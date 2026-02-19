Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Оръжие за над 1 млрд. долара! Швеция изпраща на Украйна ПВО, дронове и далекобойни ракети
  Тема: Украйна

Оръжие за над 1 млрд. долара! Швеция изпраща на Украйна ПВО, дронове и далекобойни ракети

19 Февруари, 2026 15:38 1 692 32

През 2026 г. военната помощ на Стокхолм за Киев след руската инвазия през 2022 г. възлиза на общо 103 милиарда шведски крони, обяви на пресконференция министърът на отбраната Пал Йонсон

Оръжие за над 1 млрд. долара! Швеция изпраща на Украйна ПВО, дронове и далекобойни ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Швеция обяви военна помощ за Украйна в размер на 12,9 милиарда крони (1,42 милиарда долара), който ще включва противовъздушна отбрана, дронове и ракети с голям обсег, съобщава "Ройтерс".

С този пакет, който е част от рамка от 40 милиарда крони за военна подкрепа за Украйна, през 2026 г. военната помощ на Швеция за страната след руската инвазия през 2022 г. възлиза на общо 103 милиарда шведски крони, обяви на пресконференция министърът на отбраната Пал Йонсон.

Швеция
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Украинци

    51 16 Отговор
    Мрете славно за краля на Швеция

    15:40 19.02.2026

  • 2 Гларус

    45 8 Отговор
    Интересно ми е нашите "управници"колко са пратили и колко за изписали като пратени

    15:40 19.02.2026

  • 3 Малииии

    54 11 Отговор
    Що кинти потънаха в укрия и ефект никакъв бият кат тъпан на селка сватба

    Коментиран от #12, #21, #31

    15:40 19.02.2026

  • 4 това е

    29 6 Отговор
    нещо друго. За бъндеристан може.

    15:41 19.02.2026

  • 5 "Огромни загуби за руската петролна

    12 33 Отговор
    и газова индустрия заради украинските дронове. Украинските въздушни атаки, най-вече с далекобойни дронове, са нанесли преки и косвени щети и поражения от около 1 трилион рубли на руския петролен и газов сектор само за няколко месеца. Поради нарастващия брой атаки с дронове и саботажни актове в Русия, застрахователните компании в страната не искат да правят застраховки "на тази тема", защото е нерентабилно, загубите за тях растат експоненциално."

    15:42 19.02.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    14 29 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    15:42 19.02.2026

  • 7 Браво

    9 20 Отговор
    Много полезна помощ.

    15:43 19.02.2026

  • 8 Две руски нефтени компании

    12 29 Отговор
    официално обявиха фалит!

    15:43 19.02.2026

  • 9 Тези са много

    49 11 Отговор
    "добри" помощници? А къде бяха, когато хунтата в куиев стреляше и убиваше цивилното население в Луганск и Донбас? И двете се обявиха за Народни републики, ама не помогна. Хунтата на хазарите-фашисти уби над 14 000 цивилно население, по данните на ООН. А разните западнали? Нищо! Не го виждаха! Мълчаха, не чуваха и не виждаха този геноцид над етническите руснаци. А сега се сетили да "помагат"? Е, на какви помагат? На фашисти, които си избиват цивилното население за да го заменят след това с хазари от цял свят!

    15:45 19.02.2026

  • 10 Грипен

    11 29 Отговор
    Радев каза, че това са най добрите шведски самолети за сваляне на руски летящи кюнци!

    Коментиран от #14

    15:45 19.02.2026

  • 11 Георги

    34 8 Отговор
    как така Швеция изпраща,нали укрите сами се справяха с агресора?

    Коментиран от #22

    15:50 19.02.2026

  • 12 Няма друг начин

    5 21 Отговор

    До коментар #3 от "Малииии":

    за да се постигне траен мир.

    Коментиран от #15

    15:50 19.02.2026

  • 13 Дебел Кюфтак

    26 4 Отговор
    Ако оръжието им ставаше за нещо, нямаше да го даряват. Видима е ефективността на тия оръжия от това как опазиха електроцентралите.

