Калас: Европа вече не е в центъра на стратегическите приоритети на САЩ
  Тема: Украйна

Калас: Европа вече не е в центъра на стратегическите приоритети на САЩ

28 Януари, 2026 11:24 865 59

ЕС трябва да се адаптира към трайна промяна в трансатлантическите отношения

Калас: Европа вече не е в центъра на стратегическите приоритети на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европа вече не заема водещо място във външнополитическия фокус на Вашингтон, като тази промяна е дълбока и дългосрочна, а не временна. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите ѝ европейските държави са изправени пред предизвикателството да се приспособят към начина, по който президентът на САЩ Доналд Тръмп вижда трансатлантическите отношения и ролята на съюзниците.

В изказване по време на годишната конференция на Европейската агенция по отбрана Калас подчерта, че въпреки стремежа на ЕС да запази силни връзки със Съединените щати и въпреки че те остават съюзник, Европа трябва да приеме новите геополитически реалности. В този контекст тя отбеляза, че НАТО трябва да придобие по-изразено европейско измерение, за да съхрани своята ефективност.

Калас предупреди и за реалната опасност от завръщане към свят, доминиран от политика на принуда, сфери на влияние и принципа, при който силата определя правото.

Според нея Европейският съюз не може да продължава да разчита изцяло на външни фактори за собствената си сигурност, визирайки зависимостта на континента от САЩ в областта на отбраната.

Върховният представител изтъкна още, че Русия ще остане водеща заплаха за европейската сигурност в дългосрочен план. Тя добави, че Китай също представлява сериозен риск - както за икономическия модел на ЕС, така и за регионалната стабилност в Източнокитайско и Южнокитайско море, като в същото време оказва подкрепа за руската война срещу Украйна.


  • 3 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Четвъртият Райх приключи.Борда за мир на Тръмп ще преразпределя Света.

    11:27 28.01.2026

  • 4 Хипотетично

    1 1 Отговор
    Чичо Дончо изпитва умиление по далечната си младост и носталгия по звуполюсния свят.

    11:29 28.01.2026

  • 5 Ха ХаХа

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Аз празнувам 3ти Март":

    На 3 март 1918 русия подписва капитулация пред България.
    Разрешено ти е да празнуваш.

    Коментиран от #57

    11:30 28.01.2026

  • 6 ...

    16 0 Отговор
    Политиката на Тръмп е много полезна за Европа. Малко да се стегне и военизира. Богатата Европа чака на САЩ да произвежда оръжия и да им дава, САЩ да издържа цялото НАТО. Прав е Тръмп.

    11:31 28.01.2026

  • 7 АЙДЕ СЕГА ПРЪчКО

    4 1 Отговор
    СЪЮЗ И ПРЕОРИТЕТ ЗЕЛКО ОТ ОКРАИНА. СЪЮЗ ЗДРАВ НАПРАВЕТЕ И НИ ЗАНУЛЯТЕ.

    11:31 28.01.2026

  • 8 Отговорът

    10 2 Отговор
    А кога е била ?
    Създадоха конфликт в Украйна, продадоха ви всичките си бракувани оръжия. И газ на тройна цена

    Коментиран от #11

    11:31 28.01.2026

  • 9 Zaхарова

    6 3 Отговор
    Гуведа къде сте??Почвайте да лъжете!За какво ви храним?!!

    11:31 28.01.2026

  • 10 Дориана

    18 2 Отговор
    Европа вече е унищожена заради такива недалновидни и военолюбиви политици като Калас, Мерц, Макрон , Урсула , които предадоха ценностите върху които беше изграден ЕС.

    Коментиран от #28

    11:32 28.01.2026

  • 11 Zaхарова

    4 8 Отговор

    До коментар #8 от "Отговорът":

    Брау бе гуведо!Как само го измисли,!Добре започваш.50 рубли за поощрение към надника

    11:33 28.01.2026

  • 12 Ха ха ха ха

    7 1 Отговор
    На Каята и фон две Лаян им стяга под лъжичките. Обръщат курСа към Вашингтон наведени напред.

    11:33 28.01.2026

  • 13 Некой

    8 1 Отговор
    ....прилъстена и изоставена...

    11:33 28.01.2026

  • 14 Мнение

    18 2 Отговор
    Тая е доказателство, че мноооого малко жени стават за високи постове!

    Толкова жалки са тия урсули (урсулата, кая калас, кристин лагард и др), че ако нямаше шанс да закрият ЕС, щяхме с радост да им гледаме падението и глупостта!
    Тия вещици е време да бъдат изпъдени от ръководството на тоя съюз, докато още не се е разпаднал (каквато е целта на американците, поради огромния си външен дълг)!!!

    Коментиран от #16

    11:34 28.01.2026

  • 15 Хе хей

    13 1 Отговор
    Тръмпито им даде наколенки за новата година, да си ги носят със здраве.

