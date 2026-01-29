Новини
  Тема: Украйна

Мерц: Изключено е Украйна да влезе в ЕС на 1 януари 2027 г.

29 Януари, 2026 05:19, обновена 29 Януари, 2026 05:26 391 8

  • фридрих мерц-
  • украйна-
  • европейски съюз

Тези процеси обикновено отнемат няколко години, каза германският канцлер

Мерц: Изключено е Украйна да влезе в ЕС на 1 януари 2027 г. - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Присъединяването на Украйна към ЕС до 2027 г. няма да се случи, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от немското списание Stern.

„Присъединяването на Украйна на 1 януари 2027 г. е изключено. Няма да се случи. Тези процеси обикновено отнемат няколко години“, каза той.

Още новини от Украйна

Той отбеляза също, че Украйна трябва да има перспективата да стане член на Европейския съюз. Според Мерц обаче „това е дългосрочен процес“.

На 27 януари украинският президент Володимир Зеленски написа в своя Telegram канал, че присъединяването на Украйна към ЕС е една от ключовите гаранции за сигурност за Киев и Европа. „Ето защо говорим за конкретна дата – 2027 г. – и разчитаме на подкрепата на нашите партньори за нашата позиция“, обясни украинският лидер.

Сръбският президент Александър Вучич също заяви, че една от точките в мирния план за Украйна може да включва присъединяването на страната към Европейския съюз до 1 януари 2027 г. Той обаче отбеляза, че някои страни може да се противопоставят.

През ноември 2025 г. европейският комисар по разширяването Марта Кос обяви възможността за въвеждане на неколкогодишен „пробен период“ за новите членове на ЕС. Зеленски отговори същия месец, че Украйна ще се съгласи само на пълноправно членство.

През декември имаше дискусии относно присъединяването на Украйна към Европейския съюз през 2027 г. като част от мирния план, но някои членове на ЕС, основно Унгария, се противопоставят на подобно условие.

В средата на декември няколко европейски представители и дипломати заявиха пред Ройтерс, че присъединяването на Украйна към ЕС до 2027 г., както е предвидено в актуализирания мирен план на САЩ, е „абсолютно невъзможно“.

Москва по-рано заяви, че евентуалното присъединяване на Киев към Европейския съюз е нейно суверенно право.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 нов сраел няма да има

    5 0 Отговор
    и блек рок няма да граби там

    05:29 29.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Изключено е Украйна въобще да започне преговори. За Райха украинците са просто пушечно месо, нищо друго.

    05:33 29.01.2026

  • 3 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Ще ни дойдат укровете раните и ще видите каквой из нудване, отвли чане, тежки телесни убеждавания да им се дава всичко стещу безчестни сини очи. Дронните през прозорците ви ще вкарат натренираните почивачи и наркомафи ози

    05:35 29.01.2026

  • 4 Факти

    2 1 Отговор
    Мерц: Изключено е Украйна да влезе в ЕССР на 1 януари 2027 г., не може руснаци в ЕССР

    05:35 29.01.2026

  • 5 татунчо 🍌

    4 0 Отговор
    Урките няма да видят скоро нито ЕС, нито НАТО ! Само дето ще ги бият до посиняване и ....так далее ..........

    05:36 29.01.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    За Райха украинците винаги са били унтерменшен.

    05:37 29.01.2026

  • 7 Софиянец

    2 0 Отговор
    😂😂😂 загадката на века

    Как влиза нещо, което няма да съществува, в друго нещо, което няма да съществува? 😂

    Евроатлантическите мъки край нямат! Хахаххах

    05:37 29.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

