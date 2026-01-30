Зеленски допуска промяна на датата и мястото на следващите преговори с Русия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че датата и мястото на следващия кръг от преговори между Украйна и Русия, посредничени от САЩ, могат да бъдат променени. Засега не е ясно кога ще се проведе новата среща, първоначално планирана за неделя в Абу Даби, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.
"За нас е много важно всички, с които сме се договорили, да присъстват на срещата, защото всички очакват обратна връзка", каза Зеленски пред журналисти, разпространено от президентската му администрация.
По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че водещите пратеници на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които участваха в предишния кръг разговори, няма да се включат в планираната среща през уикенда в Абу Даби.
Зеленски добави, че евентуалната промяна на графика е свързана с развитието на ситуацията между САЩ и Иран. "Датата или мястото може да се променят, защото според нас има развитие в отношенията между САЩ и Иран. Тези процеси вероятно ще повлияят на времето на преговорите", посочи украинският президент.
Украйна е готова да се въздържи от атаки срещу руската енергетика, ако Русия не атакува украинската енергетика, заяви Зеленски. "Можем да разглеждаме това като възможност, а не като споразумение. Дали ще проработи, все още не мога да кажа. Няма пряк диалог или пряко споразумение по този въпрос между нас и Русия", цитира "Суспилне" думите му.
Ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Москва се е съгласила да се въздържа от обстрели на Киев по време на мразовитото време. Зеленски благодари за това, докато Кремъл отказа да потвърди споразумението. Украинските власти не съобщиха за руски удари по енергийния сектор в петък сутринта.
Украинският президент също отговори на поканата на руските власти да дойде в Москва, наричайки я неконструктивна. "Мога да го поканя [Владимир Путин] в Киев; нека дойде. Каня го публично, ако реши, разбира се. Но ако някой не иска да се срещне, но не може да го каже директно по някаква причина, тогава тези покани до Москва се отправят", каза Зеленски.
През есента на 2025 г. Путин покани Зеленски в Москва за лична среща, но украинският президент отказа, докато страната му беше подложена на ежедневни атаки. Тази седмица помощникът на руския президент Юрий Ушаков повтори, че Русия ще осигури сигурност и "условия за работа" на Зеленски в Москва.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #3, #29
11:42 30.01.2026
2 Соваж бейби
Коментиран от #9
11:42 30.01.2026
3 Естествено
До коментар #1 от "Пич":че нямат. Тези театри на Тръмп и Зеленски имат съвсем друга цел - Унижаването на Русия.
Коментиран от #13
11:46 30.01.2026
4 Бла бла бла
11:46 30.01.2026
5 Владимир Путин, президент
Украйна има шанса да доведе нещата до логичен край
Коментиран от #10
11:47 30.01.2026
6 татунчо 🍌
11:47 30.01.2026
7 Зеля
11:47 30.01.2026
8 Пак плява
11:49 30.01.2026
9 Русия изпусна единствения
До коментар #2 от "Соваж бейби":шанс, който имаше за да се стигне до предаването на Украйна. И този момент беше февруари 2022. Това беше и огромната грешка на Путин, ако беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО. Сега нещата вече много по-трудни, да не кажа и невъзможни. На практика вече, шансът Украйна да е под политическото влияние на Москва е равен точно на 0.
Коментиран от #19
11:49 30.01.2026
10 татунчо 🍌
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Джудж , вече ставаш неприятен с твоите излияния . Пази си нервите , че украинците са от зле - по-зле . Оправдават се със студа , но ако не е студа , ще е нещо друго .....От тях освен бавдюхи - друго нищо не става ! Свиквай , джудж !
Коментиран от #25
11:50 30.01.2026
12 Копейка
Коментиран от #14
11:52 30.01.2026
13 Пич
До коментар #3 от "Естествено":Вие да не сте някой изкопаем фосил, току що изчукан от някой археологически обект? Щото, толкова ви е акъла!
11:52 30.01.2026
14 овч, 🐑
До коментар #12 от "Копейка":Отиди да викаш на Червеният площад - там със сигурност ще ти платят !
11:54 30.01.2026
16 да питам
11:56 30.01.2026
17 Зеленчук
11:56 30.01.2026
18 Копейки
Коментиран от #24
11:58 30.01.2026
19 Соваж бейби
До коментар #9 от "Русия изпусна единствения":Мисля че тази война беше планирана от САЩ,Русия и Европа.Добра роля изигра клоуна предател на народа си,всичко върви по план вярвай ми.Няма как да са толкова прости европейските лидери с тази санкция много е нелогично,и замразените руски активи като гаранция мисля че с тях Русия ще покрие дълговете на Украйна на Европа и си прибере териториите Путин които пожела.
Коментиран от #28, #30
12:00 30.01.2026
20 "посредничени"
12:02 30.01.2026
21 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
12:03 30.01.2026
22 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #26
12:03 30.01.2026
23 Подправения кантар
12:03 30.01.2026
24 Смени плочата
До коментар #18 от "Копейки":Едно и също дуднеш. Добре ли си?
12:04 30.01.2026
25 Владимир Путин, президент
До коментар #10 от "татунчо 🍌":"...вече ставаш неприятен..."
Нравится не нравится, терпи моя красавице !!! 😁
Четира Года абсолютен руски позор и безсилие и на мен ми не харесват. Русия трябва се разпадне, за да се роди отново. Ма надали......
Коментиран от #27, #33
12:04 30.01.2026
26 Ха-ха
До коментар #22 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
12:05 30.01.2026
27 татунчо 🍌
До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":Подминавам те като товарна гара ...Безинтересен си !
12:09 30.01.2026
28 Пич
До коментар #19 от "Соваж бейби":Махнете Европа , и ще бъде вярно! Отдавна ограмотявам паветните бактерии, че тази война помага на Русия и САЩ за да подчинят Европа!
Коментиран от #31
12:10 30.01.2026
29 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #1 от "Пич":Аз нямам проблем, Песковия е заредил бункера и с лубриканти и с памперси 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
12:10 30.01.2026
30 мармот
До коментар #19 от "Соваж бейби":не съм сигурен дали е планирана, но ако е планирана, това е от САЩ и Европа, тъй като само те имат изгода от това.
12:13 30.01.2026
31 Соваж бейби
До коментар #28 от "Пич":И твоята версия може да е вярна ама тогава излиза че ЕС лидерите са народо предатели на цял континент,трябва да направим по голямо чеверме да има място за всички и с зеленото заедно.А че САЩ и Русия са в този заговор е вярно на 100 процента за другото само гадая .
12:14 30.01.2026
32 да питам
12:19 30.01.2026
33 маке..
До коментар #25 от "Владимир Путин, президент":Вече е обед..бегай да кушаш от жлътото във wецето напеефтьски0
12:22 30.01.2026
34 Този конфликт
12:23 30.01.2026