Постъпилите жалби в КЕВР за високи сметки за ток, към момента, са около 1200

19 Февруари, 2026 17:08 1 155 49

Между 40 и 45 процента от жалбоподателите са потребили по-малко енергия тази година спрямо миналата, каза председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Към момента постъпилите жалби в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за завишени сметки за ток на битови потребители са около 1200, каза пред журналисти председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски, предават от БТА. Той уточни, че жалбите все още се проверяват и това са първоначални обобщени резултати.
Младеновски посочи, че към проверката са приобщени и всички жалби, които са получени до края на миналата седмица. Всяка седмица ще бъдат приобщавани и във всички електроразпределителни дружества, като броят им е общо около 2000-2200.

Действително крайните снабдители са ползвали по-малко енергия през ноември - с около 20 процента спрямо миналата година по-малко и с 20 процента повече спрямо миналия декември, т.е. повишението в потреблението е около 30-40 процента декември спрямо ноември, посочи той. Младеновски обясни, че това, което анализират към момента, са количествата, ползвани от конкретните жалбоподатели през миналата година за този период ноември, декември и януари, и тази година - ноември, декември и януари. Като потребление те съвпадат с общото потребление на крайните снабдители. Това, което виждаме, е, че между 40 и 45 процента от жалбоподателите са потребили по-малко енергия тази година спрямо миналата. При останалата част има около 20 процента с около 10 процента по-голямо потребление, което е нормално предвид по-студеното време, има и такива с действително няколко пъти завишено потребление, отбеляза той.
Председателят на КЕВР призова гражданите да не изпращат жалби само „за да се заринат от жалби“, както е имало призиви в социалните мрежи по отношение на КЕВР. Той обясни, че това е огромен обем информация и по този начин се забавя и става по-трудна проверката. Младеновски посочи, че има много жалби, при които фактурата е 2 лева, такива, при които няма потребление, жалби, при които не може да се идентифицира абонатът и при разговор по телефона за идентифицирането му, отсреща твърдят, че не са пускали жалби до КЕВР. По думите му в тези единични случаи има злоупотреба с лични данни.

Относно какви действия ще бъдат предприети при установяване на действително надвишаване на сметките, Младеновски коментира, че всеки случай е индивидуален, но обясни, че ако е заради техническа грешка, за което вече има такива основателни жалби, естествено ще бъде коригирана фактурата на потребителя, а при установена умишлена злоупотреба ще бъде наложена санкция. Процентът на фактури с технически грешки е много малък, но има и такива. Има напълно основателни жалби, при които наистина е допусната грешка, като още при самото установяване електроразпределителното дружество се коригира, посочи Младеновски.


България
  • 1 Последния Софиянец

    23 0 Отговор
    Ама те сметките са си същите ама в евро.хи хи хи

    Коментиран от #7, #25

    17:11 19.02.2026

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    25 1 Отговор
    КРАДЦИ.
    ДА СЕ ЗАКРИВА!

    17:12 19.02.2026

  • 3 честен ционист

    23 0 Отговор
    Зимата в Украйна се очертава дълга, а сметките на Ганчо двойни.

    Коментиран от #6

    17:13 19.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 зафир

    21 1 Отговор
    Смешник, само регистрира, да не си НСИ - с тая заплата май други стъпки трябваше да предприемеш, ама .....ние сме щури, че държим такива....

    17:14 19.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Георги

    6 7 Отговор
    всяко година е така, защото тея от "енергото" като ги домързи някой месец и после трябва да изравняват. Ако беше нещо системно жалбите щяха да са 1200000, а не 1200.

    Коментиран от #31, #48

    17:16 19.02.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    10 3 Отговор
    И 120 000 жалби да са, все тая. Да ходят да си платят сметките, че ще им спрат тока.

    17:16 19.02.2026

  • 10 Европеец

    19 2 Отговор
    Кевър да се закрива..... Национализация на ерепетата...... Само това е спасението за народа.... Стига сме пълнили гушите на чужди фирми изнасящи печалбата....

    Коментиран от #26

    17:16 19.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 честен ционист

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    В клуба на богатите, мястото на Ганчо е като нископлатена прислуга. Никой от богаташите не е виновен, че Ганчо не може да събере 2 и 2.

    17:17 19.02.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Ти си пи глупав от коня.

    Коментиран от #16

    17:18 19.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 До енерго, топлофикация и ВиК

    4 4 Отговор
    За мен беше чест ...

