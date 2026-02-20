Нивото на река Тунджа край Елхово се покачва след обилните валежи през последното денонощие. Ситуацията се следи непрекъснато, каза за БТА кметът на община Елхово Петър Гендов. По думите му към момента нивото е все още далеч от критичните 3,95 метра.

„Сутринта беше 2,55 метра. Следобед беше паднала с 60-70 сантиметра реката, но след топенето на снега пак се покачи. В постоянна връзка сме с кметовете на села, край които има язовири", посочи кметът на Елхово.

В общинската администрация е получено и писмо от Министерството на околната среда и водите за предупреждение за очаквани високи нива на Тунджа, каза още Гендов.

Според прогнозата на системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа към Националния институт по метеорология и хидрология се очаква около 22:00 часа водното ниво в района на града да достигне оранжевия праг на предупреждение, се посочва в съобщение на сайта на Община Елхово.

„Създадена е организация, предупредени са хората от населените места по поречието на реката. Предупредили сме и тези, които имат животни да ги изведат от района около реката", подчерта кметът на Елхово.