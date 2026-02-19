Западните медии отразиха полагането на клетва на новото служебно правителство в страната ни. Световни информационни агенции като Associated Press, Reuters, ABC News подчертаха, че новият служебен кабинет, в лицето на Андрей Гюров, ясно е заявил прозападната ориентация на малката балканска страна. Новият министър-председател на България потвърди в четвъртък, че прозападната ориентация на страната му е "основна ценност“ и стратегически ангажимент, докато тя се подготвя за изборите през април.
В изказване пред Народното събрание, след като той и министрите му положиха клетва, Андрей Гюров заяви, че България ще подкрепи усилията за постигане на траен и справедлив мир в Украйна. Той посочи, че правителството ще работи в тясно сътрудничество със своите съюзници в Европейския съюз и НАТО.
"България принадлежи към демократичните държави и ще защитава тази позиция, като бъде предсказуема, поддържа икономическа стабилност и защитава демократичния ред“, заяви Гюров.
50-годишният икономист Гюров е бил заместник-управител на българската централна банка от 2023 г. Той е бил и депутат и парламентарен лидер на "Продължаваме промяната“ в парламента.
Назначаването му дойде след като предишната управляваща коалиция, водена от центристката партия ГЕРБ, подаде оставка в края на 2025 г. след национални протести, предизвикани от общественото недоволство.
Сривът помогна да се проправи пътят за нови избори – осмите от април 2021 г. насам – които според анализатори биха могли да увеличат броя на местата, заемани от националистически и проруски групи.
Новият временен (служебен) министър-председател ще бъде подкрепен от кабинет от експерти в основните си задачи за осигуряване на честни и прозрачни избори и възстановяване на общественото доверие в институциите.
Гюров призова българите да отидат до урните на 19 април и "да не позволят гласът им да бъде превърнат в инструмент, служещ на чужди интереси“.
Новото правителство в София потвърди прозападната ориентация на България
19 Февруари, 2026 20:29, обновена 20 Февруари, 2026 04:09 2 641 116
Служебният министър-председател Гюров ще бъде подкрепен от кабинет от експерти в основните си задачи за осигуряване на честни и прозрачни избори и възстановяване на общественото доверие в институциите
Западните медии отразиха полагането на клетва на новото служебно правителство в страната ни. Световни информационни агенции като Associated Press, Reuters, ABC News подчертаха, че новият служебен кабинет, в лицето на Андрей Гюров, ясно е заявил прозападната ориентация на малката балканска страна. Новият министър-председател на България потвърди в четвъртък, че прозападната ориентация на страната му е "основна ценност“ и стратегически ангажимент, докато тя се подготвя за изборите през април.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Президентшата
20:34 19.02.2026
4 А тази с трето половите
20:34 19.02.2026
5 сноу
20:35 19.02.2026
6 Лопата Орешник
20:35 19.02.2026
7 празни кьорфишеци уж правим нещо
20:35 19.02.2026
8 А50
Коментиран от #73
20:35 19.02.2026
9 Уса
20:35 19.02.2026
10 То и новото
Коментиран от #48
20:35 19.02.2026
11 Майна
Коментиран от #36, #66
20:36 19.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Копейка
Коментиран от #70
20:36 19.02.2026
14 име
Коментиран от #19
20:38 19.02.2026
15 Уса
20:39 19.02.2026
16 Думи
20:39 19.02.2026
17 Владимир Путин, президент
Та ква друга, Русия се закри и затри......
20:41 19.02.2026
18 Отлично!
Коментиран от #46
20:41 19.02.2026
19 Квичиш нали свиню продажна?
До коментар #14 от "име":Така ми харесваш.
20:42 19.02.2026
20 стоян георгиев
20:42 19.02.2026
21 Това е покъртително
Коментиран от #38
20:44 19.02.2026
22 хаха
И с това дрОгаре ще се изчерпи дейноста на "правителството" ви. Както предишните ви тоест.
Само "потвърждавате" и "продължавате да крадете". Вече 38745638 правителства.
