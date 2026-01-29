CNN: Тръмп обмисля различни варианти за атака срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля различни варианти за атака срещу Иран, съобщиха източници, запознати със ситуацията, пред CNN.

Вариантите, които Тръмп обмисля, включват американски въздушни удари срещу иранските лидери и сили за сигурност, които американската администрация смята за отговорни за убийствата на протестиращи.

Удари срещу ирански ядрени съоръжения и правителствени институции също са сред вариантите, уточниха източниците.

На фона на заплахите за военни действия, САЩ също така са поставили предварителни условия за среща с ирански представители, съобщиха източниците. Те включват постоянно спиране на обогатяването на уран, нови ограничения върху програмата за балистични ракети на Иран и прекратяване на всякаква подкрепа за ирански прокси групи в региона.

Най-проблематичният въпрос, подчертаха източниците, е искането на САЩ Иран да ограничи обхвата на балистичните си ракети. Според тях Иран е отхвърлил това искане и е готов само да обсъди ядрената си програма.

В идеалния случай Тръмп иска да нанесе мощен удар, който ще принуди Техеран да приеме американските условия за прекратяване на огъня, каза един от официалните лица.

Тръмп обяви вчера, че „масивна армада“, водена от самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“, се насочва към Иран и заплаши Техеран с още по-мощна атака от тази, която се случи през лятото на 2025 г. „Да се ​​надяваме, че Иран бързо ще седне на масата за преговори и ще постигне справедливо и равноправно споразумение – БЕЗ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ – което е от полза за всички страни“, написа американският президент.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е предложил тристранна среща на върха за Иран на американския си колега Доналд Тръмп, пише проправителствения турски вестник „Хюриет“.

Според вестника, Ердоган е изразил това предложение на 27 януари в телефонен разговор с американския президент. Турският лидер е призовал за среща на върха между САЩ, Иран и Турция, евентуално чрез видеоконферентна връзка. „Тръмп е позитивно настроен към предложението на Ердоган“, пише колумнистката на вестника Ханде Фират.

„Хюриет“ съобщава също, че иранският външен министър Абас Арагчи ще посети Турция тази седмица за разговори с колегата си Хакан Фидан, въпреки че не са обявени конкретни дати.

Турският и иранският външен министър са разговаряли за последен път по телефона на 28 януари, обсъждайки последните развития около Иран и усилията за деескалация на напрежението в региона.

Анкара очаква ситуацията около Иран да бъде разрешена по дипломатически път. Акиф Чагатай Кълъч, главният съветник на турския президент по външната политика и сигурност, заяви това в сряда вечерта по TRT Haber. Той отбеляза, че Турция смята, че външната намеса в делата на Иран няма да даде положителни резултати.