Постъпилите жалби в КЕВР за високи сметки за ток, към момента, са около 1200

Към момента постъпилите жалби в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за завишени сметки за ток на битови потребители са около 1200, каза пред журналисти председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски, предават от БТА. Той уточни, че жалбите все още се проверяват и това са първоначални обобщени резултати.
Младеновски посочи, че към проверката са приобщени и всички жалби, които са получени до края на миналата седмица. Всяка седмица ще бъдат приобщавани и във всички електроразпределителни дружества, като броят им е общо около 2000-2200.
Действително крайните снабдители са ползвали по-малко енергия през ноември - с около 20 процента спрямо миналата година по-малко и с 20 процента повече спрямо миналия декември, т.е. повишението в потреблението е около 30-40 процента декември спрямо ноември, посочи той. Младеновски обясни, че това, което анализират към момента, са количествата, ползвани от конкретните жалбоподатели през миналата година за този период ноември, декември и януари, и тази година - ноември, декември и януари. Като потребление те съвпадат с общото потребление на крайните снабдители. Това, което виждаме, е, че между 40 и 45 процента от жалбоподателите са потребили по-малко енергия тази година спрямо миналата. При останалата част има около 20 процента с около 10 процента по-голямо потребление, което е нормално предвид по-студеното време, има и такива с действително няколко пъти завишено потребление, отбеляза той.
Председателят на КЕВР призова гражданите да не изпращат жалби само „за да се заринат от жалби“, както е имало призиви в социалните мрежи по отношение на КЕВР. Той обясни, че това е огромен обем информация и по този начин се забавя и става по-трудна проверката. Младеновски посочи, че има много жалби, при които фактурата е 2 лева, такива, при които няма потребление, жалби, при които не може да се идентифицира абонатът и при разговор по телефона за идентифицирането му, отсреща твърдят, че не са пускали жалби до КЕВР. По думите му в тези единични случаи има злоупотреба с лични данни.
Относно какви действия ще бъдат предприети при установяване на действително надвишаване на сметките, Младеновски коментира, че всеки случай е индивидуален, но обясни, че ако е заради техническа грешка, за което вече има такива основателни жалби, естествено ще бъде коригирана фактурата на потребителя, а при установена умишлена злоупотреба ще бъде наложена санкция. Процентът на фактури с технически грешки е много малък, но има и такива. Има напълно основателни жалби, при които наистина е допусната грешка, като още при самото установяване електроразпределителното дружество се коригира, посочи Младеновски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #25
17:11 19.02.2026
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДА СЕ ЗАКРИВА!
17:12 19.02.2026
3 честен ционист
Коментиран от #6
17:13 19.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 зафир
17:14 19.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Георги
Коментиран от #31, #48
17:16 19.02.2026
9 Данко Харсъзина
17:16 19.02.2026
10 Европеец
Коментиран от #26
17:16 19.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 честен ционист
До коментар #6 от "Атина Палада":В клуба на богатите, мястото на Ганчо е като нископлатена прислуга. Никой от богаташите не е виновен, че Ганчо не може да събере 2 и 2.
17:17 19.02.2026
13 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "оня с коня":Ти си пи глупав от коня.
Коментиран от #16
17:18 19.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 До енерго, топлофикация и ВиК
17:18 19.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Цвете
17:19 19.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Цвете
17:21 19.02.2026
21 Мая
17:24 19.02.2026
22 ТЕЦ крадат повече от енергото
17:26 19.02.2026
23 Еи!
17:30 19.02.2026
24 Мнение
17:41 19.02.2026
25 Просто
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нашия брат българина не може да смята.. Спрямо мибаката година тока е поскъпнсл 17%, а тази година два месеца си беше студено, климатиците не са спирали, бойлера, и т. н.. сметките двойни. Всичко е нормално, кихайте смело
17:44 19.02.2026
26 Две от трите ЕРП
До коментар #10 от "Европеец":Две от трите ЕРП са български, ама кой да чете.
Коментиран от #27
17:44 19.02.2026
27 Европеец
До коментар #26 от "Две от трите ЕРП":Имаш много здраве от арменския поп....
Коментиран от #33
17:46 19.02.2026
28 Потребител
Хайде бе как така изведнъж на половин България станаха "технически грешки" - до въвеждането на еврото как нямаше грешки а сега изведнъж хиляди и то за един месец.
Цялата работа че няма да бутнат ЕРП-тата и на който се опляче може и да му върнат някакви пари ама на повечето ще пият една студена вода.
Вместо да направят те тотална проверка те "КЕВР призова гражданите да не изпращат жалби" - да не се усети че много са лъгали ли?
Коментиран от #30
17:47 19.02.2026
29 Нали руският ток бил евтин?
Коментиран от #39, #41
17:47 19.02.2026
30 Стефанов
До коментар #28 от "Потребител":1200 жалби не са половин България. Още повече, че разрешиха безплатно подаване на жалби.
Коментиран от #34
17:49 19.02.2026
31 Запознат
До коментар #8 от "Георги":"Ако беше нещо системно жалбите щяха да са 1200000, а не 1200"
Ами те нарушенията са над милион ама не всеки си засича електромера и не всеки ходи да плаща на ръка.
Коментиран от #44
17:50 19.02.2026
32 Българин
Нямам нови уреди, не съм ползвал нищо повече от преди!
Коментиран от #35
17:51 19.02.2026
33 Чети бе сельо неграмотен
До коментар #27 от "Европеец":Само ЕВН е чуждестранно. ЕРМ-Запад и Енерго-Про са български .
17:52 19.02.2026
34 Потребител
До коментар #30 от "Стефанов":Не всеки е свободен да ходи да подава жалби в работно време - някои хора за разлика от вас работят по цял ден а не висят тук да защитават крадците. Защо не направиха електронно подаването на жалби да видиш колко щяха да са.
17:53 19.02.2026
35 Още един проЗД
До коментар #32 от "Българин":Тока не се плаша на брой уреди или на квадратура на апартамента, а по показанията на електромера - отчита се в КилоВати
Коментиран от #38
17:54 19.02.2026
36 Геро
17:55 19.02.2026
37 Данко Харсъзина
Коментиран от #40
17:55 19.02.2026
38 Учуден
До коментар #35 от "Още един проЗД":"а по показанията на електромера"
Е така де ама не четеш ли че имало "технически грешки" в отчитането - как така изведнъж станаха тези грешки обаче никой не казва.
17:58 19.02.2026
39 Дон балон
До коментар #29 от "Нали руският ток бил евтин?":Тока не е руски а е американски демек демократичен
18:00 19.02.2026
40 Помнещ
До коментар #37 от "Данко Харсъзина":"Учеше се на времето по Научен комунизъм"
Е така де то и този от КЕВР като стар комуняга го е изучавал - всички евроатлантици са такива.
18:01 19.02.2026
41 Енергетик
До коментар #29 от "Нали руският ток бил евтин?":Той руския ток може да е евтин ама ние плащаме 3 пъти по скъп ток на "американските" Марици пък руския АЕЦ не работи заради разни русофоби на власт.
18:04 19.02.2026
42 Иво
18:20 19.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Георги
До коментар #31 от "Запознат":а как знаеш, че са над милион?
18:51 19.02.2026
45 хаха
Байганьовците са супер жалки.
18:57 19.02.2026
46 И 12000 жалби да има
20:33 19.02.2026
47 Когато да погледна
До коментар #4 от "оня с коня":Когато да погледна в сайта на ЕСО АЕЦ-ът е на макс. Разтоварват турбината, сменят клапана и пак я развъртат. Не заглушават реактора. Ако има някой, който да направи ремонта, това са хората в централата.
Ползвам случая да докладвам: Сметката за декември ми е 32 евро, за януари 38. През декември отсъствах 4 дни. Засичат ме на второ число.
20:38 19.02.2026
48 Кой за какво да го мързи?
До коментар #8 от "Георги":Отчитат ме дистанционно, изключват ме дистанционно ако не си платя навреме, после дистанционно ме включват. Компютър го прави, не служител. Скоро няма да има жив човек, който да знае къде физически ми се намира електромерното табло.
20:44 19.02.2026
49 енергетик
20:51 19.02.2026