Просто нищо не става от вас така или иначе.
Коментиран от #27
20:44 19.02.2026
23 Владимир Путин, президент
20:44 19.02.2026
24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:45 19.02.2026
25 Поредната куха подлога
20:45 19.02.2026
26 Тавариши и Таварашутки
Путин освен да Прати
Милион и 500 хиляди
Крепостни на Заколение ,
Нещо друго направи ли
За Руския Пияндурник?
Коментиран от #32
20:47 19.02.2026
27 Ватенка
До коментар #22 от "хаха":Редовното правителство ще е на генерал Румен Радев
20:47 19.02.2026
28 И какво
20:48 19.02.2026
29 Служебно правителство
20:49 19.02.2026
30 120 000 фирми на руските шпиони
Това е нашата "прозападна " позиция!
Кой полезен идиот от Брюксел взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?
Коментиран от #56
20:49 19.02.2026
31 Даже и Кремълския Натегач Орбан
На Бате Дочно Рижавия.
Защо се отказа от ПУТИН
Толкова бързо ?
20:50 19.02.2026
32 Кретен
До коментар #26 от "Тавариши и Таварашутки":много голям при това! Промити мозъци в действие,това виждаме!
20:50 19.02.2026
33 Госあ
Коментиран от #103
20:51 19.02.2026
34 Лама от ПП
Коментиран от #39
20:51 19.02.2026
35 Оффцата Нейнски
20:52 19.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Единствената
20:52 19.02.2026
38 Още един неграмотен русодебил
До коментар #21 от "Това е покъртително":Защото летищата в Турция, Йордания, Египет и дори Саудитска Арабия са задръстени с американски самолети!
Предстои нещо грандзиозно!
Коментиран от #44
20:52 19.02.2026
39 А В Русия
До коментар #34 от "Лама от ПП":Направо Педофила ПУСЯ
Е взел властта.
20:53 19.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ще я преживеем до април
20:54 19.02.2026
42 Прозападната?
До коментар #1 от "Майна":Ама само евро или понататък през атлантика?
Пак сме се разкрачили в поза на леко объркани нактде да тръгнем..
Дребни хора сме с дребни идеи в дребна държава. Всичко в държавата се ръководи отвън. Първият политик, който си го признае, може поне да спечели доверието на народа.
20:54 19.02.2026
43 стоян георгиев
20:56 19.02.2026
44 На избиването на милиони
До коментар #38 от "Още един неграмотен русодебил":от атлантически терористи и агресори му викаш нещо "грандзиозно"? Нещо дали не си за обстоен преглед? И ние да го играем съучастник с логистична подкрепа ?
Коментиран от #53
20:57 19.02.2026
45 Морския
20:58 19.02.2026
46 Ха ХаХа
До коментар #18 от "Отлично!":15 г.турците я трамбоваха
20:58 19.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Да Не
До коментар #10 от "То и новото":Точно!!!
20:58 19.02.2026
49 Гробар
До коментар #47 от "оня с питон.я":Пускал ли е Киро дъщеричките на Ламата?
20:59 19.02.2026
50 Червената Биомаса
Значи всичко е
По Плану.
Коментиран от #52
21:00 19.02.2026
51 Кирчо
21:01 19.02.2026
52 Лама от ПП
До коментар #50 от "Червената Биомаса":По червени троцкисти от ПП няма
21:02 19.02.2026
53 Още един неграмотен русодебил
До коментар #44 от "На избиването на милиони":Твоят Гуру Буда- Путин, колко милиона изби?
21:03 19.02.2026
54 Лена парапета
21:03 19.02.2026
55 иван
21:03 19.02.2026
56 Руска грешка
До коментар #30 от "120 000 фирми на руските шпиони":Не е прочел Александър 2 Законите на Хан Крум, за да му е ясно колко крадливо,лъжливо,предателско и алкохолизирано е българското племе.
