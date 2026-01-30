Битка за небето над Украйна! Пентагонът подписа договор за поддръжка на изтребители F-16, прехвърлени на Киев

Министерството на отбраната на САЩ подписа договор за поддръжка на изтребителите F-16, включително тези, които бяха прехвърлени на Украйна, пише Фокус.
Работата ще се извършва в съоръжението на Sabena във Волюве-Сен-Ламбер, Белгия, и се очаква да бъде завършена до 28 януари 2029 г.
Стойността за което е 235 449 716 долара.
Държавният департамент на САЩ одобри възможността за продажба на Украйна услуги за техническа поддръжка на изтребители F-16 и обучение на персонала, както и свързано с тях оборудване - общо 310,5 милиона долара, пише Укринфром.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Звездоброец
Коментиран от #24, #27, #36
19:42 30.01.2026
3 защо
19:43 30.01.2026
4 ДрайвингПлежър
В същото време докато трае "битката за небето" Пентагона изцяло е спрял тренировъчни боеве межди Ф16ките и Ф22 и Ф35 понеже Ф16 не може да даде никакъв отпор и вдигането им във въздуха срещу 5то поколение изтребители е чиста загуба на гориво.
На тия са Ф-ките ЧЕСТИТО! Имате си чисто нови музейни експонати!
Коментиран от #11
19:44 30.01.2026
5 Браво
Коментиран от #26
19:44 30.01.2026
6 БОЛШЕВИК
Коментиран от #37
19:45 30.01.2026
7 От 20 броя F-16 изтребители в момента
Коментиран от #8
19:45 30.01.2026
8 Натовско оръжие громи Русия
До коментар #7 от "От 20 броя F-16 изтребители в момента":Путин безпомощен....бомбят и Русия...нон стоп.
19:47 30.01.2026
9 Колко трябва да си тъп и да не разбираш,
Коментиран от #13, #29
19:47 30.01.2026
10 Разбирача
19:47 30.01.2026
11 Пълни смешки
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":пишеш, мурзи!
Всеки вид самолети си има предназначение, Ф 16 напълно отговаря на класа си.
19:48 30.01.2026
12 Американски
19:48 30.01.2026
13 Пора
До коментар #9 от "Колко трябва да си тъп и да не разбираш,":Путинова русия умира.
19:48 30.01.2026
14 Призрак
19:49 30.01.2026
15 az СВО Победа 80
Коментиран от #19, #21
19:49 30.01.2026
16 Ицо
19:49 30.01.2026
17 Под дръжка над дръжка на дръжка задръжка
19:49 30.01.2026
18 Бомбят Русия на поразия
19:49 30.01.2026
19 Оня с парчето
До коментар #15 от "az СВО Победа 80":Ако ти намааам половината от парчето ще ти извхръкнат оченцата като на настъпен жабок.
19:50 30.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Руската пропаганда
До коментар #15 от "az СВО Победа 80":Има за цел глупака.
19:51 30.01.2026
22 Питащ
19:52 30.01.2026
23 Колко трябва си тъп и да не разбираш,
19:52 30.01.2026
24 Факт
До коментар #2 от "Звездоброец":На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви.
19:53 30.01.2026
25 Шопо
За пари става въпрос, никой нищо не подарява
19:53 30.01.2026
26 Те не са излизали от там
До коментар #5 от "Браво":денонощно, ти говориш да влезнат. За да влезнат нали първо трябва да излезнат бря.
19:55 30.01.2026
27 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Звездоброец":А останаха ли и изтребители 🤔🤔🤔🤔😂😂😂😂😂
19:55 30.01.2026
28 Синухе
19:55 30.01.2026
29 Мното не остър си да не разбираш,
До коментар #9 от "Колко трябва да си тъп и да не разбираш,":че Бандера бавно утича у каналя!
19:55 30.01.2026
30 8989
19:56 30.01.2026
31 Дедо ви...
Шефът на Пентагона пропуска ключова среща на НАТО. САЩ намаляват средствата за европейската отбрана срещу Русия
Американската енергийна помощ от 250 милиона е блокирана и не е достигнала до Украйна
Зеленски е потвърдил, че снощи не е имало удари по енергийни обекти, но руските въоръжени сили са се фокусират върху удари по логистиката.
Коментиран от #33
19:57 30.01.2026
32 Бочаров
19:57 30.01.2026
33 Руската пропаганда
До коментар #31 от "Дедо ви...":Има за цел глупаците.
19:58 30.01.2026
34 ТРЪМП:
19:58 30.01.2026
35 Над районите Брянск и Курск в Русия
20:00 30.01.2026
36 поживём увидим
До коментар #2 от "Звездоброец":"А ще има ли Украйна до 2029 г"
Че кой е казал, че ще има Русия и още повече, че ще излезе победител във войната? Нищо не е свършило, докато всичко не е свършило!
20:01 30.01.2026
37 1944
До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":нищо не могат да ликвидират ватенките. Рижко смята да строи две американски военни бази в Украйна..чудно, как Русия ще му забрани.
20:01 30.01.2026
38 Абе защо
20:02 30.01.2026
39 стоян георгиев
20:04 30.01.2026
40 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
20:05 30.01.2026