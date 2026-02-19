Иран и Русия проведоха съвместни военноморски учения на фона на американските заплахи

Иран и Русия проведоха днес съвместни военноморски учения в Оманския залив в северната част на Индийския океан на фона на нарастващото напрежение в региона, предаде ДПА, като се позова на иранската информационна агенция ИСНА, съобщи БТА.
В учението край южното крайбрежие на Иран е участвал и Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), се посочва в съобщението.
През последните седмици САЩ многократно повдигнаха въпроса за възможността от подновяване на военните действия срещу Иран, въпреки че в Швейцария тази седмица се състоя вторият кръг от непреките преговори по ядрената програма на Техеран.
Военноморските сили на КГИР вече проведоха военни учения в северозападната част на Ормузкия проток в понеделник, като изстреляха ракети по цели в залива, за да покажат готовността си за евентуални атаки от страна на САЩ.
Части от протока – един от най-важните международни морски пътища – бяха затворени за корабоплаване по съображения за сигурност за няколко часа в началото на седмицата.
Анализатори разглеждат настоящите учения като демонстрация на сила от страна на Техеран, като подкрепата на Москва вероятно има за цел да действа като възпиращ ход. За днес са планирани и ракетни тестове в няколко южни части на страната.
1 Георги
Коментиран от #12, #15
16:50 19.02.2026
2 Сатана Z
❗️Системата за сигурност на Израел е обявена в състояние на повишена готовност, а службите за спешна помощ са инструктирани да „бъдат готови за война“ — съобщават медиите.
Израелското командване на вътрешния фронт и службата за бърза помощ „Маген Давид Адом“ са инструктирани да се подготвят за пълномащабна война с Иран.
Израелски представители съобщават, че срокът за американска атака се съкращава; ако САЩ атакуват, Израел ще се присъедини.
Коментиран от #8, #32
16:50 19.02.2026
3 Биби Криминал
16:54 19.02.2026
4 Конспиратор
Коментиран от #17
16:57 19.02.2026
5 Мишел
16:58 19.02.2026
6 да питам
Коментиран от #13, #19
16:58 19.02.2026
7 ЕПЩАЙН ЕВРЕИНА ...
17:03 19.02.2026
8 Кирпича
До коментар #2 от "Сатана Z":Препоръчвам ти глог мента и. валериан.
17:07 19.02.2026
9 Боруна Лом
17:10 19.02.2026
10 Кремъл
Коментиран от #16
17:16 19.02.2026
11 Тръмп
Коментиран от #29
17:18 19.02.2026
12 Европеец
До коментар #1 от "Георги":Заглавието определено ми харесва.....Браво я...... Няма само краварите да се правят на важни.... Що се касае за Венецуела и малките деца знаят за подкупното венецуелско правителство и генералитет....
17:24 19.02.2026
13 Соваж бейби
До коментар #6 от "да питам":На Путин не му пука за тези ,просто ги изсползва както Тръмп с Израел ,Натаняху върши по голямата работа на Америка .
17:26 19.02.2026
14 Селянин
17:36 19.02.2026
15 Миеркуря Чук
До коментар #1 от "Георги":Подми ли си д.упарата охльо, да не му осмърдиш тоягата на любимия
17:38 19.02.2026
16 Мишел
До коментар #10 от "Кремъл":САЩ няма да посмеят да воюват с Иран.
Коментиран от #26
17:39 19.02.2026
17 Русофил
До коментар #4 от "Конспиратор":Володя ушол
17:47 19.02.2026
18 Ташаков
17:48 19.02.2026
19 М-да...
До коментар #6 от "да питам":От кой зор на пияната глава ти си решил,че “Пуся” (кой е той?) длъжен да помага на който и да е? Май, и ти си имаш нужда от помощта на “Пуся” за да изтрезнееш.Той с Калибър бързо сваля мухмурлък.
18:05 19.02.2026
21 Всъщност
18:56 19.02.2026
22 Мишел
Коментиран от #23
19:02 19.02.2026
23 хаха🤣
До коментар #22 от "Мишел":Иран така се е снишил сега,🤣моли се на всички богове да му се размине🤣
19:16 19.02.2026
24 Курбан байрям
19:37 19.02.2026
25 Войната е мир
19:39 19.02.2026
26 Шут в г.. Ъзъ
До коментар #16 от "Мишел":Още по-малко с Русия, че тогава ще натъпят яко мотиката
19:44 19.02.2026
27 съд
Коментиран от #34
19:47 19.02.2026
28 дядото
19:52 19.02.2026
29 Укри
До коментар #11 от "Тръмп":Кой те пита
21:21 19.02.2026
31 Укри
В Сирия така беше, а че вие не знаете това е най днешния факт
21:30 19.02.2026
32 Омбре
До коментар #2 от "Сатана Z":Да нападнеш държава без причина, просто не знам какви хора са това,и то само защото искат и те да имат ракети с които да се пазят. Дончо иска те да се откажат от ядрената програма и ракетите, еми защо те не се откажат,а само иранците. Нека да е едно към едно,а не едните запазват всичко,а другите да нямат нищо,че ционистите с кеф да ги атакуват,без опасност от отговор . Висша форма на лицемерие.
21:45 19.02.2026
33 Някой
22:31 19.02.2026
35 Политкоректно
00:29 20.02.2026
37 ПЕНКО
14:28 20.02.2026