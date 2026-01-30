Оръжия на възмездието! Руските законодатели искат Москва да използва по-мощни удари за постигането на целите си в Украйна

Руските законодатели искат Москва да използва по-мощни "оръжия на възмездието", за да постигнат военните си цели в Украйна, заяви днес председателят на Държавната дума (долната камара на руския парламент) Вячеслав Володин, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Воловин, който е и член на Съвета за сигурност на руския президент Владимир Путин, не уточни какъв вид оръжия има предвид.
"Нашите войски напредват. Депутатите от Държавната дума настояват за използването на по-мощни оръжия - "оръжия на възмездието". И за постигането на целите на специалната военна операция", заяви той, използвайки формулировката, който Москва използва за войната в Украйна.
Това беше второто публично изявление в два последователни дни от страна на ястребите, които настояват Русия да продължи и дори да засили военните си действия, в момент, когато американският президент Доналд Тръмп се опитва да накара двете страни да сключат мирно споразумение.
Вчера лидерът на руската Чеченска република Рамзан Кадиров заяви пред журналисти, че е против преговорите за слагане край на войната в Украйна и че Москва трябва да продължи боевете. "Смятам, че войната трябва да бъде доведена до своя край ... Аз съм против преговорите", подчерта той в Кремъл, където Путин посрещна президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.
Решението дали и кога Русия трябва да спре войната е изцяло в ръцете на Путин. Кремъл подчертава, че Русия би предпочела да постигне целите си в Украйна чрез дипломация, но ако това не е възможно, ще го направи с военни средства, отбелязва Ройтерс.
По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Путин е приел личната молба на Тръмп да прекрати ударите срещу Киев до неделя, за да бъде създадена по-благоприятна атмосфера за преговори.
В публикацията си в "Телеграм" Володин отправи обиди към украинския президент Володимир Зеленски и заяви, че украинците ще се сблъскат с "нови проблеми от следващата седмица".
"Оръжие на възмездието" е превод на немския термин "Vergeltungswaffe", който се отнася за оръжия с голям обсег, предназначени за стратегически бомбардировки по време на Втората световна война.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 шопо
21:42 30.01.2026
2 татунчо 🍌
Коментиран от #38, #69
21:42 30.01.2026
3 Помак
21:43 30.01.2026
4 Гориил
Коментиран от #59
21:43 30.01.2026
5 Русия е точно като
Коментиран от #8, #16, #21, #22, #39, #62
21:44 30.01.2026
6 Гошо
Коментиран от #30
21:45 30.01.2026
7 хаха🤣
Коментиран от #12
21:46 30.01.2026
8 оня 🥋
До коментар #5 от "Русия е точно като":Наблягай на храната , остави писането на другите ! 🦜
21:46 30.01.2026
9 Запознат
Ех сега какво ще ревът нашите козячета които искаха Путин да се махнел - ами ако дойдат такива като този на власт - май Орешника няма да е без заряд този път.
Коментиран от #15, #57
21:46 30.01.2026
10 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #20
21:47 30.01.2026
11 Копейка
Коментиран от #14
21:48 30.01.2026
12 Зевзек
До коментар #7 от "хаха🤣":Комунизма, алкохола и съветската пропаганда не прощават
За Кая ли ми говориш - давайте нали тя ви каза че е дошло време да се пие.
21:48 30.01.2026
13 А Малюк и Буданов си записват нещо
21:50 30.01.2026
14 Козяче
До коментар #11 от "Копейка":Взеха ни акъла! Изгубихме и последната битка срещу Русия!И за баничка нема.Шъ се беся!
21:50 30.01.2026
15 Шопо
До коментар #9 от "Запознат":Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.
Коментиран от #19, #26
21:50 30.01.2026
16 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #5 от "Русия е точно като":Наблягай на ДЖУМЕРКИ и кисело зеле. Писането не ти се отдава. Нямаш КАПАЦИТЕТ, както казваше един българин от турски етнос.
Коментиран от #17
21:51 30.01.2026
17 Антитрол
До коментар #16 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":"Наблягай на ДЖУМЕРКИ и кисело зеле"
Охооо той за такова и през нощта ще пише. Той за една баничка на какво е готов а ти какво му пожелаваш.
21:53 30.01.2026
18 Колективен руски крепостен
Коментиран от #25
21:54 30.01.2026
19 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #15 от "Шопо":Цар Бомба е "избиточна". По 50 000 тона няколко пъти на нощ са предостатъчни. Два-три Искандера.
Коментиран от #29
21:55 30.01.2026
20 Руската пропаганда
До коментар #10 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Има за цел глупаците.
Коментиран от #23, #24, #27, #32
21:55 30.01.2026
21 ха ха ха ....козяшки фантазии и надежди
До коментар #5 от "Русия е точно като":Как върви перемогата брат ...има ли надежда в края на тунела ...
