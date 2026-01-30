Военноморските сили на Украйна: Москва се бори да спаси флота си след оттеглянето от Крим

В интервю за Radio NV говорителят на военноморските сили на Украйна, капитан 3-ти ранг Дмитро Плетенчук, обсъжда ситуацията в Черно и Азовско море и почти пълната липса на руския флот.



— Можете ли да ни кажете каква е настоящата ситуация в Черно море? Колко често излизат руски кораби и колко активни са там?



— Може да се каже, че изобщо не са активни — не са излизали от няколко дни. Дори подводници липсват. Причините може да са различни, но факт е, че не наблюдаваме никакво присъствие. Това е в Черно море.



Регионът на Азовско-Черно море обикновено се разглежда като едно цяло. В Азовско море не сме ги виждали от доста време — всъщност от месеци. Мисля, че скоро ще можем да отпразнуваме, така да се каже, годишнината от отсъствието на Русия от Азовско море.



— Преди чувахме много за движението на руските кораби, после за унищожаването им и как се опитват да ги скрият. Каква е ситуацията сега? Винаги ли се крият в заливи? Преместени ли са в Новоросийск или някъде близо до Осетия или Абхазия? Къде са сега?



— Всички ценни активи са преместени в базата им в Новоросийск. Там са пренаселени, тъй като базата не е проектирана да побере цялата бойна Черноморска флота — дори и в нейната намалена форма.



Във военното пристанище е относително по-безопасно, поне от удари с дронове, но те са принудени да напускат пристанището, когато има заплаха от ракетни удари.



Така че те се намират в странна ситуация: опасно е да останат в пристанището, но също така е опасно да излязат в морето. Това е основната динамика в момента.



Що се отнася до Севастопол в Крим, там остават спомагателни кораби – кораби за поддръжка, които не са въоръжени, но все пак са част от флота. Те са много на брой, но не представляват голям интерес за нас; не си заслужава да хабим скъпи боеприпаси или да планираме сложни операции около тях.



Останалите бойни кораби там включват големи десантни кораби или кораби, които са загубили бойна готовност – или са повредени преди да пристигнат за ремонт, или докато вече са в базата. Те не представляват заплаха в момента и не представляват стратегически интерес.



Сега те охраняват базите си с много малки единици – различни лодки от клас "Мангуст“ и "Раптор“. Това са стандартни малки патрулни лодки, използвани главно за противосаботажни задачи.



Това обобщава настоящото състояние на техните военноморски бази.



Имаше опити да се влезе в залива Темрюк в Азовско море. Но след като претърпяха удари по източното крайбрежие, те напуснаха Азовско море, най-накрая осъзнавайки, че предупрежденията на адмирал Олексий Нейжпапа за контрол на огъня в района не са били само думи.



Що се отнася до Абхазия – от известно време там се строи база. Но тя не е предназначена за този тип кораби. По-скоро е крайбрежно съоръжение за руската гранична охрана, а не за бойна флота. Те могат да акостират там за известно време, да развяват флага си, да правят шоу, но това не е база за редовно разполагане.



— Между 2022 и 2024 г. станахме свидетели на много удари по руски кораби. Интензивността им изглежда е спаднала. Защо?



— Защото те вече не излизат в морето. Очевидно, за да удариш целта, трябва да я видиш. Както е известно: не можеш да продадеш нещо безполезно, освен ако някой не го купи. Същата логика важи и тук. За да удариш кораб в морето, той трябва да е в морето.



Когато излизат, това са предимно подводници. А подводница не може да бъде ударена с военноморски дрон. Това е методът, който са избрали за патрулиране.



Но трябва да разберете — тези кораби са сложни машини. Те се нуждаят от поддръжка. Тя не е безкрайна. Ако подводницата действа като надводен кораб, постоянно на патрул, рано или късно ще се наложи да бъде ремонтирана.



Може би това е причината за настоящата пауза. Между другото, те имат четири подводници в региона, три от които са оборудвани с крилати ракети "Калибър“.



— Предложил ли си на разработчиците на дронове да започнат да работят върху начини за поразяване на подводници? В края на краищата, те вече свалят самолети, хеликоптери и изстрелват безпилотни летателни апарати.



— Знаете ли, този тип оръжейни системи обикновено се обсъждат, след като са били използвани. Когато руснаците започнат да публикуват тъжните си видеоклипове, когато вече са онлайн — тогава можем да говорим за нови системи. Засега не мога да потвърдя нищо.



— Напоследък не се чува много за изстрелвания на ракети или други оръжия от морето. Правилно ли е да мисля, че Русия почти не изстрелва нищо от Черно море в момента — по-голямата част от ударите са от въздуха?



— Балистичните удари идват от Крим. Там е разположена оперативно-тактическата ракетна система "Искандер-М“ и те използват Крим, за да изстрелват балистични ракети.



Що се отнася до нашата морска зона – пристанищата. Тази пролет станахме свидетели на два балистични ракетни удара по пристанищната инфраструктура. На 11 март загинаха четирима чуждестранни цивилни моряци. И точно миналата седмица те изстреляха още един удар. За щастие, този път нямаше загинали. Това е просто късмет, защото пристанищата са активни, хората работят. Предишните удари са причинили жертви.



Бях на всички тези места на удари. Обикновено има няколко жертви – винаги пристанищни работници. Понякога са служители на товаро-разтоварни компании или други, но винаги са персонал.



Що се отнася до изстрелванията от морски платформи – тази година наблюдаваме приблизително по един случай на месец. Броят на ракетите варира – понякога са четири, понякога десет. Зависи от това кои изстрелвателни платформи са в морето и как се използват.



Има много причини за това. Един от основните фактори е тяхното отделяне от Севастопол. Отне им половин година, за да докарат кран в Новоросийск – тази "суперсила“ – само за да натоварят ракетите.



Но като цяло има и други проблеми, свързани с поддръжката на ракетните системи. Отделянето им от основната база има значение. Логистиката и инфраструктурата са изграждани в продължение на години и преконфигурирането им не е лека задача. Все пак предполагаме, че всички пускови платформи са въоръжени – общо над 50.



— Само за сравнение, колко изстрелвания имаше на месец през 2022–2023 г.?



— Много по-често. Те използваха този тип оръжие много по-често, когато бяха базирани в Крим. Ракетите се произвеждат в достатъчни количества, за да снабдяват Черноморския флот, особено като се има предвид настоящата пауза. Тогава, да, те ги използваха повече от веднъж месечно. Дори не мога да си спомня точните цифри – всичко беше част от комбинирани атаки.



Те все още използват въздушното пространство за атаки от самолети – на тактическо или оперативно-тактическо ниво. Но сега основната им платформа за удари са наземните системи – балистични.



По-рано по-често виждахме системи като "Вал“ или "Бастион“. Това са противокорабни ракетни системи, които те пренасочиха за удари по наземни цели. Няма да ги наричам "цели“, защото това, което удрят, не може да се счита за военни цели. И в това отношение има затишие. Тази година те са ги използвали само веднъж – P-800 Оникс, изстрелян от Крим.



Така че, да, можем да кажем, че използването на военноморски платформи сега е сведено до минимум.

