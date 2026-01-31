На ръба на колапса! Енергийното примирие разкрива отчаянието на Путин

Предложението на руския президент Владимир Путин за едноседмично енергийно примирие не е жест на уверен командир, а отчаяна маневра на лидер, чиято армия е на ръба на колапса, пише колумнистът на The Telegraph Хамиш де Бретън-Гордън, бивш офицер от британската редовна армия, пише Фокус.



Той отбелязва, че руските въоръжени сили са в състояние на дълбок упадък. Путин е купил 15 000 войници от Северна Корея. Руски вербовчици претърсват Африка за наемници. Затворите са празни. А сега има съобщения, че ранени затворници, много от които са загубили крайници, се връщат на фронтовата линия, за да запълнят критичния недостиг на персонал. Някои дори не са получили протези и се очаква да се върнат в битка с патерици.



Всички тези действия на руските власти говорят за две важни неща, смята Бретън-Гордън.



1. Руската армия губи бойна способност



Независим анализ показва, че Русия напредва по-бавно от армиите в окопите на Първата световна война и на сравнима цена в човешки животи. През последните две години Русия е превзела малко над 1% от територията на Украйна, губейки над 500 000 убити и ранени, и продължава да губи около 1000 души на ден.



"Това е война на изтощение в най-бруталната си форма. Ранените войници се използват като консуматив, за да "поемат куршумите“ с надеждата, че Украйна в крайна сметка ще остане без боеприпаси. Това ще се случи само ако ние на Запад го позволим“, отбелязва анализаторът.



2. Това показва и пълното презрение на Кремъл към собствения му народ.



Докато обикновените руснаци страдат от осакатяваща инфлация и стремглаво покачващи се лихвени проценти, Москва налива останалите си ресурси в ракети и дронове, за да тероризира Киев, вместо да се грижи за собствения си народ:



"За Кремъл руската армия е просто пушечно месо. Затворниците и чуждестранните новобранци струват още по-малко, ако изобщо струват“, пише колумнистът.



Той подчертава, че ако това наистина е истинско отражение на състоянието на съвременната руска армия, тогава дори сравнително малко увеличение на западната подкрепа би обърнало силите във войната и почти сигурно би позволило на Украйна да спечели:



"Всички признаци сочат, че руската армия се приближава към своя връх. Украйна трябва да преговаря от позиция на сила, а не да танцува като дресирана мечка, за да угоди на Вашингтон, отдавайки се на фантазиите на Москва.“



С Путин, който бързо изчерпва хората си, за да ги хвърли в месомелачката на войната, това може да бъде момент на истински лост. И Доналд Тръмп има реална възможност да сключи мир, но само ако окаже натиск там, където наистина е важно: върху Путин, човекът, който може да сложи край на тази война, пише Бретон-Гордън.

