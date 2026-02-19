Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Шпигел: ЦРУ е имало информация за украински бойни планове срещу „Северен поток“

19 Февруари, 2026 16:59 2 033 23

По-нататък в материала се посочва, че САЩ са опитали да разубедят високопоставени украински представители и военни от осъществяването на диверсионна акция, но без успех

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Американското разузнаване е било информирано още през пролетта на 2022 г. за намерения на украинска страна "да направи нещо" с руските газопроводи "Северен поток", твърди германското издание "Шпигел", позовавайки се на украински източници.

Според публикацията първата среща, на която служители на ЦРУ са научили за подобни планове, се е състояла през април 2022 г., малко след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. По данни на събеседници на "Шпигел" реакцията на американската страна първоначално била "съчувствена". Още през лятото обаче представители на ЦРУ дали ясно да се разбере, че не може да се очаква нито подкрепа, нито финансиране за подобна операция.

Изданието допуска, че е възможно информацията, събрана от американски агенти в Киев, да е достигнала със закъснение до висшето политическо ръководство във Вашингтон, където подобна инициатива вероятно не е била посрещната с ентусиазъм.

По-нататък в материала се посочва, че САЩ са опитали да разубедят високопоставени украински представители и военни от осъществяването на диверсионна акция, но без успех. Според "Шпигел" представител на ЦРУ е влязъл в контакт с офиса на украинския президент и е настоявал операцията да бъде отменена.

От самото ЦРУ обаче са отхвърлили информацията, определяйки я като "абсолютно невярна" в отговор на запитване на германското издание.

Газопроводът Северен поток беше изведен от строя през септември 2022 г. след серия от подводни експлозии в Балтийско море. Германските правоохранителни органи подозират, че зад атаката стои група украински граждани, ръководена от бившия офицер от въоръжените сили на Украйна Сергей Кузнецов. Германски съд вече е разпоредил арестa му .

Кузнецов бе арестуван в Италия на 21 август по подозрение за взривяването на газопровода "Северен поток". На 16 септември съдът в Болоня прекласифицира делото му като тероризъм, но Върховният съд на Италия отмени това решение на 16 октомври, след като го определи като неправилно.

Самият Кузнецов категорично отрича участие в саботажа и беше обявил гладна стачка в затвора в Италия.

Паралелно с италианския случай, германските власти поискаха екстрадицията на друг украинец - Володимир Журавльов, задържан в Полша на 30 септември по същото разследване. Полските съдилища обаче отказаха екстрадицията поради липса на достатъчно доказателства.

Германските власти продължават разследването, което цели да изясни обстоятелствата около една от най-значимите атаки срещу европейската енергийна инфраструктура през последните години.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин.

    48 3 Отговор
    Думнаха северен поток ционистите и англосаксонското племе!

    Коментиран от #6

    17:01 19.02.2026

  • 2 Ъъъ

    34 5 Отговор
    Шпигел знаели, каква информация имало ЦРУ за украинското разузнаване хе хе. Егах аз тоя разграден двор. В същото време главният им редактор сигурно не знае къде е жена му в момента.

    17:03 19.02.2026

  • 4 Шмугъл

    19 2 Отговор
    Шпигел???

    17:05 19.02.2026

  • 5 гост

    44 4 Отговор
    Територията украйна ще си плати всичко с лихвите.

    Коментиран от #11

    17:09 19.02.2026

  • 6 За какво ти е този Северен поток

    8 26 Отговор

    До коментар #1 от "Българин.":

    И бездруго е излишен, не се използва.

    17:10 19.02.2026

  • 7 нннн

    40 0 Отговор
    По- скоро плановете, логистиката и финансирането са на ЦРУ. Украинската диверсионна група е подизпълнител.

    17:15 19.02.2026

  • 8 Тити на Кака

    30 0 Отговор
    Няма как ЦРУ да не е знаело за плановете, които самото то е предоставило на украинската диверсионна група за сведение и изпълнение!
    Барабар с парички, логистика и подкрепа от благородните британски другарчета на терен....пардон, на море.

    17:23 19.02.2026

  • 10 Българин

    24 0 Отговор
    Не само са знаели за плана но и ЦРУ е планирала и финансирала цялата терористична операция по взривяването на Северен поток.ЦРУ е терористична организация.

    17:32 19.02.2026

  • 11 Щерев

    22 1 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Вече има планове тази територия да бъде поделена между Унгария,Полша,Румъния,Беларус и Русия.

    17:35 19.02.2026

  • 12 Пилотът Гошу

    20 1 Отговор
    Нюланд ви го каза. Байдън ви го каза, Шолц до него се хилеше конфузно като пача... Вие още се правите, че разследвате ... Съобщиха ви го директно, като никога..

    Коментиран от #13

    17:53 19.02.2026

  • 13 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    7 7 Отговор

    До коментар #12 от "Пилотът Гошу":

    И Пригожин и Гиркин ви го казаха.

    17:57 19.02.2026

  • 16 И кво

    4 1 Отговор
    Цру си го преместили.

    18:02 19.02.2026

  • 17 Смех с ватенки

    3 9 Отговор
    Ами да са си го вардили ватенките 😂

    18:04 19.02.2026

  • 18 "Ефектът от санкциите на САЩ

    5 12 Отговор
    се оказа катастрофален за Русия. Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета."

    18:05 19.02.2026

  • 19 Копейки,

    3 9 Отговор
    СБУ на Украйна ви знае всичките.

    Коментиран от #21

    18:06 19.02.2026

  • 20 Ний ша Ва упрайм

    8 1 Отговор
    естествено чи операцията се е финансирала от ЦРУ

    18:14 19.02.2026

  • 22 себестиан

    3 1 Отговор
    Това е работата на Англосаксонските престъпни св...не не са знаели на това могат да повярват само ид...отите . когато Украйна е изцяло под контрола на Англичаните и Американците на своя глава ще предприемат нещо подобно. ? Ако Путин имаше малко смелост и решителност щеше да ги накаже но той обича да не прави нищо само да гледа и да чака какво ще стане и винаги става това което трябва да стане . Не бих се учудил някой ден и него да го ликвидират както вървят нещата .

    19:26 19.02.2026

  • 23 защо

    4 0 Отговор
    07.02.2022
    Цитатът: Байдън каза дословно: „Тогава вече няма да има „Северен поток 2“. Ние ще сложим край на това“.
    Обещанието: Когато беше попитан как точно ще направи това, след като проектът е под германски контрол, той отговори: „Обещавам ви, ще можем да го направим“.

    Факти, какво да кажем?

    19:48 19.02.2026