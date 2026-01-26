Новини
Поредно убийство на улицата от имиграционен служител: какво се случва в САЩ

26 Януари, 2026 10:47 1 694 33

Западни издания коментират поредното убийство на протестиращ от имиграционни служители в Минеаполис

Поредно убийство на улицата от имиграционен служител: какво се случва в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР остават на заден план в случая с поредното убийство на протестиращ в Минесота, докато щатските власти обещават разследване, пише в заглавие американският вестник "Вашингтон пост", предаде БТА.

Близо едно денонощие след като имиграционен служител застреля протестиращ в Минеаполис, федералните агенции, които обикновено биха се заели с разследването на подобна стрелба, в която е замесен полицейски служител, остават встрани.

Федералните правоприлагащи органи в Минесота засега не са коментирали публично случая. ФБР и прокурорите в щата нямат яснота относно това каква ще бъде тяхната роля в разследването, посочва американското издание.

При очевидната пасивност досега на Министерството на правосъдието, властите в Минесота обещаха да предприемат разследване според щатските закони на убийството 37-годишния Алекс Прити, медицински работник в интензивно отделение. Това създава потенциален правен конфликт между щатските и федералните власти. Щатът вече е завел дело срещу федералното правителство, като през уикенда успешно е поискал от съдия да гарантира, че федералните правоприлагащи органи няма да унищожат доказателства.

Явното забавяне на Министерството на правосъдието в разследването контрастира с начина, по който то често е разглеждало подобни случаи на стрелби, в които са замесени полицейски служители. Обикновено федералните следователи поемат водещата роля, като изпращат служители на ФБР и прокурори от Отдела за граждански права – експерти на Министерството в разследването на случаи на употреба на прекомерна сила, посочва "Вашингтон пост".

Вместо Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, към което принадлежи Граничната полиция, пое водещата роля в разследването, с помощта на ФБР, каза служител на правоприлагащите органи, запознат с въпроса. Това вътрешно разследване поне отчасти проверява дали имиграционните служители са спазили правилата, когато са застреляли Прити, отбелязва "Вашингтон пост".

Убийството в Минеаполис извежда на преден план спешните юридически усилия за ограничаване на дейността на имиграционната служба в Минесота, пише в заглавие изданието "Политико".

Фаталната стрелба в събота идва на фона на вече засилващите се сблъсъци – между имиграционни служители и протестиращи по улиците, както и на изострената конфронтация между представители на правителството на американския президент Доналд Тръмп и съдии във федералните съдилища, отбелязва изданието.

Това е третият подобен инцидент в Минеаполис, откакто през декември правителството на Тръмп започна политиката си на агресивно прилагане на имиграционните закони в щата Минесота.

Националната оръжейна асоциация и други оръжейни лобистки групи призовават за "щателно разследване" на убийството на Алекс Прити, извежда в заглавие британският вестник "Гардиън".

Според сведенията Прити е имал законно разрешително за носене на оръжие и е гражданин на САЩ, където носенето на оръжие е конституционно право. Разпространеното видео от убийството му не показва той да е държал оръжие. На него се вижда как полицай се протяга към долната част на гърба на Прити и издърпва нещо, което прилича на пистолет, а след това Прити е застрелян.

След убийството на Алекс Прити в Минеаполис, имиграционната стратегия на Тръмп е под въпрос, пише в заглавие френският вестник "Монд".

Американският президент се опитва да убеди общественото мнение, че демократите и протестиращите са отговорни за насилието, причинено от неговата имиграционна политика.

Убийството на Прити идва две седмици след смъртта на Рене Гуд, убита от служител на имиграционната служба при сходни обстоятелства. Трагичната смърт на тези двама 37-годишни американци е пряка последица от федералната антиимиграционна операция на Тръмп, която потопи Минеаполис в хаос и насилие. В този голям град в северната част на САЩ не се случваше нищо подобно преди пристигането на служителите на Бюрото за имиграционен и митнически контрол, отбелязва "Монд".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хоят Ърп

    19 2 Отговор
    И аз като бех шериф така ги тепах по улиците! Още ли сме 19 век в САЩ?

    10:49 26.01.2026

  • 2 Гражданска война

    23 2 Отговор
    Това се случва.

    10:52 26.01.2026

  • 3 Винету

    23 2 Отговор
    Тепат ги като индианците.

    10:52 26.01.2026

  • 4 иван костов

    6 17 Отговор
    Поредното е номер две! Манипулаторите въвеждат в заблуждение, че едва ли не това е ежедневие!

    Коментиран от #16

    10:53 26.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    19 2 Отговор
    В САЩ полицията първо стреля и после пита.

    10:53 26.01.2026

  • 6 Голяма грешка

    17 9 Отговор
    Тръгнал да протестира с оръжие в задния джоб

    Коментиран от #13

    10:53 26.01.2026

  • 7 хмхмхм

    21 3 Отговор
    в БГ не е по различно с МВР, идват пребиват те, убиват и после те изкарват наркоман за да има операция чисти ръце. Да не говорим за фалшивите тестове с които измъчват хората.

    10:53 26.01.2026

  • 8 Направо

    26 7 Отговор
    беше екзекутиран този млад мъж , за секунда с десет изстрел . Човек с една изключително благородна и тежка професия като болногледач в интензивно отделение , денонощни грижи за борещи се със смъртта .

    10:54 26.01.2026

  • 9 az СВО Победа 80

    16 4 Отговор
    Демократическата партия на САЩ разпалва гражданската война в страната....

    Лошо няма, дано се стигне до сериозни сблъсъци и стрелба...

