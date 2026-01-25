Барак Обама осъди новото убийство от федерални агенти в Минеаполис

Бившият президент на САЩ Барак Обама се нареди сред публичните личности, които осъдиха втория случай на застрелян от имиграционни агенти американски гражданин в Минеаполис в рамките на две седмици, съобщи ДПА, цитирана от БТА.



Вчера по време на протест в Минеаполис служители на Имиграционната и митническа служба на САЩ застреляха 37-годишния Алекс Прити. На 7 януари пак имиграционни агенти застреляха 37-годишната Рене Гуд.



Според Министерството на вътрешната сигурност федералните агенти са застреляли Прити при самозащита, след като той се приближил до тях въоръжен. На видеозаписи обаче се вижда, че жертвата държи в ръка мобилен телефон, а не оръжие. Освен това Прити е имал разрешително законно да носи оръжие в себе си.



„Убийството на Алекс Прити е трагедия, която разкъсва сърцата. Тя трябва да бъде и глас за събуждане за всеки американец, независимо от партийната му принадлежност, че много от нашите основни ценности като нация са подложени все повече на атака“, написа Обама в платформата Екс.



По-рано губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм призова за уволнение на министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноум и на началника на граничната патрулна служба Грег Бовино.



Освен това демократи в Сената заплашиха да блокират бюджетни средства за Министерството на вътрешната сигурност.



Смъртта на Прити, който е работел като медицинска сестра в болница за ветерани, даде нов тласък на протестите в Минеаполис срещу операцията на федералните власти срещу нелегалната миграция.

По-рано вчера членове на семейството на 37-годишния мъж, убит вчера в Минеаполис от служители на Имиграционната и митническа служба на САЩ успяха да го идентифицират, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Алекс Прити е бил медицински работник в спешно отделение, който се е противопоставил на репресивните мерки срещу имиграцията, прилагани от американския президент Доналд Тръмп в града. След стрелбата много разгневени протестиращи влязоха в стълкновение с федерални служители, които са използвали палки и светлинно-звукови гранати.

Националната гвардия в щата Минесота е действала в сътрудничество с местната полиция по нареждане на губернатора Тим Уолз, съобщават власти. Военнослужещи от Гвардията бяха разположени на мястото на стрелбата и пред федералната сграда, където всеки ден има сблъсъци между демонстранти и служители на реда.

Трисия Маклафлин, говорителят на министерството на вътрешната сигурност посочи, че федералните служители са извършвали акция и са произвели "изстрели в самозащита", след като мъж с пистолет се е приближил към тях и е "оказал яростна съпротива", когато служителите са се опитали да го разоръжат.

На видеозаписи, заснети от очевидци скоро след стрелбата се вижда обаче как Прити стои с телефон в ръка, при което у него не се забелязва оръжие.

Началникът на местната полиция Брайън О'Хара заяви, че Прети е притежавал законно разрешително за притежание на оръжие. Той уточни, че информацията за причините на стрелбата е все още ограничена.

Алекс Прити беше прострелян на малко повече от километър и половина разстояние от мястото, където 37-годишната Рене Гуд бе убита на 7 януари, отново от служител на Имиграционната служба, което предизвика масови протести.

Близките на Прити разпространиха съобщение снощи, в което заявиха, че "са съкрушени, но същевременно и разгневени" от убийството на "този добродушен човек, който искаше да направи света по-добър чрез работата си като медицински работник."

"Отвратителните лъжи, които са разпространявани по адрес на нашия син, заслужават да бъдат заклеймени. Алекс очевидно не държи пистолет, когато е бил атакуван от страхливите убийци на Тръмп от Имиграционната служба. Той държи телефон в дясната си ръка, а свободната му лява ръка е вдигната над главата му, докато се е опитвал да защити жена, която е била повалена на земята и напръскана с лютив спрей от служител на Имиграционната служба. Моля, разкажете истината за нашия син. Той беше добър човек", заявиха на близките на Прити.

Началникът на полицията призова както обществеността, така и федералните правоохранителни органи да запазят спокойствие. "Нашият призив днес към федералните агенции, които действат на територията на нашия град, е да изпълняват служебните си задължения със същата дисциплина, човечност и почтеност, които се изискват от всички правоохранителни органи в страната. Призоваваме всички да запазят спокойствие", подчерта Брайън О'Хара.