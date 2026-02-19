Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
България »
Новото правителство в София потвърди прозападната ориентация на България

Новото правителство в София потвърди прозападната ориентация на България

19 Февруари, 2026 20:29, обновена 20 Февруари, 2026 04:09 2 641 116

  • андрей гюров-
  • служебно правителство-
  • илияна йотова-
  • румен радев-
  • продължаваме промяната-
  • асен василев-
  • бойко борисов-
  • герб-
  • делян пеевски

Служебният министър-председател Гюров ще бъде подкрепен от кабинет от експерти в основните си задачи за осигуряване на честни и прозрачни избори и възстановяване на общественото доверие в институциите

Новото правителство в София потвърди прозападната ориентация на България - 1
Снимка: БГНЕС
Focus Focus

Западните медии отразиха полагането на клетва на новото служебно правителство в страната ни. Световни информационни агенции като Associated Press, Reuters, ABC News подчертаха, че новият служебен кабинет, в лицето на Андрей Гюров, ясно е заявил прозападната ориентация на малката балканска страна. Новият министър-председател на България потвърди в четвъртък, че прозападната ориентация на страната му е "основна ценност“ и стратегически ангажимент, докато тя се подготвя за изборите през април.

В изказване пред Народното събрание, след като той и министрите му положиха клетва, Андрей Гюров заяви, че България ще подкрепи усилията за постигане на траен и справедлив мир в Украйна. Той посочи, че правителството ще работи в тясно сътрудничество със своите съюзници в Европейския съюз и НАТО.

"България принадлежи към демократичните държави и ще защитава тази позиция, като бъде предсказуема, поддържа икономическа стабилност и защитава демократичния ред“, заяви Гюров.

50-годишният икономист Гюров е бил заместник-управител на българската централна банка от 2023 г. Той е бил и депутат и парламентарен лидер на "Продължаваме промяната“ в парламента.

Назначаването му дойде след като предишната управляваща коалиция, водена от центристката партия ГЕРБ, подаде оставка в края на 2025 г. след национални протести, предизвикани от общественото недоволство.

Сривът помогна да се проправи пътят за нови избори – осмите от април 2021 г. насам – които според анализатори биха могли да увеличат броя на местата, заемани от националистически и проруски групи.

Новият временен (служебен) министър-председател ще бъде подкрепен от кабинет от експерти в основните си задачи за осигуряване на честни и прозрачни избори и възстановяване на общественото доверие в институциите.

Гюров призова българите да отидат до урните на 19 април и "да не позволят гласът им да бъде превърнат в инструмент, служещ на чужди интереси“.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 65 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Президентшата

    12 34 Отговор
    Комунягите ги посочиха!

    20:34 19.02.2026

  • 4 А тази с трето половите

    41 10 Отговор
    2 .....00 и нещо от педофилията с момченца ще се разграничим ли.

    20:34 19.02.2026

  • 5 сноу

    58 9 Отговор
    ...до един са избрани от урсул...

    20:35 19.02.2026

  • 6 Лопата Орешник

    60 13 Отговор
    Кво ми го обсъждате това служебното сякаш нещо ще зависи от него и сякаш ще е редовното правителство??? Ако ще и геокосмическа ориентация да има , това е еднодневка с единствената функция да проведе нормални избори!! Стига ни прожектирайте изкуствен патос в стремежа си да звучите помпозни и важни!!

    20:35 19.02.2026

  • 7 празни кьорфишеци уж правим нещо

    55 6 Отговор
    бръмбари на хранилка на гърба ни

    20:35 19.02.2026

  • 8 А50

    71 6 Отговор
    Видяхме ориентацията на тия, ами кога ще видим нормални

    Коментиран от #73

    20:35 19.02.2026

  • 9 Уса

    47 5 Отговор
    Не е ново а служебно на тиквата по конституция...забравихте ли

    20:35 19.02.2026

  • 10 То и новото

    70 6 Отговор
    правителство с извадени от гардероба мухлясали политически трупове на преодажни крадливи българомразци. Каква е разликата от предходните антибългарски правителства? Никаква.

