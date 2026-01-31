На ръба на колапса! Енергийното примирие разкрива отчаянието на Путин

Предложението на руския президент Владимир Путин за едноседмично енергийно примирие не е жест на уверен командир, а отчаяна маневра на лидер, чиято армия е на ръба на колапса, пише колумнистът на The Telegraph Хамиш де Бретън-Гордън, бивш офицер от британската редовна армия, пише Фокус.
Той отбелязва, че руските въоръжени сили са в състояние на дълбок упадък. Путин е купил 15 000 войници от Северна Корея. Руски вербовчици претърсват Африка за наемници. Затворите са празни. А сега има съобщения, че ранени затворници, много от които са загубили крайници, се връщат на фронтовата линия, за да запълнят критичния недостиг на персонал. Някои дори не са получили протези и се очаква да се върнат в битка с патерици.
Всички тези действия на руските власти говорят за две важни неща, смята Бретън-Гордън.
1. Руската армия губи бойна способност
Независим анализ показва, че Русия напредва по-бавно от армиите в окопите на Първата световна война и на сравнима цена в човешки животи. През последните две години Русия е превзела малко над 1% от територията на Украйна, губейки над 500 000 убити и ранени, и продължава да губи около 1000 души на ден.
"Това е война на изтощение в най-бруталната си форма. Ранените войници се използват като консуматив, за да "поемат куршумите“ с надеждата, че Украйна в крайна сметка ще остане без боеприпаси. Това ще се случи само ако ние на Запад го позволим“, отбелязва анализаторът.
2. Това показва и пълното презрение на Кремъл към собствения му народ.
Докато обикновените руснаци страдат от осакатяваща инфлация и стремглаво покачващи се лихвени проценти, Москва налива останалите си ресурси в ракети и дронове, за да тероризира Киев, вместо да се грижи за собствения си народ:
"За Кремъл руската армия е просто пушечно месо. Затворниците и чуждестранните новобранци струват още по-малко, ако изобщо струват“, пише колумнистът.
Той подчертава, че ако това наистина е истинско отражение на състоянието на съвременната руска армия, тогава дори сравнително малко увеличение на западната подкрепа би обърнало силите във войната и почти сигурно би позволило на Украйна да спечели:
"Всички признаци сочат, че руската армия се приближава към своя връх. Украйна трябва да преговаря от позиция на сила, а не да танцува като дресирана мечка, за да угоди на Вашингтон, отдавайки се на фантазиите на Москва.“
С Путин, който бързо изчерпва хората си, за да ги хвърли в месомелачката на войната, това може да бъде момент на истински лост. И Доналд Тръмп има реална възможност да сключи мир, но само ако окаже натиск там, където наистина е важно: върху Путин, човекът, който може да сложи край на тази война, пише Бретон-Гордън.
1 На тоя gнуz не му ли пуснаха
2 Хамиш е култов
3 име
4 Питам:
5 Тъй, тъй, до последния украинец
Ако е истинското отражение ама май не е.
6 име
7 Ей ся си дарявам заплатата
Лятото ще си пия кафето в Крим.
15:13 31.01.2026
8 РФ е въздух под налягане !
9 Тоя "специалист" от коя
10 Сатана Z
КРАСОТА
12 Бялджип
13 Kaлпазанин
14 Така е бе
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
15:15 31.01.2026
16 Това е най точно в статията
15:15 31.01.2026
17 Българският народ подкрепя Украйна !
Фюрера е имал комплекси от евреите...Знаем и тяхната съдба...
Жожко Путлер има комплекс от украинците...на моменти даже комплексът му избива и във фобия/страх/... Естествено, че има от какво да се страхува от тях и да го комплексират, трета година хем го правят за смях пред Света, хем му унищожават opките на фронта...Дронове летят към блатото му без да могат да ги спре безаналоговата им ПВО, а скоро и ракети....
Като знаем как свършиха Фюрера и Сталин не е нужно да сме пророци за да знаем какъв ще е края на Жужи Путлер...Единствено можем да се 🙏 да е по - скоро....
🇺🇦Слава на Братския Украински Народ!
