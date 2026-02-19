Новини
Скарлет Йохансон посочи най-трудната си роля, при която дори не е на екран

19 Февруари, 2026 16:58

За "Тя" Скарлет използва единствено гласа си

Скарлет Йохансон посочи най-трудната си роля, при която дори не е на екран - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Скарлет Йохансон нееднократно е доказвала диапазона си – от независими драми до блокбъстъри на „Марвел“. Въпреки богатата си филмография, актрисата определя една от най-необичайните си роли като най-трудната в кариерата си – участие, при което не се появява физически на екран.

Става дума за филма „Тя“ (2013) на режисьора Спайк Джоунс, носител на „Оскар“ за оригинален сценарий. В продукцията Скарлет Йохансон озвучава операционната система Саманта – изкуствен интелект, в който героят на Хоакин Финикс се влюбва. Проектът се превърна в един от най-обсъжданите филми на десетилетието заради философските си теми за самотата, технологиите и емоционалната зависимост.

Интересен детайл от създаването на филма е, че първоначално ролята на Саманта е била поверена на британската актриса Саманта Мортън. Тя участва активно по време на снимките, записва репликите си на живо на площадката и е част от целия процес. В постпродукцията обаче Спайк Джоунс взема решение да замени гласа ѝ, тъй като търси различна интонация и емоционален нюанс за героинята. Така Скарлет влиза в проекта в късен етап, като записва изцяло наново всички реплики.

Актрисата по-късно споделя, че това е било изключително предизвикателство. Липсата на физическо присъствие означава, че тя разполага единствено с гласа си като инструмент. „Като актьор имаш гласа и тялото си. Когато едното отсъства, трябва да намериш друг начин да предадеш нюансите“, коментира тя в телевизионно интервю. Именно зависимостта изцяло от интонацията, ритъма и паузите прави ролята особено сложна.

Кариерата на Скарлет Йохансон започва още в детска възраст, а през годините тя изгражда имидж на една от най-разпознаваемите актриси в Холивуд. Работата ѝ със София Копола в „Изгубени в превода“ (2003) я утвърждава като водещо име в авторското кино. Интересен паралел е, че „Тя“ често се разглежда като своеобразен огледален разказ на „Изгубени в превода“, тъй като Спайк Джоунс и София Копола са били семейство, а и двата филма изследват теми за отчуждението и интимността.

След „Тя“ Йохансон затвърди позициите си с номинации за „Оскар“ за „Брачна история“ и „Джоджо Заека“, както и с многомилионни продукции от киновселената на „Марвел“, където изигра Наташа Романов – Черната вдовица. Въпреки това именно гласовото ѝ изпълнение в „Тя“ остава сред най-високо оценените от критиката роли в кариерата ѝ, демонстрирайки, че екранното присъствие не винаги изисква видимост, а често се гради върху нюанс и емоционална прецизност.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 креватна тройка

    7 0 Отговор
    посочи най-трудната си роля, при която дори не е на екран

    Коментиран от #6

    17:01 19.02.2026

  • 2 Червената шапчица

    5 1 Отговор
    Ужас

    17:07 19.02.2026

  • 3 Червената шапчица

    9 1 Отговор
    Караница между двете кифли - Мис Бъчи и Пиги Сачева: - Я се виж, ма! Приличаш на коза! - Ами, ти, ма! Ти и на коза не приличаш! - Кой, ма? Аз ли не приличам на коза, ма?!

    17:07 19.02.2026

  • 4 бушприт

    2 0 Отговор
    „Като актриса имаш гласа и тялото си.

    06:29 20.02.2026

  • 5 даниел криSStoffSSен

    1 0 Отговор
    и аз се се сетих за тази роля

    06:45 20.02.2026

  • 6 кривоглед калпазанин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "креватна тройка":

    ние га знаем но ше ни блокнат ако се напише с реални думи

    06:47 20.02.2026

  • 7 Шмеркел Шутстърсен

    1 0 Отговор
    че е млада още и ако и предложат сумати пари ще я изиграе

    07:21 20.02.2026