    15:51 19.02.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 3 Отговор

    До коментар #10 от "Грипен":

    Ама Винету-тку, дето е виждАл боен самолет само по филмите , заради едни магнити тръсна едни милиони преди почти десет години за едни Ф-ак 16 Б пребоядисани , карани от бабички, дето още не Ф-ъркат‼️

    15:53 19.02.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 4 Отговор

    До коментар #12 от "Няма друг начин":

    Има❗" Да би мирно седяло-не би чудо видяло!"❗

    15:55 19.02.2026

  • 16 Хмм

    17 3 Отговор
    то и ние имаме да си взимаме земи според едни договори от миналия век ама на нас никой няма да ни даде да гъкнем даже

    15:59 19.02.2026

  • 17 пешо

    11 3 Отговор
    НАТО срещу РУСИЯ

    16:04 19.02.2026

  • 18 Прометей

    31 4 Отговор
    Пращайте,пращайте.После да не ревете,че Рижака иска да купи Швеция покрай Гренландия.
    Датчаните и те пращаха,пращаха,докато изпращяха с два милиона квадратни километра.

    16:07 19.02.2026

  • 19 Бай той Толстой

    24 4 Отговор
    Рано или късно Русия ще спечели,а Европа ще загуби.Ние също 🤗

    16:39 19.02.2026

  • 20 Ей,удавихте я тая Украйна,с оръжия...!

    26 3 Отговор
    Ама пусто,те нямат мерак за фронта...!
    ТЦК ги лови,като мишки по градинки и молове,събаряйки ги с ритници и юмруци на земята,белезниците и насила,като добитък в буса...и право на фронта...!
    Възмутително!

    16:43 19.02.2026

  • 21 Лука

    4 18 Отговор

    До коментар #3 от "Малииии":

    Зеленски е герой, защитава родината си . Рашистите чии го търсян в Украйна ?

    Коментиран от #23, #25

    16:45 19.02.2026

  • 22 Лука

    3 7 Отговор

    До коментар #11 от "Георги":

    Ти си първият дето твърди такова нещо и си мнго далеч от истината !

    16:49 19.02.2026

  • 23 НАЛИ?!

    16 2 Отговор

    До коментар #21 от "Лука":

    ,,Герой"...- със златна тоалетна...🤣😂😝!

    16:51 19.02.2026

  • 24 дядото

    13 2 Отговор
    малко пари за хиляди убити украйнци,но и парите ви и войниците ще свършат

    17:02 19.02.2026

  • 25 Урко

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Лука":

    😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

    17:47 19.02.2026

  • 26 браво

    0 3 Отговор
    Важното е че някакъв Корнишон преди време поздрави Зеленски за разрешението педддигрипалите да служат в армията.

    18:25 19.02.2026

  • 27 Данко

    2 6 Отговор
    Имат си шведите оръжия - даряват. Пуся как чака дронове и снаряди от Иран и С.Корея?

    18:41 19.02.2026

  • 28 Григор

    9 2 Отговор
    Още идиоти,които не искат войната да свърши! И какво ще стане? Украйна ще победи Русия. Ти да видиш! Русия е ядрена свръх сила и това не бива да се забравя. Тази война може да се превърне в Трета световна и затова трябва час по-скоро да бъде приключена. Само завършен идиот може да налива оръжие и да разчита на победа. Та нали Русия може да приключи войната за 30 минути. Ако се почувства застрашена може да се стигне до апокалипсис в който и идиотите в Швеция няма да оцелеят!

    Коментиран от #29

    19:14 19.02.2026

  • 29 ние станахме мишена......

    0 7 Отговор

    До коментар #28 от "Григор":

    просия ще си остане само с "Ядрената сила"...Огледай се на 14,5км от мен има Самолети цистерни на нато........къде мислиш ,че ще ходят???какво остана от сателитите на ,просия????Не разбра ли,че от мечката остана кожата.......до седмица ще почнат да пукат иран.......никой не му пука за маймунки -бг....Ще ви говорят колко е велика просия и година след като се разпадне........

    Коментиран от #32

    19:49 19.02.2026

  • 30 безпартиен

    4 0 Отговор
    Тази "стока" като ЗАЕМ ли е изпратена или като ПОДАРЪК?Пишете ги тези неща,та да знаем !Така да се изяснява за всяка "помощ" изпратена там.

    20:11 19.02.2026

  • 31 Омбре

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Малииии":

    Прав си, толкова пари наляти в една държава, за толкова кратко време историята не помни.

    21:27 19.02.2026

  • 32 и какво

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "ние станахме мишена......":

    и какво всъщност се опитвате да кажете.
    Цистерните на летище София едва ли някой ще иска да ги удря!
    А иначе - набутването ни в НАТО и Еврозоната са НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО на СДС, ГЕРБ и ППДБ.
    Ама дали българина има мозък да го разбере - едва ли - виждаме, че пак се гласува за предателите ...

    11:15 20.02.2026

Новини по държави:
