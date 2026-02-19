Новини
Върховният лидер на Иран Али Хаменей има само една възможност: да напусне властта

19 Февруари, 2026 15:17 3 115 45

  • иран-
  • аятолах али хаменей-
  • тед круз-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • фордо-
  • израел

Американският сенатор Тед Круз изрази съмнение относно какъвто и да е резултат от преговорите между Техеран и Вашингтон, чийто последен кръг се проведе във вторник в Женева

Върховният лидер на Иран Али Хаменей има само една възможност: да напусне властта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Върховният лидер на Иран Али Хаменей имаше само една възможност: да напусне властта. Това заяви американският сенатор Тед Круз, който отхвърли перспективите за ядрено споразумение с Техеран.

"Режимът му е в разпад. Той иска време за възстановяване. Не мисля, че президентът Тръмп ще се хване на това. Мисля, че единствената сделка, която аятолахът може да сключи, е да каже: "Аз си тръгвам оттук. Оставете ме да си тръгна. Оставете ме да отида в Русия. Оставете ме да отида някъде другаде, не тук", подчерта Круз в интервю за "Фокс нюз".

Американският сенатор изрази съмнение и относно какъвто и да е резултат от преговорите между Техеран и Вашингтон, чийто последен кръг се проведе във вторник в Женева.

"Смятам, че няма сделка по отношение на ядрената програма", заяви Круз и добави, че Иран никога не се е съгласявал на инспекции "на всяко място, навсякъде и по всяко време".

Круз отбеляза и че Тръмп е ангажиран с националната сигурност на САЩ. Той обаче изключи сухопътно нахлуване в Иран, като изтъкна, че няма да има разполагане на стотици хиляди американски войници.

"През следващите шест месеца ще видим как режимите падат в Иран, Венецуела и Куба. Можем да видим как правителства, които искат да бъдат приятели със Съединените американски щати, ще ги заменят", прогнозира Круз.


  • 1 Боруна Лом

    59 13 Отговор
    НАГЪЛ ОБОР!

    15:19 19.02.2026

  • 2 честен ционист

    16 36 Отговор
    С качулка на борда на Херкулеса на 1 седалка с Бащицата.

    15:19 19.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    25 21 Отговор
    Първо може да прати няколко ракети по летище София.

    15:19 19.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тръмп е БО.КЛУК

    59 10 Отговор
    Кажи на северна Корея на кимчо да се маха или на Путин или на си Дзинпин от Китай ..нали сте много отворени бе мишки ? Ама онея имат атомни бомби и няма да ви мине номера мъ.рши....тръмп излезна пълен БО.КЛУК

    Коментиран от #12

    15:31 19.02.2026

  • 7 Симо

    51 9 Отговор
    И какви са съединените щати за да казват кой да си ходи и кой не???? Кой е подходящ и кой не е!!! Тези монават всички граници и ще гризнат тежко дръвцето.

    15:36 19.02.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    15 35 Отговор
    Путен ги събра- Асад, Мъдуро, сега и чалмата!

    15:38 19.02.2026

  • 9 Хехе

    42 8 Отговор
    Факти не трябва да цитира идиоти като тоя Круз. Никой в Иран няма да се съобразява с такова едноклетъчно чехълче.

    15:39 19.02.2026

  • 10 Нямаме US посланик вече 1 година

    11 31 Отговор
    Това е ясно послание към путинофилската територия!

    15:40 19.02.2026

  • 11 Някой

    42 7 Отговор
    Доналд Тръмп и Нетаняху имат само една възможност - да напуснат заеманите от тях постове и да емигрират. Така ще се разведри международната обстановка.

    Коментиран от #18

    15:41 19.02.2026

  • 12 Евгени

    28 8 Отговор

    До коментар #6 от "Тръмп е БО.КЛУК":

    Аз им казвах на всичките, че Тръмп не го слуша главата, и че Байдън( въпреки, че не знаеше горкия на кой свят е) е много по-нормален от Тръмп! Ама те, Тръм та Тръм. Ето ви сега Тръмп!

    Коментиран от #14

    15:41 19.02.2026

  • 13 Гадно

    11 31 Отговор
    "Режимът му е в разпад. Той иска време за възстановяване. Не мисля, че президентът Тръмп ще се хване на това. Мисля, че единствената сделка, която аятолахът може да сключи, е да каже: "Аз си тръгвам оттук.
    -;-
    Същото не е ли валидно и за путлеристите!

    15:42 19.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Триенето не спасява нито путлер нито

    9 19 Отговор
    Евгени
    00ОТГОВОР
    До коментар 6 от "Тръмп е БО.КЛУК":

    Аз им казвах на всичките, че Тръмп не го слуша главата, и че Байдън( въпреки, че не знаеше горкия на кой свят е) е много по-нормален от Тръмп! Ама те, Тръм та Тръм. Ето ви сега Тръмп
    -;-
    Триенето на спасява аятоласите.

    като Путлер беше при Асад, спаси ли го от свалянето от власт!

    15:45 19.02.2026

  • 17 Анонимен

    9 9 Отговор
    Дърт и духовник -рецепта за катастрофа.

