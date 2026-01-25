Барак Обама осъди новото убийство от федерални агенти в Минеаполис

Бившият президент на САЩ Барак Обама се нареди сред публичните личности, които осъдиха втория случай на застрелян от имиграционни агенти американски гражданин в Минеаполис в рамките на две седмици, съобщи ДПА, цитирана от БТА.
Вчера по време на протест в Минеаполис служители на Имиграционната и митническа служба на САЩ застреляха 37-годишния Алекс Прити. На 7 януари пак имиграционни агенти застреляха 37-годишната Рене Гуд.
Според Министерството на вътрешната сигурност федералните агенти са застреляли Прити при самозащита, след като той се приближил до тях въоръжен. На видеозаписи обаче се вижда, че жертвата държи в ръка мобилен телефон, а не оръжие. Освен това Прити е имал разрешително законно да носи оръжие в себе си.
„Убийството на Алекс Прити е трагедия, която разкъсва сърцата. Тя трябва да бъде и глас за събуждане за всеки американец, независимо от партийната му принадлежност, че много от нашите основни ценности като нация са подложени все повече на атака“, написа Обама в платформата Екс.
По-рано губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм призова за уволнение на министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноум и на началника на граничната патрулна служба Грег Бовино.
Освен това демократи в Сената заплашиха да блокират бюджетни средства за Министерството на вътрешната сигурност.
Смъртта на Прити, който е работел като медицинска сестра в болница за ветерани, даде нов тласък на протестите в Минеаполис срещу операцията на федералните власти срещу нелегалната миграция.
По-рано вчера членове на семейството на 37-годишния мъж, убит вчера в Минеаполис от служители на Имиграционната и митническа служба на САЩ успяха да го идентифицират, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Алекс Прити е бил медицински работник в спешно отделение, който се е противопоставил на репресивните мерки срещу имиграцията, прилагани от американския президент Доналд Тръмп в града. След стрелбата много разгневени протестиращи влязоха в стълкновение с федерални служители, които са използвали палки и светлинно-звукови гранати.
Националната гвардия в щата Минесота е действала в сътрудничество с местната полиция по нареждане на губернатора Тим Уолз, съобщават власти. Военнослужещи от Гвардията бяха разположени на мястото на стрелбата и пред федералната сграда, където всеки ден има сблъсъци между демонстранти и служители на реда.
Трисия Маклафлин, говорителят на министерството на вътрешната сигурност посочи, че федералните служители са извършвали акция и са произвели "изстрели в самозащита", след като мъж с пистолет се е приближил към тях и е "оказал яростна съпротива", когато служителите са се опитали да го разоръжат.
На видеозаписи, заснети от очевидци скоро след стрелбата се вижда обаче как Прити стои с телефон в ръка, при което у него не се забелязва оръжие.
Началникът на местната полиция Брайън О'Хара заяви, че Прети е притежавал законно разрешително за притежание на оръжие. Той уточни, че информацията за причините на стрелбата е все още ограничена.
Алекс Прити беше прострелян на малко повече от километър и половина разстояние от мястото, където 37-годишната Рене Гуд бе убита на 7 януари, отново от служител на Имиграционната служба, което предизвика масови протести.
Близките на Прити разпространиха съобщение снощи, в което заявиха, че "са съкрушени, но същевременно и разгневени" от убийството на "този добродушен човек, който искаше да направи света по-добър чрез работата си като медицински работник."
"Отвратителните лъжи, които са разпространявани по адрес на нашия син, заслужават да бъдат заклеймени. Алекс очевидно не държи пистолет, когато е бил атакуван от страхливите убийци на Тръмп от Имиграционната служба. Той държи телефон в дясната си ръка, а свободната му лява ръка е вдигната над главата му, докато се е опитвал да защити жена, която е била повалена на земята и напръскана с лютив спрей от служител на Имиграционната служба. Моля, разкажете истината за нашия син. Той беше добър човек", заявиха на близките на Прити.
