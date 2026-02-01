Володимир Зеленски: Няма данни за саботаж срещу електропреносната мрежа в Украйна

Голямата повреда в украинската електропреносна мрежа, която доведе до прекъсвания на тока в цялата страна, най-вероятно е причинена от метеорологичните условия и заледени електропроводи. Президентът Володимир Зеленски обяви това във вечерното си видео обръщение, цитиран от УНИАН.

Според президента разследването продължава, но не са открити признаци на външна намеса или кибератака.

"Тази сутрин възникна технологична повреда в мрежата. Две линии - между Румъния и Молдова и в Украйна - спряха да работят. Причината се разследва щателно. Към момента няма потвърждение за външна намеса или кибератаки. Повече доказателства сочат, че заледяването на линиите и автоматичното изключване са причинени от метеорологичните условия", каза президентът.

Той отбеляза, че най-критичната ситуация в момента е в Киев, като затъмнението засяга и централните и източните части на страната. Той добави, че като цяло електропреносната мрежа е възстановена до състоянието си преди повредата. В момента се извършва стабилизиране и възстановяване на системата.

Припомняме, че в ранния следобед на 31 януари, в различни градове в Украйна възникнаха мащабни прекъсвания на електрозахранването, което временно спря електрическия транспорт. В Киев и Харков движението на метрото и ескалаторите беше спряно, а в други градове тролейбусите и крайградските влакове бяха спрени.

Бившият изпълнителен директор на "Укренерго" Володимир Кудрицки отбеляза, че масовите прекъсвания на електрозахранването в Украйна на 31 януари са резултат от сериозен срив в електропреносната мрежа, но технически това не е национално прекъсване на електрозахранването. Той отбеляза, че подобни инциденти са се случвали от 2022 г. насам и окончателните причини ще станат ясни едва след технически анализ.