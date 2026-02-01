Володимир Зеленски: Няма данни за саботаж срещу електропреносната мрежа в Украйна

Голямата повреда в украинската електропреносна мрежа, която доведе до прекъсвания на тока в цялата страна, най-вероятно е причинена от метеорологичните условия и заледени електропроводи. Президентът Володимир Зеленски обяви това във вечерното си видео обръщение, цитиран от УНИАН.
Според президента разследването продължава, но не са открити признаци на външна намеса или кибератака.
"Тази сутрин възникна технологична повреда в мрежата. Две линии - между Румъния и Молдова и в Украйна - спряха да работят. Причината се разследва щателно. Към момента няма потвърждение за външна намеса или кибератаки. Повече доказателства сочат, че заледяването на линиите и автоматичното изключване са причинени от метеорологичните условия", каза президентът.
Той отбеляза, че най-критичната ситуация в момента е в Киев, като затъмнението засяга и централните и източните части на страната. Той добави, че като цяло електропреносната мрежа е възстановена до състоянието си преди повредата. В момента се извършва стабилизиране и възстановяване на системата.
Припомняме, че в ранния следобед на 31 януари, в различни градове в Украйна възникнаха мащабни прекъсвания на електрозахранването, което временно спря електрическия транспорт. В Киев и Харков движението на метрото и ескалаторите беше спряно, а в други градове тролейбусите и крайградските влакове бяха спрени.
Бившият изпълнителен директор на "Укренерго" Володимир Кудрицки отбеляза, че масовите прекъсвания на електрозахранването в Украйна на 31 януари са резултат от сериозен срив в електропреносната мрежа, но технически това не е национално прекъсване на електрозахранването. Той отбеляза, че подобни инциденти са се случвали от 2022 г. насам и окончателните причини ще станат ясни едва след технически анализ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #23
13:00 01.02.2026
2 Данни няма
13:02 01.02.2026
3 хехе
13:02 01.02.2026
4 Варна 3
Коментиран от #35
13:03 01.02.2026
5 Владимир Путин, президент
13:03 01.02.2026
6 Нашият герой е предозирал .....отново
Който разбрал разбрал останалите от коалицията ........продължавайте да лаете.
Коментиран от #13
13:04 01.02.2026
7 хаха🤣
Коментиран от #10
13:04 01.02.2026
8 пешо
13:05 01.02.2026
9 Копейки
Коментиран от #16
13:06 01.02.2026
10 пешо
До коментар #7 от "хаха🤣":родата ти цял живот са в тая поза
13:06 01.02.2026
11 татунчо 🍌
13:06 01.02.2026
12 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По-добре вие напуснете България, защото България е с Украйна. Русия няма място тук, нито и в Украйна. Споко, и Украйна също ще получи зелена светлина за членство на ЕС заедно с Молдова, както България и Румъния са станали членове през 2007. Браним Украйна. Украйна се храни със зърнена храна и дава енергия, а Русия пие водка и така се стигат до тежките руски загуби. Да живее Украйна. Одеса е побратимен град с Варна.
Коментиран от #22
13:07 01.02.2026
13 хаха🤣
До коментар #6 от "Нашият герой е предозирал .....отново":Вашия герой Медведа вярно беше предозирал и говореше нещо срещу САЩ, Тръмп така го нарита 🤣 че сега е много кротък и снишен, по-нисък е от тревата 🤣
13:09 01.02.2026
14 Подправения кантар
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
13:09 01.02.2026
15 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
13:09 01.02.2026
16 Български Патриот 🇧🇬
До коментар #9 от "Копейки":И ден да спомним жертвите на комунистическия режим. Колко пъти Русия ограбила България? Много пъти. Ако СССР не е нападнала България, досега щяхме да сме най-модерната държава в Източна Европа. Горяните винаги се опитвали да освободят Бълтария. Да живее България! Свобода за България!
Коментиран от #29
13:09 01.02.2026
17 Руски депутати заявиха,
13:09 01.02.2026
18 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #20
13:09 01.02.2026
19 Подправения кантар
13:10 01.02.2026
20 Ха-ха
До коментар #18 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #25
13:10 01.02.2026
21 Аууу, срам, какъв срам!
13:10 01.02.2026
22 село мое , 🐮
До коментар #12 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Не излагай хубавият ни град !
13:11 01.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ☠️Русия умря☠️
Коментиран от #30
13:14 01.02.2026
25 Коуега
До коментар #20 от "Ха-ха":Като гледам данните, армията на Русия трябва да е от около 3 млрд.войници🤔...но при размяната, нещата говорят друго 😉
13:14 01.02.2026
26 Асамблея "Знаме на мира "
13:16 01.02.2026
27 Хи хи хи
Корумпетата дето " управляват" усръинското енерго си вършат прекрасно работата.......
13:16 01.02.2026
28 овч, 🐑
До коментар #23 от "ДОЛУ РУZИЯ":Долу са само кюлотите на май...ка ти ! С тия лозунги и мешката си само за фронта при зеления - там да се доказваш , а не да разтягаш локуми по сайтовете ! Понял ?! 👌
13:16 01.02.2026
29 Това е
До коментар #16 от "Български Патриот 🇧🇬":Безспорен факт.
13:16 01.02.2026
30 проскубан 🐀,
До коментар #24 от "☠️Русия умря☠️":Добра идея , но невъзможна за осъществяване ....Безсилието поражда само злоба и умопомрачение в бедните ,,центове,, !
13:17 01.02.2026
31 Факт
Коментиран от #38
13:19 01.02.2026
32 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #34, #37
13:19 01.02.2026
33 Търновец
13:20 01.02.2026
34 оня 🥋
До коментар #32 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Отивай в ,,новия,, си дом , какво чакаш още ?! Зеленият има нужда от такива като теб , сега е момента да му помогнете ! 👼
13:23 01.02.2026
35 ганев
До коментар #4 от "Варна 3":А...ЗА ТЕБЕ....ДИРЕКТНО..В ТОПОЛИТЕ
13:23 01.02.2026
36 Майката на Денис
Няма ток, няма вода, няма канализация!
Няма медии, няма индустрия, няма образование.
Няма бъдеще!
13:24 01.02.2026
37 Варна
До коментар #32 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Старото и име е Сталин. Значи хохолята идват при Сталин.
Коментиран от #39
13:25 01.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Сталин
До коментар #37 от "Варна":" - Защо да пращаме срещу немците танкове, като имаме толкова много хора !" И пращал руски войници на фронта. Резултата е ясен - 33 милиона убити руснаци и 6 милиона германци. Същата тактика и същото съотношение на загубите в Украйна. Путин праща руски войници срещу украинската артилерия, за да им хаби снарядите.
13:32 01.02.2026