Барак Обама осъди новото убийство от федерални агенти в Минеаполис

25 Януари, 2026 17:03, обновена 26 Януари, 2026 05:54 3 048 45

Жертвата се оказа медицински работник в спешно отделение

Барак Обама осъди новото убийство от федерални агенти в Минеаполис - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият президент на САЩ Барак Обама се нареди сред публичните личности, които осъдиха втория случай на застрелян от имиграционни агенти американски гражданин в Минеаполис в рамките на две седмици, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Вчера по време на протест в Минеаполис служители на Имиграционната и митническа служба на САЩ застреляха 37-годишния Алекс Прити. На 7 януари пак имиграционни агенти застреляха 37-годишната Рене Гуд.

Според Министерството на вътрешната сигурност федералните агенти са застреляли Прити при самозащита, след като той се приближил до тях въоръжен. На видеозаписи обаче се вижда, че жертвата държи в ръка мобилен телефон, а не оръжие. Освен това Прити е имал разрешително законно да носи оръжие в себе си.

„Убийството на Алекс Прити е трагедия, която разкъсва сърцата. Тя трябва да бъде и глас за събуждане за всеки американец, независимо от партийната му принадлежност, че много от нашите основни ценности като нация са подложени все повече на атака“, написа Обама в платформата Екс.

По-рано губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм призова за уволнение на министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноум и на началника на граничната патрулна служба Грег Бовино.

Освен това демократи в Сената заплашиха да блокират бюджетни средства за Министерството на вътрешната сигурност.

Смъртта на Прити, който е работел като медицинска сестра в болница за ветерани, даде нов тласък на протестите в Минеаполис срещу операцията на федералните власти срещу нелегалната миграция.

По-рано вчера членове на семейството на 37-годишния мъж, убит вчера в Минеаполис от служители на Имиграционната и митническа служба на САЩ успяха да го идентифицират, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Алекс Прити е бил медицински работник в спешно отделение, който се е противопоставил на репресивните мерки срещу имиграцията, прилагани от американския президент Доналд Тръмп в града. След стрелбата много разгневени протестиращи влязоха в стълкновение с федерални служители, които са използвали палки и светлинно-звукови гранати.

Националната гвардия в щата Минесота е действала в сътрудничество с местната полиция по нареждане на губернатора Тим Уолз, съобщават власти. Военнослужещи от Гвардията бяха разположени на мястото на стрелбата и пред федералната сграда, където всеки ден има сблъсъци между демонстранти и служители на реда.

Трисия Маклафлин, говорителят на министерството на вътрешната сигурност посочи, че федералните служители са извършвали акция и са произвели "изстрели в самозащита", след като мъж с пистолет се е приближил към тях и е "оказал яростна съпротива", когато служителите са се опитали да го разоръжат.

На видеозаписи, заснети от очевидци скоро след стрелбата се вижда обаче как Прити стои с телефон в ръка, при което у него не се забелязва оръжие.

Началникът на местната полиция Брайън О'Хара заяви, че Прети е притежавал законно разрешително за притежание на оръжие. Той уточни, че информацията за причините на стрелбата е все още ограничена.

Алекс Прити беше прострелян на малко повече от километър и половина разстояние от мястото, където 37-годишната Рене Гуд бе убита на 7 януари, отново от служител на Имиграционната служба, което предизвика масови протести.

Близките на Прити разпространиха съобщение снощи, в което заявиха, че "са съкрушени, но същевременно и разгневени" от убийството на "този добродушен човек, който искаше да направи света по-добър чрез работата си като медицински работник."

"Отвратителните лъжи, които са разпространявани по адрес на нашия син, заслужават да бъдат заклеймени. Алекс очевидно не държи пистолет, когато е бил атакуван от страхливите убийци на Тръмп от Имиграционната служба. Той държи телефон в дясната си ръка, а свободната му лява ръка е вдигната над главата му, докато се е опитвал да защити жена, която е била повалена на земята и напръскана с лютив спрей от служител на Имиграционната служба. Моля, разкажете истината за нашия син. Той беше добър човек", заявиха на близките на Прити.

