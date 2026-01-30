Оръжия на възмездието! Руските законодатели искат Москва да използва по-мощни удари за постигането на целите си в Украйна

Руските законодатели искат Москва да използва по-мощни "оръжия на възмездието", за да постигнат военните си цели в Украйна, заяви днес председателят на Държавната дума (долната камара на руския парламент) Вячеслав Володин, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Воловин, който е и член на Съвета за сигурност на руския президент Владимир Путин, не уточни какъв вид оръжия има предвид.

Още новини от Украйна

"Нашите войски напредват. Депутатите от Държавната дума настояват за използването на по-мощни оръжия - "оръжия на възмездието". И за постигането на целите на специалната военна операция", заяви той, използвайки формулировката, който Москва използва за войната в Украйна.

Това беше второто публично изявление в два последователни дни от страна на ястребите, които настояват Русия да продължи и дори да засили военните си действия, в момент, когато американският президент Доналд Тръмп се опитва да накара двете страни да сключат мирно споразумение.

Вчера лидерът на руската Чеченска република Рамзан Кадиров заяви пред журналисти, че е против преговорите за слагане край на войната в Украйна и че Москва трябва да продължи боевете. "Смятам, че войната трябва да бъде доведена до своя край ... Аз съм против преговорите", подчерта той в Кремъл, където Путин посрещна президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

Решението дали и кога Русия трябва да спре войната е изцяло в ръцете на Путин. Кремъл подчертава, че Русия би предпочела да постигне целите си в Украйна чрез дипломация, но ако това не е възможно, ще го направи с военни средства, отбелязва Ройтерс.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Путин е приел личната молба на Тръмп да прекрати ударите срещу Киев до неделя, за да бъде създадена по-благоприятна атмосфера за преговори.

В публикацията си в "Телеграм" Володин отправи обиди към украинския президент Володимир Зеленски и заяви, че украинците ще се сблъскат с "нови проблеми от следващата седмица".

"Оръжие на възмездието" е превод на немския термин "Vergeltungswaffe", който се отнася за оръжия с голям обсег, предназначени за стратегически бомбардировки по време на Втората световна война.