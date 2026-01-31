Вземете 50% отстъпка за хостинг от

"Юрта на несломимостта": как оцеляват в леденостудения Киев
  Тема: Украйна

"Юрта на несломимостта": как оцеляват в леденостудения Киев

31 Януари, 2026 16:09 1 629 77

  • русия-
  • украйна-
  • киев-
  • ракети-
  • дронове-
  • виталий кличко

От няколко седмици Киев страда от остър недостиг на енергия, защото Русия целенасочено атакува електроцентрали с дронове и ракети

"Юрта на несломимостта": как оцеляват в леденостудения Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

През най-студената зима от началото на войната досега Русия целенасочено удря енергийната система на Украйна. Как оцеляват в столицата Киев? Репортаж на АРД:

Ръмженето на генератора се чува дори и в палатката. Но благодарение на него вътре в юртата е топло. Катерина, една възрастна жена, е свалила зимното си яке и седи на стол. Изглежда изтощена, разказва АРД.

От няколко седмици Киев страда от остър недостиг на енергия, защото Русия целенасочено атакува електроцентрали с дронове и ракети. "От шест дни нямам ток, трудно е", казва Катерина. Затова и през последните дни тя често идва в пункта за стопляне, изграден в един киевски парк: "Тук мога да заредя телефона си и да се постопля малко", разказва тя пред Петер Севиц от АРД.

Малко по-нататък в шатрата, върху която се чете "юрта на несломимостта", е седнала Дария, жена на около 40 години. "Наистина е студено. В нашия квартал на левия бряг на реката вчера имаше ток само три часа. Поне успяхме да заредим устройствата си. Ние се справяме, но домашните ни любимци много мръзнат", казва тя.

Помощ от Казахстан

Палатката, която Катерина и Дария посещават, не е обикновена. Юртата е традиционна казахска шатра. На нея са поставени знамената на Украйна и Казахстан, по стените висят килими с ориенталски мотиви, има традиционни носии и инструменти. Дария почти се чувства като у дома си: "Аз съм родом от Казахстан, но от 2009 г. живея в Украйна", споделя тя.

Така наречената "юрта на несломимостта" е отворена всеки ден от 9 сутринта до 8 вечерта. На смяна днес е Жана, която тъкмо приготвя баурсаки - традиционни казахски кифлички от мая. За посетителите често приготвят и казахстанска яхния, винаги има и чай, казва Жана.

Инициативата е на украински депутат, който поддържа добри политически контакти в Казахстан. Казахстанската диаспора в Украйна и много предприемачи също подкрепят проекта, пише АРД.

"Можем да се подкрепяме взаимно"

Подобни места за стопляне организира и градската управа на Киев. Но при минусовите температури, които често падат под -10, частните проекти за помощ като "юртата на несломимостта" стават все по-важни.

Към това се добавя и емоционалният фактор. "Последните дни бяха много тежки - не можем да спим при този непрекъснат обстрел", казва Дария. Според нея тези частни инициативи дават на хората усещането, че не са сами в най-трудната дотук зима от началото на войната.

Същото тя е изпитала и наскоро чрез друг жест: "Една далечна позната, с която отдавна не се бяхме чували, се свърза с мен, за да ми каже, че имала свободен и отопляем апартамент. "Можете да останете там колкото искате, безплатно", уверила я тя.

Хората си помагат взаимно. Но тежката ситуация ги изтощава. Със сълзи на очи Катерина казва в репортажа, че днес е рожденият ѝ ден: "Навършвам 72 години и празнувам с чаша чай. Какво си пожелавам ли? Просто малко топлина и уют", добавя възрастната жена пред АРД.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Московските BAPBAPИ !

    14 53 Отговор
    Да се ​​позволи на Русия да задържи части от украинската територия би означавало геноцид за украинския народ.
    Някои вярват, че когато една страна е окупирана, животът може да продължи мирно под различен флаг - че хората просто ще плащат данъци на ново правителство. Но това е опасна илюзия.
    Много често така нареченият „мир“ е последван от геноцид от ръцете на окупатора.
    Този така наречен „мир“ донесе само страдание. През 1933 г. до 7 милиона украинци бяха уморени от глад в геноцида по време на Гладомор – храната им беше отнета. През 1937 г. повечето украински учени, писатели, художници и поети бяха екзекутирани. Украинският език беше забранен.
    Дори сега, в окупираните от Русия райони, говоренето на украински може да ви докара сериозни проблеми. В Буча руските сили екзекутираха учители по история и украинска литература.
    Когато дойдат нашественици, войната често е по-безопасна от техния „мир“, защото умират по-малко хора. А да умреш, докато се биеш, има повече смисъл, отколкото да бъдеш изклан като добитък посред нощ от окупационен режим.
    Ето защо Украйна все още се бори и ще се бори до последния украинец.

