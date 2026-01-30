Новини
Битка за небето над Украйна! Пентагонът подписа договор за поддръжка на изтребители F-16, прехвърлени на Киев
  Тема: Украйна

Битка за небето над Украйна! Пентагонът подписа договор за поддръжка на изтребители F-16, прехвърлени на Киев

30 Януари, 2026 19:39

30 Януари, 2026 19:39

Работата ще се извършва в съоръжението на Sabena във Волюве-Сен-Ламбер, Белгия, и се очаква да бъде завършена до 28 януари 2029 г.

Битка за небето над Украйна! Пентагонът подписа договор за поддръжка на изтребители F-16, прехвърлени на Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Министерството на отбраната на САЩ подписа договор за поддръжка на изтребителите F-16, включително тези, които бяха прехвърлени на Украйна, пише Фокус.

Работата ще се извършва в съоръжението на Sabena във Волюве-Сен-Ламбер, Белгия, и се очаква да бъде завършена до 28 януари 2029 г.

Стойността за което е 235 449 716 долара.

Държавният департамент на САЩ одобри възможността за продажба на Украйна услуги за техническа поддръжка на изтребители F-16 и обучение на персонала, както и свързано с тях оборудване - общо 310,5 милиона долара, пише Укринфром.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Звездоброец

    15 6 Отговор
    А ще има ли Украйна до 2029 г

    Коментиран от #24, #27, #36

    19:42 30.01.2026

  • 3 защо

    8 3 Отговор
    Значи и метро ще има. Киев - Брюксел. На печелившите - честито!

    19:43 30.01.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    12 2 Отговор
    Що да не подпише - това са кинтички платени от много по-неумни от Пентагона.

    В същото време докато трае "битката за небето" Пентагона изцяло е спрял тренировъчни боеве межди Ф16ките и Ф22 и Ф35 понеже Ф16 не може да даде никакъв отпор и вдигането им във въздуха срещу 5то поколение изтребители е чиста загуба на гориво.

    На тия са Ф-ките ЧЕСТИТО! Имате си чисто нови музейни експонати!

    Коментиран от #11

    19:44 30.01.2026

  • 5 Браво

    5 8 Отговор
    Украйна владее въздушното си пространство о руски кошници вече не смеят да влязат

    Коментиран от #26

    19:44 30.01.2026

  • 6 БОЛШЕВИК

    6 5 Отговор
    Доставки, инструктори и чужди наемници руснаците вече ги ликвидират в зародиш!

    Коментиран от #37

    19:45 30.01.2026

  • 7 От 20 броя F-16 изтребители в момента

    8 3 Отговор
    Украйна има останали налични две двойки по 2 самолета или общо 4 които са в изправност и могат да се използват за бой. Има още 2 броя които стават за използване на части или може да се приведат в изправност след трудоемък, тежък и скъп ремонт.

    Коментиран от #8

    19:45 30.01.2026

  • 8 Натовско оръжие громи Русия

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "От 20 броя F-16 изтребители в момента":

    Путин безпомощен....бомбят и Русия...нон стоп.

    19:47 30.01.2026

  • 9 Колко трябва да си тъп и да не разбираш,

    4 4 Отговор
    че Маскалия бавно утича у каналя!

    Коментиран от #13, #29

    19:47 30.01.2026

  • 10 Разбирача

    3 3 Отговор
    Дончо бие шамар след шамар на джуджето.

    19:47 30.01.2026

  • 11 Пълни смешки

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    пишеш, мурзи!
    Всеки вид самолети си има предназначение, Ф 16 напълно отговаря на класа си.

    19:48 30.01.2026

  • 12 Американски

    3 3 Отговор
    Ф16 трепат путинисти...кога ли МИГОВЕ ша трепат американци.

    19:48 30.01.2026

  • 13 Пора

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Колко трябва да си тъп и да не разбираш,":

    Путинова русия умира.

    19:48 30.01.2026

  • 14 Призрак

    3 3 Отговор
    F-16 си вършат работата в Украйна ,а рашистките щайги падат като листата през ноември

    19:49 30.01.2026

  • 15 az СВО Победа 80

    3 3 Отговор
    Очаквайте "технически аварии" в съоръжението на Sabena във Волюве-Сен-Ламбер, Белгия...

    Коментиран от #19, #21

    19:49 30.01.2026

  • 16 Ицо

    2 3 Отговор
    Има ли копейки тук?

