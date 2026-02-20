Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Нивото на река Тунджа край Елхово се покачва

20 Февруари, 2026 05:12, обновена 20 Февруари, 2026 04:15 949 3

Ситуацията се следи денонощно, съобщи кметът на общината

Нивото на река Тунджа край Елхово се покачва - 1
Снимка: bTV
БТА БТА

Нивото на река Тунджа край Елхово се покачва след обилните валежи през последното денонощие. Ситуацията се следи непрекъснато, каза за БТА кметът на община Елхово Петър Гендов. По думите му към момента нивото е все още далеч от критичните 3,95 метра.

„Сутринта беше 2,55 метра. Следобед беше паднала с 60-70 сантиметра реката, но след топенето на снега пак се покачи. В постоянна връзка сме с кметовете на села, край които има язовири", посочи кметът на Елхово.

В общинската администрация е получено и писмо от Министерството на околната среда и водите за предупреждение за очаквани високи нива на Тунджа, каза още Гендов.

Според прогнозата на системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа към Националния институт по метеорология и хидрология се очаква около 22:00 часа водното ниво в района на града да достигне оранжевия праг на предупреждение, се посочва в съобщение на сайта на Община Елхово.

„Създадена е организация, предупредени са хората от населените места по поречието на реката. Предупредили сме и тези, които имат животни да ги изведат от района около реката", подчерта кметът на Елхово.


Ямбол / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЯМБОЛ Е ЕВРОПА

    4 0 Отговор
    Да пълнят яз.,,Жребчево,,. В него има към 120 милиона кубика още ,за да се напълни на 100%. А Елхово през годините трябваше да укрепи с високи диги ниските заливни места до ж.п. гарата. Ние в Ямбол имахме наводнения до 1963година и сега сме с мощни високи диги навсякъде в ниските части и няма проблеми никога. Ще се молим за Елхово да премине опасността.

    04:38 20.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

