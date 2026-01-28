Калас: Европа вече не е в центъра на стратегическите приоритети на САЩ

Европа вече не заема водещо място във външнополитическия фокус на Вашингтон, като тази промяна е дълбока и дългосрочна, а не временна. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от „Ройтерс“, предава News.bg.
По думите ѝ европейските държави са изправени пред предизвикателството да се приспособят към начина, по който президентът на САЩ Доналд Тръмп вижда трансатлантическите отношения и ролята на съюзниците.
В изказване по време на годишната конференция на Европейската агенция по отбрана Калас подчерта, че въпреки стремежа на ЕС да запази силни връзки със Съединените щати и въпреки че те остават съюзник, Европа трябва да приеме новите геополитически реалности. В този контекст тя отбеляза, че НАТО трябва да придобие по-изразено европейско измерение, за да съхрани своята ефективност.
Калас предупреди и за реалната опасност от завръщане към свят, доминиран от политика на принуда, сфери на влияние и принципа, при който силата определя правото.
Според нея Европейският съюз не може да продължава да разчита изцяло на външни фактори за собствената си сигурност, визирайки зависимостта на континента от САЩ в областта на отбраната.
Върховният представител изтъкна още, че Русия ще остане водеща заплаха за европейската сигурност в дългосрочен план. Тя добави, че Китай също представлява сериозен риск - както за икономическия модел на ЕС, така и за регионалната стабилност в Източнокитайско и Южнокитайско море, като в същото време оказва подкрепа за руската война срещу Украйна.
3 Последния Софиянец
11:27 28.01.2026
4 Хипотетично
11:29 28.01.2026
5 Ха ХаХа
До коментар #2 от "Аз празнувам 3ти Март":На 3 март 1918 русия подписва капитулация пред България.
Разрешено ти е да празнуваш.
Коментиран от #57
11:30 28.01.2026
6 ...
11:31 28.01.2026
7 АЙДЕ СЕГА ПРЪчКО
11:31 28.01.2026
8 Отговорът
Създадоха конфликт в Украйна, продадоха ви всичките си бракувани оръжия. И газ на тройна цена
Коментиран от #11
11:31 28.01.2026
9 Zaхарова
11:31 28.01.2026
10 Дориана
Коментиран от #28
11:32 28.01.2026
11 Zaхарова
До коментар #8 от "Отговорът":Брау бе гуведо!Как само го измисли,!Добре започваш.50 рубли за поощрение към надника
11:33 28.01.2026
12 Ха ха ха ха
11:33 28.01.2026
13 Некой
11:33 28.01.2026
14 Мнение
Толкова жалки са тия урсули (урсулата, кая калас, кристин лагард и др), че ако нямаше шанс да закрият ЕС, щяхме с радост да им гледаме падението и глупостта!
Тия вещици е време да бъдат изпъдени от ръководството на тоя съюз, докато още не се е разпаднал (каквато е целта на американците, поради огромния си външен дълг)!!!
Коментиран от #16
11:34 28.01.2026
15 Хе хей
11:34 28.01.2026
17 Републиканец
Коментиран от #45
11:36 28.01.2026
19 Бесния Оракул
11:37 28.01.2026
20 Мнение
До коментар #16 от "Ха ХаХа":Мкя ти!
11:37 28.01.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:39 28.01.2026
25 Чуй чуй
11:39 28.01.2026
26 Републиканец
До коментар #18 от "Мнение":Не само Гренландия, а и половината Арктика са американски. Жалки мини държави от Европа крадат американски нефт и природен газ.
Коментиран от #38
11:40 28.01.2026
27 Защо така бе Кая ?
11:41 28.01.2026
28 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #10 от "Дориана":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Коментиран от #36
11:41 28.01.2026
29 ежко
11:41 28.01.2026
31 Републиканец
Коментиран от #37
11:42 28.01.2026
32 Кая съм
11:43 28.01.2026
33 Цак цак
11:43 28.01.2026
34 гост
11:44 28.01.2026
35 Републиканец
11:45 28.01.2026
36 Копейка
До коментар #28 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Изгубихме и последната битка за България.Взеха ми левъ!
Шъ се беся!
Коментиран от #40
11:45 28.01.2026
37 Копейки
До коментар #31 от "Републиканец":Няма да се притеснявате. До 1 седмица Русия ще е спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирея, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година ще се подпише военен съюз между Русия и САЩ. Не губете надежда.
Коментиран от #39
11:45 28.01.2026
38 Мнение
До коментар #26 от "Републиканец":Проблемът на лгбт прайдаджиите начело на ЕС, и платените техни тролове у БГ, е че при реални действия срещу "врага" им, ще си скършат краката от бягане!
Тия си мислят, че с платени протести на ппдб ще дадат наклон на някого?!
