Новини
Свят »
Унгария »
Виктор Орбан: Евросъюзът се стреми да приеме Украйна през 2027 г., за да й даде достъп до бюджета си
  Тема: Украйна

Виктор Орбан: Евросъюзът се стреми да приеме Украйна през 2027 г., за да й даде достъп до бюджета си

30 Януари, 2026 20:39 715 22

  • виктор орбан-
  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • европейски съюз

Според Орбан парите, които ЕС предоставя на Киев, трябва да се използват за развитие на армиите и въоръжаване на европейските държави

Виктор Орбан: Евросъюзът се стреми да приеме Украйна през 2027 г., за да й даде достъп до бюджета си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Според унгарския премиер Виктор Орбан ЕС се стреми да приеме Украйна в редиците си през 2027 г., за да ѝ даде достъп до бюджета на общността, който започва през 2028 година, пише "Европейска правда", цитирана от Фокус.

На 16 юли 2025 г. Комисията представи своето предложение за амбициозна и динамична многогодишна финансова рамка в размер на почти 2 трилиона евро (или 1,26% от брутния национален доход на ЕС средно между 2028-2034 г.)

Орбан твърди, че по време на последната среща на върха на ЕС на лидерите е бил предоставен документ, описващ плановете на Брюксел за приемане на Украйна през 2027 г.

"Те искат да приемат Украйна през 2027 г. Това е така, защото искат да дадат на Украйна пари от бюджета, седемгодишния европейски бюджет, който започва през 2028 г. Това означава, че тези пари ще бъдат отнети от нас, централноевропейците“, подчерта той.

"Следователно, времето за присъединяване на Украйна към ЕС преди началото на следващия седемгодишен бюджет е ограничено“, добави още той.

Според Орбан парите, които ЕС предоставя на Украйна, трябва да се използват за развитие на армиите и въоръжаване на европейските държави.

Вчера канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че "бързото присъединяване на Украйна към ЕС до 2027 г. е невъзможно".

Още новини от Украйна


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден на 2 февруари

    14 6 Отговор
    Удри Орбане по либерастката напаст!!!

    Коментиран от #16

    20:41 30.01.2026

  • 2 Бегай

    6 15 Отговор
    Орбанчо, Зеленски ти го каза много ясно- съществуваш с европари а бачкаш за путин!
    Ама няма да е за дълго!!!!

    Коментиран от #6

    20:41 30.01.2026

  • 3 Да,бе

    13 4 Отговор
    Това не е никакъв ЕС,а последният райх...И тоя път присъдите ще се четат след изпълнението.

    20:42 30.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Германия и още пет страни си направиха собствен ЕС а Урсула я уволниха за лошо ръководство.При Урсула ще останат само България, Украйна и Сев Македония.

    Коментиран от #12

    20:42 30.01.2026

  • 5 До малобритания

    5 2 Отговор
    Джониии, тука има едни украинци, искаш ли ги

    20:42 30.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А фалиралия ЕС котките бюджет

    5 2 Отговор
    90 милиарда не могат да дадът на Укрия, че и свободен достъп до бюджета.

    20:47 30.01.2026

  • 8 А в Съвета за мир

    6 0 Отговор
    да влезе ли ?

    Коментиран от #11

    20:47 30.01.2026

  • 9 Орбане

    6 11 Отговор
    Избави се от Европейските Мъки.

    Веднага напусни и се присъедини към
    Руската Кочина .

    Радвай се на Руззкий Мир
    Кремълски Натегач.

    20:47 30.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тупан Орбане

    1 9 Отговор

    До коментар #8 от "А в Съвета за мир":

    Ти накъде ще хващате длд изборите??

    20:52 30.01.2026

  • 12 Първия Перничанин

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Абе то майтап, ама май натам вървят нещата.

    20:53 30.01.2026

  • 13 Ха-ха

    5 4 Отговор
    Каза Орбан, който си отива завинаги от властта.!

    Коментиран от #20

    20:55 30.01.2026

  • 14 Гост

    2 0 Отговор
    По-скоро - за да има достъп до ресурсите й.

    20:59 30.01.2026

  • 15 Ъхъ!!!

    3 3 Отговор
    Орбан е един Кремълски натегач, който обаче иска да взема европейски блага!

    21:01 30.01.2026

  • 16 хихих

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Роден на 2 февруари":

    той да не РОЗОВ пудел, поне на такъв прилича.хихих

    21:03 30.01.2026

  • 17 Излизай от еврорайха, Орбане!

    3 2 Отговор
    Излизай, да се разтуря тая фашистка кочина, че брюкселските фюрери и урсуляци са те нагласили и тебе да те приключат през април!

    Коментиран от #18, #22

    21:05 30.01.2026

  • 18 ....

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Излизай от еврорайха, Орбане!":

    Тия ако не беше буферайна не знам кво щяха да правят

    21:06 30.01.2026

  • 19 Факти

    3 1 Отговор
    Унгария е единствената държава със спрени еврофондове за корупция. След три месеца унгарците ще бият шута на кученцето на Путин.

    21:20 30.01.2026

  • 20 Отива или не няма значение

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ха-ха":

    важното е, че ти след това и твоите деца и тяхните деца ще плащате на урките ще им миете краката и ще мълчите защото ще смешни цялата рода.

    21:22 30.01.2026

  • 21 Киро

    0 0 Отговор
    Е и?

    21:32 30.01.2026

  • 22 Айде де

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Излизай от еврорайха, Орбане!":

    Откога го чакаме

    Да се Пръждоса от Европа

    Кремълския Тампон.

    Орбан нема работа в Европа.

    21:34 30.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания