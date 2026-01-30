Новини
Зеленски допуска промяна на датата и мястото на следващите преговори с Русия
Зеленски допуска промяна на датата и мястото на следващите преговори с Русия

30 Януари, 2026 11:39

Украинският президент подчерта важността на присъствието на всички участници и свърза възможната промяна с отношенията между САЩ и Иран

Зеленски допуска промяна на датата и мястото на следващите преговори с Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че датата и мястото на следващия кръг от преговори между Украйна и Русия, посредничени от САЩ, могат да бъдат променени. Засега не е ясно кога ще се проведе новата среща, първоначално планирана за неделя в Абу Даби, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

"За нас е много важно всички, с които сме се договорили, да присъстват на срещата, защото всички очакват обратна връзка", каза Зеленски пред журналисти, разпространено от президентската му администрация.

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че водещите пратеници на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които участваха в предишния кръг разговори, няма да се включат в планираната среща през уикенда в Абу Даби.

Зеленски добави, че евентуалната промяна на графика е свързана с развитието на ситуацията между САЩ и Иран. "Датата или мястото може да се променят, защото според нас има развитие в отношенията между САЩ и Иран. Тези процеси вероятно ще повлияят на времето на преговорите", посочи украинският президент.

Украйна е готова да се въздържи от атаки срещу руската енергетика, ако Русия не атакува украинската енергетика, заяви Зеленски. "Можем да разглеждаме това като възможност, а не като споразумение. Дали ще проработи, все още не мога да кажа. Няма пряк диалог или пряко споразумение по този въпрос между нас и Русия", цитира "Суспилне" думите му.

Ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Москва се е съгласила да се въздържа от обстрели на Киев по време на мразовитото време. Зеленски благодари за това, докато Кремъл отказа да потвърди споразумението. Украинските власти не съобщиха за руски удари по енергийния сектор в петък сутринта.

Украинският президент също отговори на поканата на руските власти да дойде в Москва, наричайки я неконструктивна. "Мога да го поканя [Владимир Путин] в Киев; нека дойде. Каня го публично, ако реши, разбира се. Но ако някой не иска да се срещне, но не може да го каже директно по някаква причина, тогава тези покани до Москва се отправят", каза Зеленски.

През есента на 2025 г. Путин покани Зеленски в Москва за лична среща, но украинският президент отказа, докато страната му беше подложена на ежедневни атаки. Тази седмица помощникът на руския президент Юрий Ушаков повтори, че Русия ще осигури сигурност и "условия за работа" на Зеленски в Москва.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    18 1 Отговор
    За Зелю датата и мястото нямат значение !!! За Зелю има значение единствено да не си забрави лубрикантите на преговорите !!!

    Коментиран от #3, #29

    11:42 30.01.2026

  • 2 Соваж бейби

    18 1 Отговор
    Предавай се най после бе цирей или се скрии някъде на някой планета с помоща на Мъск те изстреля някъде ,да не те намери никой че и народа ти ще те търси теб и фамилията ти.Този ще има по лоша съдба и от сирииският диктатор !

    Коментиран от #9

    11:42 30.01.2026

  • 3 Естествено

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    че нямат. Тези театри на Тръмп и Зеленски имат съвсем друга цел - Унижаването на Русия.

    Коментиран от #13

    11:46 30.01.2026

  • 4 Бла бла бла

    8 0 Отговор
    Наркото никой не го слага в сметката, нито някой от обкръжението му.

    11:46 30.01.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    3 14 Отговор
    Единствената гаранция за мир е рухнала Русия.
    Украйна има шанса да доведе нещата до логичен край

    Коментиран от #10

    11:47 30.01.2026

  • 6 татунчо 🍌

    11 0 Отговор
    Работата отива на изуй гащи за наш зеля !

    11:47 30.01.2026

  • 7 Зеля

    9 0 Отговор
    Перваза широк ама лесно се пада. Лошо ми е.

    11:47 30.01.2026

  • 8 Пак плява

    9 0 Отговор
    Празни приказки лишени от всякакъв смисъл. Закривай.

    11:49 30.01.2026

  • 9 Русия изпусна единствения

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж бейби":

    шанс, който имаше за да се стигне до предаването на Украйна. И този момент беше февруари 2022. Това беше и огромната грешка на Путин, ако беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО. Сега нещата вече много по-трудни, да не кажа и невъзможни. На практика вече, шансът Украйна да е под политическото влияние на Москва е равен точно на 0.