21:55 30.01.2026
22 не може да бъде
До коментар #5 от "Русия е точно като":Това е напълно неадекватно разбиране на ситуацията на бойното поле. Ще подскажа едно обстоятелство което хвърля светлина за действията на руснаците -съотношението на труповете на загинали войници при размяна -последното беше повече от 1000 украински срещу 38 руски!?А общото съотношение досега приблизително е 12000 украински срещу 300 руски -ами това съотношение според мен показва че руснаците спокойно може да водят тази война поне още 20 години!?И всичко говори за това преимущество и в икономиката и на бойното поле ...според мен в нашите медии просто се подминава желядната тактика на руснаците -притискане на противника обхващане в клещи и след това обработка с всички средства -авиационни управляеми бомби артилерия ракети безпилотници - участие на пехота само при необходимост при изгодни условия !?И резултата го виждаме като почнат да разменят труповете на убити те войници!?
Коментиран от #33
21:56 30.01.2026
23 Слава на Дания !
До коментар #20 от "Руската пропаганда":Пропагандата те е уцелила точно в десятката между очите.
21:57 30.01.2026
24 Град Козлодуй
До коментар #20 от "Руската пропаганда":Така е господине. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството, по своята същност е култ към глупостта и робското мислене.
21:57 30.01.2026
25 то за вас козляците ,
До коментар #18 от "Колективен руски крепостен":Знаем че живеете до Гергьовден .
21:58 30.01.2026
26 Запознат
До коментар #15 от "Шопо":Е така де ама за изпитанията нарочно са намалили мощността му на половина и въпреки това е най мощното - иначе е проектирано за два пъти по голяма мощност. Обаче подводниците-роботи Посейдон са си с пълната мощност от 100 мегатона и лежат някъде на дъното на океаните и чакат заповед.
Коментиран от #45
21:58 30.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Руснак без крак
21:59 30.01.2026
29 хаха🤣
До коментар #19 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":тавариш, Пуся каза, че като метне атома, щял да изтрепе сумати путинисти, така че не се радвай много, много 🤣🤣🤣
21:59 30.01.2026
30 плевен
До коментар #6 от "Гошо":Ще сбъркам колко пъти Путин предпочете добрите отношения с Тръмп, пред интересите на собствената си армия. Ще излезе, че Пригожин беше прав когато тръгна с Вагнер срещу Москва. Време е Путин да бъде свален.
Коментиран от #58
22:00 30.01.2026
31 Джефри Сакс:
Зеленски с по-голяма вероятност ще унищожи Украйна, отколкото ще отиде на компромис за уреждане на конфликта. Това заяви в интервю американският икономист, директор на Центъра за устойчиво развитие към Колумбийския университет, професор Джефри Сакс.
22:00 30.01.2026
32 1445 дни
До коментар #20 от "Руската пропаганда":рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.
22:00 30.01.2026
33 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #22 от "не може да бъде":Петър Велики е водил 20 години война с Швеция. Владимир Владимирович Путин и той го може.
22:01 30.01.2026
34 Л. Лазарова
22:01 30.01.2026
35 Хахахаха
22:02 30.01.2026
36 Няма край руската безпомощност.
Коментиран от #40, #43
22:02 30.01.2026
37 Жеко
22:02 30.01.2026
38 Хахахаха
До коментар #2 от "татунчо 🍌":Така е. Идва най-бавната армия в историята.
Коментиран от #46
22:03 30.01.2026
39 Аааами
До коментар #5 от "Русия е точно като":Разпаднаха нато, докато тренират
22:03 30.01.2026
40 да бе готин
До коментар #36 от "Няма край руската безпомощност.":укрите мощно отстъпват , а руснаците немощно настъпват ...
22:03 30.01.2026
41 Ъъъъъ
Ама то по същото време, когато Доналд Тръмп се прави на миротворец, шефката на Ми6 открито заяви, че започват подривна дейност, която ще включва кибератаки, убийства и т.н.....По същото време. Само че Ройтерс се правят, че такова животно няма и не промъцват по въпроса, но веднага сочат с пръст Русия.....🤣
22:04 30.01.2026
42 .....
22:04 30.01.2026
43 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #36 от "Няма край руската безпомощност.":Вермахта с коне, велосипеди и мотоциклети стигна до Москва. Там им замръзнаха орехчетата, като на урки е Киев.
22:05 30.01.2026
44 Берлин
22:05 30.01.2026
45 Разбирач
До коментар #26 от "Запознат":Вижда се че си особено запознат!
22:05 30.01.2026
46 .....
До коментар #38 от "Хахахаха":Е то така като физиката, докато набере, ма после няма спиране
22:06 30.01.2026
47 щом Стайков
22:06 30.01.2026
48 читател
От цялата обстановка лъха един патриотизъм .
