Министерството на отбраната на Русия: Превзехме още две села в Източна Украйна

Министерството на отбраната на Русия заяви, че Москва е завладяла две села в Източна Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявлението на ведомството се посочва, че руските сили са поели контрола върху Петровка в Запорожка област и Торецкое в източната част на Донецка област.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е могла да потвърди информацията чрез независим източник.

Представител на руската армия коментира за ТАСС, че превземането на Петровка в Запорожка област ще позволи на руските сили да засилят контрола си върху маршрутите за ротация на украинските части на запад от град Гуляйполе.

По думите му украинската армия "използва активно тези маршрути за прехвърляне на личен състав на предни позиции на запад от Гуляйполе за по-нататъшни атаки".

Село Торецкое се намира в района на град Добропиля.