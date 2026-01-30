Новини
Военноморските сили на Украйна: Москва се бори да спаси флота си след оттеглянето от Крим
  Тема: Украйна

Военноморските сили на Украйна: Москва се бори да спаси флота си след оттеглянето от Крим

30 Януари, 2026 19:09 1 370 74

  • русия-
  • украйна-
  • крим-
  • черно море-
  • азовско море-
  • дмитро плетенчук

В Крим е разположена оперативно-тактическата ракетна система "Искандер-М“ и те използват Крим, за да изстрелват балистични ракети

Военноморските сили на Украйна: Москва се бори да спаси флота си след оттеглянето от Крим - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
В интервю за Radio NV говорителят на военноморските сили на Украйна, капитан 3-ти ранг Дмитро Плетенчук, обсъжда ситуацията в Черно и Азовско море и почти пълната липса на руския флот.

— Можете ли да ни кажете каква е настоящата ситуация в Черно море? Колко често излизат руски кораби и колко активни са там?

— Може да се каже, че изобщо не са активни — не са излизали от няколко дни. Дори подводници липсват. Причините може да са различни, но факт е, че не наблюдаваме никакво присъствие. Това е в Черно море.

Регионът на Азовско-Черно море обикновено се разглежда като едно цяло. В Азовско море не сме ги виждали от доста време — всъщност от месеци. Мисля, че скоро ще можем да отпразнуваме, така да се каже, годишнината от отсъствието на Русия от Азовско море.

— Преди чувахме много за движението на руските кораби, после за унищожаването им и как се опитват да ги скрият. Каква е ситуацията сега? Винаги ли се крият в заливи? Преместени ли са в Новоросийск или някъде близо до Осетия или Абхазия? Къде са сега?

— Всички ценни активи са преместени в базата им в Новоросийск. Там са пренаселени, тъй като базата не е проектирана да побере цялата бойна Черноморска флота — дори и в нейната намалена форма.

Във военното пристанище е относително по-безопасно, поне от удари с дронове, но те са принудени да напускат пристанището, когато има заплаха от ракетни удари.

Така че те се намират в странна ситуация: опасно е да останат в пристанището, но също така е опасно да излязат в морето. Това е основната динамика в момента.

Що се отнася до Севастопол в Крим, там остават спомагателни кораби – кораби за поддръжка, които не са въоръжени, но все пак са част от флота. Те са много на брой, но не представляват голям интерес за нас; не си заслужава да хабим скъпи боеприпаси или да планираме сложни операции около тях.

Останалите бойни кораби там включват големи десантни кораби или кораби, които са загубили бойна готовност – или са повредени преди да пристигнат за ремонт, или докато вече са в базата. Те не представляват заплаха в момента и не представляват стратегически интерес.

Сега те охраняват базите си с много малки единици – различни лодки от клас "Мангуст“ и "Раптор“. Това са стандартни малки патрулни лодки, използвани главно за противосаботажни задачи.

Това обобщава настоящото състояние на техните военноморски бази.

Имаше опити да се влезе в залива Темрюк в Азовско море. Но след като претърпяха удари по източното крайбрежие, те напуснаха Азовско море, най-накрая осъзнавайки, че предупрежденията на адмирал Олексий Нейжпапа за контрол на огъня в района не са били само думи.

Що се отнася до Абхазия – от известно време там се строи база. Но тя не е предназначена за този тип кораби. По-скоро е крайбрежно съоръжение за руската гранична охрана, а не за бойна флота. Те могат да акостират там за известно време, да развяват флага си, да правят шоу, но това не е база за редовно разполагане.

— Между 2022 и 2024 г. станахме свидетели на много удари по руски кораби. Интензивността им изглежда е спаднала. Защо?

— Защото те вече не излизат в морето. Очевидно, за да удариш целта, трябва да я видиш. Както е известно: не можеш да продадеш нещо безполезно, освен ако някой не го купи. Същата логика важи и тук. За да удариш кораб в морето, той трябва да е в морето.

Когато излизат, това са предимно подводници. А подводница не може да бъде ударена с военноморски дрон. Това е методът, който са избрали за патрулиране.

Но трябва да разберете — тези кораби са сложни машини. Те се нуждаят от поддръжка. Тя не е безкрайна. Ако подводницата действа като надводен кораб, постоянно на патрул, рано или късно ще се наложи да бъде ремонтирана.

Може би това е причината за настоящата пауза. Между другото, те имат четири подводници в региона, три от които са оборудвани с крилати ракети "Калибър“.

— Предложил ли си на разработчиците на дронове да започнат да работят върху начини за поразяване на подводници? В края на краищата, те вече свалят самолети, хеликоптери и изстрелват безпилотни летателни апарати.

— Знаете ли, този тип оръжейни системи обикновено се обсъждат, след като са били използвани. Когато руснаците започнат да публикуват тъжните си видеоклипове, когато вече са онлайн — тогава можем да говорим за нови системи. Засега не мога да потвърдя нищо.

— Напоследък не се чува много за изстрелвания на ракети или други оръжия от морето. Правилно ли е да мисля, че Русия почти не изстрелва нищо от Черно море в момента — по-голямата част от ударите са от въздуха?

— Балистичните удари идват от Крим. Там е разположена оперативно-тактическата ракетна система "Искандер-М“ и те използват Крим, за да изстрелват балистични ракети.

Що се отнася до нашата морска зона – пристанищата. Тази пролет станахме свидетели на два балистични ракетни удара по пристанищната инфраструктура. На 11 март загинаха четирима чуждестранни цивилни моряци. И точно миналата седмица те изстреляха още един удар. За щастие, този път нямаше загинали. Това е просто късмет, защото пристанищата са активни, хората работят. Предишните удари са причинили жертви.

Бях на всички тези места на удари. Обикновено има няколко жертви – винаги пристанищни работници. Понякога са служители на товаро-разтоварни компании или други, но винаги са персонал.

Що се отнася до изстрелванията от морски платформи – тази година наблюдаваме приблизително по един случай на месец. Броят на ракетите варира – понякога са четири, понякога десет. Зависи от това кои изстрелвателни платформи са в морето и как се използват.

Има много причини за това. Един от основните фактори е тяхното отделяне от Севастопол. Отне им половин година, за да докарат кран в Новоросийск – тази "суперсила“ – само за да натоварят ракетите.

Но като цяло има и други проблеми, свързани с поддръжката на ракетните системи. Отделянето им от основната база има значение. Логистиката и инфраструктурата са изграждани в продължение на години и преконфигурирането им не е лека задача. Все пак предполагаме, че всички пускови платформи са въоръжени – общо над 50.

— Само за сравнение, колко изстрелвания имаше на месец през 2022–2023 г.?

— Много по-често. Те използваха този тип оръжие много по-често, когато бяха базирани в Крим. Ракетите се произвеждат в достатъчни количества, за да снабдяват Черноморския флот, особено като се има предвид настоящата пауза. Тогава, да, те ги използваха повече от веднъж месечно. Дори не мога да си спомня точните цифри – всичко беше част от комбинирани атаки.

Те все още използват въздушното пространство за атаки от самолети – на тактическо или оперативно-тактическо ниво. Но сега основната им платформа за удари са наземните системи – балистични.

По-рано по-често виждахме системи като "Вал“ или "Бастион“. Това са противокорабни ракетни системи, които те пренасочиха за удари по наземни цели. Няма да ги наричам "цели“, защото това, което удрят, не може да се счита за военни цели. И в това отношение има затишие. Тази година те са ги използвали само веднъж – P-800 Оникс, изстрелян от Крим.

Така че, да, можем да кажем, че използването на военноморски платформи сега е сведено до минимум.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аz CВО Победа 80

    12 25 Отговор
    Очаквайте неочакваното!
    До три дня ли крайцера Москва ще се покаже на повърхноста🤣🤣🤣

    Коментиран от #12

    19:12 30.01.2026

  • 2 Сатана Z

    41 12 Отговор
    Русия ще си прибере Одеса и Николаев у дома,а уркрожопите нацисти ще режат дърва в Сибир

    Коментиран от #4, #18, #25

    19:12 30.01.2026

  • 3 Народе??

