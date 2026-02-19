Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Дмитрий Медведев: Целта на специалната военна операция е да гарантираме мир за десетилетия напред

19 Февруари, 2026 16:28 2 102 128

Най-важното, което има в нашата страна, слава Богу, е, че има развитие, технологичното развитие продължава, заявява още Дмитрий Анатолиевич

Дмитрий Медведев: Целта на специалната военна операция е да гарантираме мир за десетилетия напред - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Целта на специалната военна операция на Русия е да гарантира мир за десетилетия напред. Това подчертава заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация и председател на партията "Единна Русия“ Дмитрий Медведев по време на работна визита в Свердловска област, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

"Най-важното, което има в нашата страна, слава Богу, е, че има развитие, технологичното развитие продължава. Но продължава и специалната военна операция, която безспорно ще бъде доведена до край. А целта ѝ е да се осигури мир, стабилност и спокойно развитие на нашата страна за десетилетия напред“, заявява той.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    67 32 Отговор
    Този пиян смотаняк докога ще го цитирате. Пиян руски мужик.

    Коментиран от #77, #79, #124

    16:31 19.02.2026

  • 2 Ехеее

    60 27 Отговор
    Пак изпуснаха пияната Медведка от лудницата 🥃🤣

    16:32 19.02.2026

  • 3 чудесно

    36 17 Отговор
    Да ви пожелаем успех. Ще ви трябва.

    16:32 19.02.2026

  • 4 Антифриза

    51 20 Отговор
    не прощава!

    Коментиран от #123

    16:33 19.02.2026

  • 5 Ясно е

    61 21 Отговор
    Мир чрез заграбване на територия , мародерство и милиони тежко пострадали .

    Коментиран от #11

    16:33 19.02.2026

  • 6 БРАВО

    21 42 Отговор
    Добрия бандера си кюта кротко на 2м под земата и така гарантира мира!

    Коментиран от #100, #103

    16:34 19.02.2026

  • 7 Благой от СОФстрой

    47 18 Отговор
    Джуджака алкохолик е постоянно пиян за да може да лъже!

    16:34 19.02.2026

  • 8 Кушлева

    37 12 Отговор
    Няма да си жив да видиш.

    16:35 19.02.2026

  • 9 Ами да

    23 47 Отговор
    видя се, че догвори със западналите не струват и хартията на която са написани... "Да не разширяват Натото нито см на Изток от Източна Германия...", "Мински договори 1 и 2" - тези направо си признаха, че се били "договаряли", само "колкото да имат време да въоръжат добре Укра за да може тя, вместо тях да отслаби или победи Русия..."! Е, много ясно на мястото на Русия вече изобщо не бих се договарял с тях за нищо. Или само ей-така, колкото да "бавя топката", докато превзема цялата укра, която така и така си е руска територия. И тези западналите няма там, какво да търсят.

    Коментиран от #15, #18, #69, #101

    16:35 19.02.2026

  • 10 Лама Вова

    34 10 Отговор
    Митя го взех момченце!Пречистих го и просветлих!

    16:35 19.02.2026

  • 11 пак не си разбрал

    10 28 Отговор

    До коментар #5 от "Ясно е":

    Отървават ги от всичко руско, щото не го искат. Само е странно що ползват калашници, крадат руски петрол от Дружба или нафта, която унгорците са преработили от руския петро.

    Коментиран от #108

    16:36 19.02.2026

  • 12 Куку

    44 14 Отговор
    Вечна война със съседите,лагери и голодомор!Държава от 18 век!

    Коментиран от #34

    16:37 19.02.2026

  • 13 Дмитрий

    39 10 Отговор
    Алкахолевич?

    16:37 19.02.2026

  • 14 Защо

    32 7 Отговор
    Маша и Мечока,нямат нито едно общо изявление?

    Коментиран от #20

    16:39 19.02.2026

  • 15 аz СВО Победа 80

    40 17 Отговор

    До коментар #9 от "Ами да":

    Ако руснаците бяха спазвали Минските споразумения нямаше да умрат 1,2+
    милиона руски войника.Че и трийсетина руски генерала "намазаха".
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #22, #38

    16:40 19.02.2026

  • 16 хаха

    38 14 Отговор
    18.05.2014 г. Игор Гиркин, полковник от руската ФСБ и първи „министър на отбраната“ на самопровъзгласилата се Донецка народна република, се оплаква, че в целия регион не могат да се намерят дори 1000 души, които са готови да се бият за Русия.

    Квиченето на ватнишките подлоги да започне СЕГА!

    Коментиран от #23

    16:41 19.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Zaxaрова

    27 7 Отговор

    До коментар #9 от "Ами да":

    Брау бе гуведо!За днес си напред с 1 000 рубли!Бдителен бъди все така!

    16:41 19.02.2026

  • 19 Евроатлантик

    9 33 Отговор
    Защо руснаците да не използват ресурсите на украинската зема, при положение, че окраинците не могат да ги използват. Същото правят и западните инвеститори в Африка, така че няма проблем, нека се използват тези ресурси, така и не им трябват на окраинците.

    Коментиран от #110

    16:41 19.02.2026

  • 20 Защото

    26 9 Отговор

    До коментар #14 от "Защо":

    докато единия е дрогиран, другия дава изявление. И обратното.

    16:41 19.02.2026

  • 21 Зло под слънцето

    25 8 Отговор
    Това е прокламирания "мир" на Румен Радев. Мир за тях, ад за останалите.

    16:41 19.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хиропрактор Велко

    26 5 Отговор
    Просяк и нар,коман. Толкова сте технологично изостанали, че е редно да ви наричат примитиви. Което е доказан факт. Винаги сте били такива. Просия.

    16:43 19.02.2026

  • 25 Ха ха ха

    28 7 Отговор
    Върха на глупостта да започнеш война под предлог, че искаш мир. Но нищо не глупаво не може да се очаква от един пияница.

    16:43 19.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ха ха

    19 4 Отговор
    Пиклю.

    16:43 19.02.2026

  • 28 "Огромни загуби за руската петролна

    24 6 Отговор
    и газова индустрия заради украинските дронове. Украинските въздушни атаки, най-вече с далекобойни дронове, са нанесли преки и косвени щети и поражения от около 1 трилион рубли на руския петролен и газов сектор само за няколко месеца. Поради нарастващия брой атаки с дронове и саботажни актове в Русия, застрахователните компании в страната не искат да правят застраховки "на тази тема", защото е нерентабилно, загубите за тях растат експоненциално."

    Коментиран от #83

    16:44 19.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Георги

    23 6 Отговор
    м8же и това да ви е целта, ама много се окъкахте. Ако изпуснете и Иран наистина ше има мир за десетилетия, ама не заради сво, а заради вашата глупост.

    16:45 19.02.2026

  • 31 Фиртоков

    19 6 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Укронацист е баща ти че е създал такъв глист като теб.

    16:45 19.02.2026

  • 32 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров

    21 4 Отговор

    До коментар #26 от "Тоя да не е от сектата на Калушев?":

    На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    16:46 19.02.2026

  • 33 Ха ха ха

    19 3 Отговор
    Пияндето да изръси някоя простотия и факти веднага преписват.

    16:46 19.02.2026

  • 34 ама

    3 17 Отговор

    До коментар #12 от "Куку":

    Помислих, че говориш за иcpаел, после се сетих че там имат ток и вода въпреки вечните войни със съдетие си. Значи визираш Окропия.

    16:46 19.02.2026

  • 35 Гастроентеролог

    19 3 Отговор
    Мечтата ми е,да изследвам черния дроб на г-н Медведев!За Нобел в медицината!

    Коментиран от #111

    16:46 19.02.2026

  • 36 Ще си събираш

    12 2 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    кар ан тийте

    16:46 19.02.2026

  • 37 ВЗРИВЯВАЙ

    19 8 Отговор
    АЛЬОША

    Коментиран от #55

    16:47 19.02.2026

  • 38 Руснаците не бяха

    11 24 Отговор

    До коментар #15 от "аz СВО Победа 80":

    страна от този договор. Тя бяха гарант, че двете Народни републики, ДНР и ЛНР ще изпълнят от тяхна страна необходимите съглашения по договора. НО, хазарската мафия не си пипна пръста да ги спази. А западналите, които също бяха гарант, уж да накарат хазарите на власт в Куиев да го спазят, не се интересуваха изобщо...
    А това, че са убили много руски генерали и според мен е голяма грешка на руската армия. Или е война или детска градина. А ако е война, защо врагът още има столица, народно събрание, президент, премиер и министри? Команден пункт на армията? Некви западнали постоянно карат там оръжия и отиват в Куиев на преговори да поддържат бандериата? Вадиш голямата тояга и пълен леш, изобщо нямаше и един ден да ги оставя, дори само и след първия убит руски генерал.