    Коментиран от #48

    20:35 19.02.2026

  • 11 Майна

    47 20 Отговор
    Единствената българска Партия е Възраждане!

    Коментиран от #36, #66

    20:36 19.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Копейка

    10 41 Отговор
    За лева ша се беся!

    Коментиран от #70

    20:36 19.02.2026

  • 14 име

    56 8 Отговор
    Новото правителство е жалък опит да се задържи статуквото. Сглобка между ГРОБ, сопола от ДС, ППдофилите, ДъБъ и мумии от СДС. Всичките доказано провалени партии и политици, а членовете на правителството им показват какво дъно е ударила държавността. Толкова да няма кадърни хора, които да се хванат с тях, че вадят мумии от костово време.

    Коментиран от #19

    20:38 19.02.2026

  • 15 Уса

    46 6 Отговор
    Когато тиквата,прасето и педофилите се гавреха с конституцията народа спеше

    20:39 19.02.2026

  • 16 Думи

    23 6 Отговор
    без действия отлитат , така че ще се види .

    20:39 19.02.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    9 34 Отговор
    "...прозападната ориентация...."

    Та ква друга, Русия се закри и затри......

    20:41 19.02.2026

  • 18 Отлично!

    38 11 Отговор
    Надежда Михайлова беше пак външен министър при Костов когато затворихме небето за руснаците да ходят да помагат на Милошевич!

    Коментиран от #46

    20:41 19.02.2026

  • 19 Квичиш нали свиню продажна?

    8 16 Отговор

    До коментар #14 от "име":

    Така ми харесваш.

    20:42 19.02.2026

  • 20 стоян георгиев

    22 6 Отговор
    Ама защо назначи наркоман и пиянде за вицепремиер?

    20:42 19.02.2026

  • 21 Това е покъртително

    50 7 Отговор
    прозападната ориентация на малката балканска страна... "прозападна" просто няма смисъл като понятие. Друг е въпроса защо американски бомбардировачи са на гражданското ни летище в София? Защото Турция им е отказала достъп, защото не е прозападна ? Или просто защото не са неморални подлоги като нашите ?

    Коментиран от #38

    20:44 19.02.2026

  • 22 хаха

    27 5 Отговор
    "Новото правителство в София потвърди"

    И с това дрОгаре ще се изчерпи дейноста на "правителството" ви. Както предишните ви тоест.
    Само "потвърждавате" и "продължавате да крадете". Вече 38745638 правителства.
    Просто нищо не става от вас така или иначе.

    Коментиран от #27

    20:44 19.02.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    6 34 Отговор
    Чалмите руските преговарят в Донбас да няма руски войски. И това ще бъде договорено !!! Пабеда за нами таварищи 😄

    20:44 19.02.2026

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 4 Отговор
    А на нас че нищо няма да свърши това правителство

    20:45 19.02.2026

  • 25 Поредната куха подлога

    28 8 Отговор
    Гюров заяви, че България ще подкрепи усилията за постигане на траен и справедлив мир в Украйна.....

    20:45 19.02.2026

  • 26 Тавариши и Таварашутки

    11 34 Отговор
    За 26 Години начело на Руската Кочина

    Путин освен да Прати

    Милион и 500 хиляди
    Крепостни на Заколение ,

    Нещо друго направи ли
    За Руския Пияндурник?

    Коментиран от #32

    20:47 19.02.2026

  • 27 Ватенка

    16 9 Отговор

    До коментар #22 от "хаха":

    Редовното правителство ще е на генерал Румен Радев

    20:47 19.02.2026

  • 28 И какво

    41 8 Отговор
    ни носи прозападната ориентация? Деградация на обществото! Мизерия и бездържавност! От развита икономически държава,в колония! Това ни донесе запада!Слава на Русия! Дано да победи"колективния запад"!!!И управляващи слуги на ес и сащ!

    20:48 19.02.2026

  • 29 Служебно правителство

    30 5 Отговор
    Чиято основна задача са изборите заявки да прави как щяло да работи в тясно сътрудничество със своите съюзници в Европейския съюз и НАТО.... не леко а в много тежка шизофрения изпада ми се струва ! Европейския съюз или НАТО изборите ще ни прави? ...

    20:49 19.02.2026

  • 30 120 000 фирми на руските шпиони

    6 23 Отговор
    в България, които не развиват никаква дейност!
    Това е нашата "прозападна " позиция!
    Кой полезен идиот от Брюксел взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #56

    20:49 19.02.2026

  • 31 Даже и Кремълския Натегач Орбан

    6 14 Отговор
    Даде Ядрената енергетика на Унгария

    На Бате Дочно Рижавия.

    Защо се отказа от ПУТИН
    Толкова бързо ?

    20:50 19.02.2026

  • 32 Кретен

    12 2 Отговор

    До коментар #26 от "Тавариши и Таварашутки":

    много голям при това! Промити мозъци в действие,това виждаме!

    20:50 19.02.2026

  • 33 Госあ

    32 3 Отговор
    две скорости, общи дългове, напълно разрушена енергетика, индустрия и земеделие и “инвестиции” у продажби на храна второ качество. Това е прозападната ориентация на България.

    Коментиран от #103

    20:51 19.02.2026

  • 34 Лама от ПП

    24 4 Отговор
    Приятели на Педофилите взеха властта без избори

    Коментиран от #39

    20:51 19.02.2026

  • 35 Оффцата Нейнски

    26 2 Отговор
    Нали точно за това я сложиха? Да дуе на шефчитата у ЕК и да мърсува. Да плющи глупости и да им създава конфорт

    20:52 19.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Единствената

    20 1 Отговор
    правилна ориентация е интересите на България и на българите.

    20:52 19.02.2026

  • 38 Още един неграмотен русодебил

    7 22 Отговор

    До коментар #21 от "Това е покъртително":

    Защото летищата в Турция, Йордания, Египет и дори Саудитска Арабия са задръстени с американски самолети!
    Предстои нещо грандзиозно!

    Коментиран от #44

    20:52 19.02.2026

  • 39 А В Русия

    4 22 Отговор

    До коментар #34 от "Лама от ПП":

    Направо Педофила ПУСЯ
    Е взел властта.

    20:53 19.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ще я преживеем до април

    25 3 Отговор
    И тая прозападна ориентация.....

    20:54 19.02.2026

  • 42 Прозападната?

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Ама само евро или понататък през атлантика?
    Пак сме се разкрачили в поза на леко объркани нактде да тръгнем..
    Дребни хора сме с дребни идеи в дребна държава. Всичко в държавата се ръководи отвън. Първият политик, който си го признае, може поне да спечели доверието на народа.

    20:54 19.02.2026

  • 43 стоян георгиев

    22 2 Отговор
    Лама Гюро защо назначи наркоман за министър на "честните избори"?

    20:56 19.02.2026

  • 44 На избиването на милиони

    16 2 Отговор

    До коментар #38 от "Още един неграмотен русодебил":

    от атлантически терористи и агресори му викаш нещо "грандзиозно"? Нещо дали не си за обстоен преглед? И ние да го играем съучастник с логистична подкрепа ?

    Коментиран от #53

    20:57 19.02.2026

  • 45 Морския

    20 2 Отговор
    Служебното правителство е с обратна ориентация

    20:58 19.02.2026

  • 46 Ха ХаХа

    11 2 Отговор

    До коментар #18 от "Отлично!":

    15 г.турците я трамбоваха

    20:58 19.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Да Не

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "То и новото":

    Точно!!!

    20:58 19.02.2026

  • 49 Гробар

    11 2 Отговор

    До коментар #47 от "оня с питон.я":

    Пускал ли е Киро дъщеричките на Ламата?

    20:59 19.02.2026

  • 50 Червената Биомаса

    4 12 Отговор
    Пак изтрещя.

    Значи всичко е

    По Плану.

