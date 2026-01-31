"Юрта на несломимостта": как оцеляват в леденостудения Киев

През най-студената зима от началото на войната досега Русия целенасочено удря енергийната система на Украйна. Как оцеляват в столицата Киев? Репортаж на АРД:

Ръмженето на генератора се чува дори и в палатката. Но благодарение на него вътре в юртата е топло. Катерина, една възрастна жена, е свалила зимното си яке и седи на стол. Изглежда изтощена, разказва АРД.

От няколко седмици Киев страда от остър недостиг на енергия, защото Русия целенасочено атакува електроцентрали с дронове и ракети. "От шест дни нямам ток, трудно е", казва Катерина. Затова и през последните дни тя често идва в пункта за стопляне, изграден в един киевски парк: "Тук мога да заредя телефона си и да се постопля малко", разказва тя пред Петер Севиц от АРД.

Малко по-нататък в шатрата, върху която се чете "юрта на несломимостта", е седнала Дария, жена на около 40 години. "Наистина е студено. В нашия квартал на левия бряг на реката вчера имаше ток само три часа. Поне успяхме да заредим устройствата си. Ние се справяме, но домашните ни любимци много мръзнат", казва тя.

Помощ от Казахстан

Палатката, която Катерина и Дария посещават, не е обикновена. Юртата е традиционна казахска шатра. На нея са поставени знамената на Украйна и Казахстан, по стените висят килими с ориенталски мотиви, има традиционни носии и инструменти. Дария почти се чувства като у дома си: "Аз съм родом от Казахстан, но от 2009 г. живея в Украйна", споделя тя.

Така наречената "юрта на несломимостта" е отворена всеки ден от 9 сутринта до 8 вечерта. На смяна днес е Жана, която тъкмо приготвя баурсаки - традиционни казахски кифлички от мая. За посетителите често приготвят и казахстанска яхния, винаги има и чай, казва Жана.

Инициативата е на украински депутат, който поддържа добри политически контакти в Казахстан. Казахстанската диаспора в Украйна и много предприемачи също подкрепят проекта, пише АРД.

"Можем да се подкрепяме взаимно"

Подобни места за стопляне организира и градската управа на Киев. Но при минусовите температури, които често падат под -10, частните проекти за помощ като "юртата на несломимостта" стават все по-важни.

Към това се добавя и емоционалният фактор. "Последните дни бяха много тежки - не можем да спим при този непрекъснат обстрел", казва Дария. Според нея тези частни инициативи дават на хората усещането, че не са сами в най-трудната дотук зима от началото на войната.

Същото тя е изпитала и наскоро чрез друг жест: "Една далечна позната, с която отдавна не се бяхме чували, се свърза с мен, за да ми каже, че имала свободен и отопляем апартамент. "Можете да останете там колкото искате, безплатно", уверила я тя.

Хората си помагат взаимно. Но тежката ситуация ги изтощава. Със сълзи на очи Катерина казва в репортажа, че днес е рожденият ѝ ден: "Навършвам 72 години и празнувам с чаша чай. Какво си пожелавам ли? Просто малко топлина и уют", добавя възрастната жена пред АРД.