    Коментиран от #19

    11:49 30.01.2026

  • 10 татунчо 🍌

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Джудж , вече ставаш неприятен с твоите излияния . Пази си нервите , че украинците са от зле - по-зле . Оправдават се със студа , но ако не е студа , ще е нещо друго .....От тях освен бавдюхи - друго нищо не става ! Свиквай , джудж !

    Коментиран от #25

    11:50 30.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Копейка

    2 6 Отговор
    Нас ни карат да викаме само за загубени каузи Иран и Русия и не ни плащат от два год.

    Коментиран от #14

    11:52 30.01.2026

  • 13 Пич

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Естествено":

    Вие да не сте някой изкопаем фосил, току що изчукан от някой археологически обект? Щото, толкова ви е акъла!

    11:52 30.01.2026

  • 14 овч, 🐑

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Копейка":

    Отиди да викаш на Червеният площад - там със сигурност ще ти платят !

    11:54 30.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 да питам

    1 7 Отговор
    верно ли Путин започнал да разпродава Русия ?

    11:56 30.01.2026

  • 17 Зеленчук

    9 0 Отговор
    „Украйна не е готова на компромиси, които биха нарушили териториалната ѝ цялост. Няма да предадем Донбас и Запорожката АЕЦ на руснаците без бой“. Ще ги предадем с бой.

    11:56 30.01.2026

  • 18 Копейки

    2 11 Отговор
    Няма да се притеснявате. Русия със сигурност ще помогне на военния си съюзник Иран, до 1 седмица -ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година ще се подпише военен съюз между Русия и САЩ. Не губете надежда.

    Коментиран от #24

    11:58 30.01.2026

  • 19 Соваж бейби

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Русия изпусна единствения":

    Мисля че тази война беше планирана от САЩ,Русия и Европа.Добра роля изигра клоуна предател на народа си,всичко върви по план вярвай ми.Няма как да са толкова прости европейските лидери с тази санкция много е нелогично,и замразените руски активи като гаранция мисля че с тях Русия ще покрие дълговете на Украйна на Европа и си прибере териториите Путин които пожела.

    Коментиран от #28, #30

    12:00 30.01.2026

  • 20 "посредничени"

    2 0 Отговор
    Елке, няма такава дума в българския език. Как ги измисляте тези нови думички!? Какво образование имате?

    12:02 30.01.2026

  • 21 Подправения кантар

    0 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:03 30.01.2026

  • 22 Подправения кантар

    0 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #26

    12:03 30.01.2026

  • 23 Подправения кантар

    1 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:03 30.01.2026

  • 24 Смени плочата

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Копейки":

    Едно и също дуднеш. Добре ли си?

    12:04 30.01.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "татунчо 🍌":

    "...вече ставаш неприятен..."

    Нравится не нравится, терпи моя красавице !!! 😁
    Четира Года абсолютен руски позор и безсилие и на мен ми не харесват. Русия трябва се разпадне, за да се роди отново. Ма надали......

    Коментиран от #27, #33

    12:04 30.01.2026

  • 26 Ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    12:05 30.01.2026

  • 27 татунчо 🍌

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":

    Подминавам те като товарна гара ...Безинтересен си !

    12:09 30.01.2026

  • 28 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Соваж бейби":

    Махнете Европа , и ще бъде вярно! Отдавна ограмотявам паветните бактерии, че тази война помага на Русия и САЩ за да подчинят Европа!

    Коментиран от #31

    12:10 30.01.2026

  • 29 Розовото пони Путин 🦄

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Аз нямам проблем, Песковия е заредил бункера и с лубриканти и с памперси 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    12:10 30.01.2026

  • 30 мармот

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Соваж бейби":

    не съм сигурен дали е планирана, но ако е планирана, това е от САЩ и Европа, тъй като само те имат изгода от това.

    12:13 30.01.2026

  • 31 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Пич":

    И твоята версия може да е вярна ама тогава излиза че ЕС лидерите са народо предатели на цял континент,трябва да направим по голямо чеверме да има място за всички и с зеленото заедно.А че САЩ и Русия са в този заговор е вярно на 100 процента за другото само гадая .

    12:14 30.01.2026

  • 32 да питам

    1 2 Отговор
    защо Пуся няма първа дама, а Тръмп има ?

    12:19 30.01.2026

  • 33 маке..

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":

    Вече е обед..бегай да кушаш от жлътото във wецето напеефтьски0

    12:22 30.01.2026

  • 34 Този конфликт

    0 0 Отговор
    не може да се реши чрез преговори, само загуба на време е.

    12:23 30.01.2026

