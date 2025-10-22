Нови правила за шофьорските книжки в ЕС: какво се променя

В Европа ще има нови правила за шофьорските книжки, след като днес Европейският парламент ги одобри, съобщава германската обществена медия АРД.
Целта на новите правила е да се постигне единство в ЕС, особено по въпросите на безопасността. "В ЕС имаме 20 000 жертви на пътя всяка година, това е прекалено много", обяснява италианският евродепутат Матео Ричи. Социалдемократът участваше в продължителните преговори с държавите членки на ЕС и Европейската комисия.
Отнемане на шофьорската книжка и нови изисквания за курсистите в автошколите
Важен момент: всеки, който трябва да предаде шофьорската си книжка в друга страна от ЕС, няма да може просто да продължи да шофира в родната си страна. Това означава, че отнемането на шофьорската книжка ще бъде признавано и приложимо в целия ЕС, като това ще налага обмен на информация.
Новите правила въвеждат и допълнителни изисквания за курсистите в автошколите. Те трябва да са наясно с опасностите, свързани с мъртвата зона и използването на мобилни телефони, като ще се обръща още по-голямо внимание на рисковете за пешеходците, децата, велосипедистите и други уязвими участници в движението.
Шофьорската книжка - директно на мобилния телефон
Друга новост е дигиталната шофьорска книжка, която ще бъде достъпна през смартфон. "Това е добро решение, особено за младите хора - при тях всичко е на мобилния им телефон", казва евродепутатката Юта Паулус за АРД.
В пакета с изисквания за шофьорските книжки са включени още пробен период от най-малко две години за начинаещи шофьори и придружено шофиране за 17-годишни навсякъде в ЕС. След дълги обсъждания е отпаднала идеята за задължителни медицински прегледи за по-възрастните шофьори. Отделните държави членки обаче ще имат правото да въведат такива правила - в този случай това не би било в противоречие с европейското право. Това е една от свободите, които някои страни членки на ЕС са договорили и в крайна сметка са успели да наложат.
По-тежки кемпери - само ако са електрически
Добра новина за феновете на караваните: в бъдеще кемперите с електрическо задвижване могат да бъдат по-тежки от сега - до 4,25 тона. Въпреки това те ще могат да се управляват с шофьорска книжка за леки автомобили.
Тъй като има недостиг на шофьори на камиони, новите изисквания предлагат възможност за изкарване на професионална шофьорска книжка за камион още на 18 години, а за автобус - на 21 години. Най-вече бизнесът е доволен от тази поправка.
Откога ще действат новите правила?
Кога реформата ще влезе в сила зависи от правителствата на страните от ЕС. В тази връзка АРД припомня, че когато през 1980 т. беше приета първата директива за единна розова шофьорска книжка в тогавашните девет държави членки на ЕС, трябваше да минат цели шест години, преди новата шофьорска книжка да стане факт. А актуалната шофьорска книжки с формата на банкова карта, която също беше замислена още тогава, се появи едва през 1999, т.е. почти 20 години по-късно. Днес целта е всичко да се случи много по-бързо.
Автор: Андреас Майер-Файст
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
07:11 22.10.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Другарите с печатницата дори си сложиха звездите на знамето на ЕССР-а,и го з .аср.аха с мераците си за война с Мецан.
Коментиран от #8
07:14 22.10.2025
3 !!!!!
07:25 22.10.2025
4 Жбръц
Коментиран от #6
07:36 22.10.2025
5 Селянин
Коментиран от #7
07:51 22.10.2025
6 ганю
До коментар #4 от "Жбръц":контрол манипулация геноцид
това е целта а вие сте марионетки
07:53 22.10.2025
7 Ха ха ха
До коментар #5 от "Селянин":Ква е разликата като си загубиш портфейла с документите ?
Коментиран от #10
08:07 22.10.2025
8 Кадиров младши
До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Заповядай в Московската джамия, брат.
08:08 22.10.2025
9 То ЕС
Коментиран от #13
08:09 22.10.2025
10 Като
До коментар #7 от "Ха ха ха":Като се срине AWS или Google Cloud или спре тока ми остава в джоба.
08:16 22.10.2025
11 Изхода е
08:18 22.10.2025
12 И защо
08:19 22.10.2025
13 Ха ха ха
До коментар #9 от "То ЕС":Дай Боже! От твоите уста в Божиите уши.!
А после съдилищата (новите) ни ще работят с пълна пара, защото за 35 години много Батак се събра и много престъпления срещу държава и народ се извършиха.
08:21 22.10.2025
14 Разочароващо
08:23 22.10.2025