    Коментиран от #11, #39

    16:12 31.01.2026

  • 2 Хората

    16 50 Отговор
    оцеляват,защото са ХОРА,а не мръшляк,който ще развее бяло знаме за удоволствие на руските изроди.

    Коментиран от #22

    16:13 31.01.2026

  • 3 Ами като

    38 7 Отговор
    проекти като "юртата на несломимостта" стават все по-важни да си ги правят юртите. Нас тва кво ни интересува? Важно ли ни е?

    16:13 31.01.2026

  • 4 Петрова

    15 47 Отговор
    Путин е най-гнycният теpopист - само злоба има у жалкото джудже, неспособно даже да воюва по правилата на войната.
    Heroдниk, noдлец и стpaхливец. Искам да те извлекат от дупката ти, мepзавецо, и тогава да ти видим силата и куража.
    Изpoд, не на украинците, а на чеченците трябва да те дадат. Те знаят по-натам как да процедират с тебе, кагебистки плъх!🐀🐀🐀

    Коментиран от #14, #72, #73

    16:14 31.01.2026

  • 5 Бен Вафлек

    10 40 Отговор
    Несломим народ! Ще удържи московските нацисти и ще извоюва независимост от най голямото зло на планетата.

    16:14 31.01.2026

  • 6 Сила

    11 35 Отговор
    Всичко отминава ....и това ще отмине ! Само мъртвите няма да се върнат !!! Но скоро Китай ще има обща граница с Украйна и ЕС ....

    Коментиран от #31

    16:15 31.01.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    31 6 Отговор
    само мръшляк живее в киев , хората отдавна се изнесоха на нашето море

    16:15 31.01.2026

  • 8 Слугата мрази свободния и смелия !

    10 39 Отговор
    Копейките никога няма да простят на Зеленckи, че вместо да избяга на Запад, остана в Украйна и започна да воюва срещу Мордор, унижи Фторая, непобедимая и безаналоговая и я превърна в армия комикс....😂
    Изявленията и заплахите на рашистките ястреби будят само смях и презрение като към скимтящо от безсилие улично куче. Вече няма страна, която да има страхопочитание от Руската Федерация. Китай, който преди вероломното нахлуване на московските орди в Украйна,
    слагаха Русия на пиедестал, вече нескрито демонстрират презрението си към руснаците и съвсем необезпокоявано си овладяват територии, надвишаващи тези на цяла Украйна.
    Никога няма да простят и на украинците, че не се уплашиха от монголската орда, че превърна любимата им Раша в държава фейлетон пред целия Свят.....
    Ето от тук идва и омразата на копейките, украинците са НАРОД, а не някакви лазещи в краката на кремълския сътрап твapи !

    Коментиран от #13, #15, #18, #24

    16:18 31.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Боко

    26 5 Отговор
    КУРРРВИИИТЕ ОТ дв са достойни наследници на основателя си(Йозеф Гьобелс)👌

    16:21 31.01.2026

  • 11 дончичо

    33 7 Отговор

    До коментар #1 от "Московските BAPBAPИ !":

    Окраина е територия,Руска територия, а Венесуелла не е територия на УСА

    Коментиран от #19

    16:22 31.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 дончичо

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Слугата мрази свободния и смелия !":

    прочети што е то триченье и има ли почва то у нас

    16:23 31.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сила

    9 25 Отговор

    До коментар #8 от "Слугата мрази свободния и смелия !":

    Факт !!! Ако Зеленски за изненада на всички , включително и на западните държавници не се беше оказал толкова корав лидер и беше избягал , сега за Украйна щяхме да говорим в минало време !!! Факт е , че един несломим и смел човек се оказа на точното място в точното време !!! В момента в световен мащаб няма друг такъв държавен лидер ...за жалост !!!

