На ръба на колапса! Енергийното примирие разкрива отчаянието на Путин
31 Януари, 2026 15:09 1 779 127

  • русия-
  • украйна-
  • укренерго-
  • запорожка аец-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин

През последните две години Русия е превзела малко над 1% от територията на Украйна, губейки над 500 000 убити и ранени, и продължава да губи около 1000 души на ден

Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Telegraph The Telegraph

Предложението на руския президент Владимир Путин за едноседмично енергийно примирие не е жест на уверен командир, а отчаяна маневра на лидер, чиято армия е на ръба на колапса, пише колумнистът на The Telegraph Хамиш де Бретън-Гордън, бивш офицер от британската редовна армия, пише Фокус.

Той отбелязва, че руските въоръжени сили са в състояние на дълбок упадък. Путин е купил 15 000 войници от Северна Корея. Руски вербовчици претърсват Африка за наемници. Затворите са празни. А сега има съобщения, че ранени затворници, много от които са загубили крайници, се връщат на фронтовата линия, за да запълнят критичния недостиг на персонал. Някои дори не са получили протези и се очаква да се върнат в битка с патерици.

Всички тези действия на руските власти говорят за две важни неща, смята Бретън-Гордън.

1. Руската армия губи бойна способност

Независим анализ показва, че Русия напредва по-бавно от армиите в окопите на Първата световна война и на сравнима цена в човешки животи. През последните две години Русия е превзела малко над 1% от територията на Украйна, губейки над 500 000 убити и ранени, и продължава да губи около 1000 души на ден.

"Това е война на изтощение в най-бруталната си форма. Ранените войници се използват като консуматив, за да "поемат куршумите“ с надеждата, че Украйна в крайна сметка ще остане без боеприпаси. Това ще се случи само ако ние на Запад го позволим“, отбелязва анализаторът.

2. Това показва и пълното презрение на Кремъл към собствения му народ.

Докато обикновените руснаци страдат от осакатяваща инфлация и стремглаво покачващи се лихвени проценти, Москва налива останалите си ресурси в ракети и дронове, за да тероризира Киев, вместо да се грижи за собствения си народ:

"За Кремъл руската армия е просто пушечно месо. Затворниците и чуждестранните новобранци струват още по-малко, ако изобщо струват“, пише колумнистът.

Той подчертава, че ако това наистина е истинско отражение на състоянието на съвременната руска армия, тогава дори сравнително малко увеличение на западната подкрепа би обърнало силите във войната и почти сигурно би позволило на Украйна да спечели:

"Всички признаци сочат, че руската армия се приближава към своя връх. Украйна трябва да преговаря от позиция на сила, а не да танцува като дресирана мечка, за да угоди на Вашингтон, отдавайки се на фантазиите на Москва.“

С Путин, който бързо изчерпва хората си, за да ги хвърли в месомелачката на войната, това може да бъде момент на истински лост. И Доналд Тръмп има реална възможност да сключи мир, но само ако окаже натиск там, където наистина е важно: върху Путин, човекът, който може да сложи край на тази война, пише Бретон-Гордън.


Украйна
  • 1 На тоя gнуz не му ли пуснаха

    56 8 Отговор
    вече писаниците?

    15:10 31.01.2026

  • 2 Хамиш е култов

    61 0 Отговор
    "Някои дори не са получили протези и се очаква да се върнат в битка с патерици"

    15:11 31.01.2026

  • 3 име

    68 7 Отговор
    Пак ли свършиха лопатите и пералните в Русия?! Цццц, и след макс. седмица ще има отново неолиберастки вой колко са жестоки руснаците и как спряли тока на бандерите баш в най-големия студ

    15:11 31.01.2026

  • 4 Питам:

    58 4 Отговор
    Сега последно: Кой предложи енергийните обекти да не се атакуват - Тръмп, Путин или Зеленски?

    Коментиран от #26

    15:11 31.01.2026

  • 5 Тъй, тъй, до последния украинец

    43 3 Отговор
    " Той подчертава, че ако това наистина е истинско отражение на състоянието на съвременната руска армия, тогава дори сравнително малко увеличение на западната подкрепа би обърнало силите във войната и почти сигурно би позволило на Украйна да спечели:"

    Ако е истинското отражение ама май не е.