    Коментиран от #52

    16:47 19.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 АГАТ а Кристи

    20 4 Отговор
    Неща......нико,
    Бащицата ви Сталин за по-късо време стигна до Берлин, вие за ЧЕТИРИ години не можете и 2 км да напреднете, а трябваше за ТРИ ДНИ да смачкате цялата Украйна

    16:49 19.02.2026

  • 44 Велика Русия

    13 17 Отговор
    единствената държава с Орешник, да се плаши от джуджето Украина!!??

    Коментиран от #84

    16:49 19.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Руската пропаганда

    20 3 Отговор

    До коментар #42 от "ПеПедофил":

    Има за цел само глупаците.

    16:51 19.02.2026

  • 47 Гарабедов

    15 3 Отговор
    Бенз,кибрит и кутийка за прах за всеки пу,тлераст и рузки просяк

    16:51 19.02.2026

  • 48 алгокол

    18 4 Отговор
    Дима, моля те почни да пиеш вода от време на време!

    Коментиран от #74

    16:52 19.02.2026

  • 49 Механик

    15 3 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    16:52 19.02.2026

  • 50 Комодор Унуфри

    19 5 Отговор
    Добрия рузнак е мъ.ртвия рузнак.

    Коментиран от #54

    16:53 19.02.2026

  • 51 Хахахаха

    5 1 Отговор
    Офффффф!

    16:53 19.02.2026

  • 52 гру гайтанджиева

    11 4 Отговор

    До коментар #38 от "Руснаците не бяха":

    Това са руски фейкове колега.

    16:54 19.02.2026

  • 53 Българин

    6 10 Отговор
    Прав е човека!

    16:54 19.02.2026

  • 54 доктор

    16 5 Отговор

    До коментар #50 от "Комодор Унуфри":

    Руска нация няма.

    16:54 19.02.2026

  • 55 И онези

    13 3 Отговор

    До коментар #37 от "ВЗРИВЯВАЙ":

    В Бургас, "геройски загинали за свободата на България" отровили се с метилов алкохол

    16:55 19.02.2026

  • 56 Българин.

    6 16 Отговор
    От украйнеца войник не става!

    Коментиран от #95, #114, #126

    16:55 19.02.2026

  • 57 Оверлог Олегов

    16 4 Отговор
    Страхотно е че рузките просяци намаляват с хиляди всеки месец. Пък пияници като медведеф нека не го признават. Всичко е ок. Важното е че руските просяци намаляват методично.

    16:56 19.02.2026

  • 58 Дедо

    15 3 Отговор
    Държавата водила непрекъснато войни в продължение на 4 века , ще гарантира мира ......айде нема нужда

    16:56 19.02.2026

  • 59 Хм...

    17 3 Отговор
    Ше бъдете изолирани за десетилетия, това ще постигнете. А като бонус, избихте сериозна част от трудоспособното си население и станахте зависими от китайците. Страхотен план!

    16:57 19.02.2026

  • 60 Ухааа

    18 3 Отговор
    Като избивате милиони, изнасилвате, отвличате и мародерствате. Гадна пичндурска пасмина!

    16:57 19.02.2026

  • 61 Руцки Просяк

    12 3 Отговор
    Спреа ми телеграмо братухиии

    16:57 19.02.2026

  • 62 Българин...🇷🇺🇧🇬

    6 10 Отговор
    Вечна дружба!

    16:59 19.02.2026

  • 63 "Паника сред руските Z-блогъри:

    12 4 Отговор
    Спират ни Телеграм, готви се сделка да отстъпим в Украйна: Z-канал алармира. Готвят тайни споразумения, за да спрат войната, без Русия да е постигнала целта си."

