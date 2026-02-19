Северна Македония: Коридор 8 е доказателство, че с България можем да си сътрудничим, когато искаме

Искаме да имаме активна комуникация и активен ангажимент със София, доказателство, че можем да си сътрудничим, е Коридор 8, заяви днес министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски в отговор на журналистически въпроси след участието си вчера в среща в Тирана на министерско равнище във връзка с транспортния коридор, преминаващ през Албания, Република Северна Македония и България, съобщава електронното издание на в. "Независен", предаде БТА.

"Имаме и конкретна комуникация с Европейския съюз. Една от темите, които обсъдихме с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Мюнхен, беше процесът на потенциално намиране на решение със съседна България и това е нещо, за което ние ще работим, но в рамките на принципите, които са ни ясни", добави той.

Делегация, водена от премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, се срещна с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността миналата седмица.

По отношение на Коридор 8 външният министър каза, че на срещата в Тирана е обърнал внимание, че трябва да бъде ускорено изграждането и на западния сегмент на този коридор - на територията на Албания, и че има положителни сигнали в Албания в последно време в това отношение.

"И не става въпрос само за пътната и железопътна инфраструктура, но и за енергийната инфраструктура и други допълнителни аспекти, които са свързани с това. Защо споменавам Коридор 8? Затова, защото е доказателство, че със съседна България, когато искаме, можем да си сътрудничим", изтъкна Тимчо Муцински.

Той напомни, че в момента в България тече изборен процес и "трябва да бъдем много внимателни какво ще кажем и каква позиция ще заемем (…), тъй като ние като държава нямаме абсолютно никакъв интерес да станем част от изборната реторика в съседна България".

Тирана беше домакин вчера на Министерска среща и Икономически форум за транспортния Коридор 8 – проект в областта на инфраструктурата, който свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния.