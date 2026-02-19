Върховният лидер на Иран Али Хаменей има само една възможност: да напусне властта

Върховният лидер на Иран Али Хаменей имаше само една възможност: да напусне властта. Това заяви американският сенатор Тед Круз, който отхвърли перспективите за ядрено споразумение с Техеран.
"Режимът му е в разпад. Той иска време за възстановяване. Не мисля, че президентът Тръмп ще се хване на това. Мисля, че единствената сделка, която аятолахът може да сключи, е да каже: "Аз си тръгвам оттук. Оставете ме да си тръгна. Оставете ме да отида в Русия. Оставете ме да отида някъде другаде, не тук", подчерта Круз в интервю за "Фокс нюз".
Американският сенатор изрази съмнение и относно какъвто и да е резултат от преговорите между Техеран и Вашингтон, чийто последен кръг се проведе във вторник в Женева.
"Смятам, че няма сделка по отношение на ядрената програма", заяви Круз и добави, че Иран никога не се е съгласявал на инспекции "на всяко място, навсякъде и по всяко време".
Круз отбеляза и че Тръмп е ангажиран с националната сигурност на САЩ. Той обаче изключи сухопътно нахлуване в Иран, като изтъкна, че няма да има разполагане на стотици хиляди американски войници.
"През следващите шест месеца ще видим как режимите падат в Иран, Венецуела и Куба. Можем да видим как правителства, които искат да бъдат приятели със Съединените американски щати, ще ги заменят", прогнозира Круз.
1 Боруна Лом
15:19 19.02.2026
2 честен ционист
15:19 19.02.2026
3 Последния Софиянец
15:19 19.02.2026
6 Тръмп е БО.КЛУК
Коментиран от #12
15:31 19.02.2026
7 Симо
15:36 19.02.2026
8 Ганя Путинофила
15:38 19.02.2026
9 Хехе
15:39 19.02.2026
10 Нямаме US посланик вече 1 година
15:40 19.02.2026
11 Някой
Коментиран от #18
15:41 19.02.2026
12 Евгени
До коментар #6 от "Тръмп е БО.КЛУК":Аз им казвах на всичките, че Тръмп не го слуша главата, и че Байдън( въпреки, че не знаеше горкия на кой свят е) е много по-нормален от Тръмп! Ама те, Тръм та Тръм. Ето ви сега Тръмп!
Коментиран от #14
15:41 19.02.2026
13 Гадно
-;-
Същото не е ли валидно и за путлеристите!
15:42 19.02.2026
16 Триенето не спасява нито путлер нито
00ОТГОВОР
До коментар 6 от "Тръмп е БО.КЛУК":
Аз им казвах на всичките, че Тръмп не го слуша главата, и че Байдън( въпреки, че не знаеше горкия на кой свят е) е много по-нормален от Тръмп! Ама те, Тръм та Тръм. Ето ви сега Тръмп
-;-
Триенето на спасява аятоласите.
като Путлер беше при Асад, спаси ли го от свалянето от власт!
15:45 19.02.2026
17 Анонимен
15:45 19.02.2026
18 Путлер ще освободи ли Израел
До коментар #11 от "Някой":Някой
20ОТГОВОР
Доналд Тръмп и Нетаняху имат само една възможност - да напуснат заеманите от тях постове и да емигрират. Така ще се разведри международната обстановка
-;-
Абе най-добре е да избухне те сега световната пролетарска революция и да видим работниците и селяните какво ще освободят!
Колкото КГБ майора направи нещо си, та те така ще бъде и диктатурлата на пролетарията!
15:47 19.02.2026
19 Само така
15:48 19.02.2026
20 хе хе
Коментиран от #31, #40
15:49 19.02.2026
21 Соваж бейби
Коментиран от #23, #45
15:51 19.02.2026
22 Сталин
15:53 19.02.2026
25 Янките ще си намерят майстора
15:55 19.02.2026
27 Българин
15:57 19.02.2026
30 Архимандрисандрит Бибиян
16:03 19.02.2026
31 Никой не казва
До коментар #20 от "хе хе":А колко ОРЕШНИК имат? А Ледоразбивачи. А Пингвини в Гренландия.....
16:06 19.02.2026
32 Соваж бейби
До коментар #28 от "Сталин":Нищо не разбиращ по добре си трай ,за щастие в България никога не е имало атентати ,не сте загубили близки ,познати ,колеги ....благодарение на такива като тези хора ,да не говоря по празници или културните събития ,традиции, фестивали каква барикада има тук цели улици се затварят спира се движение ,пълно е с полиция за всеки случай да не би някой от тези да е намислил нещо .Стига !Нито имаш представа тази организации как действа .
16:07 19.02.2026
33 Хаха
До коментар #5 от "Тракиец 🇺🇦":Троле, троле много си се напънал, да не се секнеш.
16:19 19.02.2026
34 БЕгай ДЕдко...!
....Мадуро и Мадуровица...!
16:21 19.02.2026
35 Сатана Z
Коментиран от #44
16:28 19.02.2026
37 Ти да видиш
Ще го отнесат и техните пудели в персийския залив, чиито рафинерии ще бъдат унищожени, а също и Европа която ще остане окончателно без нефт и газ след затварянето на ормузкия пролив от иранците.
16:37 19.02.2026
38 Мишел
16:37 19.02.2026
40 Несъгласен
До коментар #20 от "хе хе":Не полицай, а нагъл терорист.
16:45 19.02.2026
41 733773732727
16:53 19.02.2026
42 Цялата данданя
17:38 19.02.2026
43 Кирпича
20:45 19.02.2026
44 Кирпича
До коментар #35 от "Сатана Z":Това го говориш от месец.
20:47 19.02.2026
45 Кирпича
До коментар #21 от "Соваж бейби":Дебилните мозъци тук не разбират тези неща , за тях има само черно и бяло , няма нюанси .
20:54 19.02.2026