    Коментиран от #52

    21:00 19.02.2026

  • 51 Кирчо

    19 2 Отговор
    Още един случайник стана премиер

    21:01 19.02.2026

  • 52 Лама от ПП

    8 2 Отговор

    До коментар #50 от "Червената Биомаса":

    По червени троцкисти от ПП няма

    21:02 19.02.2026

  • 53 Още един неграмотен русодебил

    5 16 Отговор

    До коментар #44 от "На избиването на милиони":

    Твоят Гуру Буда- Путин, колко милиона изби?

    21:03 19.02.2026

  • 54 Лена парапета

    10 2 Отговор
    Засуквам мустака

    21:03 19.02.2026

  • 55 иван

    15 2 Отговор
    Боклуци!

    21:03 19.02.2026

  • 56 Руска грешка

    7 3 Отговор

    До коментар #30 от "120 000 фирми на руските шпиони":

    Не е прочел Александър 2 Законите на Хан Крум, за да му е ясно колко крадливо,лъжливо,предателско и алкохолизирано е българското племе.
    Ако ги бе прочел мърсолът си нямаше да хвърли тук

    21:04 19.02.2026

  • 57 Юруш на Юрото от Юропа

    5 2 Отговор
    Пръв учител ни е гЮров

    21:05 19.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Мустаката Лена

    7 4 Отговор
    Виждам сглобка ПП ДБ,ГЕРБ, ДПС Доган и РуРадев в това правителство

    21:09 19.02.2026

  • 60 Дзак

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "Анонимен":

    Дописника си има утвърден начин да се подмазва!

    21:10 19.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Стенли

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Много точно казано и Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници

    Коментиран от #69

    21:12 19.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 прозападната ориентация

    10 2 Отговор
    Да се разбира ще купуваме скъпите ви бооклуци

    21:16 19.02.2026

  • 65 Яяяяяяяя

    4 3 Отговор
    Защо не ни искат американците, се питам?

    21:16 19.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Краварска мафия

    8 3 Отговор
    Марионетки

    21:24 19.02.2026

  • 69 Стенли

    7 2 Отговор

    До коментар #62 от "Стенли":

    Много точно казано и къде са тези инвестиции които ни обещаваха като влезем в клуба на богатите 😁 май май и сегашните избягаха като от чумаво и ето чета тук една статия за Румъния че щели да правят Дачия и за Турция а ние какво производство имаме

    21:25 19.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Джорджия Мелони

    8 3 Отговор
    Тази година бе много тежка за ЕС, но не се вълнуват, следващата ще е още по тежка
    Реч пред ЕП

    21:31 19.02.2026

  • 72 Сега ще има берлински конгрес за

    12 3 Отговор
    България и пак ще бъдем разделени
    На четри

    21:32 19.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Джорджия Мелони

    12 1 Отговор
    Тази година бе много тежка за ЕС, но не се вълнувайте, следващата ще е още по тежка
    Реч пред ЕП

    21:35 19.02.2026

  • 75 От село

    4 9 Отговор
    Сега след 40 години комунистическо изпепеляване на мозъка на Българина и 37 години Комуно-Чалга, всяка година около Богородица (15 август), хиляди последователи на Учителя Дънов се качват на Рила и бързат да се “хванат на хорото” и да изиграят своята Паневритмия. Ако ги попиташ защо играят, един ще ти говори, че за акумулиране на космическите енергии, друг, че колективно медитират, трети – друго и въобще ред подобни глупости. Сигурен съм, че никой дъновист не знае какъв е смисъла на този танц. А смисълът е следния. Всеки участник в Паневритмията играе за да се събуди и осъзнае безмислието на тази игра. Постигналите, събудените хора винаги стоят, или би трябвало да стоят в центъра на кръга и със свирене и пеене да дават ритъм на танцуващите. Това правят и духовните учители в живота. Те не носят кръстовете на останалите, нито отнемат греховете им, а само дават правилния ритъм за живот на развиващото се човечество. За обикновените работници и селяни, търговци и управляващи делото на Орфей или на Христос е било вид лудост, но точно тази тяхна лудост е оставила светла диря в душуте на нас Българите и историята ни. Докато не си върнем истинското име на връх Мусала - Орбел (Хорбел) - върхът на ХОРАТА, играещо в кръг Хоро и пеещи заедно в ХОР към нашият Бог - Загрея - Слънцето наше на Исус Христос, като излезе сутрин Рано на ХорИзОнта, все ще се кланяме на КомуноИслямисти!