    15:12 31.01.2026

  • 6 име

    52 4 Отговор
    Апропо, може и да са прави авотрите, руснаците явно доста са го закъсали с лопатите, щом удрят с ракети Х-22, които са от началото на 60те години. Обаче смятайте колко е закъсало НАТОвското ПВО щом не може даже такива стари ракети да свали.

    Коментиран от #40

    15:13 31.01.2026

  • 7 Ей ся си дарявам заплатата

    30 2 Отговор
    и контранаступът започва.
    Лятото ще си пия кафето в Крим.

    Коментиран от #54

    15:13 31.01.2026

  • 8 РФ е въздух под налягане !

    6 31 Отговор
    Нека отново илюстрираме "великите" завоевания на "вторая" от началото на 2023 г., платени с над 1 000 000 жертви.

    Коментиран от #87

    15:14 31.01.2026

  • 9 Тоя "специалист" от коя

    43 4 Отговор
    психиатрия го извадихте?🤣😂🤣

    Коментиран от #23

    15:14 31.01.2026

  • 10 Сатана Z

    11 34 Отговор
    За 2 години по малко от 1% от територията на Украйна с цената на милион убити нещастни раши!
    КРАСОТА

    15:14 31.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бялджип

    22 0 Отговор
    Нали знаем, че на война се лъже най-много?

    15:14 31.01.2026

  • 13 Kaлпазанин

    21 2 Отговор
    Чий телеграф е тоя ,мариния ли?????

    15:14 31.01.2026

  • 14 Така е бе

    27 3 Отговор
    Вече Украйна ще превземе Русия. Само не е ясно защо Украйна реве за мир и защо Запада толкова се е загрижил за руския народ?

    15:14 31.01.2026

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    25 3 Отговор
    Факти, що имате българите за толкова прости колкото са британците? Или вие сте генетично увредените от родствените бракове, алкохолизма и лгбт то?!

    15:15 31.01.2026

  • 16 Това е най точно в статията

    9 21 Отговор
    Путин, който бързо изчерпва хората си, за да ги хвърли в месомелачката

    Коментиран от #18

    15:15 31.01.2026

  • 17 Българският народ подкрепя Украйна !

    11 32 Отговор
    Сталин е имал комплекс от поляците...Нападнал ги е...
    Фюрера е имал комплекси от евреите...Знаем и тяхната съдба...
    Жожко Путлер има комплекс от украинците...на моменти даже комплексът му избива и във фобия/страх/... Естествено, че има от какво да се страхува от тях и да го комплексират, трета година хем го правят за смях пред Света, хем му унищожават opките на фронта...Дронове летят към блатото му без да могат да ги спре безаналоговата им ПВО, а скоро и ракети....
    Като знаем как свършиха Фюрера и Сталин не е нужно да сме пророци за да знаем какъв ще е края на Жужи Путлер...Единствено можем да се 🙏 да е по - скоро....
    🇺🇦Слава на Братския Украински Народ!
    🇺🇦 Героям Слава!

    Коментиран от #28, #36

    15:15 31.01.2026

  • 18 зловещия подкаст

    8 29 Отговор

    До коментар #16 от "Това е най точно в статията":

    Хакери влязоха в базата данни на Руския ген щаб- цифрите са потресаващи!

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 4 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 3 години! 💥

    Коментиран от #24, #33

    15:16 31.01.2026

  • 19 Ха ха

    25 2 Отговор
    Щом е било тъй, що се кахърите за Украйна?

    15:17 31.01.2026

  • 20 Пълно глупости, защото

    23 1 Отговор
    всички знаем, че още много отдавна Путин умрятри пъти.

    15:17 31.01.2026

  • 21 БОЛШЕВИК

    26 3 Отговор
    Такива статии показват безсилието и глупостта на целия колективен Запад. Запада е деградирал и фалирал и който е с тях потъва заедно с тях.

    15:17 31.01.2026

  • 22 Истината

    8 11 Отговор
    Не е вярно бееее! Руснаците напредват от четири години и вече са на три дни от Киев!

    15:17 31.01.2026

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 6 Отговор

    До коментар #9 от "Тоя "специалист" от коя":

    Ти сч стой та гледай колко народ от психиатриите в БГ има съгласен с него!!

    Коментиран от #30

    15:17 31.01.2026

  • 24 😂🤣😂🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "зловещия подкаст":

    😂🤣😂🤣😂

    15:17 31.01.2026

  • 25 хехе

    20 2 Отговор
    По колко пъти ще я пускате тази глупост под различно заглавие.

