Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран и Русия проведоха съвместни военноморски учения на фона на американските заплахи

Иран и Русия проведоха съвместни военноморски учения на фона на американските заплахи

19 Февруари, 2026 16:48 2 115 37

  • иран-
  • русия-
  • сащ-
  • омански залив

Анализатори разглеждат настоящите учения като демонстрация на сила от страна на Техеран

Иран и Русия проведоха съвместни военноморски учения на фона на американските заплахи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран и Русия проведоха днес съвместни военноморски учения в Оманския залив в северната част на Индийския океан на фона на нарастващото напрежение в региона, предаде ДПА, като се позова на иранската информационна агенция ИСНА, съобщи БТА.

В учението край южното крайбрежие на Иран е участвал и Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), се посочва в съобщението.

През последните седмици САЩ многократно повдигнаха въпроса за възможността от подновяване на военните действия срещу Иран, въпреки че в Швейцария тази седмица се състоя вторият кръг от непреките преговори по ядрената програма на Техеран.

Военноморските сили на КГИР вече проведоха военни учения в северозападната част на Ормузкия проток в понеделник, като изстреляха ракети по цели в залива, за да покажат готовността си за евентуални атаки от страна на САЩ.

Части от протока – един от най-важните международни морски пътища – бяха затворени за корабоплаване по съображения за сигурност за няколко часа в началото на седмицата.

Анализатори разглеждат настоящите учения като демонстрация на сила от страна на Техеран, като подкрепата на Москва вероятно има за цел да действа като възпиращ ход. За днес са планирани и ракетни тестове в няколко южни части на страната.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    18 33 Отговор
    браво на руснаците, само дано пво не засече като във Венецуела , че пак ще трябва да измислят извинения.

    Коментиран от #12, #15

    16:50 19.02.2026

  • 2 Сатана Z

    18 13 Отговор
    Доналд Тръмп - Едноухий ще нападне Иран в близките 72 часа без одобрението на Конгреса.
    ❗️Системата за сигурност на Израел е обявена в състояние на повишена готовност, а службите за спешна помощ са инструктирани да „бъдат готови за война“ — съобщават медиите.

    Израелското командване на вътрешния фронт и службата за бърза помощ „Маген Давид Адом“ са инструктирани да се подготвят за пълномащабна война с Иран.

    Израелски представители съобщават, че срокът за американска атака се съкращава; ако САЩ атакуват, Израел ще се присъедини.

    Коментиран от #8, #32

    16:50 19.02.2026

  • 3 Биби Криминал

    54 14 Отговор
    Иран не е нападнал , не заплашва и не демонстрира сила , за разлика от краварите и еврейте !

    16:54 19.02.2026

  • 4 Конспиратор

    32 7 Отговор
    Володя предупреждава рижия си приятел, че може и за публикува клипче с него при Епстийн, ако изоставя миротворческата си задача и се репчи и в Иран.

    Коментиран от #17

    16:57 19.02.2026

  • 5 Мишел

    29 8 Отговор
    Там някъде отива американски самолетоносач, ударната му група и други кораби. Може да участват в ученията. Като мишени, ако им стиска.

    16:58 19.02.2026

  • 6 да питам

    16 20 Отговор
    А верно ли Пуся ще спаси приятелите си Мадуро, Мигел и Аятолаха ?

    Коментиран от #13, #19

    16:58 19.02.2026

  • 7 ЕПЩАЙН ЕВРЕИНА ...

    22 4 Отговор
    Е бил приятел на тръмписта президенти принцове ... всички са за затвора

    17:03 19.02.2026

  • 8 Кирпича

    8 11 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Препоръчвам ти глог мента и. валериан.

    17:07 19.02.2026

  • 9 Боруна Лом

    17 6 Отговор
    АЛАДИНЕ ДУМНИ И НЯКОЙ САМОЛЕТОНОСАЧ ПРЕВАНТИВНО!

    17:10 19.02.2026

  • 10 Кремъл

    12 15 Отговор
    Ще се бием до последния иранец!

    Коментиран от #16

    17:16 19.02.2026

  • 11 Тръмп

    6 13 Отговор
    Аууу...Колко се уплаших...

    Коментиран от #29

    17:18 19.02.2026

  • 12 Европеец

    29 2 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    Заглавието определено ми харесва.....Браво я...... Няма само краварите да се правят на важни.... Що се касае за Венецуела и малките деца знаят за подкупното венецуелско правителство и генералитет....

    17:24 19.02.2026

  • 13 Соваж бейби

    4 12 Отговор

    До коментар #6 от "да питам":

    На Путин не му пука за тези ,просто ги изсползва както Тръмп с Израел ,Натаняху върши по голямата работа на Америка .

    17:26 19.02.2026

  • 14 Селянин

    14 2 Отговор
    Крайно време беше,дано е вярно,че муууу нещо се превъзбудиха.

    17:36 19.02.2026

  • 15 Миеркуря Чук

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    Подми ли си д.упарата охльо, да не му осмърдиш тоягата на любимия

    17:38 19.02.2026

  • 16 Мишел

    17 3 Отговор

    До коментар #10 от "Кремъл":

    САЩ няма да посмеят да воюват с Иран.

    Коментиран от #26

    17:39 19.02.2026

  • 17 Русофил

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Конспиратор":

    Володя ушол

    17:47 19.02.2026

  • 18 Ташаков

    6 9 Отговор
    Копеи пак ще се каните и ще ривете.Нали си знаете програмата

    17:48 19.02.2026

  • 19 М-да...

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "да питам":

    От кой зор на пияната глава ти си решил,че “Пуся” (кой е той?) длъжен да помага на който и да е? Май, и ти си имаш нужда от помощта на “Пуся” за да изтрезнееш.Той с Калибър бързо сваля мухмурлък.

    18:05 19.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Всъщност

    10 1 Отговор
    Войната е неизбежна, дали сега или след няколко месеца това ще се случи защото мръсните евреи няма да мирясат докато пак не нападнат Иран. Това обаче ще им бъде края, този път нещата няма да приключат след 12 дни, сега ще има бой до заличаване на израел

    18:56 19.02.2026

  • 22 Мишел

    3 0 Отговор
    Ирански кораби ракети и самолети атакуват ескадрата на САЩ в Персийско море. САЩ атакуват и военни бази в Иран. Сраженията продължават втори час.

    Коментиран от #23

    19:02 19.02.2026

  • 23 хаха🤣

    3 7 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    Иран така се е снишил сега,🤣моли се на всички богове да му се размине🤣

    19:16 19.02.2026

  • 24 Курбан байрям

    6 3 Отговор
    Циркон минава през самолетоносач като шиш през чеверме

    19:37 19.02.2026

  • 25 Войната е мир

    5 1 Отговор
    То рижав малоумник голям миротворец се извъди.

    19:39 19.02.2026

  • 26 Шут в г.. Ъзъ

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Още по-малко с Русия, че тогава ще натъпят яко мотиката

    19:44 19.02.2026

  • 27 съд

    5 1 Отговор
    Надявам се да не ударят Иран,противен случай не се знае дали Китай и Русия да се разбрали да заличат цялата армада на САЩ. Това означава ТСВ. Макар за сега Китай премълчават.

    Коментиран от #34

    19:47 19.02.2026

  • 28 дядото

    2 0 Отговор
    колко остана според часовника на страшния съд

    19:52 19.02.2026

  • 29 Укри

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмп":

    Кой те пита

    21:21 19.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Укри

    1 0 Отговор
    Като пиша факти ги триете, некадърни журналисти от измислено сайтче...
    В Сирия така беше, а че вие не знаете това е най днешния факт

    21:30 19.02.2026

  • 32 Омбре

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Да нападнеш държава без причина, просто не знам какви хора са това,и то само защото искат и те да имат ракети с които да се пазят. Дончо иска те да се откажат от ядрената програма и ракетите, еми защо те не се откажат,а само иранците. Нека да е едно към едно,а не едните запазват всичко,а другите да нямат нищо,че ционистите с кеф да ги атакуват,без опасност от отговор . Висша форма на лицемерие.

    21:45 19.02.2026

  • 33 Някой

    0 2 Отговор
    Искрено са надявам някой да гръмне по американците и да даде повод. Голям сеир ще има. Всичко останало са празни приказки и селски бабаитлък. Лошото е че историята сочи. че САЩ са пасивни и чакат някой друг да даде повод. Първата световна война - потапянето на лайнера Лузитания, Втората световна война - Пърл Харбър. Сега Русия и Иран демонстрират готовност да дадат повод. Трябва да стрелят. Предишния път когато САЩ атакуваха кораб пед очите на руския военен флот, руснаците не предприеха нищо. Руските форуми казаха, че са действали като страхливци. Сега е момента да измият позора!

    22:31 19.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Политкоректно

    2 0 Отговор
    Янките ще изядат дървото в Иран, даже няма да могат да си върнат труповете на близките им.

    00:29 20.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    НИКАКВИ УЧЕНИЯ --- ПОДГОТВЕТЕ СИ РАКЕТИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!! НО ПОДГОТВЕТЕ И "ТЕРОРИСТИТЕ " СИ В САЩ И ИЗРАЕЛ !!!!!!!!!!!!!! ---ВОЮВАЙТЕ НА ТЯХНА ТЕРЕТОРИЯ НЕ НА СВОЯ -ОТМАХ !!!!!!!!!!!!

    14:28 20.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания