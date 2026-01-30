Виктор Орбан: Евросъюзът се стреми да приеме Украйна през 2027 г., за да й даде достъп до бюджета си

Според унгарския премиер Виктор Орбан ЕС се стреми да приеме Украйна в редиците си през 2027 г., за да ѝ даде достъп до бюджета на общността, който започва през 2028 година, пише "Европейска правда", цитирана от Фокус.



На 16 юли 2025 г. Комисията представи своето предложение за амбициозна и динамична многогодишна финансова рамка в размер на почти 2 трилиона евро (или 1,26% от брутния национален доход на ЕС средно между 2028-2034 г.)



Орбан твърди, че по време на последната среща на върха на ЕС на лидерите е бил предоставен документ, описващ плановете на Брюксел за приемане на Украйна през 2027 г.



"Те искат да приемат Украйна през 2027 г. Това е така, защото искат да дадат на Украйна пари от бюджета, седемгодишния европейски бюджет, който започва през 2028 г. Това означава, че тези пари ще бъдат отнети от нас, централноевропейците“, подчерта той.



"Следователно, времето за присъединяване на Украйна към ЕС преди началото на следващия седемгодишен бюджет е ограничено“, добави още той.



Според Орбан парите, които ЕС предоставя на Украйна, трябва да се използват за развитие на армиите и въоръжаване на европейските държави.



Вчера канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че "бързото присъединяване на Украйна към ЕС до 2027 г. е невъзможно".

