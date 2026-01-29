Мерц: Изключено е Украйна да влезе в ЕС на 1 януари 2027 г.

Присъединяването на Украйна към ЕС до 2027 г. няма да се случи, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от немското списание Stern.

„Присъединяването на Украйна на 1 януари 2027 г. е изключено. Няма да се случи. Тези процеси обикновено отнемат няколко години“, каза той.

Той отбеляза също, че Украйна трябва да има перспективата да стане член на Европейския съюз. Според Мерц обаче „това е дългосрочен процес“.

На 27 януари украинският президент Володимир Зеленски написа в своя Telegram канал, че присъединяването на Украйна към ЕС е една от ключовите гаранции за сигурност за Киев и Европа. „Ето защо говорим за конкретна дата – 2027 г. – и разчитаме на подкрепата на нашите партньори за нашата позиция“, обясни украинският лидер.

Сръбският президент Александър Вучич също заяви, че една от точките в мирния план за Украйна може да включва присъединяването на страната към Европейския съюз до 1 януари 2027 г. Той обаче отбеляза, че някои страни може да се противопоставят.

През ноември 2025 г. европейският комисар по разширяването Марта Кос обяви възможността за въвеждане на неколкогодишен „пробен период“ за новите членове на ЕС. Зеленски отговори същия месец, че Украйна ще се съгласи само на пълноправно членство.

През декември имаше дискусии относно присъединяването на Украйна към Европейския съюз през 2027 г. като част от мирния план, но някои членове на ЕС, основно Унгария, се противопоставят на подобно условие.

В средата на декември няколко европейски представители и дипломати заявиха пред Ройтерс, че присъединяването на Украйна към ЕС до 2027 г., както е предвидено в актуализирания мирен план на САЩ, е „абсолютно невъзможно“.

Москва по-рано заяви, че евентуалното присъединяване на Киев към Европейския съюз е нейно суверенно право.