    11:34 28.01.2026

  • 17 Републиканец

    4 2 Отговор
    Борда за мир на Тръмп е бъдещето. Закривай агресивната организация НАТО! Арктика за САЩ и РФ. Дания и Норвегия аут. Нефтът и природния газ е американски, а те го крадат от САЩ. Русия ще помага на Тръмп с ледоразбивачи за мир в Арктика.

    Коментиран от #45

    11:36 28.01.2026

  • 19 Бесния Оракул

    12 1 Отговор
    Следващия курс който ще поемат провалените политици е към червения килим в Кремъл. Двете с Урсулата ще заемат почитното място в краката на Путин докато Дончо ги милва нежно по главиците.

    11:37 28.01.2026

  • 20 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ХаХа":

    Мкя ти!

    11:37 28.01.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор
    таА не я ли пуснаха да ходи по магазини, щото нямали време да се занимават с нея🤔❗

    11:39 28.01.2026

  • 25 Чуй чуй

    5 2 Отговор
    Аййй каква красота! Кюлотите до коленете в очакване на одобрението от задокеана. Красота!

    11:39 28.01.2026

  • 26 Републиканец

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    Не само Гренландия, а и половината Арктика са американски. Жалки мини държави от Европа крадат американски нефт и природен газ.

    Коментиран от #38

    11:40 28.01.2026

  • 27 Защо така бе Кая ?

    10 1 Отговор
    Какви ги забъркахте, че чичо Дони ви отряза и се отказа от вас.

    11:41 28.01.2026

  • 28 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 9 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #36

    11:41 28.01.2026

  • 29 ежко

    9 1 Отговор
    Даааа...ЕС трябва да се адаптира и стъпка първа в тази насока е изгонването на Кая, Урсула и целия им антураж в 10-та глуха!Може и със шамари и ритници!

    11:41 28.01.2026

  • 31 Републиканец

    4 1 Отговор
    Военният съюз между Сталин и Рузвелт направи Америка велика, а съюзът между Тръмп и Путин ще направи АМЕРИКА ОТНОВО ВЕЛИКА!

    Коментиран от #37

    11:42 28.01.2026

  • 32 Кая съм

    7 0 Отговор
    Добро утро, сипи една водка!

    11:43 28.01.2026

  • 33 Цак цак

    9 0 Отговор
    Що тъй бре моме? Нали бяхте силни, нали бяхте задружни, нали бяхте недостижими? Каква стана тя? Клекнахте пред Тръмп ама нали се сещате, че Путин му е първа дружка? Двамата си определят правилата а вие скачате на тоягата в захлас.

    11:43 28.01.2026

  • 34 гост

    0 0 Отговор
    Лошо..

    11:44 28.01.2026

  • 35 Републиканец

    4 0 Отговор
    Американските и руските атомни сили са над 95% от световните. Всички останали са ядрени джуджета.

    11:45 28.01.2026

  • 36 Копейка

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Изгубихме и последната битка за България.Взеха ми левъ!
    Шъ се беся!

    Коментиран от #40

    11:45 28.01.2026

  • 37 Копейки

    2 5 Отговор

    До коментар #31 от "Републиканец":

    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Русия ще е спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирея, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година ще се подпише военен съюз между Русия и САЩ. Не губете надежда.

    Коментиран от #39

    11:45 28.01.2026

  • 38 Мнение

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Републиканец":

    Проблемът на лгбт прайдаджиите начело на ЕС, и платените техни тролове у БГ, е че при реални действия срещу "врага" им, ще си скършат краката от бягане!
    Тия си мислят, че с платени протести на ппдб ще дадат наклон на някого?!

    Само достойно пробългарско правителство да дойде на власт и ви гарантирам, че грантополучателите в България (тие дето предават своите) ще се разбягат като мравки под мравояд!

    Коментиран от #43, #46, #52

    11:46 28.01.2026

  • 39 Републиканец

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Копейки":

    Тарамбуките да се оправят сами. Русия има интереси само в Украйна. Ако САЩ нападне фашистка Европа, РФ ще помага с атом.

    Коментиран от #55

    11:48 28.01.2026

  • 40 Мнение

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Копейка":

    Щом се радваш, че България е изгубила последната си независимост - левът, тогава БЕСИ СЕ ВЪЗМОЖНО НАЙ-СКОРО! ЩЕ НАПРАВИШ УСЛУГА НА ЦЕЛИЯ СИ НАРОД (ВКЛ И НА РОДАТА СИ)!!!

    Коментиран от #50

    11:48 28.01.2026

  • 41 Зрънцето

    6 1 Отговор
    ...което ме блокира известен период от време,....не слагам всички Ви под един знаменател...повишение на заплатата ли получи или медал...Когато съм виновен и ме изтриеш си мълча защото съм виновен,но.....когато няма обидно съдържание и ме изтриеш само защото поста не е в твоето съгласие...ще те изпратя на три букви,без да се чудя...дори пак да ме блокираш...Въпроса е принципен...Лека работа.

    Коментиран от #48

    11:48 28.01.2026

  • 42 И какво като не е...