🇺🇦 Героям Слава!
18 зловещия подкаст
До коментар #16 от "Това е най точно в статията":Хакери влязоха в базата данни на Руския ген щаб- цифрите са потресаващи!
Засекретени данни от руския ген.щаб-
ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢
🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+
💥 Русия загуби повече войници за 4 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 3 години! 💥
19 Ха ха
20 Пълно глупости, защото
15:17 31.01.2026
21 БОЛШЕВИК
22 Истината
15:17 31.01.2026
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Тоя "специалист" от коя":Ти сч стой та гледай колко народ от психиатриите в БГ има съгласен с него!!
24 😂🤣😂🤣
До коментар #18 от "зловещия подкаст":😂🤣😂🤣😂
26 име
До коментар #4 от "Питам:":Тръмп започна с обичайните изцепки че е договорил нещо си с Путин, които руснаците не потвърдиха. А зеленкио наркоман се включи в играта, като хем използва момента да се подмазва и благодари на Тръмп, хем да тупа топката докато минат преговорите сега в ОАЕ и най-големите студове в Бандеристан, които са другата седмица. Това им е играта на бандерите. Ако руснаците ги избомбят, ще има неоназистки рев че ги денацифицират на студено. А праведните медии изпозват случая за да разтягат локуми колко са зле руснаците и как губят, нещо, което го разправят вече четири години.
15:18 31.01.2026
28 Глупости
15:18 31.01.2026
29 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Видно е, че кондукторката от посоль има проблеми с наемането на кадри и е прибягнала до пациентите на д-р Гълъбова, соцпенсии и такива с незавършен 3-ти клас. 🤪🤡
15:19 31.01.2026
30 Не са много, просто страдат от
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":шизофрения и имат по няколко личности от които пишат във формите.
15:19 31.01.2026
31 Хм,
15:20 31.01.2026
32 Няма угодия
33 Ха ха ха
До коментар #18 от "зловещия подкаст":Тия са преброили украинските загуби. 1000 към 30. Коментирай това, а не ми пускай опашати лъжи за някакви си хакери.
15:21 31.01.2026
35 Теслатъ
15:22 31.01.2026
36 Единственото българско в теб е
До коментар #17 от "Българският народ подкрепя Украйна !":че си български ром, и не всички роми подкрепят Украйна, а само такива с психични отклонения като теб.
Коментиран от #59
15:22 31.01.2026
37 Владимир Путин, президент
15:22 31.01.2026
38 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Не Путин обаче моли за примирие и не той ще ходи в Киев за такова...
15:23 31.01.2026
40 Гошо
До коментар #6 от "име":Ти явно си от тия, дето са чули, че някога се е ходело в казарма или ако си ходил си бил или в КЕЧ -а или си ОГВС Не е въпроса от кога е оръжието, а в прецизността на прицелването Те ракетите може и да са ФАУ но с съвременно оборудване за откриване на целта и насочването към нея, стават страшно оръжие
15:23 31.01.2026
41 Ха ха
Няма по проZZZт народ о руските крепостни, които за пореден път безсмислено гинат за поредното царче-диктатор.
Конкурира ги само ганьовската копейка ,чакаща 4 година пАбеда
15:23 31.01.2026
42 Tётя Мyтpaфановна
Утре половината от милиони желаещи ще бъдат извозени до фронта лично от Евгени ватмана.
Останалите 0 са предвидени за петък и ще бъдат извозени от къстадин-късия и цомчо-мекото, само трябва да си оправят счупеното стъкло на служебната Шкода.
Моля да се спазва ред, за да не вадя нагайката !
15:23 31.01.2026
43 az СВО Победа 80
15:24 31.01.2026
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #30 от "Не са много, просто страдат от":Да, виж това не ми е идвало на акъла. Плюс те правят и ботове и готово. Пак надприказваха и победиха...
15:24 31.01.2026
45 Дедо
46 хихи
47 Вярно трябва да сменят Путин
15:26 31.01.2026
48 Антон
Значи след атаките с лопати, сега да очакваме инвалиди без крайници, които ходят с помощта на патерици да атакуват позициите на укрите.