    17:18 19.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Цвете

    13 2 Отговор
    КАК ПЪК ЕДИН ПЪТ ЗА 35 ГОДИНИ НЕ НАПРАВИХТЕ ГРЕШКА В ПОЛЗА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ? ОСОБЕНО МИНАЛАТА ГОДИНА ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ, БЕШЕ МНОГО ПО ТОПЛА И ЗАБРАВЯТЕ, КОГАТО ИМАШЕ МИТИНГИ ДЕКЕМВРИ, КОЛКО НАРОД ИЗЛЕЗЕ НА УЛИЦАТА ЗАЕДНО С ДЕЦАТА СИ?! СТИГА СТЕ ШИКАЛКАВИЛИ.БЪРКАТЕ ВЕЧЕ ДОСТА НА ДЪЛБОКО В ДЖОБА НА ВСИЧКИ. ПОЗОР СТЕ. МАХАЙТЕ СЕ. 😠🙄👎🤔☹️

    17:19 19.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Цвете

    7 2 Отговор
    КАК ПЪК ЕДИН ПЪТ ЗА 35 ГОДИНИ НЕ НАПРАВИХТЕ ГРЕШКА В ПОЛЗА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ? ОСОБЕНО МИНАЛАТА ГОДИНА ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ, БЕШЕ МНОГО ПО ТОПЛА И ЗАБРАВЯТЕ, КОГАТО ИМАШЕ МИТИНГИ ДЕКЕМВРИ, КОЛКО НАРОД ИЗЛЕЗЕ НА УЛИЦАТА ЗАЕДНО С ДЕЦАТА СИ?! СТИГА СТЕ ШИКАЛКАВИЛИ.БЪРКАТЕ ВЕЧЕ ДОСТА НА ДЪЛБОКО В ДЖОБА НА ВСИЧКИ. ПОЗОР СТЕ. МАХАЙТЕ СЕ. 😠🙄👎🤔☹️

    17:21 19.02.2026

  • 21 Мая

    2 0 Отговор
    само толкова ли опраши?

    17:24 19.02.2026

  • 22 ТЕЦ крадат повече от енергото

    5 2 Отговор
    Топлофикациите със същата обирд6396жийска схема!

    17:26 19.02.2026

  • 23 Еи!

    10 1 Отговор
    И 10 000 да са тия нещастници няма да направят нищо! Както ни говорят, че държавата не може да се меси в пазарните принципи срещу частни фирми! А защо примерно в Гърция може и има таван на цени за много неща! Защото има воля да се мисли за народа!

    17:30 19.02.2026

  • 24 Мнение

    3 1 Отговор
    Помня, че когато вкараха Вальо Топлото в затвора изведнъж сметките се укротиха и всички "служители" на т.нар. топлофикация имаха голям страх да не са следващите. Така че само когато арестуват двама трима от т.нар. комисии ще има смисъл

    17:41 19.02.2026

  • 25 Просто

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нашия брат българина не може да смята.. Спрямо мибаката година тока е поскъпнсл 17%, а тази година два месеца си беше студено, климатиците не са спирали, бойлера, и т. н.. сметките двойни. Всичко е нормално, кихайте смело

    17:44 19.02.2026

  • 26 Две от трите ЕРП

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Две от трите ЕРП са български, ама кой да чете.

    Коментиран от #27

    17:44 19.02.2026

  • 27 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Две от трите ЕРП":

    Имаш много здраве от арменския поп....

    Коментиран от #33

    17:46 19.02.2026

  • 28 Потребител

    5 1 Отговор
    "че ако е заради техническа грешка"

    Хайде бе как така изведнъж на половин България станаха "технически грешки" - до въвеждането на еврото как нямаше грешки а сега изведнъж хиляди и то за един месец.

    Цялата работа че няма да бутнат ЕРП-тата и на който се опляче може и да му върнат някакви пари ама на повечето ще пият една студена вода.

    Вместо да направят те тотална проверка те "КЕВР призова гражданите да не изпращат жалби" - да не се усети че много са лъгали ли?

    Коментиран от #30

    17:47 19.02.2026

  • 29 Нали руският ток бил евтин?

    0 4 Отговор
    Що се жалват?

    Коментиран от #39, #41

    17:47 19.02.2026

  • 30 Стефанов

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Потребител":

    1200 жалби не са половин България. Още повече, че разрешиха безплатно подаване на жалби.

    Коментиран от #34

    17:49 19.02.2026

  • 31 Запознат

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Георги":

    "Ако беше нещо системно жалбите щяха да са 1200000, а не 1200"

    Ами те нарушенията са над милион ама не всеки си засича електромера и не всеки ходи да плаща на ръка.

    Коментиран от #44

    17:50 19.02.2026

  • 32 Българин

    4 2 Отговор
    Миналата година сметката ми за ток беше 44 лева, сега е 52!
    Нямам нови уреди, не съм ползвал нищо повече от преди!