    17:00 19.02.2026

  • 64 „Дмитрий Медведев заяви,

    13 2 Отговор
    че Русия трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза „изключителните резултати“ на Северна Корея под строга световна блокада, като подчерта способността на страната да изгради отбранителна промишленост и да гарантира националната сигурност. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, строги икономии на средства и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява и да се развива от десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
    😁

    17:02 19.02.2026

  • 65 Анджо

    11 2 Отговор
    Като им спряха купуването на газ и напреднаха технологично. Скоро няма да им се има доверие заради това сво. 2027 ще има и пълен отказ от руският газ и тогава безмозъчната ти тиква ще разбере каква Пирова победа сте постигнали.

    17:03 19.02.2026

  • 66 Историк

    6 3 Отговор
    Целта на плана Барбароса беше абсолютна същата.

    17:04 19.02.2026

  • 67 Лука

    11 3 Отговор
    Явно медведев е подчинен на сталиновия принцип "има държава има проблем ,няма държава няма проблем "

    17:05 19.02.2026

  • 68 ...

    14 2 Отговор
    Тези всеки ден си измислят нови цели, защото старите са се провалили.

    17:05 19.02.2026

  • 69 Лука

    16 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ами да":

    НАТО не се разширява ,а приема желаещи страни които искат да се защитят от рашистите .

    Коментиран от #96

    17:08 19.02.2026

  • 70 хаха 🤣

    11 3 Отговор

    До коментар #40 от "Лама Лапай":

    остави ги паветниците🤣 дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 в Рашка крепостните не знаят на кой свят се намират спряха им нета, сега Медведа ги подготвя за купонна система по севернокорейски модел 🤣

    17:09 19.02.2026

  • 71 Кривоверен алкаш

    8 1 Отговор
    Поредното но не последното промиване на бараните....

    17:14 19.02.2026

  • 72 Саша Грей

    16 1 Отговор
    Всъщност Медведката е прав. СВО ще гарантира мир за десетилетия. Няма руснак - няма война.

    17:17 19.02.2026

  • 73 Барманче

    11 2 Отговор
    Нормално ...Наздраве Димон !🥂

    Коментиран от #85

    17:18 19.02.2026

  • 74 Водкин

    8 2 Отговор

    До коментар #48 от "алгокол":

    Ще се отрови!

    17:21 19.02.2026

  • 75 Коко

    9 2 Отговор
    Т.н. Операция се нарича Война!
    Тея не се научиха. Лъжци и манипулатори. Долно племе. Ушанките до крак!!!

    17:23 19.02.2026

  • 76 По точно

    5 2 Отговор
    Да се разбира...Ще осигурим дългосрочно руско робство.

    17:27 19.02.2026

  • 77 Европеец

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    А ти докога ще показваш с коментарите си колко си "умен", Защо не коментираш по същество..... Заглавието е вярно, Дмитрий отново е прав.... Въпроса е ,че се бавят с постигане на целите си.... Причината според мен е, че Путин се заиграва с краварите и продължава да бъде мек към украинската хунта....

    Коментиран от #81, #88, #115, #119

    17:28 19.02.2026

  • 78 Медведев

    3 1 Отговор
    Забравих да кажа наздраве преди да се разделя с интервюиращия.

    17:34 19.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 попа

    3 1 Отговор
    Пътник си.

    17:36 19.02.2026

  • 81 Само питам

    6 1 Отговор

    До коментар #77 от "Европеец":

    Ти от коя циганска махала беше европеецо?

    Коментиран от #107

    17:38 19.02.2026

  • 82 Тракиец 🇺🇦

    11 1 Отговор
    Къв мир бе мъ..ршо комунистечка...изтрепахте жените и децата на най красивата нация и държава на планетата...съсипахте е и целия свят....еми в този ред на мисли да ви хвърлим десет водородни бомби над цяла расия и най вече над Москва за да гарантираме сигурността и мира за 100 г напред а ?

    17:38 19.02.2026

  • 83 Е да

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от ""Огромни загуби за руската петролна":

    От една страна е добра новина, че са нанесли щети ама от друга страна 1 трилион рубли сигурно са някакви стотинки, така че не е чак толкова добра новина колкото ми се иска.