    15:18 31.01.2026

  • 26 име

    17 4 Отговор

    До коментар #4 от "Питам:":

    Тръмп започна с обичайните изцепки че е договорил нещо си с Путин, които руснаците не потвърдиха. А зеленкио наркоман се включи в играта, като хем използва момента да се подмазва и благодари на Тръмп, хем да тупа топката докато минат преговорите сега в ОАЕ и най-големите студове в Бандеристан, които са другата седмица. Това им е играта на бандерите. Ако руснаците ги избомбят, ще има неоназистки рев че ги денацифицират на студено. А праведните медии изпозват случая за да разтягат локуми колко са зле руснаците и как губят, нещо, което го разправят вече четири години.

    Коментиран от #67

    15:18 31.01.2026

  • 27 Пешко

    5 7 Отговор
    А аз мислех че вече са стигнали Лондон!

    15:18 31.01.2026

  • 28 Глупости

    15 4 Отговор

    До коментар #17 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Тези заклинания ги повтаряте 4 години. Ха да видим на кого първо ще свършат войниците.

    15:18 31.01.2026

  • 29 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    4 18 Отговор
    Русофилските майцепродажници много го закъсахте с хибридната война, също като руснаците с парите и на фронта.
    Видно е, че кондукторката от посоль има проблеми с наемането на кадри и е прибягнала до пациентите на д-р Гълъбова, соцпенсии и такива с незавършен 3-ти клас. 🤪🤡
    Копейки, отново сте от грешната страна и този път май направо ще сте булките!

    15:19 31.01.2026

  • 30 Не са много, просто страдат от

    12 1 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    шизофрения и имат по няколко личности от които пишат във формите.

    Коментиран от #44

    15:19 31.01.2026

  • 31 Хм,

    11 0 Отговор
    а хлопците?
    Стигнаха ли до Камчатка вече?

    15:20 31.01.2026

  • 32 Няма угодия

    13 0 Отговор
    Ако не приеме(енергийното примирие) лошо. Ако го приеме пак лошо….

    15:20 31.01.2026

  • 33 Ха ха ха

    13 3 Отговор

    До коментар #18 от "зловещия подкаст":

    Тия са преброили украинските загуби. 1000 към 30. Коментирай това, а не ми пускай опашати лъжи за някакви си хакери.

    Коментиран от #56

    15:21 31.01.2026

  • 34 Хи хи

    13 2 Отговор
    А какво стана с чиповете от перални ?? Има ли още, или вече слагат чипове от прахосмукачки в ракетите ??

    15:21 31.01.2026

  • 35 Теслатъ

    10 3 Отговор
    ДругарЕ, Хартията може да изтърпи всички извращения и фантазии на хора с психични заболявания!

    15:22 31.01.2026

  • 36 Единственото българско в теб е

    8 6 Отговор

    До коментар #17 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    че си български ром, и не всички роми подкрепят Украйна, а само такива с психични отклонения като теб.

    Коментиран от #59

    15:22 31.01.2026

  • 37 Владимир Путин, президент

    2 10 Отговор
    Когато толкова си изпаднал, че дори да правиш правилен жест и постъпка, това се възприема за слабост и подигравки. Четири года плавно преминават в Пет буксуване пред Купянск и хиляди подигравателни статии.

    15:22 31.01.2026

  • 38 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 1 Отговор
    Стига с тази тъпотия, предиобед вече я пуснахте.
    Не Путин обаче моли за примирие и не той ще ходи в Киев за такова...

    15:23 31.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гошо

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Ти явно си от тия, дето са чули, че някога се е ходело в казарма или ако си ходил си бил или в КЕЧ -а или си ОГВС Не е въпроса от кога е оръжието, а в прецизността на прицелването Те ракетите може и да са ФАУ но с съвременно оборудване за откриване на целта и насочването към нея, стават страшно оръжие

    15:23 31.01.2026

  • 41 Ха ха

    3 9 Отговор
    РуZнак с патерица - Влизам в Купянск за стотен път, но без глава.
    Няма по проZZZт народ о руските крепостни, които за пореден път безсмислено гинат за поредното царче-диктатор.
    Конкурира ги само ганьовската копейка ,чакаща 4 година пАбеда

    15:23 31.01.2026

  • 42 Tётя Мyтpaфановна

    2 11 Отговор
    Днес има огромна опашка пред руското посолство от желаещи доброволци да защитят майка Русия от украинските нашественици.
    Утре половината от милиони желаещи ще бъдат извозени до фронта лично от Евгени ватмана.
    Останалите 0 са предвидени за петък и ще бъдат извозени от къстадин-късия и цомчо-мекото, само трябва да си оправят счупеното стъкло на служебната Шкода.
    Моля да се спазва ред, за да не вадя нагайката !

    15:23 31.01.2026

  • 43 az СВО Победа 80

    11 2 Отговор
    Офффф, ще ни "информират", че Русия пак била "загубила" войната...

    Коментиран от #66, #77

    15:24 31.01.2026

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Не са много, просто страдат от":

    Да, виж това не ми е идвало на акъла. Плюс те правят и ботове и готово. Пак надприказваха и победиха...

    15:24 31.01.2026

  • 45 Дедо

    9 1 Отговор
    И кой мислите ,че вярва на тези ГЛУПОСТИ А. Русия май не свърши ракетите , не им се срина икономиката за два месеца. На Украйна не им стигат войници , а защо ли , те не губели . Но Руснаците им връщат трупове с хиляди обаче

    15:25 31.01.2026

  • 46 хихи

    9 0 Отговор
    Добре, че е "Телеграф" та да разберем че ВСУ вече са на 30км от Москва и Путин е отчаян...

    15:26 31.01.2026

  • 47 Вярно трябва да сменят Путин

    7 0 Отговор
    Да дойде някой сериозен който не играе в театъра на световните кукловоди и да свърши войната. Лошото е че украинците съвсем ще намалеят а и нова пандемия ще тръгне

    15:26 31.01.2026

  • 48 Антон

    9 0 Отговор
    Толкова жалка статия…..
    Значи след атаките с лопати, сега да очакваме инвалиди без крайници, които ходят с помощта на патерици да атакуват позициите на укрите.
    Значи това е момента колективните западнали да наложат кир чрез сила и да нанесат стратегическо поражение на Русия. Е какво чакате давайте

    15:26 31.01.2026

  • 49 Владимир Путин, президент

    9 0 Отговор
    "...Предложението на Владимир Путин за едноседмично енергийно примирие..."

    Това не е мое предложение !!!
    Кой съчини тая про3дотия ?

    15:27 31.01.2026

  • 50 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Режимът в България се управлява от Лондон,след като Козяк опустя и няма кой да се грижи за пропагандата,чието ниво рязко спадна дотолкова,че сме принудени да четем бръвтежите на подобни шушумиги като въпросния Хамиш де Бретън-Гордън .

    15:27 31.01.2026

  • 51 Ивелин Михайлов

    7 1 Отговор
    Украйна колабира днес

    Коментиран от #61

    15:27 31.01.2026

  • 52 КПСС

    5 1 Отговор
    ГОВОРИТ МОСКВА : ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТОМ 🇷🇺🇧🇬👍

    15:28 31.01.2026

  • 53 Сандо

    8 0 Отговор
    Това не е ли съкратена версия на един гаден и лъжлив материа от заранта?

    15:28 31.01.2026

  • 54 хихи

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ей ся си дарявам заплатата":

    Латото парад на Унизените в Москва

    15:28 31.01.2026

  • 55 Исторически парк

    8 2 Отговор
    Украинците свършиха заменят ги с колумбийци

    15:28 31.01.2026

  • 56 Руската пропаганда

    3 7 Отговор

    До коментар #33 от "Ха ха ха":

    Има за цел глупака.

    15:28 31.01.2026

  • 57 Исторически парк

    4 1 Отговор
    Тия приказки ги слушаме от 2022ра

    15:29 31.01.2026

  • 58 Искрено и лично

    2 10 Отговор
    От все сърце пожелавам на всички русофили, путинофили, москофили ... да заживеят щастлив живот в родината на сърцето си Московия. Там е истинска демокрация.
    Пожеланията са не само за тях, а за всички техни поколения, сегашни и бъдещи, никога да не могат да не се отърват от щастието да живеят в русския мир.
    Убеден съм, че на никой от българите няма да липсвате и никой в България няма да пророни сълза за вас.

    15:29 31.01.2026

  • 59 То е видно че ромите

    1 7 Отговор

    До коментар #36 от "Единственото българско в теб е":

    Масово подкрепят путя и унизена раша! Всички роми в България и крадци по Европа са си сложили рашисткото знаме в профилите си!

