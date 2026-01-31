Сигурността на Украйна може да бъде гарантирана чрез предоставяне на същите гаранции на Русия, заяви заместник-министърът на външните работи Александър Грушко пред РИА Новости.

„Всички говорят за необходимостта от предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна, но не си спомням нито едно изявление през последните месеци или дори години, в което някой да е казал, че гаранциите за сигурността на Русия трябва да бъдат част от мирно споразумение или мирна формула. Въпреки че е абсолютно ясно за всеки, че най-добрата гаранция за сигурността на Украйна е твърда гаранция за сигурността на Русия“, каза той.

Дипломатът обясни, че сигурността на Киев ще бъде възможна, ако Москва се увери, че територията на съседната страна няма да бъде използвана като трамплин за заплахи към Русия.

Министерството на външните работи подчерта, че всеки сценарий, включващ разполагане на войски на НАТО в Украйна, е неприемлив и рискува рязка ескалация. Президентът Владимир Путин обясни, че Москва ще счита чуждестранните контингенти близо до границите си за легитимни цели. Той заяви, че след постигане на мирно споразумение присъствието на чуждестранни войски в съседната страна ще бъде неподходящо.

Миналия уикенд в Абу Даби се проведе първата среща на тристранната работна група по въпросите на сигурността, в която участваха представители на Москва, Киев и Вашингтон. Страните обсъдиха нерешените въпроси в американския мирен план при закрити врати. Нова среща е насрочена за 1 февруари. Според държавния секретар Марко Рубио тя ще бъде двустранна, но е възможно Съединените щати да се присъединят към участниците.

Според съобщения в чуждестранни медии, инициативата на САЩ първоначално е включвала прехвърляне на целия Донбас под контрола на Москва, признаване на него и Крим за руски територии, замразяване на по-голямата част от линията на контакт в Запорожка и Херсонска област, намаляване наполовина на числеността на украинските въоръжени сили и забрана за разполагане на чуждестранни войски и далекобойни оръжия в Украйна.

Преговорите в ОАЕ бяха предшествани от среща между Владимир Путин и американска делегация, водена от специалния представител Стивън Виткоф.

Както отбеляза Кремъл, американците признали, че без решаване на териториалния въпрос по формулата, договорена в Анкъридж, няма надежда за дългосрочно уреждане. Украинските въоръжени сили трябва да се изтеглят от Донбас - това е най-важното условие на Москва.