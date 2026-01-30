Новини
Свят »
Сърбия »
Сръбски шофьори блокираха граничните пунктове с Черна гора

30 Януари, 2026 11:01 676 3

  • шофьори-
  • черна гора-
  • сърбия-
  • блокада

Блокадите от страна на шофьорите на камиони в Черна гора започнаха от 26 януари и бяха организирани с настояване за промени в размера на акциза

Сръбски шофьори блокираха граничните пунктове с Черна гора - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Асоциацията на превозвачите на Сърбия обяви блокада на товарния трафик на всички гранични пунктове с Черна гора, предаде черногорското издание "Виести". Това се случи малко след 18 часа (19 часа българско време) вчера, след като по-рано през деня черногорските превозвачи обявиха, че прекратяват блокадата, предаде БТА.

Превозвачи от Сърбия блокираха изходите и входовете на граничните пунктове с Черна гора, докато по-рано, заедно с Босна и Херцеговина, Северна Македония и самата Черна гора, блокираха само пунктове с държави-членки на Европейския съюз, припомня "Виести".

Това ще причини нови проблеми, защото се блокира вносът и износът от и за Черна гора, отбелязва изданието.

Вчера и Северна Македония също прекрати блокирането на граничните пунктове.

Блокадите от страна на шофьорите на камиони в Черна гора започнаха от 26 януари и бяха организирани с настояване за промени в размера на акциза, който се възстановява на превозвачите, по-бързо възстановяване на ДДС, по-дълго работно време за гранични, митнически и фитосанитарни проверки, промени в европейската система за престой в чужбина ETIAS и др., припомня "Виести".


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 откак няма граници в ес все има някакви

    0 0 Отговор
    стачки . ес е глух . същото я чака украйна един ден . капитализма направи тези безделници зърнари милионери .

    11:12 30.01.2026

  • 2 Аз съм веган

    1 3 Отговор
    Сърбетата трябва да се мачкат постоянно и непрекъснато.

    Коментиран от #3

    11:19 30.01.2026

  • 3 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    Правилно

    11:34 30.01.2026