    Коментиран от #35

    17:51 19.02.2026

  • 33 Чети бе сельо неграмотен

    4 4 Отговор

    До коментар #27 от "Европеец":

    Само ЕВН е чуждестранно. ЕРМ-Запад и Енерго-Про са български .

    17:52 19.02.2026

  • 34 Потребител

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Стефанов":

    Не всеки е свободен да ходи да подава жалби в работно време - някои хора за разлика от вас работят по цял ден а не висят тук да защитават крадците. Защо не направиха електронно подаването на жалби да видиш колко щяха да са.

    17:53 19.02.2026

  • 35 Още един проЗД

    7 4 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Тока не се плаша на брой уреди или на квадратура на апартамента, а по показанията на електромера - отчита се в КилоВати

    Коментиран от #38

    17:54 19.02.2026

  • 36 Геро

    6 0 Отговор
    Докато умните се намъдруват, лудите се налудуваха. Държава без контрол, ЕРП тата само това чакаха. Надписват та се засиняват. Ползвал, не ползвал - плащаш като поп. И докато гоите въртяха еврото и се чудеха как да се оправят, ония бандюги само това чакаха. КЕВР докато се събудят онези ни обраха. Сега чакай от умрял писмо и от ЕРП връщане на пари!!!.

    17:55 19.02.2026

  • 37 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Природните закони, за разлика от хуманитарните, са обективни и съществуват вън и независимо от нашето съзнание. Учеше се на времето по Научен комунизъм.

    Коментиран от #40

    17:55 19.02.2026

  • 38 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Още един проЗД":

    "а по показанията на електромера"

    Е така де ама не четеш ли че имало "технически грешки" в отчитането - как така изведнъж станаха тези грешки обаче никой не казва.

    17:58 19.02.2026

  • 39 Дон балон

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Нали руският ток бил евтин?":

    Тока не е руски а е американски демек демократичен

    18:00 19.02.2026

  • 40 Помнещ

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Данко Харсъзина":

    "Учеше се на времето по Научен комунизъм"

    Е така де то и този от КЕВР като стар комуняга го е изучавал - всички евроатлантици са такива.

    18:01 19.02.2026

  • 41 Енергетик

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Нали руският ток бил евтин?":

    Той руския ток може да е евтин ама ние плащаме 3 пъти по скъп ток на "американските" Марици пък руския АЕЦ не работи заради разни русофоби на власт.

    18:04 19.02.2026

  • 42 Иво

    3 1 Отговор
    Е добре бе,кога бяха ЧЕЗ казваха че парите отиват в Чехия и храним чешките пенсионери,ето сега отиват към българските пенсионери.

    18:20 19.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Запознат":

    а как знаеш, че са над милион?

    18:51 19.02.2026

  • 45 хаха

    1 0 Отговор
    Сутринта бяха 2200...

    Байганьовците са супер жалки.

    18:57 19.02.2026

  • 46 И 12000 жалби да има

    1 0 Отговор
    си остават глас в пустиня. И стотинка няма да върнат от безобразно надписаните сметки. И всичко това на фона на сравнително топлата зима, дневните температури в София не са паднали и ден под нулата. И някой ще каже ли , че цялата тази пладнешка кражба няма нищо общо с и еврозоната.

    20:33 19.02.2026

  • 47 Когато да погледна

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Когато да погледна в сайта на ЕСО АЕЦ-ът е на макс. Разтоварват турбината, сменят клапана и пак я развъртат. Не заглушават реактора. Ако има някой, който да направи ремонта, това са хората в централата.

    Ползвам случая да докладвам: Сметката за декември ми е 32 евро, за януари 38. През декември отсъствах 4 дни. Засичат ме на второ число.

    20:38 19.02.2026

  • 48 Кой за какво да го мързи?

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Георги":

    Отчитат ме дистанционно, изключват ме дистанционно ако не си платя навреме, после дистанционно ме включват. Компютър го прави, не служител. Скоро няма да има жив човек, който да знае къде физически ми се намира електромерното табло.

    20:44 19.02.2026

  • 49 енергетик

    1 1 Отговор
    В момента АЕЦ Козлодуй работи с 1997,86 MW мощност. Товарът на енергосистемата е 5900 MW и намалява. ВЕЦ-вете изливат придошлата вода през турбините и дават 1203 MW. Малките вецове, които са на реки и дерета, дават 336 MW. Големите ТЕЦ-ове дават 1035 MW. Перките дават 222 МW. Ток има за всички. Спете спокойно.

    20:51 19.02.2026

