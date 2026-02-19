Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Украйна отрече Русия да е превзела Криничне
  Тема: Украйна

Украйна отрече Русия да е превзела Криничне

19 Февруари, 2026 15:54 1 586 30

  • украйна-
  • криничне-
  • русия-
  • запорожка област

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви вчера, че е установен контрол върху това населено място

Украйна отрече Русия да е превзела Криничне - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна отрече Русия да е превзела Криничне в Запорожка област, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Вчера Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че е установен контрол върху това населено място на 10 километра северозападно от Гуляйполе.

Днес украинският военен говорител Владислав Волошин отрече това да е вярно и увери, че Криничне остава под контрола на въоръжените сили на страната му.

Украинските войски контраатакуват в Запорожка област, за да не позволят на руската армия да напредне към съседната Днепропетровска област, каза още Волошин.

В последно време Министерството на отбраната на Руската федерация съобщава за превзети села в района.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна обяви, цитиран също от Укринформ, че вчера е имало 237 сражения. Най-напрегната за пореден ден е била обстановката край Гуляйполе и град Покровск в съседната Донецка област, пише в редовната сводка, публикувана тази сутрин.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пропуснали сте

    53 3 Отговор
    Не само Криничне ами и Косовцево, Терновата, Придорожное.

    15:57 19.02.2026

  • 2 руската мечка

    7 52 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #10

    15:57 19.02.2026

  • 3 Георги

    60 4 Отговор
    е тя Украйна още отрича за Крим. Даже зелю се опитал да си запази хотел там да си кара отпуската, ама всичко било заето заради евровизия.

    15:57 19.02.2026

  • 4 "Паника сред руските Z-блогъри:

    7 37 Отговор
    Спират ни Телеграм, готви се сделка да отстъпим в Украйна: Z-канал алармира. Готвят тайни споразумения, за да спрат войната, без Русия да е постигнала целта си."

    15:59 19.02.2026

  • 5 Това са

    5 41 Отговор
    обичайните руски лъжи за вътрешна употреба, за местното руско население.

    16:00 19.02.2026

  • 6 Атина Палада

    6 42 Отговор
    Братушките не спяха да лъжат.....

    Коментиран от #13

    16:01 19.02.2026

  • 7 НОРМАЛНО !

    43 3 Отговор
    Укрите винаги си признават,че един кое си селище е...,,изгубило стратегическото си значение"... след три месеца...!

    16:02 19.02.2026

  • 8 зеленкио наркоман съм

    36 5 Отговор
    Няма, ве, тая година за трети път освобождаваме Купянск, ощепсепдържим в Авдеевка, подминахме Масов Яр и забравихме и на връщане ще си го върнем, а Покровск и Мирноград са подкнтрол, само малко руснаци прочистваме и отивам до пия кафе на центъра!

    16:03 19.02.2026

  • 9 Факти

    38 3 Отговор
    Украйна отрече Русия да е превзела Криничне ама имах си аз да потвърди

    16:05 19.02.2026

  • 10 Горския

    32 4 Отговор

    До коментар #2 от "руската мечка":

    Не съм виждал мечка да играе казачок, но ако не дайсе те налази, няма къде да избягаш..

    16:06 19.02.2026

  • 11 Зелю

    31 3 Отговор
    След три дни ша признае

    16:07 19.02.2026

  • 12 име

    37 3 Отговор
    Я накой соpocоид да каже с имена до къде е стигнала бандераската контраофанзива. Искам точни имена на населени места. Ако искате ги взимайте от IWS, при тях са с близо две седмици на зад данните, ама поне не лъжат до къде са били стигнали.

    16:07 19.02.2026

  • 13 Мурка

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    върни се в ИСТОРИЯТА НА КОНФЛИКТА --------ЖЕН ШЕН ГИНКО БИЛОБА -ВСЕ ПАК НА НЕ МАЛКО ГОДИНИ СИ И ТИ Е ПРОСТЕНО

    16:11 19.02.2026

  • 14 Многоходовото

    6 30 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #17

    16:11 19.02.2026

  • 15 Те даже азовците контраатакуват още

    25 3 Отговор
    изпод мазетата на Азовстал в Мариупол и вече стигнаха Москва.