    17:38 19.02.2026

  • 84 Има

    10 2 Отговор

    До коментар #44 от "Велика Русия":

    2 проблема.с орешника. Единият е, че е боклук ниско качество, а вторият е, че не може да уцели.

    17:41 19.02.2026

  • 85 Реклама на алкохол ли

    8 1 Отговор

    До коментар #73 от "Барманче":

    прави ?😂

    Коментиран от #92

    17:42 19.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Българин

    8 3 Отговор
    За целта, трябва незабавно да се изтеглите от украинските земи и да накажете с цялата строгост на закона, всички руски нацисти, отговорни за разпалването на тази братоубийствена война.

    17:45 19.02.2026

  • 88 Многоходовото

    6 2 Отговор

    До коментар #77 от "Европеец":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    17:49 19.02.2026

  • 89 Мишел

    2 5 Отговор
    Като се разшири от Берлин до Русия, НатО ликвидира санитарната зона, която запази 80 години без война Европа. Русия иска да направи нова санитарна зона в Украйна, за да намали опасността от война на континента. Това не стана с преговори, ще стане със сила..

    Коментиран от #90, #127

    17:52 19.02.2026

  • 90 Няма такова нещо.

    6 1 Отговор

    До коментар #89 от "Мишел":

    Това са пълни безмислици, без никаква реална полза за Русия. Целта на войната е промяна на прозападната власт в Украйна с проруска.

    Коментиран от #94

    17:56 19.02.2026

  • 91 "Ефектът от санкциите на САЩ се оказа

    8 1 Отговор
    катастрофален за Русия. Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета."

    17:57 19.02.2026

  • 92 Рекламира

    9 2 Отговор

    До коментар #85 от "Реклама на алкохол ли":

    руската глупост и мизерия😂

    17:59 19.02.2026

  • 93 Фори

    6 1 Отговор
    Путин само праща разни типове да предлагат сергия със суровини на Тръмп. Превърнал се е в амбулантен търговец . Какво технологично развитие е да копаеш руда?

    18:05 19.02.2026

  • 94 койдазнай

    6 1 Отговор

    До коментар #90 от "Няма такова нещо.":

    Путин бе сложен, за да унищожи Русия. За да изпълни тази задача, той нападна Украйна.
    Така и на времето, евреите са сложили Хитлер на власт, а той е тръгнал да спасява судетските немци.
    Финала е ясен.

    18:13 19.02.2026

  • 95 Лука

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Българин.":

    Това дето го пиеш действа умопомрачително , рашистите не знаят какво ги спира !

    18:13 19.02.2026

  • 96 Мишел

    1 6 Отговор

    До коментар #69 от "Лука":

    НатО с пълзене приближава до руската граница, с надеждата че така компенсира изоставането си в хиперзвукови ракети.

    Коментиран от #97, #112, #116

    18:15 19.02.2026

  • 97 Защо Русия

    9 2 Отговор

    До коментар #96 от "Мишел":

    толкова много се страхува от НАТО ?

    18:16 19.02.2026

  • 98 дмитрий

    3 2 Отговор
    глупович АКО попиташ изкуствения интелект то между 5 и9 години максимум няма да го има човечеството като цяло.Те машините и компютрите ще изядат човечеството което води безмислени войни за да акат в златни тоалетни предимно хора като теб путин и зеления... КАПИШ

    Коментиран от #118

    18:27 19.02.2026

  • 99 Тити

    7 3 Отговор
    Дежурният алкохолик на Кремъл.

    Коментиран от #128

    18:35 19.02.2026

  • 100 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "БРАВО":

    А лошия блатен,който в неизвестност никой не знае къде е.

    18:46 19.02.2026

  • 101 Лелееее

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ами да":

    Докога ще драскате глупости ? НАТО не се разширява! Желаещите за членство в Алианса не желаят Русия да ги защитава от рашисти!

    18:52 19.02.2026

  • 102 Наздраве

    4 0 Отговор
    П.и.я.н.д.о.ш

    19:12 19.02.2026

  • 103 видяхме ги кои са 2м под земята

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "БРАВО":

    Руски загуби 24.02.2022- 31.01.2026

    персонал – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 070 единици.