    Коментиран от #46, #71

    16:24 31.01.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    21 5 Отговор
    Това мяза на Юрта на Кастрюлите 😁
    Що не рипате, що се свирате кат мишки в палатките, а не сте на фронта, бре Кастрюли украински .....

    16:25 31.01.2026

  • 17 Тиква

    16 6 Отговор
    Добри новини,така им трябва на окранаглеци и бандерофашисти, още бой ги чака,никаква човечност нямат окрахохлюг.

    16:25 31.01.2026

  • 18 От Мордор с Любов

    19 3 Отговор

    До коментар #8 от "Слугата мрази свободния и смелия !":

    Кинжали ще има от сърце за всички пожелали ги и на важно ,с много Любов !

    16:26 31.01.2026

  • 19 Град Козлодуй

    6 21 Отговор

    До коментар #11 от "дончичо":

    Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #25, #29

    16:26 31.01.2026

  • 20 Мишел

    18 2 Отговор
    Русия изпълнява желанията на украинците от Майдана, като премахва в Украйна наследството от социализма на СССР и я връща в 1917г. - без електричество, отопление, газ, транспорт, ...

    16:27 31.01.2026

  • 21 Сила

    19 5 Отговор
    Слава на Русия ,закрилница на Православието от много полловвите сатта нистии !

    Коментиран от #27, #30, #36

    16:27 31.01.2026

  • 22 Боко

    15 5 Отговор

    До коментар #2 от "Хората":

    “оцеляват” защото наркомана ги принуждава и не смее да капитулира, че за парите където прибраха с ортаците от еСеС , самите ортаци ще го свитнат 🪦👌

    Коментиран от #70

    16:28 31.01.2026

  • 23 Град Козлодуй

    6 19 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    Коментиран от #37

    16:28 31.01.2026

  • 24 дончичо

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "Слугата мрази свободния и смелия !":

    кучетата на дълъг синжир също си мислят, че са свободни

    16:28 31.01.2026

  • 25 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    5 14 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй":

    България не е държава ,а турска територия ,само не е официално оформено .

    16:28 31.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сатана Z

    15 5 Отговор
    Страхливите укри ще пукнат от студ вместо да идат на фронта да се стоплят с бягане.

    16:29 31.01.2026

  • 29 Боко

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй":

    “Прав си” колкото и ника ти :”град…” 😂

    16:30 31.01.2026

  • 30 Град Козлодуй

    6 18 Отговор

    До коментар #21 от "Сила":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала държава. Русофилството, по своята същност е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #35

    16:30 31.01.2026

  • 31 БОЛШЕВИК

    16 3 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Китай ако се разширява то няма да е за сметка на Русия. Китай, Русия и КНДР са сила която нямат равна на тая Земя.

    16:31 31.01.2026

  • 32 Луд с картечница

    15 3 Отговор
    Обикновено за уикенда над Осрайна има безплатна руска заря ,не мислете ,че и сега ще е по различно .

    16:31 31.01.2026

  • 33 не може да бъде

    14 1 Отговор
    Действително е учудващо защо все пак украинците отстъпват -ето стоят в юрти/палатки на несломимостта пият чай на непобедимостта /ако няма такъв -чешмяна мода ...но сега май и чешмяната вода свърши/ увиват се в одеяла на несъкрушимостта ... и нищо!?Може би тези неща не са достатъчни ----както се казва в една реклама -трябва и акъл!?

    16:31 31.01.2026

  • 34 Мишел

    3 14 Отговор
    Бързото съгласие на Русия с искането на САЩ за едноседмично примирие между Русия и Украйна, е маневра на държава, чиято армия е на ръба на колапса. Това са мненията на военни експерти в The Telegraph. Руските въоръжени сили са в състояние на дълбок упадък, който няма как да бъде компенсиран дори с войници от Северна Корея или Африка.

    Коментиран от #56, #57

    16:31 31.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Сила

    3 6 Отговор

    До коментар #21 от "Сила":

    Не ползвай моя ник , н е с р е т н и к о ....

    16:34 31.01.2026

  • 37 Бегай бе смешник

    16 1 Отговор

    До коментар #23 от "Град Козлодуй":

    Ти ли се присмя? Ти гражданина на страната която не знае първо на кой служи. Страната на която правителството се съставя в американското посолство, а законите се правят в Брюксел. Страна неможеща да подържа дори собствена валута. Нямаща армия и чакаща да влезе чужда фирма та да даде хляб на населението й.

