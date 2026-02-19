Целта на специалната военна операция на Русия е да гарантира мир за десетилетия напред. Това подчертава заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация и председател на партията "Единна Русия“ Дмитрий Медведев по време на работна визита в Свердловска област, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
"Най-важното, което има в нашата страна, слава Богу, е, че има развитие, технологичното развитие продължава. Но продължава и специалната военна операция, която безспорно ще бъде доведена до край. А целта ѝ е да се осигури мир, стабилност и спокойно развитие на нашата страна за десетилетия напред“, заявява той.
Дмитрий Медведев: Целта на специалната военна операция е да гарантираме мир за десетилетия напред
19 Февруари, 2026 16:28 2 102 128
Най-важното, което има в нашата страна, слава Богу, е, че има развитие, технологичното развитие продължава, заявява още Дмитрий Анатолиевич
Целта на специалната военна операция на Русия е да гарантира мир за десетилетия напред. Това подчертава заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация и председател на партията "Единна Русия“ Дмитрий Медведев по време на работна визита в Свердловска област, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #77, #79, #124
16:31 19.02.2026
2 Ехеее
16:32 19.02.2026
3 чудесно
16:32 19.02.2026
4 Антифриза
Коментиран от #123
16:33 19.02.2026
5 Ясно е
Коментиран от #11
16:33 19.02.2026
6 БРАВО
Коментиран от #100, #103
16:34 19.02.2026
7 Благой от СОФстрой
16:34 19.02.2026
8 Кушлева
16:35 19.02.2026
9 Ами да
Коментиран от #15, #18, #69, #101
16:35 19.02.2026
10 Лама Вова
16:35 19.02.2026
11 пак не си разбрал
До коментар #5 от "Ясно е":Отървават ги от всичко руско, щото не го искат. Само е странно що ползват калашници, крадат руски петрол от Дружба или нафта, която унгорците са преработили от руския петро.
Коментиран от #108
16:36 19.02.2026
12 Куку
Коментиран от #34
16:37 19.02.2026
13 Дмитрий
16:37 19.02.2026
14 Защо
Коментиран от #20
16:39 19.02.2026
15 аz СВО Победа 80
До коментар #9 от "Ами да":Ако руснаците бяха спазвали Минските споразумения нямаше да умрат 1,2+
милиона руски войника.Че и трийсетина руски генерала "намазаха".
🤣🤣🤣
Коментиран от #22, #38
16:40 19.02.2026
16 хаха
Квиченето на ватнишките подлоги да започне СЕГА!
Коментиран от #23
16:41 19.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Zaxaрова
До коментар #9 от "Ами да":Брау бе гуведо!За днес си напред с 1 000 рубли!Бдителен бъди все така!
16:41 19.02.2026
19 Евроатлантик
Коментиран от #110
16:41 19.02.2026
20 Защото
До коментар #14 от "Защо":докато единия е дрогиран, другия дава изявление. И обратното.
16:41 19.02.2026
21 Зло под слънцето
16:41 19.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хиропрактор Велко
16:43 19.02.2026
25 Ха ха ха
16:43 19.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ха ха
16:43 19.02.2026
28 "Огромни загуби за руската петролна
Коментиран от #83
16:44 19.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Георги
16:45 19.02.2026
31 Фиртоков
До коментар #17 от "Атина Палада":Укронацист е баща ти че е създал такъв глист като теб.
16:45 19.02.2026
32 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров
До коментар #26 от "Тоя да не е от сектата на Калушев?":На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂
16:46 19.02.2026
33 Ха ха ха
16:46 19.02.2026
34 ама
До коментар #12 от "Куку":Помислих, че говориш за иcpаел, после се сетих че там имат ток и вода въпреки вечните войни със съдетие си. Значи визираш Окропия.
16:46 19.02.2026
35 Гастроентеролог
Коментиран от #111
16:46 19.02.2026
36 Ще си събираш
До коментар #17 от "Атина Палада":кар ан тийте
16:46 19.02.2026
37 ВЗРИВЯВАЙ
Коментиран от #55
16:47 19.02.2026
38 Руснаците не бяха
До коментар #15 от "аz СВО Победа 80":страна от този договор. Тя бяха гарант, че двете Народни републики, ДНР и ЛНР ще изпълнят от тяхна страна необходимите съглашения по договора. НО, хазарската мафия не си пипна пръста да ги спази. А западналите, които също бяха гарант, уж да накарат хазарите на власт в Куиев да го спазят, не се интересуваха изобщо...
А това, че са убили много руски генерали и според мен е голяма грешка на руската армия. Или е война или детска градина. А ако е война, защо врагът още има столица, народно събрание, президент, премиер и министри? Команден пункт на армията? Некви западнали постоянно карат там оръжия и отиват в Куиев на преговори да поддържат бандериата? Вадиш голямата тояга и пълен леш, изобщо нямаше и един ден да ги оставя, дори само и след първия убит руски генерал.