    30 0 Отговор
    Бойко спря ЗАМУНДА да се откупи от американците сега какво ще правят хората всички ще му отмъстим на изборите!!!

    Коментиран от #7

    19:13 30.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чики-Рики

    25 5 Отговор
    Дали не са се объркали нещо тези украинци??!!

    Коментиран от #14

    19:14 30.01.2026

  • 6 Ха ХаХа

    19 5 Отговор
    Идиотски Свински райх Сър Джон

    Коментиран от #17

    19:14 30.01.2026

  • 7 Владо

    7 20 Отговор

    До коментар #3 от "Народе??":

    На руските сбърканяци им изключиха Ю туб.

    19:14 30.01.2026

  • 8 Сандо

    30 5 Отговор
    Тези материали са за вътрешна употреба,укростадото трябда живее с надежди и заблуди.Само не ми е ясно защо нас ни обработват?

    19:15 30.01.2026

  • 9 зловещия подкаст

    8 24 Отговор
    Хакери влязоха в базата данни на Руския ген щаб- цифрите са потресаващи!

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 4 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 3 години! 💥

    Коментиран от #20, #31, #47

    19:15 30.01.2026

  • 10 Не се бърза

    14 2 Отговор
    Да не се бърка. Изглежда като затишие преди буря. Корабите само седяха три години. Не мятат колкото имат. Това е военна служба. Дрон потапя един и другите се скриват. Сега сенчестия флот страда. Но няма алтернатива. Киев е без парно и ток. Мир няма. Странно. Какво още. Атомна бомба на Киев. Интересно.

    19:15 30.01.2026

  • 11 Трътлю

    8 1 Отговор
    Флотът е отживелица. Претопяваш- и всичко на дронове!

    Коментиран от #24

    19:15 30.01.2026

  • 12 Аз вярвам, че ще стане

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "аz CВО Победа 80":

    Както и че ще пуснат парното и тока скоро, много скоро.

    19:16 30.01.2026

  • 13 Днес господин зеленски

    17 4 Отговор
    е страшно доволен че през нощта не е имало удари по Киев. Сигурен съм че тази глътка въздух която ще продължи два-три дни ще му бъде изкарана с ъперкат от диафрагмата. Щом този един ден му се вижда като райски значи нещата покрайнината са много зле.
    И зеленски и Брюксел трябва да осъзнаят че има договорка между Путин и Тръмп за да получи корумпираният наркоман този бонус

    19:16 30.01.2026

  • 14 фончо

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Чики-Рики":

    Те по принцип са си сбъркани, само жените са им топ

    19:16 30.01.2026

  • 15 Гордостта на руския черноморски флот

    5 13 Отговор
    Крайцера "Москва" с дължина 126 метра отдавна отиде на дъното за дом на рибите 💯👈👌

    Коментиран от #21, #36

    19:16 30.01.2026

  • 16 Атанас Буров

    11 3 Отговор
    За нас българите свещенни са Майката,Родината и Русия.
    Който каже лоша дума срещу Русия, веднага куршум в тила.

    19:16 30.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Това го слушаме вече..

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    4 года Ха Ха Ха😂🤣

    19:17 30.01.2026

  • 19 АБЕФАКТИФЕЙК

    16 3 Отговор
    ЗАЩО ТОЛКО ОБИЧАТЕ ДА ПРЕПИСВАТЕ УКРОФАНТАЗИИ

    19:17 30.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Целият Черноморски флот на Украйна

    14 2 Отговор

    До коментар #15 от "Гордостта на руския черноморски флот":

    Стана дом на рибите

    19:18 30.01.2026

  • 22 да питам

    4 8 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли вече, ако да може да натоварят на него напускащите руснаци от Сирия?

