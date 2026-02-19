Оръжие за над 1 млрд. долара! Швеция изпраща на Украйна ПВО, дронове и далекобойни ракети

Швеция обяви военна помощ за Украйна в размер на 12,9 милиарда крони (1,42 милиарда долара), който ще включва противовъздушна отбрана, дронове и ракети с голям обсег, съобщава "Ройтерс".
С този пакет, който е част от рамка от 40 милиарда крони за военна подкрепа за Украйна, през 2026 г. военната помощ на Швеция за страната след руската инвазия през 2022 г. възлиза на общо 103 милиарда шведски крони, обяви на пресконференция министърът на отбраната Пал Йонсон.
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 46 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украинци
15:40 19.02.2026
2 Гларус
15:40 19.02.2026
3 Малииии
Коментиран от #12, #21, #31
15:40 19.02.2026
4 това е
15:41 19.02.2026
5 "Огромни загуби за руската петролна
15:42 19.02.2026
6 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
15:42 19.02.2026
7 Браво
15:43 19.02.2026
8 Две руски нефтени компании
15:43 19.02.2026
9 Тези са много
15:45 19.02.2026
10 Грипен
Коментиран от #14
15:45 19.02.2026
11 Георги
Коментиран от #22
15:50 19.02.2026
12 Няма друг начин
До коментар #3 от "Малииии":за да се постигне траен мир.
Коментиран от #15
15:50 19.02.2026
13 Дебел Кюфтак
15:51 19.02.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Грипен":Ама Винету-тку, дето е виждАл боен самолет само по филмите , заради едни магнити тръсна едни милиони преди почти десет години за едни Ф-ак 16 Б пребоядисани , карани от бабички, дето още не Ф-ъркат‼️
15:53 19.02.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Няма друг начин":Има❗" Да би мирно седяло-не би чудо видяло!"❗
15:55 19.02.2026
16 Хмм
15:59 19.02.2026
17 пешо
16:04 19.02.2026
18 Прометей
Датчаните и те пращаха,пращаха,докато изпращяха с два милиона квадратни километра.
16:07 19.02.2026
19 Бай той Толстой
16:39 19.02.2026
20 Ей,удавихте я тая Украйна,с оръжия...!
ТЦК ги лови,като мишки по градинки и молове,събаряйки ги с ритници и юмруци на земята,белезниците и насила,като добитък в буса...и право на фронта...!
Възмутително!
16:43 19.02.2026
21 Лука
До коментар #3 от "Малииии":Зеленски е герой, защитава родината си . Рашистите чии го търсян в Украйна ?
Коментиран от #23, #25
16:45 19.02.2026
22 Лука
До коментар #11 от "Георги":Ти си първият дето твърди такова нещо и си мнго далеч от истината !
16:49 19.02.2026
23 НАЛИ?!
До коментар #21 от "Лука":,,Герой"...- със златна тоалетна...🤣😂😝!
16:51 19.02.2026
24 дядото
17:02 19.02.2026
25 Урко
До коментар #21 от "Лука":😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
17:47 19.02.2026
26 браво
18:25 19.02.2026
27 Данко
18:41 19.02.2026
28 Григор
Коментиран от #29
19:14 19.02.2026
29 ние станахме мишена......
До коментар #28 от "Григор":просия ще си остане само с "Ядрената сила"...Огледай се на 14,5км от мен има Самолети цистерни на нато........къде мислиш ,че ще ходят???какво остана от сателитите на ,просия????Не разбра ли,че от мечката остана кожата.......до седмица ще почнат да пукат иран.......никой не му пука за маймунки -бг....Ще ви говорят колко е велика просия и година след като се разпадне........
Коментиран от #32
19:49 19.02.2026
30 безпартиен
20:11 19.02.2026
31 Омбре
До коментар #3 от "Малииии":Прав си, толкова пари наляти в една държава, за толкова кратко време историята не помни.
21:27 19.02.2026
32 и какво
До коментар #29 от "ние станахме мишена......":и какво всъщност се опитвате да кажете.
Цистерните на летище София едва ли някой ще иска да ги удря!
А иначе - набутването ни в НАТО и Еврозоната са НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО на СДС, ГЕРБ и ППДБ.
Ама дали българина има мозък да го разбере - едва ли - виждаме, че пак се гласува за предателите ...
11:15 20.02.2026