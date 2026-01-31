Новини
Свят »
Русия »
Министерството на отбраната на Русия: Превзехме още две села в Източна Украйна
  Тема: Украйна

Министерството на отбраната на Русия: Превзехме още две села в Източна Украйна

31 Януари, 2026 19:09 1 011 76

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • донецка област-
  • ракети-
  • дронове

Представител на руската армия коментира за ТАСС, че превземането на Петровка в Запорожка област ще позволи на руските сили да засилят контрола си върху маршрутите за ротация на  украинските части на запад от град Гуляйполе

Министерството на отбраната на Русия: Превзехме още две села в Източна Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Русия заяви, че Москва е завладяла две села в Източна Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявлението на ведомството се посочва, че руските сили са поели контрола върху Петровка в Запорожка област и Торецкое в източната част на Донецка област.

Още новини от Украйна

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е могла да потвърди информацията чрез независим източник.

Представител на руската армия коментира за ТАСС, че превземането на Петровка в Запорожка област ще позволи на руските сили да засилят контрола си върху маршрутите за ротация на украинските части на запад от град Гуляйполе.

По думите му украинската армия "използва активно тези маршрути за прехвърляне на личен състав на предни позиции на запад от Гуляйполе за по-нататъшни атаки".

Село Торецкое се намира в района на град Добропиля.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    27 14 Отговор
    Слава на Русия

    19:10 31.01.2026

  • 2 Още новини от Украйна

    26 10 Отговор
    Укро информация:
    Изтеглихме се на по привлекателни позиции към германската граница

    19:11 31.01.2026

  • 3 Шпек

    22 9 Отговор
    Зеленски диша лепило

    19:12 31.01.2026

  • 4 Толчо мсмин

    27 8 Отговор
    Тази новина я написах в четвъртък. Изоставаш с новините. До днес има още три населени места освободени. Хорицата със сълзи в очите и прегръдки посрещат руснаците и се оплакват как са ги тормозили укробандерите.

    Коментиран от #6

    19:12 31.01.2026

  • 5 Дориана

    20 9 Отговор
    Зеленски да тича до ЕС и САЩ да се жалва и моли за още пари и оръжия за корумпирана Украйна.

    Коментиран от #8

    19:12 31.01.2026

  • 6 Толчо мамин

    11 6 Отговор

    До коментар #4 от "Толчо мсмин":

    Толчо мамин

    19:13 31.01.2026

  • 7 Това е невъзможно

    17 7 Отговор
    Урси каза че са им свършили пералните и нямат чипове за летящите лопатки. С какво ще ги превземат.
    А Денисчу и Марийка казаха че всички руснаци са денафицирани . Вие нещо ме лъжете
    А и Путин дали бил жив от три-четири години......

    19:14 31.01.2026

  • 8 НацистаЗелен

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Да се оплаче на арменския поп

    19:14 31.01.2026

  • 9 Спецназ

    11 6 Отговор
    Примирието за преговори си е примирие,

    ама войната си е ВОЙНА, Баце!

    Примирие за 30 дена поне им е нужно на украинците поне да си пуснат тока.

    То радостта от пускането нЕма да е дълго, ама айде...

    Коментиран от #24

    19:14 31.01.2026

  • 10 Гошо

    12 3 Отговор
    А бе нали ,такова ,това украинците де ,все удрят ,все поразяват ,все пари ,оръжие от НАТО и все бити накрая Що така ?

    19:14 31.01.2026

  • 11 ТЦКашник

    13 3 Отговор
    Доброволната мобилизация в Украйна продължава до последния Украинец

    19:14 31.01.2026

  • 12 😂😂😂😂😂

    7 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    19:15 31.01.2026

  • 13 Още новини от Украйна

    10 4 Отговор
    Точно така. Патрул на ТКК насилствено натика мъж в кола. Полицията просто стои безучастно и не прави нищо. Единствените, които правят някакъв опит да спрат беззаконието, са жените с камери. Те проклинат ловците на мъже на глас.

    Киев. Мъж е влачен през снега като овен на заколение. Коментаторът извън камерата твърди, че служителите на военния комисариат използват електрошокови пистолети и лютив спрей. Последните кадри на видеото показват как ловецът на мъже „издухва“ жената оператор с лютив спрей.

    Тернопол. Скандал между брадат служител на ТКК с елегантни очила и загрижени граждани, които са успели да спасят друг пострадал от насилствено погребение. Раздразнението на ловеца на мъже е разбираемо – ако не изпълни стандарта за „наборна служба“, самият той ще бъде уволнен. Очевидно ще отиде.

    Коментиран от #19

    19:16 31.01.2026

  • 14 Курд Околянов

    16 5 Отговор
    При украинците няма ротация. Който веднъж отиде там не се връща повече, защото или умира или се предава.