    Коментиран от #83

    21:36 19.02.2026

  • 76 Саде да попитам!

    9 1 Отговор
    А ве,що си трайкате,че Цицелката цели ТРИ ПЪТИ е бил клиент на МВР...?!
    Един път за шофиране в нетрезво състояние!
    И два пъти за употреба на наркотици...!
    А за ,,цицане",в хотелската стая в Гана...е друга бира...!

    Коментиран от #112

    21:38 19.02.2026

  • 77 Иво

    10 1 Отговор
    Каква прозападна ориентация. Тия са ориентирани на левия бряг. ха ха

    21:41 19.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 От село

    4 1 Отговор
    Едно от най-леснодостъпните места, където КОМУНАТА живее в естествени условия, е мястото, където левият женски крак преминава в десен. След като получи тази ценна информация сега лесно може да се спретне още една правдоподобна хипотеза за откриването на технологията на БКП преминаваща лазурно от ТеКеЗеСе в БСП, ДПС и тем подобни ЦИГАНСКИ ЗАБАВИ

    21:43 19.02.2026

  • 80 нннн

    13 1 Отговор
    А пробългарско правителство? Кога?

    21:47 19.02.2026

  • 81 От село

    0 3 Отговор
    Най - непроизводителни са държавните недооглозгани от комсомолците предприятия, а най - проспериращи са кръчмите, хотелите и приватизираните от комсомолците предприятия за правени на сърпове, чукoве и гвоздей.

    Та ЧО+ВЕК (Вечна Енергия) имаш два избора:

    1) Когато имаш само чyк в ръка, смяташ, че може да решиш всеки проблем чрез гвоздей.

    2) Аз пирон да видим на земята, го оглеждам по половин час с едно око, докато с другото се озъртам за дъска, дека да го забием

    П.С. предпочитам да се озъртам за дъски.

    Коментиран от #116

    21:47 19.02.2026

  • 82 ганев

    16 1 Отговор
    ЕЕЕЕ..ТОВА Е .ВЪРХА НА НАГЛОСТА...И ЮДЕЙСТВО...ОТКЪДЕ ИЗКОПАХА..ТОЗИ СКЕЛЕТ ОТ ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ..НЕЙСКИ..ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕ ДА Я ГЛЕДА....АМИ ДА БЯХА ВЗЕЛИ НАНСИ...ПЕЛОСИ ПРИЛИЧАТ СИ

    21:50 19.02.2026

  • 83 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #75 от "От село":

    Чупка с тия секти

    Коментиран от #86

    21:52 19.02.2026

  • 84 ТУК ИМА:

    7 1 Отговор
    БЕЗСРАМНИ И ПРЕДАТЕЛИ, НАЧЕЛО С РАДЕВ !!!

    21:55 19.02.2026

  • 85 ТУК ИМА:

    8 1 Отговор
    БЕЗСРАМНИ И ПРЕДАТЕЛИ, НАЧЕЛО С РАДЕВ !!!

    21:56 19.02.2026

  • 86 А,ве то - ,,чупка с тия секти"...

    3 2 Отговор

    До коментар #83 от "Анонимен":

    ...,ама една секта опатка за нула бройки 6 човека...,от които едно дете...!

    Коментиран от #89

    21:58 19.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Син на Слънцето

    1 2 Отговор
    Да Ви обясня за децата на Бог "ХОР", които казваха "ИСТИНАТА" още от преди Новата ЕРА - "ХОРИСТИЯНИТЕ"..... като дочуха гърците, че става въпрос за "РЕ" + "ЛЕГИОНИ" ...ни иззеха тая РЕЛИГИЯ и след това ни препокръстиха .... след това дойде друга ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА у земята "МЮЗЮЛМАНСКАТА" религия заличаваща НАРОДИ....

