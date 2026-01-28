Калас: Европа вече не е в центъра на стратегическите приоритети на САЩ

Европа вече не заема водещо място във външнополитическия фокус на Вашингтон, като тази промяна е дълбока и дългосрочна, а не временна. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите ѝ европейските държави са изправени пред предизвикателството да се приспособят към начина, по който президентът на САЩ Доналд Тръмп вижда трансатлантическите отношения и ролята на съюзниците.

В изказване по време на годишната конференция на Европейската агенция по отбрана Калас подчерта, че въпреки стремежа на ЕС да запази силни връзки със Съединените щати и въпреки че те остават съюзник, Европа трябва да приеме новите геополитически реалности. В този контекст тя отбеляза, че НАТО трябва да придобие по-изразено европейско измерение, за да съхрани своята ефективност.

Калас предупреди и за реалната опасност от завръщане към свят, доминиран от политика на принуда, сфери на влияние и принципа, при който силата определя правото.

Според нея Европейският съюз не може да продължава да разчита изцяло на външни фактори за собствената си сигурност, визирайки зависимостта на континента от САЩ в областта на отбраната.

Върховният представител изтъкна още, че Русия ще остане водеща заплаха за европейската сигурност в дългосрочен план. Тя добави, че Китай също представлява сериозен риск - както за икономическия модел на ЕС, така и за регионалната стабилност в Източнокитайско и Южнокитайско море, като в същото време оказва подкрепа за руската война срещу Украйна.