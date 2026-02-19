Газа: какво стана с "Ривиерата" на Тръмп?

Планът на Тръмп предвижда изграждането на 180 небостъргача, 100 хиляди жилища и нова инфраструктура в Газа. За жителите там обаче това е химера. Защо?

Когато преди година Доналд Тръмп заговори за това как ивицата Газа ще се превърне в "Ривиерата на Близкия изток", контрастът между реалността и неговия сценарий нямаше как да е по-голяма, пише Хулио Сегадор от ARD. "Потенциалът на ивицата Газа е невероятен. Целият свят ще иска да бъде там", допълни американският президент на пресконференция тогава, която даде заедно с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

"В Газа няма бъдеще"

Една година, след като Тръмп сподели своята визия, която някои наблюдатели определиха като фантастична, а други като утопична, условията в анклава са всичко друго, но не и годни за живот. В западните части на град Газа палатките за бежанците са наредени една след друга. Стотици хиляди са изгубили всички. Една от тях е 50-годишната Умрами, която показва своето безнадеждно положение на журналистите от "Ройтерс": "Тук в Газа сме затворени в голяма клетка. Защо сме затворени? Като човек, като възрастна жена, имам правото да живея различен живот. Но нито за децата ми, нито за мен има достоен живот", оплаква се тя.

Младите хора в Газа не виждат бъдеще. Визията на Тръмп за Ривиера за тях е нищо повече от бляновете на един имотен магнат, който иска да прави бизнес на гърба на опустошеното население. Студентката Худая разказва пред "Франс Прес", че иска едно единствено нещо - да напусне родината си. "Войната е унищожила всичко, не само нашите къщи и семейства", но и нашето бъдеще. В Газа няма бъдеще."

Как ще изглежда "новата Газа" на Тръмп?

По време на Световния икономически форум в Давос зетят на Тръмп Джаред Къшнър описа идеята за Ривиерата като план за развитие на територията. Той предвижда изграждането на 180 небостъргача, 100 хиляди жилища и нова инфраструктура - летище и пристанища. Всичко това ще струва между 25 и 30 милиарда долара, обяви още Къшнър. "Новата Газа - тя може да е място с индустрия, място, в което хората имат доверие, с много работни места, заетост, пълно с възможности за хората, които живеят там. Но първо се нуждаем от сигурност и стабилно управление", каза още съпругът на една от дъщерите на Тръмп.

Планът обаче предвижда пълно разоръжаване на Хамас. Но е слабо вероятно терористичната организация да сътрудничи, отбелязва АРД. Пред медията говорителят на Хамас Хазем Касем коментира: "Оръжията са легитимни, защото ги използваме за самозащита. Въпросът за оръжията ще бъде обсъден с палестинската армия или палестинската полиция, веднага щом създадем палестинска държава."

И така визията на Тръмп за Газа остава една химера с много неизвестни, която остава далеч от политическите и човешки реалности там, обобщава Хулио Сегадор.