    3 1 Отговор
    Европа в центъра на стратегическите интереси на САЩ?, да се махат от Европа, можем и без тях, без това оранжевото шимпанзе само проблеми ни носи.

    11:51 28.01.2026

  • 43 Републиканец

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Мнение":

    България винаги се навежда пред Германия, а великите сили са САЩ, РФ, Китай и Англия. Германия е икономическа регионална сила и толкоз. В бъдеще ще бъде изместена по влияние от Турция.

    Коментиран от #58

    11:51 28.01.2026

  • 44 А ГДЕ

    2 1 Отговор
    МОЧАТА?

    11:51 28.01.2026

  • 45 Операциите на САЩ нанасят огромен

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Републиканец":

    и унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех.

    11:52 28.01.2026

  • 46 Розовото пони Путин 🦄

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "Мнение":

    И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    11:53 28.01.2026

  • 47 Григор

    2 2 Отговор
    С това злобно естонско недоразумение никой не иска да разговаря. Нито САЩ, нито Русия искат да контактуват с нея. Как се сетиха в Европейския съюз да поставят на такъв отговорен пост, толкова злобно същество. С такива личности мостове не се строят, а се изгарят!

    Коментиран от #56

    11:54 28.01.2026

  • 48 Републиканец

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Зрънцето":

    Блокират по ip. Ползвай vpn. Не зная, защо блокират нас, а не блокират явно обидно съдържание.

    11:54 28.01.2026

  • 49 Караджата

    1 1 Отговор
    Кая загрява бавно като албански реотан

    11:55 28.01.2026

  • 50 ГДЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Мнение":

    ЛЕВА?

    11:55 28.01.2026

  • 51 Европеец

    2 0 Отговор
    "Европа вече не заема водещо място във външнополитическия фокус на Вашингтон"

    Европа вече не заема водещо място във външнополитическия фокус не само на Вашингтон ами и на целия свят и тъкмо заради такива като тази - ябе я си удари едно нали призоваваше че в предвид международната ситуация е станало време да се пие. Когато играехте по свирката на краварите и поддържахте тяхната война в Украйна на която целта беше да се унищожи Европа бяхте много велики.

    Е ето ви сега Европа от мнението на която никой не се интересува защото съсипахте икономиката, няма армия няма пари и е пусната по пързалката надолу. Докато вие се чудехте какви санкции да налагате на Русия Европа фалира а Индия ви изпревари и вече има по-голяма икономика от петте държави членки на Г7 които са в ЕС - да не говорим за Китай. Даже и "санкционираната" Русия вече е четвърта икономическа сила в света и изпревари Германия.

    Ама то от гинеколожки да управляват икономиката какво очакваш.

    11:56 28.01.2026

  • 52 То ако дойде наистина....

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Мнение":

    ... пробългарско правителство първи ще изпищят русофилските продажни подлоги, и ще го ударят на бяг, така е действал един истински българин Стефан Стамболов когато е бил министър-председател, спуквал е от бой русофилите, и те са бягали и са се спасявали в руското посолство.

    11:57 28.01.2026

  • 53 Съгласен

    0 1 Отговор
    Аха! На тая скумрия най-после ѝ светнало нещо.

    11:58 28.01.2026

  • 54 янго

    0 1 Отговор
    аман от простотии...ква заплаха е Русия бе вие (политиците) сте истинската заплаха. какво се дървите като нямате гащи

    11:59 28.01.2026

  • 55 Заради Тръмп

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Републиканец":

    Русия изгуби цялото си влияние, което имаше. В момента има влияние само в една държава -Беларус. Накратко казано Русия претърпя пълна геополитическа катастрофа.

    11:59 28.01.2026

  • 56 Омазана ватенка

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Григор":

    Кая и Урсула са ти шефовете.И да мрънкаш файда йок.

    Коментиран от #59

    11:59 28.01.2026

  • 57 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ХаХа":

    "На 3 март 1918 русия подписва капитулация пред България"

    И как става този номер - ужким Русия капитулира пък България губи територии и изпада в национална катастрофа. Излиза че по-добре ние да бяхме капитулирали - доброволно.

    11:59 28.01.2026

  • 58 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Републиканец":

    Германия даже и регионална сила не е, а просто окупиран суровинен придатък на сащ!
    Американската армия НЕ е напускала Германия след ВСВ!
    Колкото до българските управляващи и управлявали политици, те НЕ се кланят на Германия, а на господарите си (който плати повече за продажбата на българите)!
    Управляващите в България са като племенни вождове - за малко "огнена вода" (някой и др милион в офшорни сметки) са готови децата и родата си да продадат!

    12:00 28.01.2026

  • 59 Зевзек

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Омазана ватенка":

    "Кая и Урсула са ти шефовете"

    Че ти кога гласува да ти станат шефове - или нашите евроатлантици не ги интересува кои са им шефовете а само дали са им добре наведени.

    12:01 28.01.2026