Началникът на полицията призова както обществеността, така и федералните правоохранителни органи да запазят спокойствие. "Нашият призив днес към федералните агенции, които действат на територията на нашия град, е да изпълняват служебните си задължения със същата дисциплина, човечност и почтеност, които се изискват от всички правоохранителни органи в страната. Призоваваме всички да запазят спокойствие", подчерта Брайън О'Хара.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фащ

    46 1 Отговор
    крадци и убийци...

    Коментиран от #8

    17:05 25.01.2026

  • 2 Пич

    37 7 Отговор
    САЩ са жестоки проклетици! За да разберете, трябва да знаете, че в тази държава са бягали не толкова обикновени престъпници, колкото вещици, магьосници, и всякакви поклонници на демоните и дявола. Всеки техни президенти произлизат от такива общества. Не само парите им, но дори архитектурата им е подчинена на магията и вещерството. Или ако трудно разбирате казвам , че са толкова жестоки защото там демоните ръководят убедени престъпници!!!

    Коментиран от #9

    17:09 25.01.2026

  • 4 Човек ,

    46 0 Отговор
    грижил се и спасявал животи в интензивно отделение , може би най - тежкото от всички , а загубил неговия напълно безпричинно за един миг , разстрелян..... Да почива в мир , дано е на по - добро мястото .

    Коментиран от #26

    17:12 25.01.2026

  • 5 Механик

    32 5 Отговор
    Самички ша с а избиете бе, крави! Война не ви трябва на вас.
    Окрадохте къде-кво има по тоя свят и когато материала за кражба свърши, почнахте самички да се избивате.

    Коментиран от #10

    17:13 25.01.2026

  • 7 Мара лъже

    2 12 Отговор
    Като дърта циганка

    17:15 25.01.2026

  • 8 Европеец

    4 24 Отговор

    До коментар #1 от "фащ":

    Какво значение има къде е работил и какъв е бил убития..... Поредно вношение на авторката....

    Коментиран от #11

    17:16 25.01.2026

  • 10 Е не е

    9 15 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Като сталин - концлагери в Сибир и преселение на ЦЕЛИ НАРОДИ...

    Коментиран от #41

    17:20 25.01.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    37 0 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Има значение. Защото пропагандата ще твърди , че са убили Франкенщайн, а се оказва, че е човек спасявал хора.

    17:22 25.01.2026

  • 12 В момента

    39 1 Отговор
    Градовете близнаци Минеаполис и Сейнт Пол са залети от масови протести, хората изграждат бариери по улиците и се снабдяват с каски и противогази.

    Рижавия ще докара гражданска война.

    17:24 25.01.2026

  • 13 На многобройните видеа

    35 1 Отговор
    Св вижда как агентите на Тръмп буквално екзекутираха човека.
    Никакво оръжие не е имал, беше си вдигнал и двете ръце. В едната държеше телефон.
    Бяха го повалили на земята, когато един агент го застреля.

    17:27 25.01.2026

  • 14 Цвете

    30 0 Отговор
    ЕТО ДЕЙСТВИТЕЛНАТА КАРТИНА НА " ВСЕВЛАСТНАТА " АМЕРИКА ДНЕС.

    17:28 25.01.2026

  • 15 мимоза

    4 30 Отговор
    Защо няма поне една снимка?Да не е роднина на Мартин Лутър?И ще ви споделя нещо-никой служител няма интерес да убива и да сяда на електрически стол.Това поне не ви ли е ясно?Щом го е направил,означава едно-изпълнява закона.

    17:31 25.01.2026

  • 16 Kaлпазанин

    26 2 Отговор
    Не е вярно бил е терорист ,иранец или палестинец ,и не са го убили сам се е застрелял ,във фащ не стрелят по протестиращи ,само е иран

    17:44 25.01.2026

  • 17 ЗОРО

    22 1 Отговор
    Хора, фашизмът се завръща! Идват мрачни времена!

    17:52 25.01.2026

  • 18 работник бил в спешно отделение

    9 0 Отговор
    Всякви обиват нацистите. Отвличат деца от детските градини и после вероятно ще ги правят секс роби тръмпунгерчета. Лъжат че било да не измръзнат на студа и за тва ги отвличали и пращали в детски затворнически центрове. Чист нацизъм

    18:07 25.01.2026

  • 19 Масово се извършват

    10 1 Отговор
    Извън съдебни екзекуции в САЩ. Даже и не се съобщават. Предимно нощно време. Уж било между банди. Поне 500 убити има за 3 дена

    18:10 25.01.2026

  • 20 Абсурдистан

    18 0 Отговор
    Лудият Макс избива своите, а ще спасява иранските протестиращи. Пълна глупост.