    15:29 31.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 КЪТИН ГО ВОДЯТ ЗА НОСА СИИИИИЧКИ

    1 4 Отговор

    До коментар #51 от "Ивелин Михайлов":

    ОТКАКТО ПРЕМАХНА ГЕНЕРАЛ ,,АРМАГЕФОН,, НА ФРОНТА ЕТРДЕЖИ...

    Коментиран от #78

    15:29 31.01.2026

  • 62 Добри новини

    4 8 Отговор
    През нощта на 31 януари на временно окупираните територии бяха поразени:
    ⚡️ЗРК „Тор-М1“ в района на Каменка;
    ⚡️Пункт за управление на дронове в Ровнополе;
    ⚡️Склад за материално-технически средства на подразделение от отделна мотострелкова бригада във Воскресенка;
    ⚡️Ступване на жива сила в районите на Ровнополе, Приволе, Успеновка и Часов Яр;
    ⚡️Пункт за управление от състава на мотострелкови полк в района на Полтавка.
    Освен това е поразен пункт за управление на дронове в Брянска област.
    Слава на украинските ни братя ! 🇧🇬🇺🇦

    15:29 31.01.2026

  • 63 Тоз ингилизин

    5 1 Отговор
    Що не си гледа ко чинката, интересно с какво ще се върне Срамът от Китай ? С един празен лист, както Макарон ! Поне ходи до поднебесната на безплатна екскурзия.

    Коментиран от #100

    15:29 31.01.2026

  • 64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор
    Факти, дайте по сериозна информация, стига с тези ЛГБТ изблици на британските алкохолици. Кажете защо има съобщения от " Киев водоканал" че в града, в целия, е спряна водата?

    Коментиран от #75

    15:29 31.01.2026

  • 65 Мишо

    2 10 Отговор
    на 25 февруари преди 4 години раша извърши въздушен десант на Киевското летище Гостомел в който участваха 800 парашутисти за да го превземат и установят плацдарм на десетки транспортни самолети които от Беларус да докарат 25 хиляди орки и влязат в Киев. Лично кмета на Киев Владимир Кличко който показа как с брат си Виталий са ликвидирали 6-7 орки приземили се на летището а всички бяха разчленени от териториалната отбрана на града - " За 72 часа ще арестуваме Зеленски и още 19 бандери от режима в Киев" -рамзан кадиров. Тези 72 часа станаха 4 години ухххахаха.

    Коментиран от #70

    15:30 31.01.2026

  • 66 Механик

    4 3 Отговор

    До коментар #43 от "az СВО Победа 80":

    Офффф, аз 4 години чакал Киев да падне!Тц,тц,

    15:31 31.01.2026

  • 67 Що Русия се

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "име":

    заби в Украйна. И сега наникъде.
    Да дава повод на евр.журналисти да й се подиграват.

    15:31 31.01.2026

  • 68 Мишел

    6 2 Отговор
    От сутринта цяла Украйна е без електричество, Молдова също. Без нови руски удари. Украйна не е в състояние да да закърпи енергийната система.

    Коментиран от #74

    15:31 31.01.2026

  • 69 Няма край руският позор.

    4 5 Отговор
    Няма.

    15:31 31.01.2026

  • 70 Ето фактите

    4 10 Отговор

    До коментар #65 от "Мишо":

    Десантът на летище „Антонов“ в Гостомел, край Киев, е ключова руска въздушнодесантна операция, стартирала на 24 февруари 2022 г.. Руски десантници установяват контрол над аеродрома, разположен само на 25 км от Киев, с цел осигуряване на плацдарм за настъпление, превръщайки обекта в символ на ранните етапи от конфликта.
    Основни факти за операцията:
    Дата и място: 24 февруари 2022 г., летище „Антонов“ (Гостомел),
    Действия: Руски десантници, поддържани от хеликоптери, се приземяват и обграждат летището, след което водят боеве
    Резултат: Руските сили поемат контрол над летището, RTVI.
    Последици: По време на боевете са унищожени 2 самолета Ан-225 „Мрия“ и ликвидирани всички руски десантчици и операцията претърпява пълен провал.

