Северна Македония: Коридор 8 е доказателство, че с България можем да си сътрудничим, когато искаме

Искаме да имаме активна комуникация и активен ангажимент със София, доказателство, че можем да си сътрудничим, е Коридор 8, заяви днес министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски в отговор на журналистически въпроси след участието си вчера в среща в Тирана на министерско равнище във връзка с транспортния коридор, преминаващ през Албания, Република Северна Македония и България, съобщава електронното издание на в. "Независен", предаде БТА.
"Имаме и конкретна комуникация с Европейския съюз. Една от темите, които обсъдихме с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Мюнхен, беше процесът на потенциално намиране на решение със съседна България и това е нещо, за което ние ще работим, но в рамките на принципите, които са ни ясни", добави той.
Делегация, водена от премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, се срещна с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността миналата седмица.
По отношение на Коридор 8 външният министър каза, че на срещата в Тирана е обърнал внимание, че трябва да бъде ускорено изграждането и на западния сегмент на този коридор - на територията на Албания, и че има положителни сигнали в Албания в последно време в това отношение.
"И не става въпрос само за пътната и железопътна инфраструктура, но и за енергийната инфраструктура и други допълнителни аспекти, които са свързани с това. Защо споменавам Коридор 8? Затова, защото е доказателство, че със съседна България, когато искаме, можем да си сътрудничим", изтъкна Тимчо Муцински.
Той напомни, че в момента в България тече изборен процес и "трябва да бъдем много внимателни какво ще кажем и каква позиция ще заемем (…), тъй като ние като държава нямаме абсолютно никакъв интерес да станем част от изборната реторика в съседна България".
Тирана беше домакин вчера на Министерска среща и Икономически форум за транспортния Коридор 8 – проект в областта на инфраструктурата, който свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
16:16 19.02.2026
2 честен ционист
16:18 19.02.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коридор 8 има за цел свързване военните бази в Италия с пристанище на Черно море❗
16:18 19.02.2026
4 Георги
Коментиран от #5
16:23 19.02.2026
5 Перо
До коментар #4 от "Георги":Ние като сме толкова отворени що не им сложихме вето за НАТО.
16:43 19.02.2026
6 кви са тез
17:03 19.02.2026
7 Вън мЪкЕдонците
17:12 19.02.2026
8 Руснаков
17:18 19.02.2026
9 Перо
Коментиран от #10
17:52 19.02.2026
10 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #9 от "Перо":Те са АБСОЛЮТНО ЗОМБИРАНИ и се смятат за много хитри, че са преметнали тъпите бугар?-татар? за пасоша ....С бесен и зомбиран човек словесен диалог не може да водиш...дори езика сме им откраднали. Сигурен съм, че тези македонци с българските паспорти, публично ще ги изгорят при приемането на СМ в ЕС, а какво ще се излее от останалите "братя"..., не мога да го опиша, че ще ме изтрият....отново.
18:54 19.02.2026