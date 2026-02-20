Мисията на Иран в ООН до Гутериш: Ще отговорим решително, ако бъдем атакувани

Иран ще смята всички бази, съоръжения и собственост на "враждебните сили" в региона за легитимна цел, ако стане обект на военна агресия.

Това се казва в писмо до генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, изпратено от постоянната мисия на страната в световната организация. В него се отбелязва, че реториката на американския президент Доналд Тръмп към Техеран сигнализира за реален риск от подобна агресия. В писмото се подчертава, че Ислямската република не иска война, но ще отговори решително.



Междувременно "Уолстрийт джърнъл" пише, че Тръмп обмисля ограничени удари по страната на първо време, като идеята е тя да бъде накарана да се съгласи с исканията му, свързани с евентуално споразумение за ядрената ѝ програма.

Според запознати подобна операция може да се случи до дни, ако бъде окончателно одобрена от президента, а цел на ударите биха могли да бъдат някои военни или правителствени обекти. Изданието отбелязва, че ако Иран продължава да отхвърля настояването да се откаже от обогатяването на уран, Съединените щати ще разширят военните си действия като включат и цели, свързани с режима в Техеран, с възможността той да бъде свален от власт.

Британското правителство не е дало разрешение на САЩ да използват британски военни бази в подкрепа на потенциални американски удари срещу Иран, съобщи BBC.



В миналото САЩ са използвали базата „Феърфорд“ на Кралските военновъздушни сили в графство Глостършър и тази на остров Диего Гарсия от островите Чагос - британската задморска територия в Индийския океан - за извършване на удари в региона на Близкия изток. Вестник „Таймс“ съобщава, че последната критика на президента на САЩ Доналд Тръмп към сделката на Киър Стармър за предаване на островите Чагос на Мавриций и обратно наемане на съвместната британско-американска военна база на Диего Гарсия, е била провокирана от отказа на Обединеното кралство да се използват тези бази.



Говорител на британското правителство, потърсен от BBC, заяви, че „не коментира оперативни въпроси“. САЩ оказват натиск върху Иран да се съгласи да ограничи ядрената си програма. САЩ заплашиха с възможни удари, ако Техеран не го направи, и преместиха военни кораби, самолети и други военни активи в региона в подготовка за евентуален удар.



Говорител на британското правителство заяви по този повод: „Между САЩ и Иран тече политически процес, който Обединеното кралство подкрепя”. В публикация в Truth Social обаче Тръмп казва, че „ако Иран реши да не сключва сделка, може да се наложи Съединените щати да използват Диего Гарсия и “Феърфорд” за удари. BBC припомня, че нито една от двете бази не е била използвана при ударите на САЩ, извършени миналата година срещу ядрените съоръжения на Иран.