    16:34 31.01.2026

  • 38 Град Козлодуй

    2 14 Отговор

    До коментар #35 от "Сила":

    Грешиш приятел. Откажи се от русофилството, докато не е станало късно. Русофилството, по своята същност е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #43, #47, #67

    16:35 31.01.2026

  • 39 Славакокаине

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Московските BAPBAPИ !":

    Зеленото сапол и колегите му евро-наркомани върнаха укропската територия в годините на юртите. Ама така е като искат да врякат хайл хитлер и да вдигат паметници на бандера, никой не им е виновен.

    16:35 31.01.2026

  • 40 да питам

    2 11 Отговор
    верно ли Пуся е обещал на аятолаха да го спаси, както спаси и приятеля си Мадуро ?

    Коментиран от #44

    16:35 31.01.2026

  • 41 ЕН БИ СИ

    13 2 Отговор
    Много от киевчани обясняват че няма да напуснат Киев, понеже чакат руската войска...

    16:35 31.01.2026

  • 42 Точен

    11 1 Отговор
    Порошенко: Нека руските деца да студуват в мазетата и да нямат училище, а нашите украинчета да се учат в светли училища и да играят по детските площадки...

    16:36 31.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ха ХаХа

    11 2 Отговор

    До коментар #40 от "да питам":

    Както говидарите спасиха Виетнам,Корея и Афганистан тъпунгер

    16:37 31.01.2026

  • 45 Копейки

    2 10 Отговор
    Не протестирайте, а се радвайте. От утре плащанията се извършват само в евро.

    Коментиран от #48, #54

    16:37 31.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Сила

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Град Козлодуй":

    Комуникираш си със самозванец ...не използвам просташки изрази !!! Виж стила на писане ...

    Коментиран от #59, #62

    16:39 31.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ще разберете ама трябва бой

    9 2 Отговор
    Разбрахте ли най- после че Путин жалеше Украйна до сега. И още ги жали. Нима не можеше да им срине енергетиката още първия месец? Ама ние удряме руските рафинерии с дрончета.... Ще сломим Русия. А следват и други части от инфраструктурата. ЖП транспорт, мостове, язовири....Така обаче е лесно за Коалицията на желаещите- създават проблеми на Русия, пък нищо че Украйна яде калая.

    16:39 31.01.2026

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 1 Отговор
    Ток няма вече не само в Украине, но и в Молдова. Някаква авария, хахахах.
    Но! В Киев няма и вода.
    А как метро то в Киев и Харьков не работи за първи пьт

    16:39 31.01.2026

  • 51 Ъхъ ъхъ

    5 2 Отговор
    Копейките са със златно покритие, а еврото е покрито с тор

    Коментиран от #58

    16:39 31.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Механик

    7 1 Отговор
    Абе кво стана с Перемохата ,с Контранаступа ,нищо не се чува вече и за нанасяне на стратегическо поражение на Русия и преговори от позиция на силата ,нали брадатото джудже Стори Пакост с белия нос кафе щеше в Крим да пие ?

    16:41 31.01.2026

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Копейки":

    Аз съм доволен. Като си дойда в БГ да продавам апартамента и вилата, ще взема повече кинти

    16:42 31.01.2026

  • 55 Обратното е

    1 9 Отговор

    До коментар #43 от "Славакокаине":

    Русофилите са османофили, защото според русофилите, ако Турция иска да анексира например областите Кърдажали, Пловдив, Смолян, Хасково и Ямбол, ние трябва да се съгласим, за да има мир. Ни трябва да се бием, за да имаме ток.

    😂

    Коментиран от #60, #64

    16:42 31.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ама как

    7 0 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Те Телеграф по традиция подържат цяла армия от военни експерти. Като нашия истърсак Грозев.

    16:42 31.01.2026

  • 58 !!!?

    1 6 Отговор

    До коментар #51 от "Ъхъ ъхъ":

    Рублите и копейките вече не стават и за тоалетна хартия.

