Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Москва: Сигурността на Украйна може да бъде гарантирана чрез предоставяне на същите гаранции на Русия
  Тема: Украйна

Москва: Сигурността на Украйна може да бъде гарантирана чрез предоставяне на същите гаранции на Русия

31 Януари, 2026 08:06, обновена 31 Януари, 2026 08:10 500 10

  • александър грушко-
  • русия-
  • украйна-
  • война

Руснаците искат да се уверят, че територията на съседната страна няма да бъде използвана като трамплин за заплахи към държавата им

Москва: Сигурността на Украйна може да бъде гарантирана чрез предоставяне на същите гаранции на Русия - 1
Александър Грушко, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сигурността на Украйна може да бъде гарантирана чрез предоставяне на същите гаранции на Русия, заяви заместник-министърът на външните работи Александър Грушко пред РИА Новости.

„Всички говорят за необходимостта от предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна, но не си спомням нито едно изявление през последните месеци или дори години, в което някой да е казал, че гаранциите за сигурността на Русия трябва да бъдат част от мирно споразумение или мирна формула. Въпреки че е абсолютно ясно за всеки, че най-добрата гаранция за сигурността на Украйна е твърда гаранция за сигурността на Русия“, каза той.

Още новини от Украйна

Дипломатът обясни, че сигурността на Киев ще бъде възможна, ако Москва се увери, че територията на съседната страна няма да бъде използвана като трамплин за заплахи към Русия.

Министерството на външните работи подчерта, че всеки сценарий, включващ разполагане на войски на НАТО в Украйна, е неприемлив и рискува рязка ескалация. Президентът Владимир Путин обясни, че Москва ще счита чуждестранните контингенти близо до границите си за легитимни цели. Той заяви, че след постигане на мирно споразумение присъствието на чуждестранни войски в съседната страна ще бъде неподходящо.

Миналия уикенд в Абу Даби се проведе първата среща на тристранната работна група по въпросите на сигурността, в която участваха представители на Москва, Киев и Вашингтон. Страните обсъдиха нерешените въпроси в американския мирен план при закрити врати. Нова среща е насрочена за 1 февруари. Според държавния секретар Марко Рубио тя ще бъде двустранна, но е възможно Съединените щати да се присъединят към участниците.

Според съобщения в чуждестранни медии, инициативата на САЩ първоначално е включвала прехвърляне на целия Донбас под контрола на Москва, признаване на него и Крим за руски територии, замразяване на по-голямата част от линията на контакт в Запорожка и Херсонска област, намаляване наполовина на числеността на украинските въоръжени сили и забрана за разполагане на чуждестранни войски и далекобойни оръжия в Украйна.

Преговорите в ОАЕ бяха предшествани от среща между Владимир Путин и американска делегация, водена от специалния представител Стивън Виткоф.

Както отбеляза Кремъл, американците признали, че без решаване на териториалния въпрос по формулата, договорена в Анкъридж, няма надежда за дългосрочно уреждане. Украинските въоръжени сили трябва да се изтеглят от Донбас - това е най-важното условие на Москва.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ШАХ И МАТ

    6 3 Отговор
    С едно изречение.

    08:13 31.01.2026

  • 2 си дзън

    3 6 Отговор
    Гаранцията е само една - разпад на русията на феоди с крепостни и частни армии.
    Така всички ще са доволни.

    08:14 31.01.2026

  • 3 Към орките:

    2 4 Отговор
    Е..те си май...Ка.та

    Коментиран от #10

    08:14 31.01.2026

  • 4 Европеец

    2 4 Отговор
    Единствената гаранция е руснаците да приемат еврото.Ха ха.

    Коментиран от #7

    08:16 31.01.2026

  • 5 Правилно

    3 4 Отговор
    Тоест да се отстрани причината за воината. Да се премахне 34 годишната заплаха от запада към Русия

    08:17 31.01.2026

  • 6 Зелена Хайверия

    3 3 Отговор
    Като избият още няколкостотин хиляди горили и терористи, въоръжени от НАТО, може и да стане, но няма да е скоро.

    08:18 31.01.2026

  • 7 Йеврогеец

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Руснаците обикновено имат доста долари и евро, за разлика от продънени евро цървули като тебе.

    08:20 31.01.2026

  • 8 Пора

    2 1 Отговор
    Путинова русия умира.

    08:21 31.01.2026

  • 9 руззззНациии

    1 1 Отговор
    Руззнацистите искат същите гаранции??? Искат европейски войски и на тяхна територия???? ..ееееми ок.

    08:21 31.01.2026

  • 10 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Към орките:":

    Първо твойта ще мине по реда в някоя селска тоалетна.

    08:22 31.01.2026