град в северната част на САЩ не се случваше нищо подобно преди пристигането на служителите на Бюрото за имиграционен и митнически контрол, отбелязва "Монд".