    Коментиран от #61, #63, #65

    16:43 31.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Забравяш смотльо

    9 0 Отговор

    До коментар #55 от "Обратното е":

    Много бързо забравихте как се прегръщахте с турците преди Ердоган. Как не е имало робство а присъствие, как ни бяха съюзници и най- добрия съсед и т.н.

    16:44 31.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Сила":

    Не ползвай моя ник ,несретнико ...

    Коментиран от #74

    16:46 31.01.2026

  • 63 Смях

    1 3 Отговор

    До коментар #58 от "!!!?":

    А лева за какво става вече бе, смотльо?

    Коментиран от #76

    16:46 31.01.2026

  • 64 Славакокаине

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "Обратното е":

    Атлантическите османофили пропускат една съществена оодробност, ние не сме провеждали осем ходини геноцид срещу турците, не сме стреляли с тежка артиелрия по техни градове и села, не сме им забранявали езика, не сме писали ресторантски менюта ит сорта на "коктейл Кръв от турски пеленачета", не сме ги наричали таракани тн. и тн.
    Така че не знам защо атланте-османофилите се притеснявате от вашия най-голям приятел и нато-вски съюзник, че да ни вземали градове....

    16:47 31.01.2026

  • 65 К.О.Т.ар.А.К 😼

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "!!!?":

    Кво ти пука ,коте 🐱,нали се забърсваш с винтидж вестник Демокрация ,а напоследък и с 🇺🇦 байряка .

    16:48 31.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Пак да

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Град Козлодуй":

    Напомня, всички русофоби са османофили!

    16:49 31.01.2026

  • 68 665

    5 1 Отговор
    Пуснах сълза ! Доче Веле вече спокойно може да се прекръсти на Работническо Дело.

    16:50 31.01.2026

  • 69 Горски

    6 1 Отговор
    Прав си наци, докато Русия не вземе Одесса и излаза на Ч. море ВСЕ ЩЕ НАСТЪПВА! Дори и години напред! Ми6 ще реве! И ти и нацистите заграбили властта в Украйна С ПРЕВРАТ ще цвърчите докато руснаците ви поставят на колене, както само те знаят. Киевското нищожество защо хленчи ? Да не би защото ситуацията на фронта за него да е катастрофална? Русия се готвела за настъпателни действия ли?! Ами че тя не е спирала да настъпва бе, Кокаинчик. Ти не печелеше ли войната бе,корумпиран некадърник ? Я пусни още някоя фейк снимчица от фронта да се посмеем. Завалията Зелника прозря "бъдещето" в близко време ... Примирието да "гледа" през крив макарон.

    16:50 31.01.2026

  • 70 аааа

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Боко":

    А ти защо реши, че е наркоман?

    16:58 31.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 дончичо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Петрова":

    Петка отпредзе ,Чапай изодзодзе

    17:02 31.01.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Сила":

    Пак не ставаш , не можеш да ме копираш ..."требва и акъл " !!!?

    17:04 31.01.2026

  • 75 az СВО Победа 80

    4 1 Отговор
    „Ние ще имаме работа - те не!
    Ние ще имаме пенсии - те не!
    Ние ще имаме подкрепа за деца и пенсионери - те не!
    Децата ни ще ходят на училища и детски градини - техните децата ще стоят по мазета. Защото те нищо не умеят! Ето така ще спечелим тази война.“

    Тези думи бяха изречени от украинския президент Петро Порошенко преди повече от 10 години. Той мечтаеше да удуши Донбас с обстрел и с блокада.

    Днес обаче думите му идеално описват случващото се в родната му бивша Украйна. 🤣

    И как след всичко това да не вярваш, че мислите се материализират??? И когато ги изричаш по адрес на някого, трябва да помниш, че бумерангът на мислите ти най-вероятно ще се завърне при теб самия... 🤣🤣🤣

    17:06 31.01.2026

  • 76 ганю

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Смях":

    За Лева се видя че не ви пука за него
    т.е не ви Пука за България продадохте се за пари.
    Ванга ви предупреди не се продавайте за пари
    Ще ви се върне тъпкано избора е ваш.
    Свободната воля е велико нещо
    гордостта също Първият и любим грях на дявола

    17:09 31.01.2026

  • 77 az СВО Победа 80

    2 1 Отговор
    Киев разпродава в интернет подарените му от Варшава ел. генератори!

    🤣🤣🤣🤣

    17:13 31.01.2026