    Коментиран от #125

    19:19 19.02.2026

  • 104 Гоце Делчев

    0 1 Отговор
    Браво

    19:54 19.02.2026

  • 105 Дмитрий Медведев:

    6 1 Отговор
    Целта на специалната военна операция е да гарантираме мир за десетилетия напред като банкрутираме матушката и я напавим траен китайски васал. Целта е постигната на 90%.

    20:41 19.02.2026

  • 106 Луд

    1 0 Отговор
    Като ги збиха Босанците и там беше същото ,,После Милошевич го самоубиха и то във затвора последва го Епщаин върти се суча се и пак стига ме до едно и също.Пари богатство нямат родители.Бог високо цар далеко жалко за младежите че си губят живота за кауза предварително обречена.

    21:39 19.02.2026

  • 107 Върховенство на П

    0 2 Отговор

    До коментар #81 от "Само питам":

    То Европейци има само в ци ганските махли Отиди до Европа и виж че истинските Европейци са даже и по черни от маалата та даже на синьо до лилаво

    Коментиран от #117

    22:10 19.02.2026

  • 108 Сульо красний

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "пак не си разбрал":

    Ми щото са си техни ,купили са ги.Щом Орбан иска руски петрол,украинците ще го крадат като санкция!

    09:01 20.02.2026

  • 109 Хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Обратното е, руснаците ще бъдат размазани,ако не престанат с тази безсмислена война,независимо че такъв етнос руснаци практически не съществува!

    09:08 20.02.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Металург

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Гастроентеролог":

    Е,какво ще намериш,той е от алпака.

    09:14 20.02.2026

  • 112 Прррррръдльоооо

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Мишел":

    Китайците в прав текст заявиха,че вашите ракети не са свръхзвукови.Много сте далече от свръхзвуковите технологии!!

    09:19 20.02.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Баш българин

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Българин.":

    От копейка човек не става

    09:26 20.02.2026

  • 115 Сельооо

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Европеец":

    Що си не гледаш мотиката а си навираш носа там де не требе?

    09:29 20.02.2026

  • 116 Муухахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Мишел":

    Защо му е на НАТО да пълзи,оградил ви е отвсякъде??

    09:31 20.02.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 А бе смотан

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "дмитрий":

    защо си и кух

    10:30 20.02.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор
    Много уважавам Медведчик! След четири години още говори за Спецяльная аперация! Так держать!

    16:27 20.02.2026

  • 121 Медведев

    0 0 Отговор
    Всъщност ние от февруари 2022 насам провеждаме поредица от Тридневни Спациални Военни Операции. Утре започва 489та Тридневна Спациална Военна Операция. И така, до края на света!

    16:33 20.02.2026

  • 122 Гадно

    0 0 Отговор
    Дмитрий Медведев: Целта на специалната военна операция е да гарантираме мир за десетилетия напред
    -;-
    Оня пустакатия австриец искаше за има Хилядолетен Райх!

    Ленинградското нищогество се е надавяло на Киев-3 дни и Столетен Райх!

    17:02 20.02.2026

  • 123 Самогона се показа

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Антифриза":

    Антифриза
    5020ОТГОВОР
    не прощава!
    -;-
    Колко са пропаднали рашистите!

    17:03 20.02.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Путлер може и да си вярва

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "видяхме ги кои са 2м под земята":

    видяхме ги кои са 2м под земята
    40ОТГОВОР
    До коментар 6 от "БРАВО":

    Руски загуби 24.02.2022- 31.01.2026
    ...
    -;-
    Абе рашистите чак на 2 (два) метра ли се копаят?!?!!

    Ама пък били имали хлазилни магони да си карата Чувалите с доблестните войни!

    А бандерите били измислили точкова система за отличаване на резултатите срещу освободителите си!

    Дано да свърши Услацията и да имаме Украинската стена!

    Не можах да отида до Лисабон да видя освободените португалци, ама се надявам да стигна до Азов стал да видя къде са се били криели Азовците!

    кслко вреден е е самогона и путлеризъма!

    17:09 20.02.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Пиянството показва путлеризъма

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Тити":

    Тити
    73ОТГОВОР
    Дежурният алкохолик на Кремъл.
    -;-
    Скоро не сме предупреждавани за Сутен ден и тактимческите ядрени удари.
    Дано да ги видим доста путлеристи в Хага!

    17:15 20.02.2026

