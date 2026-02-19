Украйна отрече Русия да е превзела Криничне в Запорожка област, предаде Укринформ, съобщи БТА.
Вчера Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че е установен контрол върху това населено място на 10 километра северозападно от Гуляйполе.
Днес украинският военен говорител Владислав Волошин отрече това да е вярно и увери, че Криничне остава под контрола на въоръжените сили на страната му.
Украинските войски контраатакуват в Запорожка област, за да не позволят на руската армия да напредне към съседната Днепропетровска област, каза още Волошин.
В последно време Министерството на отбраната на Руската федерация съобщава за превзети села в района.
Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна обяви, цитиран също от Укринформ, че вчера е имало 237 сражения. Най-напрегната за пореден ден е била обстановката край Гуляйполе и град Покровск в съседната Донецка област, пише в редовната сводка, публикувана тази сутрин.
1 Пропуснали сте
15:57 19.02.2026
2 руската мечка
Коментиран от #10
15:57 19.02.2026
3 Георги
15:57 19.02.2026
4 "Паника сред руските Z-блогъри:
15:59 19.02.2026
5 Това са
16:00 19.02.2026
6 Атина Палада
Коментиран от #13
16:01 19.02.2026
7 НОРМАЛНО !
16:02 19.02.2026
8 зеленкио наркоман съм
16:03 19.02.2026
9 Факти
16:05 19.02.2026
10 Горския
До коментар #2 от "руската мечка":Не съм виждал мечка да играе казачок, но ако не дайсе те налази, няма къде да избягаш..
16:06 19.02.2026
11 Зелю
16:07 19.02.2026
12 име
16:07 19.02.2026
13 Мурка
До коментар #6 от "Атина Палада":върни се в ИСТОРИЯТА НА КОНФЛИКТА --------ЖЕН ШЕН ГИНКО БИЛОБА -ВСЕ ПАК НА НЕ МАЛКО ГОДИНИ СИ И ТИ Е ПРОСТЕНО
16:11 19.02.2026
14 Многоходовото
Коментиран от #17
16:11 19.02.2026
15 Те даже азовците контраатакуват още
16:13 19.02.2026
16 Дядо Гъдю
Аш кол сун ! След едномесечни упорити упражнения се научихте да пишете Гуляйполе без хикс отпред.
16:14 19.02.2026
17 И що плачеш и хленчиш?!
До коментар #14 от "Многоходовото":Ако е така-радвай се...😝?!
16:17 19.02.2026
18 Каква е тая паланка
Преди 1 година.
16:19 19.02.2026
19 Уса
Коментиран от #20
16:20 19.02.2026
20 Ти също
До коментар #19 от "Уса":Защото без Евро нема хлеб на масата ти.
Но можеш да протестираш.
16:21 19.02.2026
21 1234
16:24 19.02.2026
22 Руснак без крак
16:34 19.02.2026
23 Гощо
16:38 19.02.2026
24 Хе хе...
16:50 19.02.2026
25 "Чудовищни руски жертви
Коментиран от #29
17:28 19.02.2026
26 Смешник
17:31 19.02.2026
27 Дим и огън: Ситуацията след поне 2 атаки
17:40 19.02.2026
28 Uкраински военен говорител
Дали сме вече вярната информация на истинските медиите, ISW и Британското Разузнаване.
19:01 19.02.2026
29 АМА РАЗБИРА СЕ
До коментар #25 от ""Чудовищни руски жертви":ОЩЕ МИРНОГРАД НЕ Е ПРЕВЗЕТ
А ЗА ЖЕРТВИТЕ Е ЯСНО
ТИРОВЕТЕ СА ПЪЛНИ С УМРЕЛИ ПРАСЕТА
АБЕ КО СТАНА С ПОСЛЕДНАТА ПЕРЕМОГА
АЛО УКРО....ПИТЕ УСПЯХТЕ ЛИ ДА СИ ПРИБЕРЕТЕ ФИРАТА ИЛИ ПАК НЯМАХТЕ ВРЕМЕ
19:06 19.02.2026
30 Я пък тоя
Отрече да има и убити украинци.
Страна на отрицанието.
Още отричат за Покровск.
22:33 19.02.2026