Постъпилите жалби в КЕВР за високи сметки за ток, към момента, са около 1200

Към момента постъпилите жалби в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за завишени сметки за ток на битови потребители са около 1200, каза пред журналисти председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски, предават от БТА. Той уточни, че жалбите все още се проверяват и това са първоначални обобщени резултати.

Младеновски посочи, че към проверката са приобщени и всички жалби, които са получени до края на миналата седмица. Всяка седмица ще бъдат приобщавани и във всички електроразпределителни дружества, като броят им е общо около 2000-2200.

Действително крайните снабдители са ползвали по-малко енергия през ноември - с около 20 процента спрямо миналата година по-малко и с 20 процента повече спрямо миналия декември, т.е. повишението в потреблението е около 30-40 процента декември спрямо ноември, посочи той. Младеновски обясни, че това, което анализират към момента, са количествата, ползвани от конкретните жалбоподатели през миналата година за този период ноември, декември и януари, и тази година - ноември, декември и януари. Като потребление те съвпадат с общото потребление на крайните снабдители. Това, което виждаме, е, че между 40 и 45 процента от жалбоподателите са потребили по-малко енергия тази година спрямо миналата. При останалата част има около 20 процента с около 10 процента по-голямо потребление, което е нормално предвид по-студеното време, има и такива с действително няколко пъти завишено потребление, отбеляза той.

Председателят на КЕВР призова гражданите да не изпращат жалби само „за да се заринат от жалби“, както е имало призиви в социалните мрежи по отношение на КЕВР. Той обясни, че това е огромен обем информация и по този начин се забавя и става по-трудна проверката. Младеновски посочи, че има много жалби, при които фактурата е 2 лева, такива, при които няма потребление, жалби, при които не може да се идентифицира абонатът и при разговор по телефона за идентифицирането му, отсреща твърдят, че не са пускали жалби до КЕВР. По думите му в тези единични случаи има злоупотреба с лични данни.

Относно какви действия ще бъдат предприети при установяване на действително надвишаване на сметките, Младеновски коментира, че всеки случай е индивидуален, но обясни, че ако е заради техническа грешка, за което вече има такива основателни жалби, естествено ще бъде коригирана фактурата на потребителя, а при установена умишлена злоупотреба ще бъде наложена санкция. Процентът на фактури с технически грешки е много малък, но има и такива. Има напълно основателни жалби, при които наистина е допусната грешка, като още при самото установяване електроразпределителното дружество се коригира, посочи Младеновски.