Коментиран от #51, #52
22:06 30.01.2026
49 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #60
22:08 30.01.2026
50 зелю
22:10 30.01.2026
51 Чесно ти Казвам
До коментар #48 от "читател":Руските клипове са 100% достоверни, вервай/ни
22:12 30.01.2026
52 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #48 от "читател":На бусификаторите, криминални елементи, им плащат "на глава". Бой в ребрата, в черния дроб и хвърлят в буса. След това ги грабва заградителната рота и ги хвърля в окопа. От там връщане в бял чувал, дълбоко замразени.
22:15 30.01.2026
53 Свободен
Както се вижда "Баба Яга" ще има за всеки руски фашист!
Не знам какво бълнува този човек!!
22:16 30.01.2026
54 Луд
22:17 30.01.2026
55 Край
22:21 30.01.2026
56 Краят на ерата на Путин
22:22 30.01.2026
57 Соваж бейби
До коментар #9 от "Запознат":Аз до колкото си спомням имаше договор за Украйна заради Чернобил и някой лаборатории да не се ползва оръжие както му се полага на Зеленски .Не че нещо ги боли руснаците за хората там ,и пак до колкото си спомням доста хора се преместиха в Русия в началото на войната ,други не им се изоставя имота и се подлъгаха в думите на Америка и комика ,а трети авантюристи екскурзианти дойдоха в Европа на курорт безплатно .Време е вече Русия да се размърда и се приключи най после тази война и едните и другите дават жертви.
Коментиран от #63
22:23 30.01.2026
58 не може да бъде
До коментар #30 от "плевен":Вече може би ставам досаден тъй като пиша това обяснение за трети път ... и аз считам че Путин е доста мек и често пъти отстъпва необяснимо -поне за мен ...но вече няколко големи експерти по въпроса -и западни и руски -поясниха че не всичко може да бъде разбрано - руската операция в Украйна не се ограничава с поражение на украинската армия ликвидиране на бандеровското управление на Украйна и завземане на няколко области!?поради участието на НАТО САЩ ЕС -изобщо колективният Запад -тази операция вече има измерения в областта на световните икономика финанси политика търговия междудържавни отношения !?По-различен начин са намесени много държави с различни интереси -това е игра на шах с много повече от 64 фигури!? В тази игра животът на цели групи хора се обезцени а на цели народи бъдещето стана непредсказуемо !?Резултата няма да го видим нито след 3 дни седмици или месеци -може би и още 3 години няма да стигнат !?
22:24 30.01.2026
59 Путин
До коментар #4 от "Гориил":този път със сигурност ще помогне на Иран и ще се противопостави на САЩ. 😆
22:25 30.01.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Възхитително е
""Оръжие на възмездието" е превод на немския термин "Vergeltungswaffe", който се отнася за оръжия с голям обсег, предназначени за стратегически бомбардировки по време на Втората световна война"
Коментиран от #64, #68
22:26 30.01.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Руски войници в "Червената гора"
До коментар #57 от "Соваж бейби":"Червената гора" - зоната с най-висока радиация в Чернобил. Руските войници, копали окопи там, ще живеят максимум година. Руските войски, които са окупирали АЕЦ в Чернобил, освен че прекали дълго време на мястото с висока радиация, са отнесли и предмети с много висок радиационен фон. Преди дни бе съобщено, че стотици руски военни са копали окопи в изключително радиоактивната пръст без никаква екипировка. А с движението си в района и копаенето на окопи са вдигали радиоактивен прах, който вдишвали. Това неминуемо води до лъчева болест с фатален край.
Коментиран от #65
22:26 30.01.2026
64 В.Левски
До коментар #61 от "Възхитително е":Ще ти се наложи да стигнеш докрай!
22:32 30.01.2026
65 Соваж бейби
До коментар #63 от "Руски войници в "Червената гора"":Дано сме живи и здрави само гледай и слушай после какви истини ще излязат на яве ,по ме е страх че крият и в Европа какво е замръсяването .Не само Чернобил ,ами всичките тези бомби първо земята на Украйна е натровена ,трябвало поне 25 години за да стане годна каза специалист ми до тогава тези хора там какво ще яде и проблеми с увреждания на децата ,рак ....?Предполагам и рибата в морето не е годна за храна дори и в България дали не е и вредно и на плажа да се къпиш ,българските курорти не знам ?Едно зло носи след себе си много злини не е само една ,и какво се случва с зърното и месото извос от Украйна къде отива тази отрова ?
22:36 30.01.2026
66 стоян георгиев
22:39 30.01.2026
67 Хи хи
22:40 30.01.2026
68 Професионален журналист си личи
До коментар #61 от "Възхитително е":ако умело прехвърли бандеровските ценности на другата страна!
22:41 30.01.2026
69 Ъъъъ не!
До коментар #2 от "татунчо 🍌":Спорът е дали Берлин, или Лондон да бъде ударен! Не се знае Путин докога ще устои на натиска. Изобщо трябва по три пъти на ден да се молят здравето му!
22:52 30.01.2026