Значи това е момента колективните западнали да наложат кир чрез сила и да нанесат стратегическо поражение на Русия. Е какво чакате давайте
15:26 31.01.2026
49 Владимир Путин, президент
Това не е мое предложение !!!
Кой съчини тая про3дотия ?
15:27 31.01.2026
50 Сатана Z
15:27 31.01.2026
51 Ивелин Михайлов
15:27 31.01.2026
52 КПСС
53 Сандо
54 хихи
До коментар #7 от "Ей ся си дарявам заплатата":Латото парад на Унизените в Москва
55 Исторически парк
56 Руската пропаганда
До коментар #33 от "Ха ха ха":Има за цел глупака.
15:28 31.01.2026
57 Исторически парк
58 Искрено и лично
Пожеланията са не само за тях, а за всички техни поколения, сегашни и бъдещи, никога да не могат да не се отърват от щастието да живеят в русския мир.
Убеден съм, че на никой от българите няма да липсвате и никой в България няма да пророни сълза за вас.
59 То е видно че ромите
До коментар #36 от "Единственото българско в теб е":Масово подкрепят путя и унизена раша! Всички роми в България и крадци по Европа са си сложили рашисткото знаме в профилите си!
15:29 31.01.2026
61 КЪТИН ГО ВОДЯТ ЗА НОСА СИИИИИЧКИ
До коментар #51 от "Ивелин Михайлов":ОТКАКТО ПРЕМАХНА ГЕНЕРАЛ ,,АРМАГЕФОН,, НА ФРОНТА ЕТРДЕЖИ...
15:29 31.01.2026
62 Добри новини
⚡️ЗРК „Тор-М1“ в района на Каменка;
⚡️Пункт за управление на дронове в Ровнополе;
⚡️Склад за материално-технически средства на подразделение от отделна мотострелкова бригада във Воскресенка;
⚡️Ступване на жива сила в районите на Ровнополе, Приволе, Успеновка и Часов Яр;
⚡️Пункт за управление от състава на мотострелкови полк в района на Полтавка.
Освен това е поразен пункт за управление на дронове в Брянска област.
Слава на украинските ни братя ! 🇧🇬🇺🇦
15:29 31.01.2026
63 Тоз ингилизин
15:29 31.01.2026
64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
15:29 31.01.2026
65 Мишо
15:30 31.01.2026
66 Механик
До коментар #43 от "az СВО Победа 80":Офффф, аз 4 години чакал Киев да падне!Тц,тц,
67 Що Русия се
До коментар #26 от "име":заби в Украйна. И сега наникъде.
Да дава повод на евр.журналисти да й се подиграват.
15:31 31.01.2026
68 Мишел
69 Няма край руският позор.
15:31 31.01.2026
70 Ето фактите
До коментар #65 от "Мишо":Десантът на летище „Антонов“ в Гостомел, край Киев, е ключова руска въздушнодесантна операция, стартирала на 24 февруари 2022 г.. Руски десантници установяват контрол над аеродрома, разположен само на 25 км от Киев, с цел осигуряване на плацдарм за настъпление, превръщайки обекта в символ на ранните етапи от конфликта.
Основни факти за операцията:
Дата и място: 24 февруари 2022 г., летище „Антонов“ (Гостомел),
Действия: Руски десантници, поддържани от хеликоптери, се приземяват и обграждат летището, след което водят боеве
Резултат: Руските сили поемат контрол над летището, RTVI.
Последици: По време на боевете са унищожени 2 самолета Ан-225 „Мрия“ и ликвидирани всички руски десантчици и операцията претърпява пълен провал.
15:31 31.01.2026
71 Точно
До коментар #70 от "Ето фактите":" 816 рашистки нещастни орки останаха завинаги на Киевското летище Гостомел. Ликвидирани до един от защитниците на Украинската столица. Кадрите в които Украински войници от териториалната отбрана на града с жълто- сини ленти разстрелваха окупаторите и брата на кмета на столицата Виталий забyчил двама от руските десантчици обиколиха световния видеообмен"....путя не е Тръмп и САЩ наистина които без една жертва арестуваха мъдурката и сега е малтретиран в затвора в Бруклин а само 10 дни преди това се обърна към Тръмп с думите - "Ела и ме арестувай"
15:32 31.01.2026
72 123
п.п. И да не забравяме, че Путин изкорени ковида за 24 часа. Ако не беше той още щяхме да сме под домашен арест.
15:32 31.01.2026
73 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
15:33 31.01.2026
74 Град Козлодуй
До коментар #68 от "Мишел":Да ти писна малко електричество.
15:33 31.01.2026
75 Рускинчета
До коментар #64 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":УЙбаво ли е да се сънува розово?
15:33 31.01.2026
76 Ето статия от любимия ни сайт факти
До коментар #71 от "Точно":От преди 4 години по време на първия час от руския десант на Гостомел
15:34 31.01.2026
77 1447 дней
До коментар #43 от "az СВО Победа 80":Где БИРЛИН?🤣🤣🤣🤣
Где Купянск 🤣🤣🤣🤣
78 Откакто утрепаха готвачо
До коментар #61 от "КЪТИН ГО ВОДЯТ ЗА НОСА СИИИИИЧКИ":Орките са превзели три села и половина.
15:36 31.01.2026
79 хахаха
До коментар #71 от "Точно":САЩ само малки държавици обичат да нападат, но дори и там ядат яко бой /Виетнам и Корея/:) А Ирак и Афганистан нападнаха с още 30 държави защото знаят какво ще им се случи ако тръгнат сами:)
Реално в съотношение 1 към 1 САЩ са печелили само една война - гражданската, в която се бяха разделили на север и юг:))))
81 Питам
15:38 31.01.2026
82 Здрасти
84 604
85 хахаха
86 Истината е
87 Цък
До коментар #8 от "РФ е въздух под налягане !":Тава ЕП не четат, но всичко знаят. Целта на СВО не беше да се превземе територии/ сега ще има бонус и тиритжрии/.Които пожелаха да са в РФ си направиха референдуми. Вече според ЕП референдумите не са най висшата форма на демокрация, а диктатура.
15:40 31.01.2026
88 Така е
До коментар #76 от "Ето статия от любимия ни сайт факти":Спомням си статията в сайта макар да минаха 4 години. От автор Тихомир Шулев. На другия ден отново във факти излезе статия с кмета на Киев Владимир Кличко. Който каза - "Гостомел е прочистен от орки агресори. Ликвидирахме ги всички. Представете си да бяха завзели летището и бяха кацнали десетките транспортни самолети и 20 хиляди нашественици влязат в Киев и се смесят с цивилното население. С брат ми убихме 6-7 руснаци в касапницата в Гостомел"...А кАпеи твърдяха че рашите превзели летището и сами се оттеглили..Хахаха... А снимката в сайта казва всичко
89 И нека ГРУЗ 200
90 Ха ха
До коментар #81 от "Питам":Типично по руски, тукашните русофилчета вярват, че Путин отдавна е дал фира! И сегашния е просто негов двойник!
91 МАХНО
92 Руската пропаганда
До коментар #87 от "Цък":Има за цел глупаците.
93 кой разбрал, разбрал...
Може би наистина войната можеше да продължи само три дни, както Путин прогнозираше, но не в полза на Русия или да бъде прекратена както Тръмп обещаваше за 24 часа, но не това беше целта. Досега на Путин се налагаше само да се молят, а той поставяше условия и обещаваше отстъпки без да ги изпълнява. Вече 4 години го мъчат да се съгласи дори на примирие само за часове, но уви. Защото и той сам знае, че започне ли да отстъпва връщане назад няма. От този момент нататък ще трябва да отстъпва все повече и повече. Колкото и да не му се иска този момент вече дойде. Сигурно ще опита още с няколко еквилибристики да обърне тренда, но вече той гони и шансовете за успех са нищожни, да не казвам никакви.
15:44 31.01.2026
94 Добър ден!
96 Копейки
97 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
98 никой не иска край на войната
До коментар #93 от "кой разбрал, разбрал...":Както се разпадна СССР от изтощение след 10 годишно присъствие в Афганистан, така сега ще се разпадне от самосебе си РФ след войната в Украйна. Жалкото е, че никоя от новопоявилите се на нейно място държави няма да иска да плаща военните репарации на РФ към Украйна. Затова борбата е да се вземат СЕГА запорираните руски пари.
99 az СВО Победа 80
И сега, без удари, ток няма в Киев и областа, както и в Житомирска, Черниговска, Сумска, Харковска и Одеска области.
Електричество няма и в Молдова, чиято енергосистема е тясно свързана с украинската.
15:48 31.01.2026
100 Смех с копейки
До коментар #63 от "Тоз ингилизин":Медведев ходи в Пхенян да проси още месо.Ким го изритал.
102 Нептун идва
До коментар #99 от "az СВО Победа 80":Да се готвят ТЕЦ около Москва.
15:50 31.01.2026
103 татунчо 🍌
15:50 31.01.2026
104 Мишел
До коментар #72 от "123":"Математиката е безмилостна. Бюджетният дефицит на Русия нарастна до рекордни стойности. Председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко поиска "най-строги икономии", но това е много трудно . Запасите от съветско оръжие, които първоначално подхранваха войната в Украйна, са почти изчерпани, което изисква производство на ново и скъпоструващо оръжие. При липса на приходи, ситуацията става още по-трудна. "
15:50 31.01.2026
105 Тагарев
А Острова трябва да бъде потопен!
15:50 31.01.2026
106 Пора
15:50 31.01.2026
107 Мадуро
До коментар #105 от "Тагарев":Който посегне на Великобритания ще си има работа с чичо Дончо.
109 Бухал,
До коментар #99 от "az СВО Победа 80":Лично ти колко пъти превзе Купянск 🤣
110 е колко се смалява?
До коментар #103 от "татунчо 🍌":Най-дълбоко в Украйна сте влезнали до 35 километра от руската граница. Голямо смаляване.
111 стоян георгиев- стъки
113 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #75 от "Рускинчета":За първи път от началото на сво, и в Киев и в Харьков е спряно метрото.
Това ще да е украинска перемога
15:54 31.01.2026
114 Космос
116 няма къде да ходи
15:56 31.01.2026
117 ХиХи
15:57 31.01.2026
119 Омазана ватенка
До коментар #99 от "az СВО Победа 80":След 8 часа хлебеца е само с центове на Ако извадиш левчета ще стоиш гладен.Ако извадиш рубли може да те и набият.
120 az СВО Победа 80
Официални обяснения за спирането на електрозахранването в Украйна:
Днес в 10:42 ч. възникна технологична повреда, едновременно с която бяха изключени 400 kV линията между енергийните системи на Румъния и Молдова и 750 kV линията между Западна и Централна Украйна.
Това предизвика каскадно прекъсване в украинската електропреносна мрежа и активиране на автоматични защитни системи в подстанциите. Блоковете на атомните електроцентрали бяха освободени от товара си. Диспечерите вече са приложили специални графици за аварийно спиране в Киев и Киевска, Житомирска и Харковска области.
Съобщава се също, че е възникнало аварийно спиране на енергоблок в Южноукраинската атомна електроцентрала.
Захранването беше принудително намалено на друг енергоблок в тази АЕЦ. Захранването беше намалено и на енергоблокове в Ровновата атомна електроцентрала....
Общо взето, задават се студ и мрак, а ако от утре руснаците пак започнат методична работа по остатъците от украинската енергийна система, то "светлото" бъдеще на нацистка Украйна е гарантирано! 🤣🤣🤣
15:58 31.01.2026
121 Копейка
До коментар #117 от "ХиХи":А на нас тук какъв ни е кяра?
122 гру гайтанджиева
До коментар #120 от "az СВО Победа 80":Обикновени руски фейкове колега.
125 Андрiй Пiдоренко
126 Обикновен човек
127 Билд
До коментар #124 от "1000 към 30":36 руски генерали станаха на тор.
