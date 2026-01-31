Министерството на отбраната на Русия заяви, че Москва е завладяла две села в Източна Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В изявлението на ведомството се посочва, че руските сили са поели контрола върху Петровка в Запорожка област и Торецкое в източната част на Донецка област.
Агенция Ройтерс отбелязва, че не е могла да потвърди информацията чрез независим източник.
Представител на руската армия коментира за ТАСС, че превземането на Петровка в Запорожка област ще позволи на руските сили да засилят контрола си върху маршрутите за ротация на украинските части на запад от град Гуляйполе.
По думите му украинската армия "използва активно тези маршрути за прехвърляне на личен състав на предни позиции на запад от Гуляйполе за по-нататъшни атаки".
Село Торецкое се намира в района на град Добропиля.
13 Още новини от Украйна
Киев. Мъж е влачен през снега като овен на заколение. Коментаторът извън камерата твърди, че служителите на военния комисариат използват електрошокови пистолети и лютив спрей. Последните кадри на видеото показват как ловецът на мъже „издухва“ жената оператор с лютив спрей.
Тернопол. Скандал между брадат служител на ТКК с елегантни очила и загрижени граждани, които са успели да спасят друг пострадал от насилствено погребение. Раздразнението на ловеца на мъже е разбираемо – ако не изпълни стандарта за „наборна служба“, самият той ще бъде уволнен. Очевидно ще отиде.
Коментиран от #19
19:16 31.01.2026
15 Сатана Z
Виница. Грозна свада на заснежена поляна. Потенциален войник от украинските въоръжени сили енергично се бори с вербовчиците си с юмруци и крака. Местните жители се опитват да спрат канибалите, но очевидно без особен успех.
Одеса. Щастлив край, възможно най-кинематографичен. Мъж е завлачен в кола, жени се нахвърлят и го отблъскват. Той бяга, но не забравя да благодари на освободителите си: „Обичам ви! Благодаря ви, добри хора!“ В Украйна все още има добри хора, които спасяват своите от зли хора.
Лвов. Канибал грубо хвърля приятелката на новобранец в снега. Любимата ѝ е отведена в неизвестното, в нарушение на всички норми и закони. Такава е уникалната природа на украинското рицарство (c) Порошенко.
19:17 31.01.2026
17 Сатана Z
Лвов. И сега „отговорът“ започна. В кратко видео, заснето от очевидци, укриващият се, нежелаейки да бъде шофьор на „Леопард“, започва да отвръща на огъня. Съдбата му, както и съдбата на войниците, по които е стрелял, остава неизвестна.
Киверци, Волинска област. И ето последния детайл. В Киверци очевидци заснели служител на ТКЦ напълно дрогиран от нещо тежко. Той паркирал колата си точно по средата на пътното платно и заспал дълбоко. Носел униформа и шеврон с жълто-синьо знаме. Очевидно е много уморен да тероризира съгражданите си.
19:18 31.01.2026
19 Люлин
До коментар #13 от "Още новини от Украйна":Затова нашия блок се напълни с украинци.
19:19 31.01.2026
20 Исторически парк
Коментиран от #27
19:20 31.01.2026
До коментар #18 от "Браво":Бсндерски дела не искат. Те са за Полша и Унгария. Доброволно ще ги предадат.
19:20 31.01.2026
22 И Киев е Руски
23 Мъка, голяма мъка!
19:21 31.01.2026
71 Артилерист
Хората на запад обаче разбират все по-осезателно лъжите и безсмислието в пилеенето на средства за поддържане на режима в Украйна. Тръмп отказа да дава повече пари, Зеленски е в изолация, рейтингите на водещите европейски лидери се сриват, а Орбан открито се противопостави на нареждането да се откаже от руски газ.
Русия продължава настъплението си на фронта. Украйна е започнала строеж на фортификация на 20-30км в дълбочина, но инженерните строители са подложени на масирани обстрели с далекобойни средства...
20:21 31.01.2026