    16:13 19.02.2026

  • 16 Дядо Гъдю

    21 3 Отговор
    Ей,
    Аш кол сун ! След едномесечни упорити упражнения се научихте да пишете Гуляйполе без хикс отпред.

    16:14 19.02.2026

  • 17 И що плачеш и хленчиш?!

    16 3 Отговор

    До коментар #14 от "Многоходовото":

    Ако е така-радвай се...😝?!

    16:17 19.02.2026

  • 18 Каква е тая паланка

    17 4 Отговор
    РУСИЯ ПРЕВЗЕ ПОКРОВСК !!

    Преди 1 година.

    16:19 19.02.2026

  • 19 Уса

    20 3 Отговор
    Русия изтощава запада.Долара се клати,но ще оцелее за разлика от фалшивото евро.Русия помага за оцеляването на долара,защото работи основно с долари а не евро.С еврото ще си бършете пдрс ките атрибути

    Коментиран от #20

    16:20 19.02.2026

  • 20 Ти също

    5 12 Отговор

    До коментар #19 от "Уса":

    Защото без Евро нема хлеб на масата ти.
    Но можеш да протестираш.

    16:21 19.02.2026

  • 21 1234

    28 2 Отговор
    Те за Покровск и Мирноград пак така отричаха цял месец, преди това и за много други населени места, а после следва МЪЛЧАНИЕ.

    16:24 19.02.2026

  • 22 Руснак без крак

    1 18 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава!

    16:34 19.02.2026

  • 23 Гощо

    2 7 Отговор
    Вярно е! Руснаците са на три дни от Киев!

    16:38 19.02.2026

  • 24 Хе хе...

    20 1 Отговор
    Няма случай у крайна да е признала превземането на каквото и да било от Русия. Например никой не излезе по телевизията да каже "добър вечер уважаеми сънародници, руснаците превзеха Бахмут!". Xoxoлите винаги отричат до последно и когато вече няма как да се скрие истината просто спират да говорят по темата. Това им е начинът да се борят с когнитивния дисонанс. Същото се отнася и за родните ни евроатлантически розАви понита.

    16:50 19.02.2026

  • 25 "Чудовищни руски жертви

    2 7 Отговор
    през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите.

    Коментиран от #29

    17:28 19.02.2026

  • 26 Смешник

    7 1 Отговор
    Те и за Гуляй поле отричаха но вече мълчат

    17:31 19.02.2026

  • 27 Дим и огън: Ситуацията след поне 2 атаки

    2 6 Отговор
    с дронове срещу руски завод за електроника за "Шахед"-и и ракети (ВИДЕО). Поразен е завод в Чувашия, в района на Чебоксари т.е. над 1000 километра от границата с Украйна - става въпрос за завода "ВНИИР-Прогрес", който прави антени "Комета" за руските дронове клас "Шахед", както и приемници на данни от ГЛОНАСС."

    17:40 19.02.2026

  • 28 Uкраински военен говорител

    5 0 Отговор
    Отричаме и за Покровск, Мирноград, Голяйполе, Сиверск...та за някакво си селце ли няма да отречем?
    Дали сме вече вярната информация на истинските медиите, ISW и Британското Разузнаване.

    19:01 19.02.2026

  • 29 АМА РАЗБИРА СЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от ""Чудовищни руски жертви":

    ОЩЕ МИРНОГРАД НЕ Е ПРЕВЗЕТ
    А ЗА ЖЕРТВИТЕ Е ЯСНО
    ТИРОВЕТЕ СА ПЪЛНИ С УМРЕЛИ ПРАСЕТА
    АБЕ КО СТАНА С ПОСЛЕДНАТА ПЕРЕМОГА
    АЛО УКРО....ПИТЕ УСПЯХТЕ ЛИ ДА СИ ПРИБЕРЕТЕ ФИРАТА ИЛИ ПАК НЯМАХТЕ ВРЕМЕ

    19:06 19.02.2026

  • 30 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Украйна отрече, че Крим е в руски ръце.
    Отрече да има и убити украинци.
    Страна на отрицанието.
    Още отричат за Покровск.

    22:33 19.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания