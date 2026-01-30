Виктор Орбан: Евросъюзът се стреми да приеме Украйна през 2027 г., за да й даде достъп до бюджета си

Според унгарския премиер Виктор Орбан ЕС се стреми да приеме Украйна в редиците си през 2027 г., за да ѝ даде достъп до бюджета на общността, който започва през 2028 година, пише "Европейска правда", цитирана от Фокус.
На 16 юли 2025 г. Комисията представи своето предложение за амбициозна и динамична многогодишна финансова рамка в размер на почти 2 трилиона евро (или 1,26% от брутния национален доход на ЕС средно между 2028-2034 г.)
Орбан твърди, че по време на последната среща на върха на ЕС на лидерите е бил предоставен документ, описващ плановете на Брюксел за приемане на Украйна през 2027 г.
"Те искат да приемат Украйна през 2027 г. Това е така, защото искат да дадат на Украйна пари от бюджета, седемгодишния европейски бюджет, който започва през 2028 г. Това означава, че тези пари ще бъдат отнети от нас, централноевропейците“, подчерта той.
"Следователно, времето за присъединяване на Украйна към ЕС преди началото на следващия седемгодишен бюджет е ограничено“, добави още той.
Според Орбан парите, които ЕС предоставя на Украйна, трябва да се използват за развитие на армиите и въоръжаване на европейските държави.
Вчера канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че "бързото присъединяване на Украйна към ЕС до 2027 г. е невъзможно".
1 Роден на 2 февруари
Коментиран от #16
20:41 30.01.2026
2 Бегай
Ама няма да е за дълго!!!!
Коментиран от #6
20:41 30.01.2026
3 Да,бе
20:42 30.01.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #12
20:42 30.01.2026
5 До малобритания
20:42 30.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А фалиралия ЕС котките бюджет
20:47 30.01.2026
8 А в Съвета за мир
Коментиран от #11
20:47 30.01.2026
9 Орбане
Веднага напусни и се присъедини към
Руската Кочина .
Радвай се на Руззкий Мир
Кремълски Натегач.
20:47 30.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тупан Орбане
До коментар #8 от "А в Съвета за мир":Ти накъде ще хващате длд изборите??
20:52 30.01.2026
12 Първия Перничанин
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Абе то майтап, ама май натам вървят нещата.
20:53 30.01.2026
13 Ха-ха
Коментиран от #20
20:55 30.01.2026
14 Гост
20:59 30.01.2026
15 Ъхъ!!!
21:01 30.01.2026
16 хихих
До коментар #1 от "Роден на 2 февруари":той да не РОЗОВ пудел, поне на такъв прилича.хихих
21:03 30.01.2026
17 Излизай от еврорайха, Орбане!
Коментиран от #18, #22
21:05 30.01.2026
18 ....
До коментар #17 от "Излизай от еврорайха, Орбане!":Тия ако не беше буферайна не знам кво щяха да правят
21:06 30.01.2026
19 Факти
21:20 30.01.2026
20 Отива или не няма значение
До коментар #13 от "Ха-ха":важното е, че ти след това и твоите деца и тяхните деца ще плащате на урките ще им миете краката и ще мълчите защото ще смешни цялата рода.
21:22 30.01.2026
21 Киро
21:32 30.01.2026
22 Айде де
До коментар #17 от "Излизай от еврорайха, Орбане!":Откога го чакаме
Да се Пръждоса от Европа
Кремълския Тампон.
Орбан нема работа в Европа.
21:34 30.01.2026