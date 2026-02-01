Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Володимир Зеленски: Няма данни за саботаж срещу електропреносната мрежа в Украйна
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Няма данни за саботаж срещу електропреносната мрежа в Украйна

1 Февруари, 2026 12:58 646 39

Държавният глава отбеляза, че най-критичната ситуация в момента е в Киев, като затъмнението засяга и централните и източните части на страната

Голямата повреда в украинската електропреносна мрежа, която доведе до прекъсвания на тока в цялата страна, най-вероятно е причинена от метеорологичните условия и заледени електропроводи. Президентът Володимир Зеленски обяви това във вечерното си видео обръщение, цитиран от УНИАН.

Според президента разследването продължава, но не са открити признаци на външна намеса или кибератака.

"Тази сутрин възникна технологична повреда в мрежата. Две линии - между Румъния и Молдова и в Украйна - спряха да работят. Причината се разследва щателно. Към момента няма потвърждение за външна намеса или кибератаки. Повече доказателства сочат, че заледяването на линиите и автоматичното изключване са причинени от метеорологичните условия", каза президентът.

Той отбеляза, че най-критичната ситуация в момента е в Киев, като затъмнението засяга и централните и източните части на страната. Той добави, че като цяло електропреносната мрежа е възстановена до състоянието си преди повредата. В момента се извършва стабилизиране и възстановяване на системата.

Припомняме, че в ранния следобед на 31 януари, в различни градове в Украйна възникнаха мащабни прекъсвания на електрозахранването, което временно спря електрическия транспорт. В Киев и Харков движението на метрото и ескалаторите беше спряно, а в други градове тролейбусите и крайградските влакове бяха спрени.

Бившият изпълнителен директор на "Укренерго" Володимир Кудрицки отбеляза, че масовите прекъсвания на електрозахранването в Украйна на 31 януари са резултат от сериозен срив в електропреносната мрежа, но технически това не е национално прекъсване на електрозахранването. Той отбеляза, че подобни инциденти са се случвали от 2022 г. насам и окончателните причини ще станат ясни едва след технически анализ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 7 Отговор
    В 16 часа в НДК зала 3 основаваме движение Булекзит.

    Коментиран от #12, #23

    13:00 01.02.2026

  • 2 Данни няма

    14 1 Отговор
    и ток няма. А зелката е на топло във Виена.

    13:02 01.02.2026

  • 3 хехе

    13 1 Отговор
    е тогава защо до вчера зеления рева, че руснаците им гръмнали централите и затова нямали ток и стояли на студено?

    13:02 01.02.2026

  • 4 Варна 3

    2 9 Отговор
    Руските бандери на сйд и черен печат! И евтаназия

    Коментиран от #35

    13:03 01.02.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    2 10 Отговор
    Това лесно може да се уреди стига да не бях аз , най-про3дия руски президент !!!

    13:03 01.02.2026

  • 6 Нашият герой е предозирал .....отново

    12 0 Отговор
    Не може да се извърши атентат срещу нещо което вече не съществува.
    Който разбрал разбрал останалите от коалицията ........продължавайте да лаете.

    Коментиран от #13

    13:04 01.02.2026

  • 7 хаха🤣

    0 10 Отговор
    как да има като Русийката е в поза партер🤣

    Коментиран от #10

    13:04 01.02.2026

  • 8 пешо

    8 0 Отговор
    стигате с тоя наркоман

    13:05 01.02.2026

  • 9 Копейки

    4 7 Отговор
    Не се ядосвайте, а отивайте да подрязвате лозята, днес е Трифон зарезан.

    Коментиран от #16

    13:06 01.02.2026

  • 10 пешо

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "хаха🤣":

    родата ти цял живот са в тая поза

    13:06 01.02.2026

  • 11 татунчо 🍌

    12 0 Отговор
    Урките са железни - издържат на студ , на тъмно , живеят в юрти, ак...ат в златни цукала и са си самодостатъчни . Знааачи - може още доста години да си живуркат така .В праисторическите времена със сигурност е било по-добре , но нали искаме да сме в НАТО - на ви НАТО сета .

    13:06 01.02.2026

  • 12 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    2 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По-добре вие напуснете България, защото България е с Украйна. Русия няма място тук, нито и в Украйна. Споко, и Украйна също ще получи зелена светлина за членство на ЕС заедно с Молдова, както България и Румъния са станали членове през 2007. Браним Украйна. Украйна се храни със зърнена храна и дава енергия, а Русия пие водка и така се стигат до тежките руски загуби. Да живее Украйна. Одеса е побратимен град с Варна.