    ....та деца на Бог "ХОР" - Слънцето ... ако искате да пребъдеме ...
    заставаш бос с лице към Слънцето и правиш следното:
    1) Издигаш ръцете нагоре и казваш:
    Да пребъде Божият мир.
    2) Смъкващ ръцете надоло покрай лицето и казваш:
    Да изгрее Божията Радост.
    3) Продължаваш да смъкваш ръцете надолу минавайки покрай сърцето и казваш:
    ... и Божието веселие в нашите сърца.

    3 пъти – обливане.....и ИСТИ на Вселената ще СВЕТНЕ

    Коментиран от #90

    22:01 19.02.2026

  • 89 Син на Слънцето

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "А,ве то - ,,чупка с тия секти"...":

    ъ-ъ ..в грешка си ...Слънцето не се намира на 4 км от Центъра - Средеца, Сердиката - сърцето на Света... а на разстояние средно от 150 милиона километра. Топлината от Мен вашето Слънце достига до Земята за близо 8 минути. Ако изпратите ракета до Мен Слънцето, която се движи със скорост 1000 км в час, тя ще стигне при мен Слънцето след 17 години.

    22:03 19.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Пълни

    7 3 Отговор
    Отрепки. Къв запад бе? Това умря. Брикс е бъдещето. А урсула ще ви закопае.

    22:13 19.02.2026

  • 92 Син на Слънцето

    1 2 Отговор
    В библията пише така:
    1) Цивилизацията започва от там където живеят едновременно мечката и лъва.
    2) Цивилизацията започва от там където има седем езера.
    3) Цивилизацията започва от там от където извират четири реки - две на север и две на юг.

    .....кое е това место

    Рила планина.... със връх ХОРБЕЛ....Дойдоха - резаха ни глави ииии името му бе сменено на Мойсей Аллаха - Муса Аллах - Мусала....след това дойде Моска и ни пререза жилите с коня и промени името - Сърцето на земята - Сердика, Центъра на земята Средец на София.

    22:32 19.02.2026

  • 93 Син на Слънцето

    1 1 Отговор
    Ще прогледнеш със софтуера - разума, очите ще нахранят тялото - хардуера и ще се извисиш до мен (((Слънцето))) ваше заедно да обикаляме около центъра на Галактика Млечен Път....до идване на Галактика Андромеда след около 100 милиона години... по нататък ще има ново Галактическо Оплождане...

    Сутрин рано заставаш бос на Земята с лице към мен
    ((( :Слънцето:clap: ))) ваше и правиш следното:
    1) Издигаш ръцете нагоре и казваш:
    Да пребъде Божият мир.

    2) Смъкващ ръцете надоло покрай лицето и казваш:
    И да изгрее Божията Радост.

    3) Продължаваш да смъкваш ръцете надолу минавайки покрай сърцето и казваш:
    И Божието веселие в нашите сърца.

    22:37 19.02.2026

  • 94 Син на Слънцето

    1 1 Отговор
    Извън нашата ВСЕЛЕНА е мрак.
    Вътре в нея е тъмнина и светлина.

    Действия крепят ВСЕЛЕНАта.

    Вятърът повдигна листото
    и от там се показа ВСЕЛЕНА
    Безкрайна, Страстна и Срамна.

    Тогава Адам друг път не видел
    да се бият ВСЕЛЕНА и ОРЕЛ, рече:

    Млечен Път ще прокараш
    през тая ВСЕЛЕНА ЧО+ВЕЧЕ-н

    Ще дойде момент след милиони години
    и ти ще разбереш оплождането на
    АНДРОМЕДА ЧОВЕЧЕ!

    П.С. след около 180 милиона години
    нашата галактика МЛЕЧЕН ПЪТ
    ще оплоди АДРОМЕДА и ще се
    роди НОВА ГАЛАКТИКА

    22:41 19.02.2026

  • 95 Хмм

    6 2 Отговор
    особено Цицелков с неговата забрана от ЕС да бъде международен наблюдател на избори

    22:49 19.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Жалка Картинка !

