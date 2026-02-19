Оръжие за над 1 млрд. долара! Швеция изпраща на Украйна ПВО, дронове и далекобойни ракети

Швеция обяви военна помощ за Украйна в размер на 12,9 милиарда крони (1,42 милиарда долара), който ще включва противовъздушна отбрана, дронове и ракети с голям обсег, съобщава "Ройтерс".

С този пакет, който е част от рамка от 40 милиарда крони за военна подкрепа за Украйна, през 2026 г. военната помощ на Швеция за страната след руската инвазия през 2022 г. възлиза на общо 103 милиарда шведски крони, обяви на пресконференция министърът на отбраната Пал Йонсон.

Още новини от Украйна