    19:17 31.01.2026

  • 15 Сатана Z

    12 5 Отговор
    Днепропетровск. Тълпа от седем канибали завлачват отчаяно съпротивляващ се мъж в микробус. Очевидно са си помислили, че ако са толкова много, никой няма да посмее да се съпротивлява. Горкият човек е отведен.

    Виница. Грозна свада на заснежена поляна. Потенциален войник от украинските въоръжени сили енергично се бори с вербовчиците си с юмруци и крака. Местните жители се опитват да спрат канибалите, но очевидно без особен успех.

    Одеса. Щастлив край, възможно най-кинематографичен. Мъж е завлачен в кола, жени се нахвърлят и го отблъскват. Той бяга, но не забравя да благодари на освободителите си: „Обичам ви! Благодаря ви, добри хора!“ В Украйна все още има добри хора, които спасяват своите от зли хора.

    Лвов. Канибал грубо хвърля приятелката на новобранец в снега. Любимата ѝ е отведена в неизвестното, в нарушение на всички норми и закони. Такава е уникалната природа на украинското рицарство (c) Порошенко.

    19:17 31.01.2026

  • 16 Вашето мнение

    15 7 Отговор
    Радев ви го каза, какво не разбрахте, Крим е руски, Донбас също, защото фактите са такива. Нато няма нито оръжията, нито генераллите, нито тактиката, нито войниците за да се противопостави на Русия.

    19:17 31.01.2026

  • 17 Сатана Z

    7 5 Отговор
    Днепропетровск. Докато задържали потенциален шофьор на „Леопард“, служители на ТКЦ решили да се впуснат в бой и открили огън със служебните си оръжия. Това скоро ще им се върне като бумеранг. Тези, които са натрупали хиляди неотчетени огнестрелни оръжия през четири години война, ще започнат да отвръщат на огъня.

    Лвов. И сега „отговорът“ започна. В кратко видео, заснето от очевидци, укриващият се, нежелаейки да бъде шофьор на „Леопард“, започва да отвръща на огъня. Съдбата му, както и съдбата на войниците, по които е стрелял, остава неизвестна.

    Киверци, Волинска област. И ето последния детайл. В Киверци очевидци заснели служител на ТКЦ напълно дрогиран от нещо тежко. Той паркирал колата си точно по средата на пътното платно и заспал дълбоко. Носел униформа и шеврон с жълто-синьо знаме. Очевидно е много уморен да тероризира съгражданите си.

    19:18 31.01.2026

  • 18 Браво

    9 13 Отговор
    Има още хиляда села. Към 2050 може да приключат операцията.

    Коментиран от #21, #64, #66

    19:18 31.01.2026

  • 19 Люлин

    10 4 Отговор

    До коментар #13 от "Още новини от Украйна":

    Затова нашия блок се напълни с украинци.

    19:19 31.01.2026

  • 20 Исторически парк

    11 8 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    Коментиран от #27

    19:20 31.01.2026

  • 21 Споко

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Браво":

    Бсндерски дела не искат. Те са за Полша и Унгария. Доброволно ще ги предадат.

    19:20 31.01.2026

  • 22 И Киев е Руски

    9 2 Отговор
    Около 9000 затворници, предимно болни и изключително измършавели, останали в лагерния комплекс, които СС все още не били успели да убият. Те били държани в централния лагер (Щамлагер. Аушвиц І), Биркенау (Аушвиц ІІ), Моновиц (Аушвиц III) и неговите подлагери. Тези хора избегнали смъртта и били освободени. СС успели да убият затворници, държани в сателитни лагери, включително Фюрстенгруб във Весола, Чехович-Вакуум в Чехович и Блаххамер в Силезийската тенекиена фабрика общо около 700 еврейски затворници

    19:20 31.01.2026

  • 23 Мъка, голяма мъка!

    6 9 Отговор
    Голям студ на източния фронт! Ушанки няма, памуклийки няма. Героите ползват партенки вместо ушанки.

    19:21 31.01.2026

  • 24 Ами

    7 10 Отговор

    До коментар #9 от "Спецназ":

    Кобзон Експрес не спира да стоварва пълни чували.

    19:21 31.01.2026

  • 25 И Киев е Руски

    11 4 Отговор
    Украинците се кикотеха, докато се снимаха пред специално издадена марка, отбелязваща разрушаването на два участъка от Кримския мост (фактът, че семейство с две деца загина при това, изобщо не помрачи радостта им). И това е горе-долу моментът, в който хората спряха да се интересуват от бъдещите си страдания. Унищожаването на населението е минимумът, който цялата тази територия трябва да плати. А след това, с течение на времето, може би дори ще надхвърлим това.