    Коментиран от #26

    19:19 30.01.2026

  • 23 Е майка ти е в гроба

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "пък язе":

    И там ли й влизаш Хе Хе Хе 😂🤣

    19:19 30.01.2026

  • 24 Ачо

    3 9 Отговор

    До коментар #11 от "Трътлю":

    Украинците имат по 8 дрона за главата на всеки руснак.

    Коментиран от #30

    19:20 30.01.2026

  • 25 Никаква работа

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    на Русия изобщо не са й притрябва ли Одеса и Николаев. На Русия й трябва единствено Киев, нищо друго.

    19:20 30.01.2026

  • 26 Ха ХаХа

    3 6 Отговор

    До коментар #22 от "да питам":

    Напускат Сирия руснаците на Най....тюфлеко

    19:21 30.01.2026

  • 27 ХА ХА ХА

    4 2 Отговор
    ХЕM НАСRAHI ХЕМ ГОЛЯМИ. БОКЛИ.

    19:21 30.01.2026

  • 28 Световната преса:

    5 7 Отговор
    "Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета."

    Коментиран от #33

    19:21 30.01.2026

  • 29 Ицо

    5 5 Отговор
    има ли още живи копейки тук?

    19:22 30.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 рашите в Киев ли са още

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "зловещия подкаст":

    на 25 февруари преди 4 години раша извърши въздушен десант на Киевското летище Гостомел в който участваха 800 парашутисти за да го превземат и установят плацдарм на десетки транспортни самолети които от Беларус да докарат 25 хиляди орки и влязат в Киев. Лично кмета на Киев Владимир Кличко който показа как с брат си Виталий са ликвидирали 6-7 орки приземили се на летището а всички бяха разчленени от териториалната отбрана на града - " За 72 часа ще арестуваме Зеленски и още 19 бандери от режима в Киев" -рамзан кадиров. Тези 72 часа станаха 4 години ухххахаха.

    Коментиран от #34, #38, #58

    19:23 30.01.2026

  • 32 Абе защо

    4 3 Отговор
    няма копейки вече ?

    19:23 30.01.2026

  • 33 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Световната преса:":

    Удари на Байдън дреболиите

    19:24 30.01.2026

  • 34 раша в Киев ли са и аз питам

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "рашите в Киев ли са още":

    Десантът на летище „Антонов“ в Гостомел, край Киев, е ключова руска въздушнодесантна операция, стартирала на 24 февруари 2022 г.. Руски десантници установяват контрол над аеродрома, разположен само на 25 км от Киев, с цел осигуряване на плацдарм за настъпление, превръщайки обекта в символ на ранните етапи от конфликта.
    Основни факти за операцията:
    Дата и място: 24 февруари 2022 г., летище „Антонов“ (Гостомел),
    Действия: Руски десантници, поддържани от хеликоптери, се приземяват и обграждат летището, след което водят боеве
    Резултат: Руските сили поемат контрол над летището, RTVI.
    Последици: По време на боевете са унищожени 2 самолета Ан-225 „Мрия“ и ликвидирани всички руски десантчици и операцията претърпява пълен провал.

    Коментиран от #37

    19:24 30.01.2026

  • 35 стоян георгиев

    2 3 Отговор
    Крим е новата чернобаевка.украйна разби пво то на крим и ежедневно украинците ловуват руска военна техника там.руските кораби бяха прогонени от черноморските си пристанища в крим и се крият като мишки в новоросииск чакайки да бъдат потопени.

    Коментиран от #41

    19:24 30.01.2026

  • 36 да питам

    6 4 Отговор

    До коментар #15 от "Гордостта на руския черноморски флот":

    верно ли Русия няма нито един самолетоносач ?

