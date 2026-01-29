Армията и полицията се заклеха в "безпрекословна вярност и подчинение" пред временния президент на Венецуела

Временният президент на Венецуела Делси Родригес призова опозиционерите, избрали "екстремизма, да си останат във Вашингтон", явна препратка към опозиционния лидер и носител на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо, предаде Франс прес.



"Който наистина обича Венецуела, нека се върне, а тези, които желаят злото и агресията срещу венецуелския народ да продължат вечно, нека си останат във Вашингтон!", каза тя на официална церемония в Каракас и осъди "екстремизма".



Мачадо подкрепи американската намеса, довела до залавянето на президента Николас Мадуро от военните на САЩ на 3 януари в Каракас.

Венецеулската опозиционна лидерка и носителка на Нобеловата награда за мир за 2025 г. каза, че е заявила на срещата си с държавния секретар на САЩ Марко Рубио във Вашингтон желанието си да се завърне във Венецуела, предаде Ройтерс.



"Мисля, че никой няма доверие на Делси Родригес", добави тя по адрес на временната президентка на Венецуела, информира Франс прес.



Ройтерс отбеляза, че настоящата среща на Рубио с Мачадо в Държавния департамент на САЩ се случва на фона на въпроси дали президентът Доналд Тръмп би могъл да я подкрепи като лидер на страната ѝ вместо отведения принудително в САЩ при американска военна операция Николас Мадуро.

Междувременно венецуелската армия и полиция се заклеха в "безпрекословна вярност и подчинение" на Делси Родригес на церемония във Фуерте Тиуна, военизиран район на Каракас, където на 3 януари американската армия залови президента Николас Мадуро, предаде Франс прес.



"Заклеваме се в безпрекословна вярност и подчинение", каза министърът на отбраната Владимир Падрино, който предаде на Родригес жезъла, символизиращ върховното командване на въоръжените сили. Лоялност към новия лидер от името на органите на реда засвидетелства и могъщият министър на вътрешните работи Диосдадо Кабельо.