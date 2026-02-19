Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Северна Македония: Коридор 8 е доказателство, че с България можем да си сътрудничим, когато искаме

19 Февруари, 2026 16:12 1 367 10

  • коридор 8-
  • северна македония-
  • българия-
  • тимчо муцунски

Министърът напомни, че в момента в България тече изборен процес и "трябва да бъдем много внимателни какво ще кажем и каква позиция ще заемем"

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Искаме да имаме активна комуникация и активен ангажимент със София, доказателство, че можем да си сътрудничим, е Коридор 8, заяви днес министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски в отговор на журналистически въпроси след участието си вчера в среща в Тирана на министерско равнище във връзка с транспортния коридор, преминаващ през Албания, Република Северна Македония и България, съобщава електронното издание на в. "Независен", предаде БТА.

"Имаме и конкретна комуникация с Европейския съюз. Една от темите, които обсъдихме с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Мюнхен, беше процесът на потенциално намиране на решение със съседна България и това е нещо, за което ние ще работим, но в рамките на принципите, които са ни ясни", добави той.

Делегация, водена от премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, се срещна с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността миналата седмица.

По отношение на Коридор 8 външният министър каза, че на срещата в Тирана е обърнал внимание, че трябва да бъде ускорено изграждането и на западния сегмент на този коридор - на територията на Албания, и че има положителни сигнали в Албания в последно време в това отношение.

"И не става въпрос само за пътната и железопътна инфраструктура, но и за енергийната инфраструктура и други допълнителни аспекти, които са свързани с това. Защо споменавам Коридор 8? Затова, защото е доказателство, че със съседна България, когато искаме, можем да си сътрудничим", изтъкна Тимчо Муцински.

Той напомни, че в момента в България тече изборен процес и "трябва да бъдем много внимателни какво ще кажем и каква позиция ще заемем (…), тъй като ние като държава нямаме абсолютно никакъв интерес да станем част от изборната реторика в съседна България".

Тирана беше домакин вчера на Министерска среща и Икономически форум за транспортния Коридор 8 – проект в областта на инфраструктурата, който свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зевс

    19 3 Отговор
    Там е проблема, че не искате, понеже сърбите са ви промили мозъците!

    16:16 19.02.2026

  • 2 честен ционист

    9 1 Отговор
    Когато Бай Дончо тропне по масата става дума.

    16:18 19.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 2 Отговор
    Залъгват Ви като деца с близалка❗
    Коридор 8 има за цел свързване военните бази в Италия с пристанище на Черно море❗

    16:18 19.02.2026

  • 4 Георги

    15 0 Отговор
    не когато искате, а когато американците ви наредят! И да коридор 8 е доказателство за това.

    Коментиран от #5

    16:23 19.02.2026

  • 5 Перо

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    Ние като сме толкова отворени що не им сложихме вето за НАТО.

    16:43 19.02.2026

  • 6 кви са тез

    6 1 Отговор
    смешници

    17:03 19.02.2026

  • 7 Вън мЪкЕдонците

    5 3 Отговор
    Нищо не искаме от мЪкЕдонците. Да си стоят там на поляната и да не занимават с нищожното си съществуване.

    17:12 19.02.2026

  • 8 Руснаков

    11 1 Отговор
    Муцунест ти си и тако и вако,нали до вчера не искахте коридор 8 а искахте другият до Белград...да си по близо до началника...и сега с българите можем да работим...много са зле...ама много..

    17:18 19.02.2026

  • 9 Перо

    7 0 Отговор
    За пръв път виждам нещо не анти-българско в РСМ! Много бавно откриват топлата вода! До сега, ако бяха изпълнили условията по договорите с ЕС и БГ да са задминали всички страни от Западните Балкани, но манталитета и ината са страшна спирачка, която им отнема десетилетия, заради простотия!

    Коментиран от #10

    17:52 19.02.2026

  • 10 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Перо":

    Те са АБСОЛЮТНО ЗОМБИРАНИ и се смятат за много хитри, че са преметнали тъпите бугар?-татар? за пасоша ....С бесен и зомбиран човек словесен диалог не може да водиш...дори езика сме им откраднали. Сигурен съм, че тези македонци с българските паспорти, публично ще ги изгорят при приемането на СМ в ЕС, а какво ще се излее от останалите "братя"..., не мога да го опиша, че ще ме изтрият....отново.

    18:54 19.02.2026