    Коментиран от #71

    15:31 31.01.2026

  • 71 Точно

    3 10 Отговор

    До коментар #70 от "Ето фактите":

    " 816 рашистки нещастни орки останаха завинаги на Киевското летище Гостомел. Ликвидирани до един от защитниците на Украинската столица. Кадрите в които Украински войници от териториалната отбрана на града с жълто- сини ленти разстрелваха окупаторите и брата на кмета на столицата Виталий забyчил двама от руските десантчици обиколиха световния видеообмен"....путя не е Тръмп и САЩ наистина които без една жертва арестуваха мъдурката и сега е малтретиран в затвора в Бруклин а само 10 дни преди това се обърна към Тръмп с думите - "Ела и ме арестувай"

    Коментиран от #76, #79

    15:32 31.01.2026

  • 72 123

    9 4 Отговор
    А сега реалността - 1/4 от Украйна е руска, по икономика Русия изпревари Германия и Япония и в края на миналата година излезе на четвърто място в света, Украйна е загубила над 3 000 000 войника, а още 30 000 000 са емигрирали, Путин без нито изстрел срина икономиката на ЕС!
    п.п. И да не забравяме, че Путин изкорени ковида за 24 часа. Ако не беше той още щяхме да сме под домашен арест.

    Коментиран от #104

    15:32 31.01.2026

  • 73 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    5 1 Отговор
    Тази статия показва точно какво е състоянието на европеиския модерен безмозачен индивид.

    15:33 31.01.2026

  • 74 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Мишел":

    Да ти писна малко електричество.

    15:33 31.01.2026

  • 75 Рускинчета

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    УЙбаво ли е да се сънува розово?

    Коментиран от #113

    15:33 31.01.2026

  • 76 Ето статия от любимия ни сайт факти

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Точно":

    От преди 4 години по време на първия час от руския десант на Гостомел

    Коментиран от #88

    15:34 31.01.2026

  • 77 1447 дней

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "az СВО Победа 80":

    Где БИРЛИН?🤣🤣🤣🤣
    Где Купянск 🤣🤣🤣🤣

    15:35 31.01.2026

  • 78 Откакто утрепаха готвачо

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "КЪТИН ГО ВОДЯТ ЗА НОСА СИИИИИЧКИ":

    Орките са превзели три села и половина.

    Коментиран от #83

    15:36 31.01.2026

  • 79 хахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "Точно":

    САЩ само малки държавици обичат да нападат, но дори и там ядат яко бой /Виетнам и Корея/:) А Ирак и Афганистан нападнаха с още 30 държави защото знаят какво ще им се случи ако тръгнат сами:)
    Реално в съотношение 1 към 1 САЩ са печелили само една война - гражданската, в която се бяха разделили на север и юг:))))

    15:37 31.01.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Питам

    3 1 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #90

    15:38 31.01.2026

  • 82 Здрасти

    1 5 Отговор
    Да питам, кои големи украински градове е превзела могучая до момента и с по колко милиона жители е бил всеки от тях?

    15:38 31.01.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 604

    1 2 Отговор
    напарвиха въ зян пирян, то пенъ и аку....върчът яку, пхахахахахахахя

    15:40 31.01.2026

  • 85 хахаха

    1 1 Отговор
    ха ха ха - е те това е - путин няма армия, няма ракети и дронове, нищо няма вече - само 20% нова територия от към украина е придобил, абе то е ясно вече - украина печели войната защото часта от територията, която й остана е независима от путин

    15:40 31.01.2026

  • 86 Истината е

    3 3 Отговор
    Че раша владее по малко територия от преди 4 години. Както каза разстреляния от режима на путя бивш вицепремиер Борис Немцов рускоговорящите в Донецк Луганск ,Херсон си имат местна власт - кметове ,губернатори но рано или късно този негодник( путин) ще започне братоубийствена война с братята Украинци не да защити рускоговорящите а за да се задържи на власт с кръга си олигарси и ще бъдат избити милиони руснаци а и ще прогони рускоговорящите от домовете им...а и путя загуби Херсон единствената регионална столица под руски контрол

    15:40 31.01.2026

  • 87 Цък

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "РФ е въздух под налягане !":

    Тава ЕП не четат, но всичко знаят. Целта на СВО не беше да се превземе територии/ сега ще има бонус и тиритжрии/.Които пожелаха да са в РФ си направиха референдуми. Вече според ЕП референдумите не са най висшата форма на демокрация, а диктатура.

    Коментиран от #92

    15:40 31.01.2026

  • 88 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "Ето статия от любимия ни сайт факти":

    Спомням си статията в сайта макар да минаха 4 години. От автор Тихомир Шулев. На другия ден отново във факти излезе статия с кмета на Киев Владимир Кличко. Който каза - "Гостомел е прочистен от орки агресори. Ликвидирахме ги всички. Представете си да бяха завзели летището и бяха кацнали десетките транспортни самолети и 20 хиляди нашественици влязат в Киев и се смесят с цивилното население. С брат ми убихме 6-7 руснаци в касапницата в Гостомел"...А кАпеи твърдяха че рашите превзели летището и сами се оттеглили..Хахаха... А снимката в сайта казва всичко

    15:41 31.01.2026

  • 89 И нека ГРУЗ 200

    1 1 Отговор
    ДА НЕ СПИРА!!!

    15:41 31.01.2026

  • 90 Ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #81 от "Питам":

    Типично по руски, тукашните русофилчета вярват, че Путин отдавна е дал фира! И сегашния е просто негов двойник!

    15:41 31.01.2026

  • 91 МАХНО

    2 2 Отговор
    НАХУЯРИМ РАШКА ФЕДЕРАШКА !!!

    15:42 31.01.2026

  • 92 Руската пропаганда

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "Цък":

    Има за цел глупаците.

    15:42 31.01.2026

  • 93 кой разбрал, разбрал...

    1 2 Отговор
    "Енергийното примирие разкрива отчаянието на Путин"

    Може би наистина войната можеше да продължи само три дни, както Путин прогнозираше, но не в полза на Русия или да бъде прекратена както Тръмп обещаваше за 24 часа, но не това беше целта. Досега на Путин се налагаше само да се молят, а той поставяше условия и обещаваше отстъпки без да ги изпълнява. Вече 4 години го мъчат да се съгласи дори на примирие само за часове, но уви. Защото и той сам знае, че започне ли да отстъпва връщане назад няма. От този момент нататък ще трябва да отстъпва все повече и повече. Колкото и да не му се иска този момент вече дойде. Сигурно ще опита още с няколко еквилибристики да обърне тренда, но вече той гони и шансовете за успех са нищожни, да не казвам никакви.

    Коментиран от #98

    15:44 31.01.2026

  • 94 Добър ден!

    1 2 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни,где ЛЕВА?

    15:45 31.01.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Копейки

    2 3 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко върви точно според плана на Русия. до 1 седмица - Рудия ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Украйна и ще има капитулация, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година ще се подпише военен съюз между Русия и САЩ. Не губете надежда.

    15:46 31.01.2026

  • 97 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 2 Отговор
    Който разбрал, разбрал.

    15:46 31.01.2026

  • 98 никой не иска край на войната

    1 2 Отговор

    До коментар #93 от "кой разбрал, разбрал...":

    Както се разпадна СССР от изтощение след 10 годишно присъствие в Афганистан, така сега ще се разпадне от самосебе си РФ след войната в Украйна. Жалкото е, че никоя от новопоявилите се на нейно място държави няма да иска да плаща военните репарации на РФ към Украйна. Затова борбата е да се вземат СЕГА запорираните руски пари.

    15:47 31.01.2026

  • 99 az СВО Победа 80

    4 2 Отговор
    Тази нощ в 00.00ч. "примирието" изтича, а генерал Мороз идва!

    И сега, без удари, ток няма в Киев и областа, както и в Житомирска, Черниговска, Сумска, Харковска и Одеска области.

    Електричество няма и в Молдова, чиято енергосистема е тясно свързана с украинската.

    Коментиран от #101, #102, #109, #112, #119

    15:48 31.01.2026

  • 100 Смех с копейки

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "Тоз ингилизин":

    Медведев ходи в Пхенян да проси още месо.Ким го изритал.

    15:48 31.01.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Нептун идва

    2 2 Отговор

    До коментар #99 от "az СВО Победа 80":

    Да се готвят ТЕЦ около Москва.

    15:50 31.01.2026

  • 103 татунчо 🍌

    2 1 Отговор
    Не четох , защото ми омръзна от пасквили ........От тоя ,,колапс ,, украинците реват всеки ден , че ги бият лошите руснаци . НЕ РУСИЯ , А УКРАЙНА СЕ СМАЛЯВА !

