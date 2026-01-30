Зеленски допуска промяна на датата и мястото на следващите преговори с Русия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че датата и мястото на следващия кръг от преговори между Украйна и Русия, посредничени от САЩ, могат да бъдат променени. Засега не е ясно кога ще се проведе новата среща, първоначално планирана за неделя в Абу Даби, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

"За нас е много важно всички, с които сме се договорили, да присъстват на срещата, защото всички очакват обратна връзка", каза Зеленски пред журналисти, разпространено от президентската му администрация.

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че водещите пратеници на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които участваха в предишния кръг разговори, няма да се включат в планираната среща през уикенда в Абу Даби.

Зеленски добави, че евентуалната промяна на графика е свързана с развитието на ситуацията между САЩ и Иран. "Датата или мястото може да се променят, защото според нас има развитие в отношенията между САЩ и Иран. Тези процеси вероятно ще повлияят на времето на преговорите", посочи украинският президент.

Украйна е готова да се въздържи от атаки срещу руската енергетика, ако Русия не атакува украинската енергетика, заяви Зеленски. "Можем да разглеждаме това като възможност, а не като споразумение. Дали ще проработи, все още не мога да кажа. Няма пряк диалог или пряко споразумение по този въпрос между нас и Русия", цитира "Суспилне" думите му.

Ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Москва се е съгласила да се въздържа от обстрели на Киев по време на мразовитото време. Зеленски благодари за това, докато Кремъл отказа да потвърди споразумението. Украинските власти не съобщиха за руски удари по енергийния сектор в петък сутринта.

Украинският президент също отговори на поканата на руските власти да дойде в Москва, наричайки я неконструктивна. "Мога да го поканя [Владимир Путин] в Киев; нека дойде. Каня го публично, ако реши, разбира се. Но ако някой не иска да се срещне, но не може да го каже директно по някаква причина, тогава тези покани до Москва се отправят", каза Зеленски.

През есента на 2025 г. Путин покани Зеленски в Москва за лична среща, но украинският президент отказа, докато страната му беше подложена на ежедневни атаки. Тази седмица помощникът на руския президент Юрий Ушаков повтори, че Русия ще осигури сигурност и "условия за работа" на Зеленски в Москва.