    Коментиран от #28

    18:16 25.01.2026

  • 21 И поне един българин

    10 1 Отговор
    Нацистите убиха нали помните ? И каква гнус беше изказването на ГЕЙргиев. .... помните?

    18:18 25.01.2026

  • 22 Хмм

    12 0 Отговор
    гледах видеото, повалиха го на земята, няколко полицаи и посля стреляха много пъти

    18:26 25.01.2026

  • 23 ТАКААААА...НИ В ЧЕЧЕНИЯ НИИИТО

    9 0 Отговор
    ДОРИ В СССР НЕ Е ИМАЛО ТАКОВА НЕЩО.ЖИВОТА В УСА НЕ СТРУВА И ЦЕ НАТА НА КУРШУМ(25 ЦЕНТА).......

    19:03 25.01.2026

  • 24 Д-р Марин Белчев

    12 0 Отговор
    Това, което се случва според видео материалите е следното: 5-6 агенти изземват законно притежаваното оръжие на Прити, който той не е вадил или размахвал. Събарят го на земята, удрят го многократно по главата, и след това го застрелват с 10 изстрела докато той лежи на земята без да се съпротивлява.
    Вие си направете изводите.
    Според мен дори ГЕСТАПО и НКВД биха се засрамили от чак такава глупава бруталност.

    Коментиран от #30

    19:08 25.01.2026

  • 25 ПЕНКО

    4 0 Отговор
    СТРАННО--НО В ПЕРНИК ЩЯХМЕ ДА ИЗБИЕМ ВСИЧКИ " АГЕНТИ " И АЗ ЩЯХ ДА ЛИКВИДИРАМ ТЪРЪТЪП ПРЕЗ УШЛЕТО МУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    20:18 25.01.2026

  • 26 Аятолаха

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Човек ,":

    Каза,че праща огромен флот,заради протестите…

    20:44 25.01.2026

  • 27 Споко

    6 0 Отговор
    Ще изкарат че е имал картечница
    Нищо ново, как преасфалтираха при катастрофата с Кирил Петков

    20:46 25.01.2026

  • 28 От чужбина

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Абсурдистан":

    Ама има една прилика с Венецуела - нефта.

    21:02 25.01.2026

  • 40 кравария

    5 1 Отговор
    изтича в канала!!!

    22:29 25.01.2026

  • 41 Кравария

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Е не е":

    също е имала концлагери през ВСВ - за милиони мирни граждани с японски корени. В ЛА един японски квартал все още няма нито едно дръвче - изсечени на времето, за да не се криели японските “врагове”, шекелче заблудено…

    22:36 25.01.2026

  • 42 Хахаха

    1 2 Отговор
    Цялата статия е лъжа.
    Прити е цил въоръжен с патрон в цевта.
    Не е дал документи за самоличност, нито е носил разрешителното.
    При ареста е оказал съпротива и в борбата е посегнал към оръжието.
    Офицер извиква :Оръжие!
    Според федералния закон, полицай те е длъжен да чака да цбъде застрелян, може са се довери на свой колега.
    След вика Оръжие, Прити е напълнен с олово.
    Има маса клипове в нета.
    Демократите са крали над 100 млрд. долара чрез Тим Уолтц и затова са готови на гражданска война.

    06:10 26.01.2026

  • 43 Хахаха

    1 1 Отговор
    Родителите на Прити, са го предупреждавали да не ходи ВЪОРЪЖЕН, на протести.
    В телефона на Прити са открити съобщения от повощник на Тим Уолтц къде да отиде и да се спречка с имиграционните.
    Това е тероризъм

    06:14 26.01.2026

  • 44 Уса

    0 0 Отговор
    Ще убием толкова,колкото е нужно в името на велика Америка.Не на пдрс ията не на ЕС

    06:18 26.01.2026

  • 45 ВАР систем

    0 0 Отговор
    Ънкълбарак кога пък и съдия стана?

    06:20 26.01.2026