    Коментиран от #110

    15:50 31.01.2026

  • 104 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "123":

    "Математиката е безмилостна. Бюджетният дефицит на Русия нарастна до рекордни стойности. Председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко поиска "най-строги икономии", но това е много трудно . Запасите от съветско оръжие, които първоначално подхранваха войната в Украйна, са почти изчерпани, което изисква производство на ново и скъпоструващо оръжие. При липса на приходи, ситуацията става още по-трудна. "

    15:50 31.01.2026

  • 105 Тагарев

    2 2 Отговор
    Днес в Украйна не е имало ток и без удари.
    А Острова трябва да бъде потопен!

    Коментиран от #107

    15:50 31.01.2026

  • 106 Пора

    4 1 Отговор
    Путинова русия умира.

    Коментиран от #115

    15:50 31.01.2026

  • 107 Мадуро

    3 2 Отговор

    До коментар #105 от "Тагарев":

    Който посегне на Великобритания ще си има работа с чичо Дончо.

    15:51 31.01.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Бухал,

    3 0 Отговор

    До коментар #99 от "az СВО Победа 80":

    Лично ти колко пъти превзе Купянск 🤣

    15:52 31.01.2026

  • 110 е колко се смалява?

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "татунчо 🍌":

    Най-дълбоко в Украйна сте влезнали до 35 километра от руската граница. Голямо смаляване.

    15:53 31.01.2026

  • 111 стоян георгиев- стъки

    2 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански,а те нека си публикуват каквото си поискат !

    15:53 31.01.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Рускинчета":

    За първи път от началото на сво, и в Киев и в Харьков е спряно метрото.
    Това ще да е украинска перемога

    15:54 31.01.2026

  • 114 Космос

    2 1 Отговор
    Руската армия е най-битата ( след сръбската).

    15:55 31.01.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 няма къде да ходи

    2 2 Отговор
    Матушката се подчини на САЩ, то няма и друг избор де

    Коментиран от #123

    15:56 31.01.2026

  • 117 ХиХи

    2 1 Отговор
    За две години Въгледар Авдеевка ЧасовЯр, Северск Покровск, Купянск Торецк, викаш един процент ама 80 процента от ресурсите на Укрия. Зеля боцна 500 млрд за две годин, ние за 20 години в ЕС 30 млрд от фондове и стотици отстъпки. У Киев нема да има ток още 2 години след вече качественото разпердушинване на Тецовете, дето преди ги удряха козметично по някакви техни си причини. Безсилие начи

    Коментиран от #121

    15:57 31.01.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Омазана ватенка

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "az СВО Победа 80":

    След 8 часа хлебеца е само с центове на Ако извадиш левчета ще стоиш гладен.Ако извадиш рубли може да те и набият.

    15:58 31.01.2026

  • 120 az СВО Победа 80

    2 1 Отговор
    Каскадно прекъсване на електрозахранването в бивша Украйна.

    Официални обяснения за спирането на електрозахранването в Украйна:

    Днес в 10:42 ч. възникна технологична повреда, едновременно с която бяха изключени 400 kV линията между енергийните системи на Румъния и Молдова и 750 kV линията между Западна и Централна Украйна.

    Това предизвика каскадно прекъсване в украинската електропреносна мрежа и активиране на автоматични защитни системи в подстанциите. Блоковете на атомните електроцентрали бяха освободени от товара си. Диспечерите вече са приложили специални графици за аварийно спиране в Киев и Киевска, Житомирска и Харковска области.

    Съобщава се също, че е възникнало аварийно спиране на енергоблок в Южноукраинската атомна електроцентрала.
    Захранването беше принудително намалено на друг енергоблок в тази АЕЦ. Захранването беше намалено и на енергоблокове в Ровновата атомна електроцентрала....

    Общо взето, задават се студ и мрак, а ако от утре руснаците пак започнат методична работа по остатъците от украинската енергийна система, то "светлото" бъдеще на нацистка Украйна е гарантирано! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #122

    15:58 31.01.2026

  • 121 Копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "ХиХи":

    А на нас тук какъв ни е кяра?

    15:58 31.01.2026

  • 122 гру гайтанджиева

    0 1 Отговор

    До коментар #120 от "az СВО Победа 80":

    Обикновени руски фейкове колега.

    15:59 31.01.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Андрiй Пiдоренко

    0 1 Отговор
    Кой не скача е замръзнал !

    16:01 31.01.2026

  • 126 Обикновен човек

    0 0 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    16:01 31.01.2026

  • 127 Билд

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "1000 към 30":

    36 руски генерали станаха на тор.

    16:02 31.01.2026

