Премиерът на Гренландия очерта „червени линии“ в отношенията със САЩ

28 Януари, 2026 15:42, обновена 28 Януари, 2026 15:43 837 6

  • гренландия-
  • сащ

Нилсен призна необходимостта от по-голяма сигурност в Арктика заради действията на Русия

Премиерът на Гренландия очерта „червени линии“ в отношенията със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че в разговорите със Съединените щати съществуват ясни граници, които не могат да бъдат преминавани, но подчерта, че ситуацията в региона изисква засилване на мерките за сигурност на фона на по-настъпателното поведение на Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Нилсен и датският министър-председател Мете Фредериксен посетиха Париж, където проведоха среща с френския президент Еманюел Макрон в търсене на подкрепа. Срещата се състоя на фона на напрежението, предизвикано от изявленията на американския президент Доналд Тръмп относно възможността САЩ да поемат контрол над Гренландия - територия, която от векове е част от Кралство Дания.

Очаква се между Гренландия, Дания и Съединените щати да започнат преговори с цел намиране на изход от създалата се криза.

„Изправени сме пред силен натиск - както отвън, така и вътре в страната. Хората са уплашени и очакват от нас защита“, заяви Нилсен по време на съвместна дискусия с Фредериксен в парижкия университет „Сианс По“. Той добави, че е необходимо да се подобрят наблюдението и сигурността в региона, като посочи активността на Русия като основен фактор.

Американските претенции към Гренландия доведоха до сериозно напрежение в трансатлантическите отношения и ускориха стремежа на Европа да намали зависимостта си от САЩ. Въпреки това миналата седмица Тръмп отстъпи от заплахите си за нови мита и изключи възможността островът да бъде завзет със сила.

По думите на Фредериксен кризата е показала способността на европейските държави да се обединят срещу външен натиск. Тя подчерта, че световният ред е необратимо променен и че Европа трябва да засили собствената си устойчивост, като в същото време запази трансатлантическото единство. Според нея Русия не демонстрира желание за мир и евентуален неин успех в Украйна би имал сериозни последици за сигурността на континента.

Дипломатическото напрежение между Дания и Съединените щати - и двете страни сред основателите на НАТО - породи опасения за бъдещето на алианса, макар впоследствие диалогът да бе възстановен.

Около половината от арктическата суша е под руски контрол. От 2005 г. насам Москва е модернизирала и възстановила множество военни обекти от съветско време както на континента, така и на островите по северното си крайбрежие. В същото време Русия отхвърля твърденията, че заедно с Китай представлява заплаха за Гренландия, определяйки ги като опит за насаждане на страх.


Дания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    7 0 Отговор
    Давайте бързо Гренландия,че Русия е много лоша и ще станете руснаци за 1 ден.Хайде подписваме

    15:50 28.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор
    В Гренландия нямаше проблем, докато ТръмПича не реши да създаде такъв ❗

    Коментиран от #4

    15:50 28.01.2026

  • 3 Маке Доньовец

    7 0 Отговор
    Нема я барате Гренландията! Она е земя исконно македонска!!! Каквато е земя и Луната!

    15:58 28.01.2026

  • 4 Жоро

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Когато Гренладия или Дания инвестират десетки милярди долари за защита на Арктика,да ми звъннеш!

    16:34 28.01.2026

  • 5 Атом ви трябва,макя ви...

    2 0 Отговор
    Стокхолмски синдром

    16:45 28.01.2026

  • 6 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Тагарев, Паси, Запрянов, Шопарко и т.н. си шият по мярка дълги ватени гащи. Ще ходят доброволци на Северния полюс да бият руснаците .

    16:57 28.01.2026

Новини по държави:
