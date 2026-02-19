Върховният лидер на Иран Али Хаменей има само една възможност: да напусне властта

Върховният лидер на Иран Али Хаменей имаше само една възможност: да напусне властта. Това заяви американският сенатор Тед Круз, който отхвърли перспективите за ядрено споразумение с Техеран.

"Режимът му е в разпад. Той иска време за възстановяване. Не мисля, че президентът Тръмп ще се хване на това. Мисля, че единствената сделка, която аятолахът може да сключи, е да каже: "Аз си тръгвам оттук. Оставете ме да си тръгна. Оставете ме да отида в Русия. Оставете ме да отида някъде другаде, не тук", подчерта Круз в интервю за "Фокс нюз".

Американският сенатор изрази съмнение и относно какъвто и да е резултат от преговорите между Техеран и Вашингтон, чийто последен кръг се проведе във вторник в Женева.

"Смятам, че няма сделка по отношение на ядрената програма", заяви Круз и добави, че Иран никога не се е съгласявал на инспекции "на всяко място, навсякъде и по всяко време".

Круз отбеляза и че Тръмп е ангажиран с националната сигурност на САЩ. Той обаче изключи сухопътно нахлуване в Иран, като изтъкна, че няма да има разполагане на стотици хиляди американски войници.

"През следващите шест месеца ще видим как режимите падат в Иран, Венецуела и Куба. Можем да видим как правителства, които искат да бъдат приятели със Съединените американски щати, ще ги заменят", прогнозира Круз.