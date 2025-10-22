Новини
Нови правила за шофьорските книжки в ЕС: какво се променя

22 Октомври, 2025 07:09 2 417 14

Шофьор с отнета в чужбина шофьорска книжка вече няма да може да шофира и в родната си страна - това предвижда едно от новите изисквания за шофьорските книжки в ЕС

Нови правила за шофьорските книжки в ЕС: какво се променя - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Европа ще има нови правила за шофьорските книжки, след като днес Европейският парламент ги одобри, съобщава германската обществена медия АРД.

Целта на новите правила е да се постигне единство в ЕС, особено по въпросите на безопасността. "В ЕС имаме 20 000 жертви на пътя всяка година, това е прекалено много", обяснява италианският евродепутат Матео Ричи. Социалдемократът участваше в продължителните преговори с държавите членки на ЕС и Европейската комисия.

Отнемане на шофьорската книжка и нови изисквания за курсистите в автошколите

Важен момент: всеки, който трябва да предаде шофьорската си книжка в друга страна от ЕС, няма да може просто да продължи да шофира в родната си страна. Това означава, че отнемането на шофьорската книжка ще бъде признавано и приложимо в целия ЕС, като това ще налага обмен на информация.

Новите правила въвеждат и допълнителни изисквания за курсистите в автошколите. Те трябва да са наясно с опасностите, свързани с мъртвата зона и използването на мобилни телефони, като ще се обръща още по-голямо внимание на рисковете за пешеходците, децата, велосипедистите и други уязвими участници в движението.

Шофьорската книжка - директно на мобилния телефон

Друга новост е дигиталната шофьорска книжка, която ще бъде достъпна през смартфон. "Това е добро решение, особено за младите хора - при тях всичко е на мобилния им телефон", казва евродепутатката Юта Паулус за АРД.

В пакета с изисквания за шофьорските книжки са включени още пробен период от най-малко две години за начинаещи шофьори и придружено шофиране за 17-годишни навсякъде в ЕС. След дълги обсъждания е отпаднала идеята за задължителни медицински прегледи за по-възрастните шофьори. Отделните държави членки обаче ще имат правото да въведат такива правила - в този случай това не би било в противоречие с европейското право. Това е една от свободите, които някои страни членки на ЕС са договорили и в крайна сметка са успели да наложат.

По-тежки кемпери - само ако са електрически

Добра новина за феновете на караваните: в бъдеще кемперите с електрическо задвижване могат да бъдат по-тежки от сега - до 4,25 тона. Въпреки това те ще могат да се управляват с шофьорска книжка за леки автомобили.

Тъй като има недостиг на шофьори на камиони, новите изисквания предлагат възможност за изкарване на професионална шофьорска книжка за камион още на 18 години, а за автобус - на 21 години. Най-вече бизнесът е доволен от тази поправка.

Откога ще действат новите правила?

Кога реформата ще влезе в сила зависи от правителствата на страните от ЕС. В тази връзка АРД припомня, че когато през 1980 т. беше приета първата директива за единна розова шофьорска книжка в тогавашните девет държави членки на ЕС, трябваше да минат цели шест години, преди новата шофьорска книжка да стане факт. А актуалната шофьорска книжки с формата на банкова карта, която също беше замислена още тогава, се появи едва през 1999, т.е. почти 20 години по-късно. Днес целта е всичко да се случи много по-бързо.

Автор: Андреас Майер-Файст


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    34 4 Отговор
    Добре дошли в концлагера на Цифровото евро!

    07:11 22.10.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    20 3 Отговор
    Ислямският ЕссР не ме вълнува.

    Другарите с печатницата дори си сложиха звездите на знамето на ЕССР-а,и го з .аср.аха с мераците си за война с Мецан.

    Коментиран от #8

    07:14 22.10.2025

  • 3 !!!!!

    27 3 Отговор
    Еврофашаги. Дано се разпадне евроконцлагера.

    07:25 22.10.2025

  • 4 Жбръц

    23 1 Отговор
    ....Дигитална книжка е добро решение,особено за " младите" .Ето как постепенно ги вкарват в дигиталното тресавище,от което няма измъкване.Тресавище в което младите и най -младите скачат сами ,с огромно желание.Водени единствено от мисълта " Да ми бъде удобно и лесно" По възрастните поколения усещат инстинктивно, благодарение на жизнения си опит опасностите от това.Но те са безпомощни пред по напористите млади хора.А известно е от векове,че онзи който успее да привлече младите,той печели всяка битка.Учебникарски пример е еврозоната.Младите ,в огромната част,са безучастни.И еврозоната ще бъде факт,само след месеци.

    Коментиран от #6

    07:36 22.10.2025

  • 5 Селянин

    22 2 Отговор
    Скоро един такъв фен ми се хвалеше как всичко му било дигитално, че даже и сим картата, докато не си изгуби телефона. Спря да съществува. Един обяд не можеше да си купи или да се обади на близък, понеже нямаше един лев в брой и не знаеше нито един телефонен номер. Даже и паролата на акаунта си не помнеше, понеже имал приложение за пароли на телефона си.

    Коментиран от #7

    07:51 22.10.2025

  • 6 ганю

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "Жбръц":

    контрол манипулация геноцид
    това е целта а вие сте марионетки

    07:53 22.10.2025

  • 7 Ха ха ха

    2 14 Отговор

    До коментар #5 от "Селянин":

    Ква е разликата като си загубиш портфейла с документите ?

    Коментиран от #10

    08:07 22.10.2025

  • 8 Кадиров младши

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Заповядай в Московската джамия, брат.

    08:08 22.10.2025

  • 9 То ЕС

    10 1 Отговор
    Може дацсе разпадне преди тези идеи да станат реалност.

    Коментиран от #13

    08:09 22.10.2025

  • 10 Като

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ха ха ха":

    Като се срине AWS или Google Cloud или спре тока ми остава в джоба.

    08:16 22.10.2025

  • 11 Изхода е

    6 1 Отговор
    Закривай!

    08:18 22.10.2025

  • 12 И защо

    9 1 Отговор
    някаква наднационална мафия ще вземе решения и ще прави закони за всички народи на континента. Кой е поискал това? Никой.

    08:19 22.10.2025

  • 13 Ха ха ха

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "То ЕС":

    Дай Боже! От твоите уста в Божиите уши.!
    А после съдилищата (новите) ни ще работят с пълна пара, защото за 35 години много Батак се събра и много престъпления срещу държава и народ се извършиха.

    08:21 22.10.2025

  • 14 Разочароващо

    3 0 Отговор
    решение. С ушни марки с чипове щеше да е много по-ефективно управлението в ЕС.

    08:23 22.10.2025

