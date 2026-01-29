Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
CNN: Тръмп обмисля различни варианти за атака срещу Иран

CNN: Тръмп обмисля различни варианти за атака срещу Иран

29 Януари, 2026 05:42, обновена 29 Януари, 2026 06:07 917 14

  • сащ-
  • иран-
  • тръмп-
  • удари

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е предложил тристранна среща на върха за Иран на американския си колега Доналд Тръмп

CNN: Тръмп обмисля различни варианти за атака срещу Иран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля различни варианти за атака срещу Иран, съобщиха източници, запознати със ситуацията, пред CNN.

Вариантите, които Тръмп обмисля, включват американски въздушни удари срещу иранските лидери и сили за сигурност, които американската администрация смята за отговорни за убийствата на протестиращи.

Удари срещу ирански ядрени съоръжения и правителствени институции също са сред вариантите, уточниха източниците.

На фона на заплахите за военни действия, САЩ също така са поставили предварителни условия за среща с ирански представители, съобщиха източниците. Те включват постоянно спиране на обогатяването на уран, нови ограничения върху програмата за балистични ракети на Иран и прекратяване на всякаква подкрепа за ирански прокси групи в региона.

Най-проблематичният въпрос, подчертаха източниците, е искането на САЩ Иран да ограничи обхвата на балистичните си ракети. Според тях Иран е отхвърлил това искане и е готов само да обсъди ядрената си програма.

В идеалния случай Тръмп иска да нанесе мощен удар, който ще принуди Техеран да приеме американските условия за прекратяване на огъня, каза един от официалните лица.

Тръмп обяви вчера, че „масивна армада“, водена от самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“, се насочва към Иран и заплаши Техеран с още по-мощна атака от тази, която се случи през лятото на 2025 г. „Да се ​​надяваме, че Иран бързо ще седне на масата за преговори и ще постигне справедливо и равноправно споразумение – БЕЗ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ – което е от полза за всички страни“, написа американският президент.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е предложил тристранна среща на върха за Иран на американския си колега Доналд Тръмп, пише проправителствения турски вестник „Хюриет“.

Според вестника, Ердоган е изразил това предложение на 27 януари в телефонен разговор с американския президент. Турският лидер е призовал за среща на върха между САЩ, Иран и Турция, евентуално чрез видеоконферентна връзка. „Тръмп е позитивно настроен към предложението на Ердоган“, пише колумнистката на вестника Ханде Фират.

„Хюриет“ съобщава също, че иранският външен министър Абас Арагчи ще посети Турция тази седмица за разговори с колегата си Хакан Фидан, въпреки че не са обявени конкретни дати.

Турският и иранският външен министър са разговаряли за последен път по телефона на 28 януари, обсъждайки последните развития около Иран и усилията за деескалация на напрежението в региона.

Анкара очаква ситуацията около Иран да бъде разрешена по дипломатически път. Акиф Чагатай Кълъч, главният съветник на турския президент по външната политика и сигурност, заяви това в сряда вечерта по TRT Haber. Той отбеляза, че Турция смята, че външната намеса в делата на Иран няма да даде положителни резултати.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    12 2 Отговор
    Фашистите винаги са били на запад!

    Коментиран от #5, #6

    05:49 29.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    13 2 Отговор
    Тоя път най-великото им оръжие подкупитте не успя. Сега на дъ греат американ арми ще и се наложи да воюва ако иска да крадне нефта.

    05:49 29.01.2026

  • 3 Дони

    8 0 Отговор
    военен експерт ли е?Ходил ли е войник?

    05:51 29.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Европеец

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    Заглавието е интересно..,.. но ми се струва че е добре бай Дончо да обмисля преглед от психиатър, може да не му помогне, ама надеждата умира последна-поне така казват...

    05:55 29.01.2026

  • 6 Фашиста

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    вика-Дръжте фашиста!

    05:55 29.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Владимир Путин, президент

    4 1 Отговор
    Обмисли още една снимка с руския Дани де Вито на среща в Американска Гренландия, пажалуйста 😁👍

    06:00 29.01.2026

  • 9 Ъхъ

    8 3 Отговор
    Обмисля как да се измъкне от глупавото положение в което се отзова!

    06:04 29.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания