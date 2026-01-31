"Юрта на несломимостта": как оцеляват в леденостудения Киев

През най-студената зима от началото на войната досега Русия целенасочено удря енергийната система на Украйна. Как оцеляват в столицата Киев? Репортаж на АРД:
Ръмженето на генератора се чува дори и в палатката. Но благодарение на него вътре в юртата е топло. Катерина, една възрастна жена, е свалила зимното си яке и седи на стол. Изглежда изтощена, разказва АРД.
От няколко седмици Киев страда от остър недостиг на енергия, защото Русия целенасочено атакува електроцентрали с дронове и ракети. "От шест дни нямам ток, трудно е", казва Катерина. Затова и през последните дни тя често идва в пункта за стопляне, изграден в един киевски парк: "Тук мога да заредя телефона си и да се постопля малко", разказва тя пред Петер Севиц от АРД.
Малко по-нататък в шатрата, върху която се чете "юрта на несломимостта", е седнала Дария, жена на около 40 години. "Наистина е студено. В нашия квартал на левия бряг на реката вчера имаше ток само три часа. Поне успяхме да заредим устройствата си. Ние се справяме, но домашните ни любимци много мръзнат", казва тя.
Помощ от Казахстан
Палатката, която Катерина и Дария посещават, не е обикновена. Юртата е традиционна казахска шатра. На нея са поставени знамената на Украйна и Казахстан, по стените висят килими с ориенталски мотиви, има традиционни носии и инструменти. Дария почти се чувства като у дома си: "Аз съм родом от Казахстан, но от 2009 г. живея в Украйна", споделя тя.
Така наречената "юрта на несломимостта" е отворена всеки ден от 9 сутринта до 8 вечерта. На смяна днес е Жана, която тъкмо приготвя баурсаки - традиционни казахски кифлички от мая. За посетителите често приготвят и казахстанска яхния, винаги има и чай, казва Жана.
Инициативата е на украински депутат, който поддържа добри политически контакти в Казахстан. Казахстанската диаспора в Украйна и много предприемачи също подкрепят проекта, пише АРД.
"Можем да се подкрепяме взаимно"
Подобни места за стопляне организира и градската управа на Киев. Но при минусовите температури, които често падат под -10, частните проекти за помощ като "юртата на несломимостта" стават все по-важни.
Към това се добавя и емоционалният фактор. "Последните дни бяха много тежки - не можем да спим при този непрекъснат обстрел", казва Дария. Според нея тези частни инициативи дават на хората усещането, че не са сами в най-трудната дотук зима от началото на войната.
Същото тя е изпитала и наскоро чрез друг жест: "Една далечна позната, с която отдавна не се бяхме чували, се свърза с мен, за да ми каже, че имала свободен и отопляем апартамент. "Можете да останете там колкото искате, безплатно", уверила я тя.
Хората си помагат взаимно. Но тежката ситуация ги изтощава. Със сълзи на очи Катерина казва в репортажа, че днес е рожденият ѝ ден: "Навършвам 72 години и празнувам с чаша чай. Какво си пожелавам ли? Просто малко топлина и уют", добавя възрастната жена пред АРД.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Московските BAPBAPИ !
Някои вярват, че когато една страна е окупирана, животът може да продължи мирно под различен флаг - че хората просто ще плащат данъци на ново правителство. Но това е опасна илюзия.
Много често така нареченият „мир“ е последван от геноцид от ръцете на окупатора.
Този така наречен „мир“ донесе само страдание. През 1933 г. до 7 милиона украинци бяха уморени от глад в геноцида по време на Гладомор – храната им беше отнета. През 1937 г. повечето украински учени, писатели, художници и поети бяха екзекутирани. Украинският език беше забранен.
Дори сега, в окупираните от Русия райони, говоренето на украински може да ви докара сериозни проблеми. В Буча руските сили екзекутираха учители по история и украинска литература.
Когато дойдат нашественици, войната често е по-безопасна от техния „мир“, защото умират по-малко хора. А да умреш, докато се биеш, има повече смисъл, отколкото да бъдеш изклан като добитък посред нощ от окупационен режим.
Ето защо Украйна все още се бори и ще се бори до последния украинец.
Коментиран от #11, #39
16:12 31.01.2026
2 Хората
Коментиран от #22
16:13 31.01.2026
3 Ами като
16:13 31.01.2026
4 Петрова
Heroдниk, noдлец и стpaхливец. Искам да те извлекат от дупката ти, мepзавецо, и тогава да ти видим силата и куража.
Изpoд, не на украинците, а на чеченците трябва да те дадат. Те знаят по-натам как да процедират с тебе, кагебистки плъх!🐀🐀🐀
Коментиран от #14, #72, #73
16:14 31.01.2026
5 Бен Вафлек
16:14 31.01.2026
6 Сила
Коментиран от #31
16:15 31.01.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:15 31.01.2026
8 Слугата мрази свободния и смелия !