Началникът на полицията призова както обществеността, така и федералните правоохранителни органи да запазят спокойствие. "Нашият призив днес към федералните агенции, които действат на територията на нашия град, е да изпълняват служебните си задължения със същата дисциплина, човечност и почтеност, които се изискват от всички правоохранителни органи в страната. Призоваваме всички да запазят спокойствие", подчерта Брайън О'Хара.
1 фащ
Коментиран от #8
17:05 25.01.2026
2 Пич
Коментиран от #9
17:09 25.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Човек ,
Коментиран от #26
17:12 25.01.2026
5 Механик
Окрадохте къде-кво има по тоя свят и когато материала за кражба свърши, почнахте самички да се избивате.
Коментиран от #10
17:13 25.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мара лъже
17:15 25.01.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "фащ":Какво значение има къде е работил и какъв е бил убития..... Поредно вношение на авторката....
Коментиран от #11
17:16 25.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Е не е
До коментар #5 от "Механик":Като сталин - концлагери в Сибир и преселение на ЦЕЛИ НАРОДИ...
Коментиран от #41
17:20 25.01.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Европеец":Има значение. Защото пропагандата ще твърди , че са убили Франкенщайн, а се оказва, че е човек спасявал хора.
17:22 25.01.2026
12 В момента
Рижавия ще докара гражданска война.
17:24 25.01.2026
13 На многобройните видеа
Никакво оръжие не е имал, беше си вдигнал и двете ръце. В едната държеше телефон.
Бяха го повалили на земята, когато един агент го застреля.
17:27 25.01.2026
14 Цвете
17:28 25.01.2026
15 мимоза
17:31 25.01.2026
16 Kaлпазанин
17:44 25.01.2026
17 ЗОРО
17:52 25.01.2026
18 работник бил в спешно отделение
18:07 25.01.2026
19 Масово се извършват
18:10 25.01.2026
20 Абсурдистан
Коментиран от #28
18:16 25.01.2026
21 И поне един българин
18:18 25.01.2026
22 Хмм
18:26 25.01.2026
23 ТАКААААА...НИ В ЧЕЧЕНИЯ НИИИТО
19:03 25.01.2026
24 Д-р Марин Белчев
Вие си направете изводите.
Според мен дори ГЕСТАПО и НКВД биха се засрамили от чак такава глупава бруталност.
Коментиран от #30
19:08 25.01.2026
25 ПЕНКО
20:18 25.01.2026
26 Аятолаха
До коментар #4 от "Човек ,":Каза,че праща огромен флот,заради протестите…
20:44 25.01.2026
27 Споко
Нищо ново, как преасфалтираха при катастрофата с Кирил Петков
20:46 25.01.2026
28 От чужбина
До коментар #20 от "Абсурдистан":Ама има една прилика с Венецуела - нефта.
21:02 25.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 кравария
22:29 25.01.2026
41 Кравария
До коментар #10 от "Е не е":също е имала концлагери през ВСВ - за милиони мирни граждани с японски корени. В ЛА един японски квартал все още няма нито едно дръвче - изсечени на времето, за да не се криели японските “врагове”, шекелче заблудено…
22:36 25.01.2026
42 Хахаха
Прити е цил въоръжен с патрон в цевта.
Не е дал документи за самоличност, нито е носил разрешителното.
При ареста е оказал съпротива и в борбата е посегнал към оръжието.
Офицер извиква :Оръжие!
Според федералния закон, полицай те е длъжен да чака да цбъде застрелян, може са се довери на свой колега.
След вика Оръжие, Прити е напълнен с олово.
Има маса клипове в нета.
Демократите са крали над 100 млрд. долара чрез Тим Уолтц и затова са готови на гражданска война.
06:10 26.01.2026
43 Хахаха
В телефона на Прити са открити съобщения от повощник на Тим Уолтц къде да отиде и да се спречка с имиграционните.
Това е тероризъм
06:14 26.01.2026
44 Уса
06:18 26.01.2026
45 ВАР систем
06:20 26.01.2026