Коментиран от #52
16:47 19.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 АГАТ а Кристи
Бащицата ви Сталин за по-късо време стигна до Берлин, вие за ЧЕТИРИ години не можете и 2 км да напреднете, а трябваше за ТРИ ДНИ да смачкате цялата Украйна
16:49 19.02.2026
44 Велика Русия
Коментиран от #84
16:49 19.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Руската пропаганда
До коментар #42 от "ПеПедофил":Има за цел само глупаците.
16:51 19.02.2026
47 Гарабедов
16:51 19.02.2026
48 алгокол
Коментиран от #74
16:52 19.02.2026
49 Механик
16:52 19.02.2026
50 Комодор Унуфри
Коментиран от #54
16:53 19.02.2026
51 Хахахаха
16:53 19.02.2026
52 гру гайтанджиева
До коментар #38 от "Руснаците не бяха":Това са руски фейкове колега.
16:54 19.02.2026
53 Българин
16:54 19.02.2026
54 доктор
До коментар #50 от "Комодор Унуфри":Руска нация няма.
16:54 19.02.2026
55 И онези
До коментар #37 от "ВЗРИВЯВАЙ":В Бургас, "геройски загинали за свободата на България" отровили се с метилов алкохол
16:55 19.02.2026
56 Българин.
Коментиран от #95, #114, #126
16:55 19.02.2026
57 Оверлог Олегов
16:56 19.02.2026
58 Дедо
16:56 19.02.2026
59 Хм...
16:57 19.02.2026
60 Ухааа
16:57 19.02.2026
61 Руцки Просяк
16:57 19.02.2026
62 Българин...🇷🇺🇧🇬
16:59 19.02.2026
63 "Паника сред руските Z-блогъри:
17:00 19.02.2026
64 „Дмитрий Медведев заяви,
😁
17:02 19.02.2026
65 Анджо
17:03 19.02.2026
66 Историк
17:04 19.02.2026
67 Лука
17:05 19.02.2026
68 ...
17:05 19.02.2026
69 Лука
До коментар #9 от "Ами да":НАТО не се разширява ,а приема желаещи страни които искат да се защитят от рашистите .
Коментиран от #96
17:08 19.02.2026
70 хаха 🤣
До коментар #40 от "Лама Лапай":остави ги паветниците🤣 дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 в Рашка крепостните не знаят на кой свят се намират спряха им нета, сега Медведа ги подготвя за купонна система по севернокорейски модел 🤣
17:09 19.02.2026
71 Кривоверен алкаш
17:14 19.02.2026
72 Саша Грей
17:17 19.02.2026
73 Барманче
Коментиран от #85
17:18 19.02.2026
74 Водкин
До коментар #48 от "алгокол":Ще се отрови!
17:21 19.02.2026
75 Коко
Тея не се научиха. Лъжци и манипулатори. Долно племе. Ушанките до крак!!!
17:23 19.02.2026
76 По точно
17:27 19.02.2026
77 Европеец
До коментар #1 от "Българин":А ти докога ще показваш с коментарите си колко си "умен", Защо не коментираш по същество..... Заглавието е вярно, Дмитрий отново е прав.... Въпроса е ,че се бавят с постигане на целите си.... Причината според мен е, че Путин се заиграва с краварите и продължава да бъде мек към украинската хунта....
Коментиран от #81, #88, #115, #119
17:28 19.02.2026
78 Медведев
17:34 19.02.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 попа
17:36 19.02.2026
81 Само питам
До коментар #77 от "Европеец":Ти от коя циганска махала беше европеецо?
Коментиран от #107
17:38 19.02.2026
82 Тракиец 🇺🇦
17:38 19.02.2026
83 Е да
До коментар #28 от ""Огромни загуби за руската петролна":От една страна е добра новина, че са нанесли щети ама от друга страна 1 трилион рубли сигурно са някакви стотинки, така че не е чак толкова добра новина колкото ми се иска.
17:38 19.02.2026
84 Има
До коментар #44 от "Велика Русия":2 проблема.с орешника. Единият е, че е боклук ниско качество, а вторият е, че не може да уцели.
17:41 19.02.2026
85 Реклама на алкохол ли
До коментар #73 от "Барманче":прави ?😂
Коментиран от #92
17:42 19.02.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Българин
17:45 19.02.2026
88 Многоходовото
До коментар #77 от "Европеец":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
17:49 19.02.2026
89 Мишел
Коментиран от #90, #127
17:52 19.02.2026
90 Няма такова нещо.
До коментар #89 от "Мишел":Това са пълни безмислици, без никаква реална полза за Русия. Целта на войната е промяна на прозападната власт в Украйна с проруска.
Коментиран от #94
17:56 19.02.2026
91 "Ефектът от санкциите на САЩ се оказа
17:57 19.02.2026
92 Рекламира
До коментар #85 от "Реклама на алкохол ли":руската глупост и мизерия😂
17:59 19.02.2026
93 Фори
18:05 19.02.2026
94 койдазнай
До коментар #90 от "Няма такова нещо.":Путин бе сложен, за да унищожи Русия. За да изпълни тази задача, той нападна Украйна.