Само достойно пробългарско правителство да дойде на власт и ви гарантирам, че грантополучателите в България (тие дето предават своите) ще се разбягат като мравки под мравояд!
Коментиран от #43, #46, #52
11:46 28.01.2026
39 Републиканец
До коментар #37 от "Копейки":Тарамбуките да се оправят сами. Русия има интереси само в Украйна. Ако САЩ нападне фашистка Европа, РФ ще помага с атом.
Коментиран от #55
11:48 28.01.2026
40 Мнение
До коментар #36 от "Копейка":Щом се радваш, че България е изгубила последната си независимост - левът, тогава БЕСИ СЕ ВЪЗМОЖНО НАЙ-СКОРО! ЩЕ НАПРАВИШ УСЛУГА НА ЦЕЛИЯ СИ НАРОД (ВКЛ И НА РОДАТА СИ)!!!
Коментиран от #50
11:48 28.01.2026
41 Зрънцето
Коментиран от #48
11:48 28.01.2026
42 И какво като не е...
11:51 28.01.2026
43 Републиканец
До коментар #38 от "Мнение":България винаги се навежда пред Германия, а великите сили са САЩ, РФ, Китай и Англия. Германия е икономическа регионална сила и толкоз. В бъдеще ще бъде изместена по влияние от Турция.
Коментиран от #58
11:51 28.01.2026
44 А ГДЕ
11:51 28.01.2026
45 Операциите на САЩ нанасят огромен
До коментар #17 от "Републиканец":и унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех.
11:52 28.01.2026
46 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #38 от "Мнение":И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
11:53 28.01.2026
47 Григор
Коментиран от #56
11:54 28.01.2026
48 Републиканец
До коментар #41 от "Зрънцето":Блокират по ip. Ползвай vpn. Не зная, защо блокират нас, а не блокират явно обидно съдържание.
11:54 28.01.2026
49 Караджата
11:55 28.01.2026
50 ГДЕ
До коментар #40 от "Мнение":ЛЕВА?
11:55 28.01.2026
51 Европеец
Европа вече не заема водещо място във външнополитическия фокус не само на Вашингтон ами и на целия свят и тъкмо заради такива като тази - ябе я си удари едно нали призоваваше че в предвид международната ситуация е станало време да се пие. Когато играехте по свирката на краварите и поддържахте тяхната война в Украйна на която целта беше да се унищожи Европа бяхте много велики.
Е ето ви сега Европа от мнението на която никой не се интересува защото съсипахте икономиката, няма армия няма пари и е пусната по пързалката надолу. Докато вие се чудехте какви санкции да налагате на Русия Европа фалира а Индия ви изпревари и вече има по-голяма икономика от петте държави членки на Г7 които са в ЕС - да не говорим за Китай. Даже и "санкционираната" Русия вече е четвърта икономическа сила в света и изпревари Германия.
Ама то от гинеколожки да управляват икономиката какво очакваш.
11:56 28.01.2026
52 То ако дойде наистина....
До коментар #38 от "Мнение":... пробългарско правителство първи ще изпищят русофилските продажни подлоги, и ще го ударят на бяг, така е действал един истински българин Стефан Стамболов когато е бил министър-председател, спуквал е от бой русофилите, и те са бягали и са се спасявали в руското посолство.
11:57 28.01.2026
53 Съгласен
11:58 28.01.2026
54 янго
11:59 28.01.2026
55 Заради Тръмп
До коментар #39 от "Републиканец":Русия изгуби цялото си влияние, което имаше. В момента има влияние само в една държава -Беларус. Накратко казано Русия претърпя пълна геополитическа катастрофа.
11:59 28.01.2026
56 Омазана ватенка
До коментар #47 от "Григор":Кая и Урсула са ти шефовете.И да мрънкаш файда йок.
Коментиран от #59
11:59 28.01.2026
57 Учуден
До коментар #5 от "Ха ХаХа":"На 3 март 1918 русия подписва капитулация пред България"
И как става този номер - ужким Русия капитулира пък България губи територии и изпада в национална катастрофа. Излиза че по-добре ние да бяхме капитулирали - доброволно.
11:59 28.01.2026
58 Мнение
До коментар #43 от "Републиканец":Германия даже и регионална сила не е, а просто окупиран суровинен придатък на сащ!
Американската армия НЕ е напускала Германия след ВСВ!
Колкото до българските управляващи и управлявали политици, те НЕ се кланят на Германия, а на господарите си (който плати повече за продажбата на българите)!
Управляващите в България са като племенни вождове - за малко "огнена вода" (някой и др милион в офшорни сметки) са готови децата и родата си да продадат!
12:00 28.01.2026
59 Зевзек
До коментар #56 от "Омазана ватенка":"Кая и Урсула са ти шефовете"
Че ти кога гласува да ти станат шефове - или нашите евроатлантици не ги интересува кои са им шефовете а само дали са им добре наведени.
12:01 28.01.2026