    19:49 30.01.2026

  • 17 Под дръжка над дръжка на дръжка задръжка

    1 3 Отговор
    Който се върне от полет, заминава на ремонт в Намайнасирайна Белгия и го чакай до година, две да си дойде.

    19:49 30.01.2026

  • 18 Бомбят Русия на поразия

    3 2 Отговор
    И с Ф16.....за последно бяха руските рафинерии в Каспийско море.

    19:49 30.01.2026

  • 19 Оня с парчето

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 80":

    Ако ти намааам половината от парчето ще ти извхръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    19:50 30.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Руската пропаганда

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 80":

    Има за цел глупака.

    19:51 30.01.2026

  • 22 Питащ

    4 2 Отговор
    Неудобно ли е да питам, при положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите 3 области ?

    19:52 30.01.2026

  • 23 Колко трябва си тъп и да не разбираш,

    1 4 Отговор
    че Бандера бавно утича у каналя!

    19:52 30.01.2026

  • 24 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Звездоброец":

    На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви.

    19:53 30.01.2026

  • 25 Шопо

    1 1 Отговор
    Държавният департамент на САЩ одобри възможността за продажба на Украйна услуги за техническа поддръжка общо 310,5 милиона долара.
    За пари става въпрос, никой нищо не подарява

    19:53 30.01.2026

  • 26 Те не са излизали от там

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    денонощно, ти говориш да влезнат. За да влезнат нали първо трябва да излезнат бря.

    19:55 30.01.2026

  • 27 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Звездоброец":

    А останаха ли и изтребители 🤔🤔🤔🤔😂😂😂😂😂

    19:55 30.01.2026

  • 28 Синухе

    0 0 Отговор
    И един самолет да е цената е договорена! ЕС ще плаща!

    19:55 30.01.2026

  • 29 Мното не остър си да не разбираш,

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Колко трябва да си тъп и да не разбираш,":

    че Бандера бавно утича у каналя!

    19:55 30.01.2026

  • 30 8989

    1 0 Отговор
    Има един руски националист Гиркин, който беше казал следното преди около 2 години: С такъв ръководител като Путин, скоро ще дойде ден, когато Русия ще бъде превърната в тестова площадка за изпитания на експериментални американски оръжия. Прав е.

    19:56 30.01.2026

  • 31 Дедо ви...

    1 0 Отговор
    А бе не знам какво са подписали но преди два дни с ракетен удар руснаците унищожиха тренажор да подготовка на пилоти и техници за F- 16 барабар с личния състав.
    Шефът на Пентагона пропуска ключова среща на НАТО. САЩ намаляват средствата за европейската отбрана срещу Русия
    Американската енергийна помощ от 250 милиона е блокирана и не е достигнала до Украйна
    Зеленски е потвърдил, че снощи не е имало удари по енергийни обекти, но руските въоръжени сили са се фокусират върху удари по логистиката.

    Коментиран от #33

    19:57 30.01.2026

  • 32 Бочаров

    1 0 Отговор
    САЩ щяли да се оттеглят от Европа.Да, ама не.

    19:57 30.01.2026

  • 33 Руската пропаганда

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дедо ви...":

    Има за цел глупаците.

    19:58 30.01.2026

  • 34 ТРЪМП:

    1 0 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    19:58 30.01.2026

  • 35 Над районите Брянск и Курск в Русия

    1 0 Отговор
    , както и над Крим и Черно море, от 12:00 до 20:00 московско време е свален един дрон на Въоръжените сили на Украйна, съобщава Руското Министерство на отбраната.

    20:00 30.01.2026

  • 36 поживём увидим

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Звездоброец":

    "А ще има ли Украйна до 2029 г"

    Че кой е казал, че ще има Русия и още повече, че ще излезе победител във войната? Нищо не е свършило, докато всичко не е свършило!

    20:01 30.01.2026

  • 37 1944

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":

    нищо не могат да ликвидират ватенките. Рижко смята да строи две американски военни бази в Украйна..чудно, как Русия ще му забрани.

    20:01 30.01.2026

  • 38 Абе защо

    0 0 Отговор
    няма копейки тук ?

    20:02 30.01.2026

  • 39 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Както казах и преди зеленски ще наиграе и путлер и рижата.пари за украйна без ограничения.санкции за русия.това е зеленски и за това реве руския копей.

    20:04 30.01.2026

  • 40 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Ефките са втора употреба, с много летателни часове и морално остарели. Нуждаят се не от ремонт, а от утилизация. Европа мина на ф35 и ф16 ги бутна на урките да се избиват с тях.

    20:05 30.01.2026