    15:45 19.02.2026

  • 18 Путлер ще освободи ли Израел

    7 13 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Някой
    20ОТГОВОР
    Доналд Тръмп и Нетаняху имат само една възможност - да напуснат заеманите от тях постове и да емигрират. Така ще се разведри международната обстановка
    -;-
    Абе най-добре е да избухне те сега световната пролетарска революция и да видим работниците и селяните какво ще освободят!

    Колкото КГБ майора направи нещо си, та те така ще бъде и диктатурлата на пролетарията!

    15:47 19.02.2026

  • 19 Само така

    9 24 Отговор
    Руските другаре намалят лека полека, скоро проскубаната мечка ще остане сама в блатото и после чао

    15:48 19.02.2026

  • 20 хе хе

    11 30 Отговор
    Обяснявам за русофилите: САЩ са световният полицай. Неслучайно имат 10 самолетоносача. А Русия са световното блато. Неслучайно си нямат ни един самолетоносач, откакто Кузя изгни безславно.

    Коментиран от #31, #40

    15:49 19.02.2026

  • 21 Соваж бейби

    11 26 Отговор
    Да излиза брадатия от тунелите и се предава кой век сме днес ?Ама няма да го направи и фанатиците които са същите като него ще повлече цял Иран в война.Тук подкрепям Тръмп тези седят зад много атентати спонсорирани от тях и в Европа !

    Коментиран от #23, #45

    15:51 19.02.2026

  • 22 Сталин

    25 7 Отговор
    Кравите ционистки терористи са се загрижили за народа на Иран

    15:53 19.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Янките ще си намерят майстора

    28 8 Отговор
    Какъв е този краварски пръ.длю, че ще заплашва и заповядва какво да правят суверени държави като Иран, Венецуела и Куба. Това да не ти са нашите безгръбначни дето дойде тук някакъв сенатор и спря АЕЦ Белене ,Южен поток и ни нарязаха ракетите защото трябва да сме колония на Вашингтон и Брюксел.

    15:55 19.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Българин

    7 18 Отговор
    Тръмп винаго е бил за мирните решения, но всичко си има граници. Няма как да търпи неподченение. Всеки, който не се подчинява ще бъде унищожен! За това по-добре ние да се съобразяваме с големите и техните интереси, за да не последваме съдбата на укронацистите

    15:57 19.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Архимандрисандрит Бибиян

    5 8 Отговор
    Начина е да фърла църната гажава и с кючеци и гюбеци на ибрям страна да тръгва да си отива! Внетен ли сме?

    16:03 19.02.2026

  • 31 Никой не казва

    12 3 Отговор

    До коментар #20 от "хе хе":

    А колко ОРЕШНИК имат? А Ледоразбивачи. А Пингвини в Гренландия.....

    16:06 19.02.2026

  • 32 Соваж бейби

    5 8 Отговор

    До коментар #28 от "Сталин":

    Нищо не разбиращ по добре си трай ,за щастие в България никога не е имало атентати ,не сте загубили близки ,познати ,колеги ....благодарение на такива като тези хора ,да не говоря по празници или културните събития ,традиции, фестивали каква барикада има тук цели улици се затварят спира се движение ,пълно е с полиция за всеки случай да не би някой от тези да е намислил нещо .Стига !Нито имаш представа тази организации как действа .

    16:07 19.02.2026

  • 33 Хаха

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Тракиец 🇺🇦":

    Троле, троле много си се напънал, да не се секнеш.

    16:19 19.02.2026

  • 34 БЕгай ДЕдко...!

    5 9 Отговор
    БЕгай,докато не са те отвлекли,с ханъмата,както....-
    ....Мадуро и Мадуровица...!

    16:21 19.02.2026

  • 35 Сатана Z

    13 4 Отговор
    Доналд Тръмп -Едноухий ще нападне Иран до 72 часа без одобрението на Конгреса.

    Коментиран от #44

    16:28 19.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ти да видиш

    10 3 Отговор
    Ционистите-убийци на мирни хора и деца, разпалващи непрекъснато войни по целия свят от десетилетия, този път ще ядат такъв пердах от братята иранци, че ще им държи влага следващите сто години.
    Ще го отнесат и техните пудели в персийския залив, чиито рафинерии ще бъдат унищожени, а също и Европа която ще остане окончателно без нефт и газ след затварянето на ормузкия пролив от иранците.

    16:37 19.02.2026

  • 38 Мишел

    4 6 Отговор
    На Тръмп САЩ му трябва малка победна война. САЩ не са в кондиция да воюват с Иран за победа. Единствената възможност е война с Куба, която сега няма силни съюзници..

    16:37 19.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Несъгласен

    8 5 Отговор

    До коментар #20 от "хе хе":

    Не полицай, а нагъл терорист.

    16:45 19.02.2026

  • 41 733773732727

    10 6 Отговор
    Тия американци забравят да си пият хапчетата.

    16:53 19.02.2026

  • 42 Цялата данданя

    4 3 Отговор
    ще се размине с джавкане.Заложен е светът

    17:38 19.02.2026

  • 43 Кирпича

    0 4 Отговор
    Виждам как вятъра носи чалмата на аятолаха през пустинята .

    20:45 19.02.2026

  • 44 Кирпича

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Сатана Z":

    Това го говориш от месец.

    20:47 19.02.2026

  • 45 Кирпича

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Соваж бейби":

    Дебилните мозъци тук не разбират тези неща , за тях има само черно и бяло , няма нюанси .

    20:54 19.02.2026