Така и на времето, евреите са сложили Хитлер на власт, а той е тръгнал да спасява судетските немци.
Финала е ясен.
18:13 19.02.2026
95 Лука
До коментар #56 от "Българин.":Това дето го пиеш действа умопомрачително , рашистите не знаят какво ги спира !
18:13 19.02.2026
96 Мишел
До коментар #69 от "Лука":НатО с пълзене приближава до руската граница, с надеждата че така компенсира изоставането си в хиперзвукови ракети.
Коментиран от #97, #112, #116
18:15 19.02.2026
97 Защо Русия
До коментар #96 от "Мишел":толкова много се страхува от НАТО ?
18:16 19.02.2026
98 дмитрий
Коментиран от #118
18:27 19.02.2026
99 Тити
Коментиран от #128
18:35 19.02.2026
100 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #6 от "БРАВО":А лошия блатен,който в неизвестност никой не знае къде е.
18:46 19.02.2026
101 Лелееее
До коментар #9 от "Ами да":Докога ще драскате глупости ? НАТО не се разширява! Желаещите за членство в Алианса не желаят Русия да ги защитава от рашисти!
18:52 19.02.2026
102 Наздраве
19:12 19.02.2026
103 видяхме ги кои са 2м под земята
До коментар #6 от "БРАВО":Руски загуби 24.02.2022- 31.01.2026
персонал – около 1 249 380 (+820) души;
резервоари – 11 661 (+5) единици;
бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
въздухоплавателни средства – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
специално оборудване – 4 070 единици.
Коментиран от #125
19:19 19.02.2026
104 Гоце Делчев
19:54 19.02.2026
105 Дмитрий Медведев:
20:41 19.02.2026
106 Луд
21:39 19.02.2026
107 Върховенство на П
До коментар #81 от "Само питам":То Европейци има само в ци ганските махли Отиди до Европа и виж че истинските Европейци са даже и по черни от маалата та даже на синьо до лилаво
Коментиран от #117
22:10 19.02.2026
108 Сульо красний
До коментар #11 от "пак не си разбрал":Ми щото са си техни ,купили са ги.Щом Орбан иска руски петрол,украинците ще го крадат като санкция!
09:01 20.02.2026
109 Хи хи хи хи
До коментар #17 от "Атина Палада":Обратното е, руснаците ще бъдат размазани,ако не престанат с тази безсмислена война,независимо че такъв етнос руснаци практически не съществува!
09:08 20.02.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Металург
До коментар #35 от "Гастроентеролог":Е,какво ще намериш,той е от алпака.
09:14 20.02.2026
112 Прррррръдльоооо
До коментар #96 от "Мишел":Китайците в прав текст заявиха,че вашите ракети не са свръхзвукови.Много сте далече от свръхзвуковите технологии!!
09:19 20.02.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Баш българин
До коментар #56 от "Българин.":От копейка човек не става
09:26 20.02.2026
115 Сельооо
До коментар #77 от "Европеец":Що си не гледаш мотиката а си навираш носа там де не требе?
09:29 20.02.2026
116 Муухахахахаха
До коментар #96 от "Мишел":Защо му е на НАТО да пълзи,оградил ви е отвсякъде??
09:31 20.02.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 А бе смотан
До коментар #98 от "дмитрий":защо си и кух
10:30 20.02.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Путин гол до кръста на пони
16:27 20.02.2026
121 Медведев
16:33 20.02.2026
122 Гадно
-;-
Оня пустакатия австриец искаше за има Хилядолетен Райх!
Ленинградското нищогество се е надавяло на Киев-3 дни и Столетен Райх!
17:02 20.02.2026
123 Самогона се показа
До коментар #4 от "Антифриза":Антифриза
5020ОТГОВОР
не прощава!
-;-
Колко са пропаднали рашистите!
17:03 20.02.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Путлер може и да си вярва
До коментар #103 от "видяхме ги кои са 2м под земята":видяхме ги кои са 2м под земята
40ОТГОВОР
До коментар 6 от "БРАВО":
Руски загуби 24.02.2022- 31.01.2026
...
-;-
Абе рашистите чак на 2 (два) метра ли се копаят?!?!!
Ама пък били имали хлазилни магони да си карата Чувалите с доблестните войни!
А бандерите били измислили точкова система за отличаване на резултатите срещу освободителите си!
Дано да свърши Услацията и да имаме Украинската стена!
Не можах да отида до Лисабон да видя освободените португалци, ама се надявам да стигна до Азов стал да видя къде са се били криели Азовците!
кслко вреден е е самогона и путлеризъма!
17:09 20.02.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Пиянството показва путлеризъма
До коментар #99 от "Тити":Тити
73ОТГОВОР
Дежурният алкохолик на Кремъл.
-;-
Скоро не сме предупреждавани за Сутен ден и тактимческите ядрени удари.
Дано да ги видим доста путлеристи в Хага!
17:15 20.02.2026