Ако ги бе прочел мърсолът си нямаше да хвърли тук
21:04 19.02.2026
57 Юруш на Юрото от Юропа
21:05 19.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Мустаката Лена
21:09 19.02.2026
60 Дзак
До коментар #58 от "Анонимен":Дописника си има утвърден начин да се подмазва!
21:10 19.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Стенли
До коментар #1 от "Майна":Много точно казано и Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници
Коментиран от #69
21:12 19.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 прозападната ориентация
21:16 19.02.2026
65 Яяяяяяяя
21:16 19.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Краварска мафия
21:24 19.02.2026
69 Стенли
До коментар #62 от "Стенли":Много точно казано и къде са тези инвестиции които ни обещаваха като влезем в клуба на богатите 😁 май май и сегашните избягаха като от чумаво и ето чета тук една статия за Румъния че щели да правят Дачия и за Турция а ние какво производство имаме
21:25 19.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Джорджия Мелони
Реч пред ЕП
21:31 19.02.2026
72 Сега ще има берлински конгрес за
На четри
21:32 19.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Джорджия Мелони
Реч пред ЕП
21:35 19.02.2026
75 От село
Коментиран от #83
21:36 19.02.2026
76 Саде да попитам!
Един път за шофиране в нетрезво състояние!
И два пъти за употреба на наркотици...!
А за ,,цицане",в хотелската стая в Гана...е друга бира...!
Коментиран от #112
21:38 19.02.2026
77 Иво
21:41 19.02.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 От село
21:43 19.02.2026
80 нннн
21:47 19.02.2026
81 От село
Та ЧО+ВЕК (Вечна Енергия) имаш два избора:
1) Когато имаш само чyк в ръка, смяташ, че може да решиш всеки проблем чрез гвоздей.
2) Аз пирон да видим на земята, го оглеждам по половин час с едно око, докато с другото се озъртам за дъска, дека да го забием
П.С. предпочитам да се озъртам за дъски.
Коментиран от #116
21:47 19.02.2026
82 ганев
21:50 19.02.2026
83 Анонимен
До коментар #75 от "От село":Чупка с тия секти
Коментиран от #86
21:52 19.02.2026
84 ТУК ИМА:
21:55 19.02.2026
85 ТУК ИМА:
21:56 19.02.2026
86 А,ве то - ,,чупка с тия секти"...
До коментар #83 от "Анонимен":...,ама една секта опатка за нула бройки 6 човека...,от които едно дете...!
Коментиран от #89
21:58 19.02.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Син на Слънцето
....та деца на Бог "ХОР" - Слънцето ... ако искате да пребъдеме ...
заставаш бос с лице към Слънцето и правиш следното:
1) Издигаш ръцете нагоре и казваш:
Да пребъде Божият мир.
2) Смъкващ ръцете надоло покрай лицето и казваш:
Да изгрее Божията Радост.
3) Продължаваш да смъкваш ръцете надолу минавайки покрай сърцето и казваш:
... и Божието веселие в нашите сърца.
3 пъти – обливане.....и ИСТИ на Вселената ще СВЕТНЕ
Коментиран от #90
22:01 19.02.2026
89 Син на Слънцето
До коментар #86 от "А,ве то - ,,чупка с тия секти"...":ъ-ъ ..в грешка си ...Слънцето не се намира на 4 км от Центъра - Средеца, Сердиката - сърцето на Света... а на разстояние средно от 150 милиона километра. Топлината от Мен вашето Слънце достига до Земята за близо 8 минути. Ако изпратите ракета до Мен Слънцето, която се движи със скорост 1000 км в час, тя ще стигне при мен Слънцето след 17 години.
22:03 19.02.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Пълни
22:13 19.02.2026
92 Син на Слънцето
1) Цивилизацията започва от там където живеят едновременно мечката и лъва.
2) Цивилизацията започва от там където има седем езера.
3) Цивилизацията започва от там от където извират четири реки - две на север и две на юг.