    6 1 Отговор
    Жалка Картинка !

    Отново !

    В Капана !

    Присъдата е Ясна !

    Терор !

    И Мерзост !

    До Смърт !

    22:54 19.02.2026

  • 98 Проукраинско правителство на войната!

    6 1 Отговор
    Поредното русофобско правителство одобрено от Урсула! Още от първия ден правителството почва да мисли за Украйна вместо да решава проблемите на България!

    00:20 20.02.2026

  • 99 Антибългарско правителство!

    5 2 Отговор
    Правителството : Еничар до еничар! Урсула до Урсула! Кая до Кая! Клоун до клоун! Радев=ППДБ=ГЕРБ=ДПСта=БСП=ИТН= Партии на войната и националната катастофа!

    00:34 20.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Украина талантливая и рабатливая

    3 3 Отговор

    До коментар #101 от "Българите са на страната на Русия":

    Русняците никога не ще пречупят Украинският дух.

    01:22 20.02.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 ЯМБОЛ Е ЕВРОПА

    1 3 Отговор
    В Европейският Съюз е мястото на България и това е факт. Не съществува сила,която може да промени този статус. Успех на новите министри и на България в бъдещата Конфидерация Европа( Европейски Съединени Щати-European United States).

    05:17 20.02.2026

  • 106 Кирил

    1 2 Отговор
    Това е правителство на Радев спуснато му от Козяк

    05:51 20.02.2026

  • 107 пак гласувайте за същите

    2 0 Отговор
    51 Стоил Пиперков

    00Отговор
    Бил е арестуван, при това няколко пъти, Стоил Цицелков? Бил е арестуван на 23 октомври 2010 година в 7-мо РПУ за притежание на марихуана? Бил е арестуван отново на 8 май 2011 година в 1-во РПУ с 1,2 промила алкохол в кръвта? И за финал бил е арестуван за трети път на 13 март 2014 година?
    Като капак : Имал 5-годишна забрана от ЕК (ЕСВД) да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори, която е изтекла в началото на годината !
    Какво да кажем за Шиши, а за Буда ? Ненадминати са по своите биографии - това са част от хорта управляващи избирателите. Пак гласувайте за тези !

    06:07 20.02.2026

  • 108 Фалконка

    2 0 Отговор
    Луна дали е спряла пържолите откакто живее на Босфора? Разправят, че комшиите хич не обичат свински л...а. Да ги спира, ако не е, че ще съсипе политиката на България барабар с приложенията за птички.

    06:12 20.02.2026

  • 109 Ний ша Ва упрайм

    3 0 Отговор
    само га ги скиваш но комент!

    06:17 20.02.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Драган Цанков 28

    1 1 Отговор
    Нас никой не ни бръсне за нищо.

    06:33 20.02.2026

  • 112 Копейчо Копеев

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Саде да попитам!":

    Начи така исках този Цицелков да беше в хотелската стая с мъж, пък той, не го е срам - с жена.
    Киро парапета и той с жена. А на нас ни казаха, че умно-красивите са меки китки. Обърках се. Отивам при тьотя да питам какво да пиша.

    07:02 20.02.2026

  • 113 Новото е за 2 месеца

    1 0 Отговор
    После адио и никога повече.

    07:31 20.02.2026

  • 114 Международната Ориентация !

    1 0 Отговор
    Международната Ориентация !

    На Българските правителства !

    Няма Нищо Общо !

    С Погазването на !

    Постановеното !

    От Конституцията !

    И Закона В България !


    Българина !

    Си Иска !

    Регламентираните от !

    Конституцията !

    И Закона !

    Граждански Права !

    Най- Напред !

    08:25 20.02.2026

  • 115 Толкова Много !

    1 0 Отговор
    Толкова Много !

    Келеши !

    На Едно !

    Място !

    08:30 20.02.2026

  • 116 Дъска !

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "От село":

    Дъска !

    Няма Да Намериш !

    Ама Тикви Има !

    08:42 20.02.2026