    10:56 26.01.2026

  • 10 Хахаха

    13 6 Отговор
    Кой ходи на протест въоръжен с полуавтомагичен пистолет с над 80 патрона?
    Тръмп трябва да задейства закона за цунт и да арестува Тим Уолтс, който е откраднал, чрез сомалийците между 50 и 100 млрд. долара.
    Не забравяйте, че дясната пъка на Уолтс застреля конгресмен демократ, гласувал срещу отпускане на помощи за сомалийци.

    10:57 26.01.2026

  • 11 Извратена работа

    13 2 Отговор
    Някой си от някъде ще ти се настани в къщата без да те пита ами ще ти поставя условия да му изпълняваш желанията ако не ще ти вдига скандали и протестира

    10:57 26.01.2026

  • 12 Хмм

    11 2 Отговор
    не мога да разбера, жертват живота си заради сомалийските банди, защото акцията е против тях, а кметът е демократ и ги защитава срещу властта на републиканците, дамата с трите деца не е работела и с това е издържала трите си деца, но този има работа

    10:57 26.01.2026

  • 13 В Америка

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "Голяма грешка":

    не е забранено . А той нито го е показвал , нито го е използвал , едва след като е разстрелян , лежащ по гръб е било открито . Или не....

    10:58 26.01.2026

  • 14 ДЕМОКРАЦИЯ Е

    11 1 Отговор
    Най-великата... Не е лошо /ЛОШО Е/ и да се застрелят няколко човека за да се викне пак по нашите ТВ-та, че там е най-великата демокрация и правата на Човека. дрън, дрън дрън. ЕвроАтлантиците са се хванали за главата как да лъжат с достойнство. И от страх, че възмездието ще ги застигне

    10:58 26.01.2026

  • 15 az СВО Победа 80

    3 8 Отговор
    Тръмп трябва да се възползва от правомощията си и да задейства армията. И без церемонене....

    10:59 26.01.2026

  • 16 Баце ЕООД

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "иван костов":

    Всеки ден си става.. Пиши в гугъл колко убийства има само по училища и университети, после пиши тука по добре.

    Коментиран от #30

    10:59 26.01.2026

  • 17 ПАСИТО

    6 1 Отговор
    си забрави листите , дето четеше домашните заготовки при Цветанка по БТВто и сега не може една дума да каже.

    11:00 26.01.2026

  • 18 Ами

    5 0 Отговор
    как са стигнали сомалийците до САЩ, аз не мога да събера пари да отида на екскурзия и не в целите щати, а в Ню Йорк, Вашингтон и Ниагарския водопад, а ми се иска да видя и Гранд каньон, но това е на другото крайбрежие и сумата се удвоява

    11:00 26.01.2026

  • 19 Мирен протест

    3 7 Отговор
    Само комунистите протестират с оръжие

    Коментиран от #28

    11:03 26.01.2026

  • 20 Борис

    3 3 Отговор
    Де да бяха и в България властите стриктни и безкомпромисни.

    Коментиран от #22

    11:03 26.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Стриктно

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Борис":

    ли е убийство а с гранатомет ?

    11:07 26.01.2026

  • 23 ама че се правите

    0 2 Отговор
    стига с тия тъпи въпроси “какво се случва” ! как какво това е краваристан страна на терористи как няма да убиват за тях това е национален спорт!!!

    11:10 26.01.2026

  • 24 Лудия иска да избие всички

    3 1 Отговор
    Дето са отишли там да работят за по малко пари и саш не е инвестирал и 1 долар в тези хора за да бъдат създадени и да идат да им слугуват там

    11:13 26.01.2026

  • 25 Aлфа Bълкът

    5 0 Отговор
    Туй америка бе, винаги е било така, просто тия тиктокъри се забравиха, щото Байдън ги остави да си разиграват коня, да бутат паметници, да крадат от магазините и прочие.
    Не може да се периш на полицая, да го пръскаш със спрей, да го заплашваш с оръжие, щото ще ти пръсне главата.
    И имиграционните вероятно имат повече правомощия от полицията по време на акция.

    11:15 26.01.2026

  • 26 Реалист

    5 1 Отговор
    Защо търсите под вола теле, копейки?!
    Поддържат си ред в държавата хората. Вие да не си мислите, че ще позволят анархия като из Европа. ИМа много да учим от тях, нищо, че са много по-млада нация от нас...

    11:18 26.01.2026

  • 27 да се трепят

    4 0 Отговор
    преди 2 г обявиха за заплахата от мигрантите . като у нас . правят си банди , крадат, насилват , правят канали за други мигранти . даже в юса и незаконно живеели . пласирали дрога . лоши хора са . омешани с другите .

    11:18 26.01.2026

  • 28 До Мирен протест

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мирен протест":

    Да; другите в това противопоставяне не си губят времето да протестират.
    Те просто си вземат тяхното с насилие - префинено, в свят базиран на правила, или явно с употребата на оръжието

    Коментиран от #32

    11:19 26.01.2026

  • 29 В Щатите

    1 0 Отговор
    Дали ходят да се бият в моловете?

    11:20 26.01.2026

  • 30 иван костов

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Баце ЕООД":

    И колко са убитите в Минесота? Защото "поредното убийство на протестиращ в Минесота" ме навежда на мисълта, че трепят протестиращи като в Иран!!!

    11:24 26.01.2026

  • 31 ИВАН

    1 0 Отговор
    И тука, малко ли хора изби полицията за едното нищо, този свят не е добре устроен, трябва коренна промяна.

    11:33 26.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Реалист

    0 0 Отговор
    Маскираните и въоръжени до зъби отряди SS - Schutzstaffel на Тръмп отново раздават правосъдие чрез разстрели в САЩ. Великата и световна демокрация америка вече е само спомен. Настъпва тоталитаризма и подтисничеството водено от тромпета......

    12:10 26.01.2026