    Коментиран от #39, #60

    19:25 30.01.2026

  • 37 рашист там сме в нивите на 2 метра

    5 5 Отговор

    До коментар #34 от "раша в Киев ли са и аз питам":

    " 816 рашистки нещастни орки останаха завинаги на Киевското летище Гостомел. Ликвидирани до един от защитниците на Украинската столица. Кадрите в които Украински войници от териториалната отбрана на града с жълто- сини ленти разстрелваха окупаторите и брата на кмета на столицата Виталий Кличко забyчил двама от руските десантчици обиколиха световния видеообмен"....путя не е Тръмп и САЩ наистина които без една жертва арестуваха мъдурката и сега е малтретиран в затвора в Бруклин а само 10 дни преди това се обърна към Тръмп с думите - "Ела и ме арестувай"

    19:26 30.01.2026

  • 38 Идиот

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "рашите в Киев ли са още":

    Едва след като Путин разпореди като жест на добра воля руската армия да напусне Киев и Харков, тогава десантните руски напуснаха Гостомел.
    Какви 600 десантници
    бе безказармен търбуха?
    80 души държаха летището .

    Коментиран от #44, #46, #53, #61

    19:28 30.01.2026

  • 39 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "да питам":

    За какво и е лесна цел за ракети...

    Коментиран от #42

    19:29 30.01.2026

  • 40 хаха🤣

    4 2 Отговор
    лека, полека, Пуся изпуска контрола над нещата, да не рухне изведнъж Матушката 🤣🤣🤣

    Коментиран от #43

    19:29 30.01.2026

  • 41 Кога наркомана

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    Пи кафе в Крим който е украински?

    Коментиран от #45, #49

    19:31 30.01.2026

  • 42 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ХаХа":

    Лисицата и киселото грозде, точно
    😂

    19:31 30.01.2026

  • 43 Още утре

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "хаха🤣":

    Ще рухне бърдук спукан

    19:31 30.01.2026

  • 44 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Идиот":

    Да бе путин се изтегли от киев щото си имаше работа а?що не се изтегли тогава от херсон а?

    Коментиран от #52

    19:32 30.01.2026

  • 45 стоян георгиев

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "Кога наркомана":

    Русия окупира крим ,но това не значи че не търпи загуби там.

    Коментиран от #48

    19:33 30.01.2026

  • 46 Гого

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Идиот":

    Понеже обичам да боравя с факти, ето статия от любимия ни сайт факти от преди почти 4 години. Това е в първия час на руския десант когато са унищожени още в началото 20 руски бронирани машини доставени с огромни транспортни самолети от Беларус. В следващите 3 часа Украинските военни ги ликвидираха до крак

    Коментиран от #74

    19:33 30.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Нали го превзе наркомана

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    Много си скромен

    19:34 30.01.2026

  • 49 хаха🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Кога наркомана":

    стария наркоман Медвед, миналия ден имаше някакви изказвания против Европа 🤣 от комбинацията на бело+одеколон за пиене съвсем му се е изпържил мозъка 🤣

    19:34 30.01.2026

  • 50 Гост

    2 2 Отговор
    "Военноморските сили на Украйна"- че останаха ли такива бе, то хора няма, ама Военноморските сили на Украйна има, съвсем ни взехте за мезе...🥱

    19:37 30.01.2026

  • 51 Копейки,

    3 0 Отговор
    няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще е спасил Мадуро, да 1 месец Европа ще върне на Путин 300 млрд., до 2 месеца Путин ще е превзел Киев, до 3 месеца ще е превзел Европа, до 1 година ще подпише военен съюз със САЩ и така Русия ще владее целия свят през следващите 100 години.

    19:37 30.01.2026

  • 52 Деменция те е гепила

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "стоян георгиев":

    Веднага след Истанбул Путин свали войските от Киевска и Харковска област.
    Тогава укрите обявиха че са победили руснаците и нахвърлят труповете в Буча, без да забележат че италианец ги снима с камера и дава оригинала в ООН.

    Коментиран от #55, #66

    19:38 30.01.2026

  • 53 Ами

    1 4 Отговор

    До коментар #38 от "Идиот":

    Не обръщайте внимание на такива творци. Те си има репертоар :)
    Изгледат някое клипче в тикток или прочетат някоя либерална пропаганда
    и няколко дни повтарят като папагали каквото са им казали там.

    Коментиран от #54

    19:38 30.01.2026

  • 54 Тъпак

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ами":

    Защо пишеш общи простотии.
    Колегата е точен и те смачка

    19:40 30.01.2026

  • 55 Така е

    4 2 Отговор

    До коментар #52 от "Деменция те е гепила":

    Руската пропагандна има за цел винаги глупака.