    Коментиран от #22

    13:07 01.02.2026

  • 13 хаха🤣

    1 10 Отговор

    До коментар #6 от "Нашият герой е предозирал .....отново":

    Вашия герой Медведа вярно беше предозирал и говореше нещо срещу САЩ, Тръмп така го нарита 🤣 че сега е много кротък и снишен, по-нисък е от тревата 🤣

    13:09 01.02.2026

  • 14 Подправения кантар

    8 0 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    13:09 01.02.2026

  • 15 Подправения кантар

    5 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:09 01.02.2026

  • 16 Български Патриот 🇧🇬

    2 9 Отговор

    До коментар #9 от "Копейки":

    И ден да спомним жертвите на комунистическия режим. Колко пъти Русия ограбила България? Много пъти. Ако СССР не е нападнала България, досега щяхме да сме най-модерната държава в Източна Европа. Горяните винаги се опитвали да освободят Бълтария. Да живее България! Свобода за България!

    Коментиран от #29

    13:09 01.02.2026

  • 17 Руски депутати заявиха,

    1 8 Отговор
    при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."

    13:09 01.02.2026

  • 18 Подправения кантар

    6 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #20

    13:09 01.02.2026

  • 19 Подправения кантар

    5 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:10 01.02.2026

  • 20 Ха-ха

    3 9 Отговор

    До коментар #18 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #25

    13:10 01.02.2026

  • 21 Аууу, срам, какъв срам!

    7 0 Отговор
    Не може да бъде...руснаците да не са виновни за повредата? Какъв срам.

    13:10 01.02.2026

  • 22 село мое , 🐮

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Не излагай хубавият ни град !

    13:11 01.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ☠️Русия умря☠️

    2 7 Отговор
    Тежки загуби за Русия, още! Украйна, прекъсни тока на копейките и Русия!

    Коментиран от #30

    13:14 01.02.2026

  • 25 Коуега

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ха-ха":

    Като гледам данните, армията на Русия трябва да е от около 3 млрд.войници🤔...но при размяната, нещата говорят друго 😉

    13:14 01.02.2026

  • 26 Асамблея "Знаме на мира "

    6 1 Отговор
    Вдигай белият байряк,Зеля, че работата сериозна!

    13:16 01.02.2026

  • 27 Хи хи хи

    7 0 Отговор
    НЯМА НУЖДА от саботаж !!!
    Корумпетата дето " управляват" усръинското енерго си вършат прекрасно работата.......

    13:16 01.02.2026

  • 28 овч, 🐑

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "ДОЛУ РУZИЯ":

    Долу са само кюлотите на май...ка ти ! С тия лозунги и мешката си само за фронта при зеления - там да се доказваш , а не да разтягаш локуми по сайтовете ! Понял ?! 👌

    13:16 01.02.2026

  • 29 Това е

    0 6 Отговор

    До коментар #16 от "Български Патриот 🇧🇬":

    Безспорен факт.

    13:16 01.02.2026

  • 30 проскубан 🐀,

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "☠️Русия умря☠️":

    Добра идея , но невъзможна за осъществяване ....Безсилието поражда само злоба и умопомрачение в бедните ,,центове,, !

    13:17 01.02.2026

  • 31 Факт

    0 6 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на могъщите САЩ, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    Коментиран от #38

    13:19 01.02.2026

  • 32 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    1 5 Отговор
    Интересни факти за Одеса: името Одеса идва от Одесос, старото име на град Варна. Одеса е побратимен град на Варна. Така че от Одеса са повечето украинци, които идват във Варна. Все едно е новият дом.

    Коментиран от #34, #37

    13:19 01.02.2026

  • 33 Търновец

    5 0 Отговор
    Саботаж имаше срещу Северен поток и срещу големи енергийни проекти снабдяващи ЕС с Руски енергоносители и в резултат поскъпване на тока и отоплението в ЕС и наскоро Германски производител на силови трансмисии за коли закри завода и отиде в Унгария, други отидоха в Сърбия която вече сглобява 300000 Ситроени.

    13:20 01.02.2026

  • 34 оня 🥋

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Отивай в ,,новия,, си дом , какво чакаш още ?! Зеленият има нужда от такива като теб , сега е момента да му помогнете ! 👼

    13:23 01.02.2026

  • 35 ганев

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Варна 3":

    А...ЗА ТЕБЕ....ДИРЕКТНО..В ТОПОЛИТЕ

    13:23 01.02.2026

  • 36 Майката на Денис

    7 0 Отговор
    Украина е страна от 18 век!
    Няма ток, няма вода, няма канализация!
    Няма медии, няма индустрия, няма образование.
    Няма бъдеще!

    13:24 01.02.2026

  • 37 Варна

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Старото и име е Сталин. Значи хохолята идват при Сталин.

    Коментиран от #39

    13:25 01.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Сталин

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Варна":

    " - Защо да пращаме срещу немците танкове, като имаме толкова много хора !" И пращал руски войници на фронта. Резултата е ясен - 33 милиона убити руснаци и 6 милиона германци. Същата тактика и същото съотношение на загубите в Украйна. Путин праща руски войници срещу украинската артилерия, за да им хаби снарядите.

    13:32 01.02.2026

Новини по държави:
