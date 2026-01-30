Новини
Оръжия на възмездието! Руските законодатели искат Москва да използва по-мощни удари за постигането на целите си в Украйна
  Тема: Украйна

30 Януари, 2026 21:39 1 676 69

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Руските законодатели искат Москва да използва по-мощни "оръжия на възмездието", за да постигнат военните си цели в Украйна, заяви днес председателят на Държавната дума (долната камара на руския парламент) Вячеслав Володин, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Воловин, който е и член на Съвета за сигурност на руския президент Владимир Путин, не уточни какъв вид оръжия има предвид.

Още новини от Украйна

"Нашите войски напредват. Депутатите от Държавната дума настояват за използването на по-мощни оръжия - "оръжия на възмездието". И за постигането на целите на специалната военна операция", заяви той, използвайки формулировката, който Москва използва за войната в Украйна.

Това беше второто публично изявление в два последователни дни от страна на ястребите, които настояват Русия да продължи и дори да засили военните си действия, в момент, когато американският президент Доналд Тръмп се опитва да накара двете страни да сключат мирно споразумение.

Вчера лидерът на руската Чеченска република Рамзан Кадиров заяви пред журналисти, че е против преговорите за слагане край на войната в Украйна и че Москва трябва да продължи боевете. "Смятам, че войната трябва да бъде доведена до своя край ... Аз съм против преговорите", подчерта той в Кремъл, където Путин посрещна президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

Решението дали и кога Русия трябва да спре войната е изцяло в ръцете на Путин. Кремъл подчертава, че Русия би предпочела да постигне целите си в Украйна чрез дипломация, но ако това не е възможно, ще го направи с военни средства, отбелязва Ройтерс.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Путин е приел личната молба на Тръмп да прекрати ударите срещу Киев до неделя, за да бъде създадена по-благоприятна атмосфера за преговори.

В публикацията си в "Телеграм" Володин отправи обиди към украинския президент Володимир Зеленски и заяви, че украинците ще се сблъскат с "нови проблеми от следващата седмица".

"Оръжие на възмездието" е превод на немския термин "Vergeltungswaffe", който се отнася за оръжия с голям обсег, предназначени за стратегически бомбардировки по време на Втората световна война.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шопо

    20 8 Отговор
    тепай батя, тепай...

    21:42 30.01.2026

  • 2 татунчо 🍌

    28 14 Отговор
    Значи боят ще е до посиняване и ......так далее . Урките да се стягат ...

    Коментиран от #38, #69

    21:42 30.01.2026

  • 3 Помак

    22 8 Отговор
    Руския народ решава

    21:43 30.01.2026

  • 4 Гориил

    13 6 Отговор
    Русия може да използва по-мощни удари в Близкия изток и Персийския залив. Засега Москва посредничи в преговорите за денуклеаризацията на Иран и минималната стабилност на режима на Ал-Шария. Но всичко може да се промени за една нощ.Досега Русия е изразила съгласието си да приеме всички ирански делящи се материали за съхранение и тази опция е привлякла интереса на всички страни в конфликта.

    Коментиран от #59

    21:43 30.01.2026

  • 5 Русия е точно като

    21 30 Отговор
    някакво камикадзе. Поела на самоубийствен поход към пълното самоунищожение на руснаците. 😂

    Коментиран от #8, #16, #21, #22, #39, #62

    21:44 30.01.2026

  • 6 Гошо

    21 9 Отговор
    Путин няма да издържи на натиска Почти всички руснаци /говоря за обикновените граждани: са за решителни действия

    Коментиран от #30

    21:45 30.01.2026

  • 7 хаха🤣

    20 19 Отговор
    Ей, това са руските хобити, бе 🤣 Комунизма, алкохола и съветската пропаганда не прощават 🤣🤣🤣

    Коментиран от #12

    21:46 30.01.2026

  • 8 оня 🥋

    15 9 Отговор

    До коментар #5 от "Русия е точно като":

    Наблягай на храната , остави писането на другите ! 🦜

    21:46 30.01.2026

  • 9 Запознат

    26 6 Отговор
    "Руските законодатели искат Москва да използва по-мощни удари за постигането на целите си в Украйна"

    Ех сега какво ще ревът нашите козячета които искаха Путин да се махнел - ами ако дойдат такива като този на власт - май Орешника няма да е без заряд този път.

    Коментиран от #15, #57

    21:46 30.01.2026

  • 10 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    16 10 Отговор
    Като в тотото. С малко но редовно. Всяка нощ по един атомен Искандер. 50000 тона тротилов еквивалент по бандернята!

    Коментиран от #20

    21:47 30.01.2026

  • 11 Копейка

    12 15 Отговор
    Взеха ни левъ! Изгубихме и последната битка за България!И сандвичи със сирене нема.Шъ се беся!

    Коментиран от #14

    21:48 30.01.2026

  • 12 Зевзек

    11 10 Отговор

    До коментар #7 от "хаха🤣":

    Комунизма, алкохола и съветската пропаганда не прощават

    За Кая ли ми говориш - давайте нали тя ви каза че е дошло време да се пие.

    21:48 30.01.2026

  • 13 А Малюк и Буданов си записват нещо

    8 3 Отговор
    ××××××

    21:50 30.01.2026

  • 14 Козяче

    15 4 Отговор

    До коментар #11 от "Копейка":

    Взеха ни акъла! Изгубихме и последната битка срещу Русия!И за баничка нема.Шъ се беся!

    21:50 30.01.2026

  • 15 Шопо

    13 5 Отговор

    До коментар #9 от "Запознат":

    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    Коментиран от #19, #26

    21:50 30.01.2026

  • 16 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "Русия е точно като":

    Наблягай на ДЖУМЕРКИ и кисело зеле. Писането не ти се отдава. Нямаш КАПАЦИТЕТ, както казваше един българин от турски етнос.

    Коментиран от #17

    21:51 30.01.2026

  • 17 Антитрол

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    "Наблягай на ДЖУМЕРКИ и кисело зеле"

    Охооо той за такова и през нощта ще пише. Той за една баничка на какво е готов а ти какво му пожелаваш.

    21:53 30.01.2026

  • 18 Колективен руски крепостен

    10 9 Отговор
    Какви оръжия бе!Живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея!.

    Коментиран от #25

    21:54 30.01.2026

  • 19 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    9 4 Отговор

    До коментар #15 от "Шопо":

    Цар Бомба е "избиточна". По 50 000 тона няколко пъти на нощ са предостатъчни. Два-три Искандера.

    Коментиран от #29

    21:55 30.01.2026

  • 20 Руската пропаганда

    7 8 Отговор

    До коментар #10 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #23, #24, #27, #32

    21:55 30.01.2026

  • 21 ха ха ха ....козяшки фантазии и надежди

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Русия е точно като":

    Как върви перемогата брат ...има ли надежда в края на тунела ...

    21:55 30.01.2026

  • 22 не може да бъде

    15 6 Отговор

    До коментар #5 от "Русия е точно като":

    Това е напълно неадекватно разбиране на ситуацията на бойното поле. Ще подскажа едно обстоятелство което хвърля светлина за действията на руснаците -съотношението на труповете на загинали войници при размяна -последното беше повече от 1000 украински срещу 38 руски!?А общото съотношение досега приблизително е 12000 украински срещу 300 руски -ами това съотношение според мен показва че руснаците спокойно може да водят тази война поне още 20 години!?И всичко говори за това преимущество и в икономиката и на бойното поле ...според мен в нашите медии просто се подминава желядната тактика на руснаците -притискане на противника обхващане в клещи и след това обработка с всички средства -авиационни управляеми бомби артилерия ракети безпилотници - участие на пехота само при необходимост при изгодни условия !?И резултата го виждаме като почнат да разменят труповете на убити те войници!?

    Коментиран от #33

    21:56 30.01.2026

  • 23 Слава на Дания !

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Руската пропаганда":

    Пропагандата те е уцелила точно в десятката между очите.

    21:57 30.01.2026

  • 24 Град Козлодуй

    8 9 Отговор

    До коментар #20 от "Руската пропаганда":

    Така е господине. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството, по своята същност е култ към глупостта и робското мислене.

    21:57 30.01.2026

  • 25 то за вас козляците ,

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Колективен руски крепостен":

    Знаем че живеете до Гергьовден .

    21:58 30.01.2026

  • 26 Запознат

    10 3 Отговор

    До коментар #15 от "Шопо":

    Е така де ама за изпитанията нарочно са намалили мощността му на половина и въпреки това е най мощното - иначе е проектирано за два пъти по голяма мощност. Обаче подводниците-роботи Посейдон са си с пълната мощност от 100 мегатона и лежат някъде на дъното на океаните и чакат заповед.

    Коментиран от #45

    21:58 30.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Руснак без крак

    4 10 Отговор
    Утре влизам в Киев!!Ако остана с глава.

    21:59 30.01.2026

  • 29 хаха🤣

    5 9 Отговор

    До коментар #19 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    тавариш, Пуся каза, че като метне атома, щял да изтрепе сумати путинисти, така че не се радвай много, много 🤣🤣🤣

    21:59 30.01.2026

  • 30 плевен

    3 10 Отговор

    До коментар #6 от "Гошо":

    Ще сбъркам колко пъти Путин предпочете добрите отношения с Тръмп, пред интересите на собствената си армия. Ще излезе, че Пригожин беше прав когато тръгна с Вагнер срещу Москва. Време е Путин да бъде свален.

    Коментиран от #58

    22:00 30.01.2026

  • 31 Джефри Сакс:

    10 5 Отговор
    Зеленски води Украйна към унищожение
    Зеленски с по-голяма вероятност ще унищожи Украйна, отколкото ще отиде на компромис за уреждане на конфликта. Това заяви в интервю американският икономист, директор на Центъра за устойчиво развитие към Колумбийския университет, професор Джефри Сакс.

    22:00 30.01.2026

  • 32 1445 дни

    3 12 Отговор

    До коментар #20 от "Руската пропаганда":

    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    22:00 30.01.2026

  • 33 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    8 4 Отговор

    До коментар #22 от "не може да бъде":

    Петър Велики е водил 20 години война с Швеция. Владимир Владимирович Путин и той го може.

    22:01 30.01.2026

  • 34 Л. Лазарова

    9 3 Отговор
    И нацито КОКАИНЧИК е психо като Пол Пот и Хитлер. Накрая ще увисне в Киев като Мусолини.

    22:01 30.01.2026

  • 35 Хахахаха

    4 7 Отговор
    Колкото са по-далеч от фронта рашите, са по-смели! Пратете тези които искат война на фронта, и войната бързо ще свърши.

    22:02 30.01.2026

  • 36 Няма край руската безпомощност.

    6 8 Отговор
    Даже с коне и магарета не могат да превземат Купянск и Покровск.

    Коментиран от #40, #43

    22:02 30.01.2026

  • 37 Жеко

    6 2 Отговор
    Киевский пи ,,, дец води Украйна към зануляване

    22:02 30.01.2026

  • 38 Хахахаха

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "татунчо 🍌":

    Така е. Идва най-бавната армия в историята.

    Коментиран от #46

    22:03 30.01.2026

  • 39 Аааами

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Русия е точно като":

    Разпаднаха нато, докато тренират

    22:03 30.01.2026

  • 40 да бе готин

    8 4 Отговор

    До коментар #36 от "Няма край руската безпомощност.":

    укрите мощно отстъпват , а руснаците немощно настъпват ...

    22:03 30.01.2026

  • 41 Ъъъъъ

    6 3 Отговор
    "Това беше второто публично изявление в два последователни дни от страна на ястребите, които настояват Русия да продължи и дори да засили военните си действия, в момент, когато американският президент Доналд Тръмп се опитва да накара двете страни да сключат мирно споразумение."

    Ама то по същото време, когато Доналд Тръмп се прави на миротворец, шефката на Ми6 открито заяви, че започват подривна дейност, която ще включва кибератаки, убийства и т.н.....По същото време. Само че Ройтерс се правят, че такова животно няма и не промъцват по въпроса, но веднага сочат с пръст Русия.....🤣

    22:04 30.01.2026

  • 42 .....

    6 3 Отговор
    Зелен палячо на англичаните не им пука за украинската кръв, не го ли знаеш, важното само е да е по далече от тях

    22:04 30.01.2026

  • 43 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    6 4 Отговор

    До коментар #36 от "Няма край руската безпомощност.":

    Вермахта с коне, велосипеди и мотоциклети стигна до Москва. Там им замръзнаха орехчетата, като на урки е Киев.

    22:05 30.01.2026

  • 44 Берлин

    6 3 Отговор
    Браво на Русия трябва отдавна окранацюгите да ги изтрийте,,а после и други нацюги в еуропа.

    22:05 30.01.2026

  • 45 Разбирач

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Запознат":

    Вижда се че си особено запознат!

    22:05 30.01.2026

  • 46 .....

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Хахахаха":

    Е то така като физиката, докато набере, ма после няма спиране

    22:06 30.01.2026

  • 47 щом Стайков

    3 1 Отговор
    го е написал,вярно е на 100%Само на Мара вярвам малко повече от всичко написано във факти.И на прогнозата за времето,там повече познават и от двамата ,взети заедно...

    22:06 30.01.2026

  • 48 читател

    7 3 Отговор
    Гледам на клиповете , украинки се бият с бусовициращите . Млади момчета реват и молят за помощ . Полицаите стоят от страни и се правят на разсеяни .
    От цялата обстановка лъха един патриотизъм .

    Коментиран от #51, #52

    22:06 30.01.2026

  • 49 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Голям студ ги гони в Киив. Ушанки нема, партенките на главите помагат. Изпаднали нацисти!

    Коментиран от #60

    22:08 30.01.2026

  • 50 зелю

    3 2 Отговор
    Аз капитулирах и другите и те с мен :(

    22:10 30.01.2026

  • 51 Чесно ти Казвам

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "читател":

    Руските клипове са 100% достоверни, вервай/ни

    22:12 30.01.2026

  • 52 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "читател":

    На бусификаторите, криминални елементи, им плащат "на глава". Бой в ребрата, в черния дроб и хвърлят в буса. След това ги грабва заградителната рота и ги хвърля в окопа. От там връщане в бял чувал, дълбоко замразени.

    22:15 30.01.2026

  • 53 Свободен

    1 1 Отговор
    Новият ръководител на звеното с дроновете на Украйна обеща да вдигне мизата от 30 хиляди на 50 хиляди руснаци на месец!
    Както се вижда "Баба Яга" ще има за всеки руски фашист!
    Не знам какво бълнува този човек!!

    22:16 30.01.2026

  • 54 Луд

    2 2 Отговор
    Хайде и големият котел го спасиха.Вече е ясно всичко .Знае ли някои през 1 или 2ра световна някои да го е било еньа за студ или жега.Само не разбирам защо умряха толкова много младежи във наи добрата си възраст ,,ЗА КОЯ КАУЗА ЗА КАКВО,, ВСИЧКО Е ПУНА ПЕНА ОБЩАТА.

    22:17 30.01.2026

  • 55 Край

    2 1 Отговор
    Вова оперира като хирург който ампутира крак с нокторезачка. Заради неговата нерешителност и некадърност загинаха стотици хиляди руснаци от Украйна и Русия.

    22:21 30.01.2026

  • 56 Краят на ерата на Путин

    3 2 Отговор
    Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ.

    22:22 30.01.2026

  • 57 Соваж бейби

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Запознат":

    Аз до колкото си спомням имаше договор за Украйна заради Чернобил и някой лаборатории да не се ползва оръжие както му се полага на Зеленски .Не че нещо ги боли руснаците за хората там ,и пак до колкото си спомням доста хора се преместиха в Русия в началото на войната ,други не им се изоставя имота и се подлъгаха в думите на Америка и комика ,а трети авантюристи екскурзианти дойдоха в Европа на курорт безплатно .Време е вече Русия да се размърда и се приключи най после тази война и едните и другите дават жертви.

    Коментиран от #63

    22:23 30.01.2026

  • 58 не може да бъде

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "плевен":

    Вече може би ставам досаден тъй като пиша това обяснение за трети път ... и аз считам че Путин е доста мек и често пъти отстъпва необяснимо -поне за мен ...но вече няколко големи експерти по въпроса -и западни и руски -поясниха че не всичко може да бъде разбрано - руската операция в Украйна не се ограничава с поражение на украинската армия ликвидиране на бандеровското управление на Украйна и завземане на няколко области!?поради участието на НАТО САЩ ЕС -изобщо колективният Запад -тази операция вече има измерения в областта на световните икономика финанси политика търговия междудържавни отношения !?По-различен начин са намесени много държави с различни интереси -това е игра на шах с много повече от 64 фигури!? В тази игра животът на цели групи хора се обезцени а на цели народи бъдещето стана непредсказуемо !?Резултата няма да го видим нито след 3 дни седмици или месеци -може би и още 3 години няма да стигнат !?

    22:24 30.01.2026

  • 59 Путин

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    този път със сигурност ще помогне на Иран и ще се противопостави на САЩ. 😆

    22:25 30.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Възхитително е

    2 0 Отговор
    как са ни превели, как е "оръжие на възмездието на "германски"!:):) Сващатв ли намека?

    ""Оръжие на възмездието" е превод на немския термин "Vergeltungswaffe", който се отнася за оръжия с голям обсег, предназначени за стратегически бомбардировки по време на Втората световна война"

    Коментиран от #64, #68

    22:26 30.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Руски войници в "Червената гора"

    3 3 Отговор

    До коментар #57 от "Соваж бейби":

    "Червената гора" - зоната с най-висока радиация в Чернобил. Руските войници, копали окопи там, ще живеят максимум година. Руските войски, които са окупирали АЕЦ в Чернобил, освен че прекали дълго време на мястото с висока радиация, са отнесли и предмети с много висок радиационен фон. Преди дни бе съобщено, че стотици руски военни са копали окопи в изключително радиоактивната пръст без никаква екипировка. А с движението си в района и копаенето на окопи са вдигали радиоактивен прах, който вдишвали. Това неминуемо води до лъчева болест с фатален край.

    Коментиран от #65

    22:26 30.01.2026

  • 64 В.Левски

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Възхитително е":

    Ще ти се наложи да стигнеш докрай!

    22:32 30.01.2026

  • 65 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Руски войници в "Червената гора"":

    Дано сме живи и здрави само гледай и слушай после какви истини ще излязат на яве ,по ме е страх че крият и в Европа какво е замръсяването .Не само Чернобил ,ами всичките тези бомби първо земята на Украйна е натровена ,трябвало поне 25 години за да стане годна каза специалист ми до тогава тези хора там какво ще яде и проблеми с увреждания на децата ,рак ....?Предполагам и рибата в морето не е годна за храна дори и в България дали не е и вредно и на плажа да се къпиш ,българските курорти не знам ?Едно зло носи след себе си много злини не е само една ,и какво се случва с зърното и месото извос от Украйна къде отива тази отрова ?

    22:36 30.01.2026

  • 66 стоян георгиев

    3 4 Отговор
    Искат руските депутати ама няма подобно оръжие.вероятно и венецуелскоте искат или тези на асад ...русия извън ядрените оръжия е пробвала всичко дето има в украйна и ефекта е нулев.

    22:39 30.01.2026

  • 67 Хи хи

    2 3 Отговор
    Май ще заиграе атома ! Да си припомним, Япония капитулира след 2 атома, а Путин има 6000, и всичките доста по мощни от тия над Япония !! Колко ли атома им трябват на урките ??

    22:40 30.01.2026

  • 68 Професионален журналист си личи

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Възхитително е":

    ако умело прехвърли бандеровските ценности на другата страна!

    22:41 30.01.2026

  • 69 Ъъъъ не!

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "татунчо 🍌":

    Спорът е дали Берлин, или Лондон да бъде ударен! Не се знае Путин докога ще устои на натиска. Изобщо трябва по три пъти на ден да се молят здравето му!

    22:52 30.01.2026