    Коментиран от #59, #62

    19:40 30.01.2026

  • 56 Дано Украйна по-скоро разбере, че

    0 1 Отговор
    е хубаво да има военноморски сили и въобще да има излас на море. Ако се мотае още малко и може да си спомня какво е изгубила или какво ще изгуби от алчност.

    19:40 30.01.2026

  • 57 Бандерайна капут

    0 1 Отговор
    "военноморските сили на Украйна"???
    Не знаех, че и такива има.

    19:41 30.01.2026

  • 58 Това са безспорни

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "рашите в Киев ли са още":

    Факти.

    19:42 30.01.2026

  • 59 Да знаеш

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Така е":

    Глуппаците ги агитират на Козяк!

    Коментиран от #71

    19:42 30.01.2026

  • 60 И аз да попитам

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "да питам":

    ЗА Ч...И ИМ Е ??

    19:44 30.01.2026

  • 61 Къде е редовната руска армия от 350 хил.

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Идиот":

    Ами при Кобзон разбира се още през 2022 година.

    Коментиран от #63

    19:44 30.01.2026

  • 62 Атанас Буров

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Така е":

    Който каже лоша дума срещу Русия, веднага куршум в тила.....

    19:45 30.01.2026

  • 63 Джульо

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Къде е редовната руска армия от 350 хил.":

    Редовна армия въобще не е използвана от Русия.
    Къде са 1 200 000 укробандери?

    Коментиран от #68

    19:47 30.01.2026

  • 64 Питащ

    1 0 Отговор
    Неудобно ли е да питам, при положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите 3 области ?

    19:51 30.01.2026

  • 65 Ами

    0 0 Отговор
    Странно нещо е това окраина.
    Няма флот, но има говорител. Няма война, но пък воюва.
    Има държава, но няма територията. Има управляващи, но всички са нелегитимни :)

    Коментиран от #69

    19:53 30.01.2026

  • 66 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Деменция те е гепила":

    Защо не се изтегли от херсон?или за това не са ти дали инструкция?

    19:53 30.01.2026

  • 67 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Кога ще мятаме атома по бандерия? Като в тотото. С малко но редовно. Всяка нощ по 50 000 тона тротилов еквивалент. Едно атомно Искандерче на нощ.

    19:56 30.01.2026

  • 68 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Джульо":

    Как да не е използвана?в украйна воюват основно известни руски дивизии.самомче.те.отдавна са лишени от професионалните си военни които измряха там.сега воюват с наемници поради липса на професионална армия.

    19:56 30.01.2026

  • 69 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Ами":

    Най лошо е да ти потопи флота държава без флот!

    19:57 30.01.2026

  • 70 Смешник

    0 0 Отговор
    А съществуват ли още военноморски сили на Украйна

    19:58 30.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 До жълтопаветните

    0 0 Отговор
    Тъпаци , обявена е акция за копаене на външни тоалетни във всички големи градове в окрайната , грабвайте лопатите и отивайте да копаеете , Ха Ха .

    19:59 30.01.2026

  • 73 БеГемот

    0 0 Отговор
    Хахахаха...ако може една седмица да няма бомбардировки ,че е много студено....

    20:01 30.01.2026

  • 74 Прав сте

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Гого":

    Спомням си статията в сайта макар да минаха 4 години. От автор Тихомир Шулев. На другия ден отново във факти излезе статия с кмета на Киев Владимир Кличко. Който каза - "Гостомел е прочистен от орки агресори. Ликвидирахме ги всички. Представете си да бяха завзели летището и бяха кацнали десетките транспортни самолети и 20 хиляди нашественици влязат в Киев и се смесят с цивилното население. С брат ми убихме 6-7 руснаци в касапницата в Гостомел"...А кАпеи твърдяха че рашите превзели летището и сами се оттеглили..Хахаха... А снимката в сайта казва всичко

    20:05 30.01.2026