.....кое е това место
Рила планина.... със връх ХОРБЕЛ....Дойдоха - резаха ни глави ииии името му бе сменено на Мойсей Аллаха - Муса Аллах - Мусала....след това дойде Моска и ни пререза жилите с коня и промени името - Сърцето на земята - Сердика, Центъра на земята Средец на София.
22:32 19.02.2026
93 Син на Слънцето
Сутрин рано заставаш бос на Земята с лице към мен
((( :Слънцето:clap: ))) ваше и правиш следното:
1) Издигаш ръцете нагоре и казваш:
Да пребъде Божият мир.
2) Смъкващ ръцете надоло покрай лицето и казваш:
И да изгрее Божията Радост.
3) Продължаваш да смъкваш ръцете надолу минавайки покрай сърцето и казваш:
И Божието веселие в нашите сърца.
22:37 19.02.2026
94 Син на Слънцето
Вътре в нея е тъмнина и светлина.
Действия крепят ВСЕЛЕНАта.
Вятърът повдигна листото
и от там се показа ВСЕЛЕНА
Безкрайна, Страстна и Срамна.
Тогава Адам друг път не видел
да се бият ВСЕЛЕНА и ОРЕЛ, рече:
Млечен Път ще прокараш
през тая ВСЕЛЕНА ЧО+ВЕЧЕ-н
Ще дойде момент след милиони години
и ти ще разбереш оплождането на
АНДРОМЕДА ЧОВЕЧЕ!
П.С. след около 180 милиона години
нашата галактика МЛЕЧЕН ПЪТ
ще оплоди АДРОМЕДА и ще се
роди НОВА ГАЛАКТИКА
22:41 19.02.2026
95 Хмм
22:49 19.02.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Жалка Картинка !
Отново !
В Капана !
Присъдата е Ясна !
Терор !
И Мерзост !
До Смърт !
22:54 19.02.2026
98 Проукраинско правителство на войната!
00:20 20.02.2026
99 Антибългарско правителство!
00:34 20.02.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Украина талантливая и рабатливая
До коментар #101 от "Българите са на страната на Русия":Русняците никога не ще пречупят Украинският дух.
01:22 20.02.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 ЯМБОЛ Е ЕВРОПА
05:17 20.02.2026
106 Кирил
05:51 20.02.2026
107 пак гласувайте за същите
00Отговор
Бил е арестуван, при това няколко пъти, Стоил Цицелков? Бил е арестуван на 23 октомври 2010 година в 7-мо РПУ за притежание на марихуана? Бил е арестуван отново на 8 май 2011 година в 1-во РПУ с 1,2 промила алкохол в кръвта? И за финал бил е арестуван за трети път на 13 март 2014 година?
Като капак : Имал 5-годишна забрана от ЕК (ЕСВД) да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори, която е изтекла в началото на годината !
Какво да кажем за Шиши, а за Буда ? Ненадминати са по своите биографии - това са част от хорта управляващи избирателите. Пак гласувайте за тези !
06:07 20.02.2026
108 Фалконка
06:12 20.02.2026
109 Ний ша Ва упрайм
06:17 20.02.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Драган Цанков 28
06:33 20.02.2026
112 Копейчо Копеев
До коментар #76 от "Саде да попитам!":Начи така исках този Цицелков да беше в хотелската стая с мъж, пък той, не го е срам - с жена.
Киро парапета и той с жена. А на нас ни казаха, че умно-красивите са меки китки. Обърках се. Отивам при тьотя да питам какво да пиша.
07:02 20.02.2026
113 Новото е за 2 месеца
07:31 20.02.2026
114 Международната Ориентация !
На Българските правителства !
Няма Нищо Общо !
С Погазването на !
Постановеното !
От Конституцията !
И Закона В България !
Българина !
Си Иска !
Регламентираните от !
Конституцията !
И Закона !
Граждански Права !
Най- Напред !
08:25 20.02.2026
115 Толкова Много !
Келеши !
На Едно !
Място !
08:30 20.02.2026
116 Дъска !
До коментар #81 от "От село":Дъска !
Няма Да Намериш !
Ама Тикви Има !
08:42 20.02.2026