Изявленията и заплахите на рашистките ястреби будят само смях и презрение като към скимтящо от безсилие улично куче. Вече няма страна, която да има страхопочитание от Руската Федерация. Китай, който преди вероломното нахлуване на московските орди в Украйна,
слагаха Русия на пиедестал, вече нескрито демонстрират презрението си към руснаците и съвсем необезпокоявано си овладяват територии, надвишаващи тези на цяла Украйна.
Никога няма да простят и на украинците, че не се уплашиха от монголската орда, че превърна любимата им Раша в държава фейлетон пред целия Свят.....
Ето от тук идва и омразата на копейките, украинците са НАРОД, а не някакви лазещи в краката на кремълския сътрап твapи !
Коментиран от #13, #15, #18, #24
16:18 31.01.2026
10 Боко
16:21 31.01.2026
11 дончичо
До коментар #1 от "Московските BAPBAPИ !":Окраина е територия,Руска територия, а Венесуелла не е територия на УСА
Коментиран от #19
16:22 31.01.2026
13 дончичо
До коментар #8 от "Слугата мрази свободния и смелия !":прочети што е то триченье и има ли почва то у нас
16:23 31.01.2026
15 Сила
До коментар #8 от "Слугата мрази свободния и смелия !":Факт !!! Ако Зеленски за изненада на всички , включително и на западните държавници не се беше оказал толкова корав лидер и беше избягал , сега за Украйна щяхме да говорим в минало време !!! Факт е , че един несломим и смел човек се оказа на точното място в точното време !!! В момента в световен мащаб няма друг такъв държавен лидер ...за жалост !!!
Коментиран от #46, #71
16:24 31.01.2026
16 Владимир Путин, президент
Що не рипате, що се свирате кат мишки в палатките, а не сте на фронта, бре Кастрюли украински .....
16:25 31.01.2026
17 Тиква
16:25 31.01.2026
18 От Мордор с Любов
До коментар #8 от "Слугата мрази свободния и смелия !":Кинжали ще има от сърце за всички пожелали ги и на важно ,с много Любов !
16:26 31.01.2026
19 Град Козлодуй
До коментар #11 от "дончичо":Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
Коментиран от #25, #29
16:26 31.01.2026
20 Мишел
16:27 31.01.2026
21 Сила
Коментиран от #27, #30, #36
16:27 31.01.2026
22 Боко
До коментар #2 от "Хората":“оцеляват” защото наркомана ги принуждава и не смее да капитулира, че за парите където прибраха с ортаците от еСеС , самите ортаци ще го свитнат 🪦👌
Коментиран от #70
16:28 31.01.2026
23 Град Козлодуй
Коментиран от #37
16:28 31.01.2026
24 дончичо
До коментар #8 от "Слугата мрази свободния и смелия !":кучетата на дълъг синжир също си мислят, че са свободни
16:28 31.01.2026
25 Мехмед Ефенди 🇹🇷
До коментар #19 от "Град Козлодуй":България не е държава ,а турска територия ,само не е официално оформено .
16:28 31.01.2026
28 Сатана Z
16:29 31.01.2026
29 Боко
До коментар #19 от "Град Козлодуй":“Прав си” колкото и ника ти :”град…” 😂
16:30 31.01.2026
30 Град Козлодуй
До коментар #21 от "Сила":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #35
16:30 31.01.2026
31 БОЛШЕВИК
До коментар #6 от "Сила":Китай ако се разширява то няма да е за сметка на Русия. Китай, Русия и КНДР са сила която нямат равна на тая Земя.
16:31 31.01.2026
32 Луд с картечница
16:31 31.01.2026
33 не може да бъде
16:31 31.01.2026
34 Мишел
Коментиран от #56, #57
16:31 31.01.2026
36 Сила
До коментар #21 от "Сила":Не ползвай моя ник , н е с р е т н и к о ....
16:34 31.01.2026
37 Бегай бе смешник
До коментар #23 от "Град Козлодуй":Ти ли се присмя? Ти гражданина на страната която не знае първо на кой служи. Страната на която правителството се съставя в американското посолство, а законите се правят в Брюксел. Страна неможеща да подържа дори собствена валута. Нямаща армия и чакаща да влезе чужда фирма та да даде хляб на населението й.
16:34 31.01.2026
38 Град Козлодуй
До коментар #35 от "Сила":Грешиш приятел. Откажи се от русофилството, докато не е станало късно. Русофилството, по своята същност е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #43, #47, #67
16:35 31.01.2026
39 Славакокаине
До коментар #1 от "Московските BAPBAPИ !":Зеленото сапол и колегите му евро-наркомани върнаха укропската територия в годините на юртите. Ама така е като искат да врякат хайл хитлер и да вдигат паметници на бандера, никой не им е виновен.
16:35 31.01.2026
40 да питам
Коментиран от #44
16:35 31.01.2026
41 ЕН БИ СИ
16:35 31.01.2026
42 Точен
16:36 31.01.2026
44 Ха ХаХа
До коментар #40 от "да питам":Както говидарите спасиха Виетнам,Корея и Афганистан тъпунгер
16:37 31.01.2026
45 Копейки
Коментиран от #48, #54
16:37 31.01.2026
47 Сила
До коментар #38 от "Град Козлодуй":Комуникираш си със самозванец ...не използвам просташки изрази !!! Виж стила на писане ...
Коментиран от #59, #62
16:39 31.01.2026
49 Ще разберете ама трябва бой
16:39 31.01.2026
50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Но! В Киев няма и вода.
А как метро то в Киев и Харьков не работи за първи пьт
16:39 31.01.2026
51 Ъхъ ъхъ
Коментиран от #58
16:39 31.01.2026
53 Механик
16:41 31.01.2026
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #45 от "Копейки":Аз съм доволен. Като си дойда в БГ да продавам апартамента и вилата, ще взема повече кинти
16:42 31.01.2026
55 Обратното е
До коментар #43 от "Славакокаине":Русофилите са османофили, защото според русофилите, ако Турция иска да анексира например областите Кърдажали, Пловдив, Смолян, Хасково и Ямбол, ние трябва да се съгласим, за да има мир. Ни трябва да се бием, за да имаме ток.
😂
Коментиран от #60, #64
16:42 31.01.2026
57 Ама как
До коментар #34 от "Мишел":Те Телеграф по традиция подържат цяла армия от военни експерти. Като нашия истърсак Грозев.
16:42 31.01.2026
58 !!!?
До коментар #51 от "Ъхъ ъхъ":Рублите и копейките вече не стават и за тоалетна хартия.
Коментиран от #61, #63, #65
16:43 31.01.2026
60 Забравяш смотльо
До коментар #55 от "Обратното е":Много бързо забравихте как се прегръщахте с турците преди Ердоган. Как не е имало робство а присъствие, как ни бяха съюзници и най- добрия съсед и т.н.
16:44 31.01.2026
62 Сила
До коментар #47 от "Сила":Не ползвай моя ник ,несретнико ...
Коментиран от #74
16:46 31.01.2026
63 Смях
До коментар #58 от "!!!?":А лева за какво става вече бе, смотльо?
Коментиран от #76
16:46 31.01.2026
64 Славакокаине
До коментар #55 от "Обратното е":Атлантическите османофили пропускат една съществена оодробност, ние не сме провеждали осем ходини геноцид срещу турците, не сме стреляли с тежка артиелрия по техни градове и села, не сме им забранявали езика, не сме писали ресторантски менюта ит сорта на "коктейл Кръв от турски пеленачета", не сме ги наричали таракани тн. и тн.
Така че не знам защо атланте-османофилите се притеснявате от вашия най-голям приятел и нато-вски съюзник, че да ни вземали градове....
16:47 31.01.2026
65 К.О.Т.ар.А.К 😼
До коментар #58 от "!!!?":Кво ти пука ,коте 🐱,нали се забърсваш с винтидж вестник Демокрация ,а напоследък и с 🇺🇦 байряка .
16:48 31.01.2026
67 Пак да
До коментар #38 от "Град Козлодуй":Напомня, всички русофоби са османофили!
16:49 31.01.2026
68 665
16:50 31.01.2026
69 Горски
16:50 31.01.2026
70 аааа
До коментар #22 от "Боко":А ти защо реши, че е наркоман?
16:58 31.01.2026
72 дончичо
До коментар #4 от "Петрова":Петка отпредзе ,Чапай изодзодзе
17:02 31.01.2026
74 Сила
До коментар #62 от "Сила":Пак не ставаш , не можеш да ме копираш ..."требва и акъл " !!!?
17:04 31.01.2026
75 az СВО Победа 80
Ние ще имаме пенсии - те не!
Ние ще имаме подкрепа за деца и пенсионери - те не!
Децата ни ще ходят на училища и детски градини - техните децата ще стоят по мазета. Защото те нищо не умеят! Ето така ще спечелим тази война.“
Тези думи бяха изречени от украинския президент Петро Порошенко преди повече от 10 години. Той мечтаеше да удуши Донбас с обстрел и с блокада.
Днес обаче думите му идеално описват случващото се в родната му бивша Украйна. 🤣
И как след всичко това да не вярваш, че мислите се материализират??? И когато ги изричаш по адрес на някого, трябва да помниш, че бумерангът на мислите ти най-вероятно ще се завърне при теб самия... 🤣🤣🤣
17:06 31.01.2026
76 ганю
До коментар #63 от "Смях":За Лева се видя че не ви пука за него
т.е не ви Пука за България продадохте се за пари.
Ванга ви предупреди не се продавайте за пари
Ще ви се върне тъпкано избора е ваш.
Свободната воля е велико нещо
гордостта също Първият и любим грях на дявола
17:09 31.01.2026
77 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣🤣
17:13 31.01.2026