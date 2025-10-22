Нови правила за шофьорските книжки в ЕС: какво се променя

В Европа ще има нови правила за шофьорските книжки, след като днес Европейският парламент ги одобри, съобщава германската обществена медия АРД.

Целта на новите правила е да се постигне единство в ЕС, особено по въпросите на безопасността. "В ЕС имаме 20 000 жертви на пътя всяка година, това е прекалено много", обяснява италианският евродепутат Матео Ричи. Социалдемократът участваше в продължителните преговори с държавите членки на ЕС и Европейската комисия.

Отнемане на шофьорската книжка и нови изисквания за курсистите в автошколите

Важен момент: всеки, който трябва да предаде шофьорската си книжка в друга страна от ЕС, няма да може просто да продължи да шофира в родната си страна. Това означава, че отнемането на шофьорската книжка ще бъде признавано и приложимо в целия ЕС, като това ще налага обмен на информация.

Новите правила въвеждат и допълнителни изисквания за курсистите в автошколите. Те трябва да са наясно с опасностите, свързани с мъртвата зона и използването на мобилни телефони, като ще се обръща още по-голямо внимание на рисковете за пешеходците, децата, велосипедистите и други уязвими участници в движението.

Шофьорската книжка - директно на мобилния телефон

Друга новост е дигиталната шофьорска книжка, която ще бъде достъпна през смартфон. "Това е добро решение, особено за младите хора - при тях всичко е на мобилния им телефон", казва евродепутатката Юта Паулус за АРД.

В пакета с изисквания за шофьорските книжки са включени още пробен период от най-малко две години за начинаещи шофьори и придружено шофиране за 17-годишни навсякъде в ЕС. След дълги обсъждания е отпаднала идеята за задължителни медицински прегледи за по-възрастните шофьори. Отделните държави членки обаче ще имат правото да въведат такива правила - в този случай това не би било в противоречие с европейското право. Това е една от свободите, които някои страни членки на ЕС са договорили и в крайна сметка са успели да наложат.

По-тежки кемпери - само ако са електрически

Добра новина за феновете на караваните: в бъдеще кемперите с електрическо задвижване могат да бъдат по-тежки от сега - до 4,25 тона. Въпреки това те ще могат да се управляват с шофьорска книжка за леки автомобили.

Тъй като има недостиг на шофьори на камиони, новите изисквания предлагат възможност за изкарване на професионална шофьорска книжка за камион още на 18 години, а за автобус - на 21 години. Най-вече бизнесът е доволен от тази поправка.

Откога ще действат новите правила?

Кога реформата ще влезе в сила зависи от правителствата на страните от ЕС. В тази връзка АРД припомня, че когато през 1980 т. беше приета първата директива за единна розова шофьорска книжка в тогавашните девет държави членки на ЕС, трябваше да минат цели шест години, преди новата шофьорска книжка да стане факт. А актуалната шофьорска книжки с формата на банкова карта, която също беше замислена още тогава, се появи едва през 1999, т.е. почти 20 години по-късно. Днес целта е всичко да се случи много по-бързо.

Автор: Андреас Майер-Файст