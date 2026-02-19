Шпигел: ЦРУ е имало информация за украински бойни планове срещу „Северен поток“

Американското разузнаване е било информирано още през пролетта на 2022 г. за намерения на украинска страна "да направи нещо" с руските газопроводи "Северен поток", твърди германското издание "Шпигел", позовавайки се на украински източници.

Според публикацията първата среща, на която служители на ЦРУ са научили за подобни планове, се е състояла през април 2022 г., малко след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. По данни на събеседници на "Шпигел" реакцията на американската страна първоначално била "съчувствена". Още през лятото обаче представители на ЦРУ дали ясно да се разбере, че не може да се очаква нито подкрепа, нито финансиране за подобна операция.

Изданието допуска, че е възможно информацията, събрана от американски агенти в Киев, да е достигнала със закъснение до висшето политическо ръководство във Вашингтон, където подобна инициатива вероятно не е била посрещната с ентусиазъм.

По-нататък в материала се посочва, че САЩ са опитали да разубедят високопоставени украински представители и военни от осъществяването на диверсионна акция, но без успех. Според "Шпигел" представител на ЦРУ е влязъл в контакт с офиса на украинския президент и е настоявал операцията да бъде отменена.

От самото ЦРУ обаче са отхвърлили информацията, определяйки я като "абсолютно невярна" в отговор на запитване на германското издание.

Газопроводът Северен поток беше изведен от строя през септември 2022 г. след серия от подводни експлозии в Балтийско море. Германските правоохранителни органи подозират, че зад атаката стои група украински граждани, ръководена от бившия офицер от въоръжените сили на Украйна Сергей Кузнецов. Германски съд вече е разпоредил арестa му .

Кузнецов бе арестуван в Италия на 21 август по подозрение за взривяването на газопровода "Северен поток". На 16 септември съдът в Болоня прекласифицира делото му като тероризъм, но Върховният съд на Италия отмени това решение на 16 октомври, след като го определи като неправилно.

Самият Кузнецов категорично отрича участие в саботажа и беше обявил гладна стачка в затвора в Италия.

Паралелно с италианския случай, германските власти поискаха екстрадицията на друг украинец - Володимир Журавльов, задържан в Полша на 30 септември по същото разследване. Полските съдилища обаче отказаха екстрадицията поради липса на достатъчно доказателства.

Германските власти продължават разследването, което цели да изясни обстоятелствата около една от най-значимите атаки срещу европейската енергийна инфраструктура през последните години.