    Коментиран от #35

    19:21 31.01.2026

  • 26 За селата и то не всички, ви разрешават

    12 3 Отговор
    от немай къде да ни информирате, но за превземането на Покровск, Мирноград, Сиверск и Гуляйполе(втория по големина град в Запорожие) са ви наредили да мълчите.
    За да не ни разваляте настроенито!

    Коментиран от #29

    19:23 31.01.2026

  • 27 Копейки,

    11 10 Отговор

    До коментар #20 от "Исторически парк":

    Томата Томов каза да отивате в Купянск да викате РУСИЯ ПОБЕДА.
    От тук не важи.

    19:23 31.01.2026

  • 28 Кокошинков

    9 10 Отговор
    Это верно,руских взяли 3 колиби и один трактор на Украйна, наши мальчики в трусами дали всьо фира....🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #39

    19:23 31.01.2026

  • 29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 10 Отговор

    До коментар #26 от "За селата и то не всички, ви разрешават":

    Клепар,днес кой се пада от тридневната специална военна?

    19:24 31.01.2026

  • 30 Мемфис

    11 10 Отговор
    Путин: превзехме още два селски нужника- червеноармейците хапнаха добре!

    19:24 31.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Подправения кантар

    7 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    19:25 31.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Подправения кантар

    7 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    19:26 31.01.2026

  • 35 Българин

    10 10 Отговор

    До коментар #25 от "И Киев е Руски":

    ВСУ подкараха вторият милион чувализирани ватенки.
    До края на годината ще започнат третият милион.
    Място на а събитието -Донбас.

    Коментиран от #41, #63

    19:26 31.01.2026

  • 36 Браво и колко

    8 9 Отговор
    Ватенки положихте в калта семката ви ма ло ум на.руска.

    19:27 31.01.2026

  • 37 Мемфис

    7 8 Отговор
    Копейките в този руски сайт къде са на щат? При Мутрофанова, в самия сайт или и на двете места?

    Коментиран от #44

    19:30 31.01.2026

  • 38 Така

    11 4 Отговор

    До коментар #31 от "Подправения кантар":

    Щеше ли да има руски доброволци за фронта, ако така ги избиваха, както пише пропагандата.

    Коментиран от #54, #62

    19:31 31.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ха-ха

    5 9 Отговор

    До коментар #33 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    19:31 31.01.2026

  • 41 И Киев е Руски

    7 3 Отговор

    До коментар #35 от "Българин":

    1000/38.Дано да си завършил осми клас за да разбереш.Че сега си пия аператива и нямам време за обучение

    19:32 31.01.2026

  • 42 НАТО

    5 6 Отговор
    Факти, да не би да видим скоро и на вашият сайт - Този домейн е иззет от Службата за ..., всяка втора новина ви е свързана с Русия! XA,XA

    19:32 31.01.2026

  • 43 Мемфис

    5 8 Отговор
    Прави ли ви впечатление как проруски коментари се появяват едновременно със седем плюсчета?

    Коментиран от #46

    19:33 31.01.2026

  • 44 Мара

    10 3 Отговор

    До коментар #37 от "Мемфис":

    поплачи си байно. Истината боли.

    19:33 31.01.2026

  • 45 Световните медии

    5 6 Отговор
    "Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета."

    19:36 31.01.2026

  • 46 И Киев е Руски

    6 3 Отговор

    До коментар #43 от "Мемфис":

    Нормално жълтите павета са кът

    Коментиран от #56

    19:38 31.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ухаааа

    3 0 Отговор
    Машала. Малко им е земята.

    19:40 31.01.2026

  • 49 И Киев е Руски

    6 2 Отговор
    Около 9000 затворници, предимно болни и изключително измършавели, останали в лагерния комплекс, които СС все още не били успели да убият. Те били държани в централния лагер (Щамлагер. Аушвиц І), Биркенау (Аушвиц ІІ), Моновиц (Аушвиц III) и неговите подлагери. Тези хора избегнали смъртта и били освободени. СС успели да убият затворници, държани в сателитни лагери, включително Фюрстенгруб във Весола, Чехович-Вакуум в Чехович и Блаххамер в Силезийската тенекиена фабрика общо около 700 еврейски затворници

    19:40 31.01.2026

  • 50 Атина Палада оригинал

    6 6 Отговор
    А какво стана с Купянск?Освободен ли е

    Коментиран от #51

    19:41 31.01.2026

  • 51 Краден ник пс@х0оап@тко

    6 3 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада оригинал":

    Отдавна е руски. Нали ти го публикуваха тук. Ти где бля. Уж по цял ден тук четеш и пак си изтървала.😭😭😭

    Коментиран от #61

    19:43 31.01.2026

  • 52 Бен Афлек

    4 5 Отговор
    После да не се чуди някой, защо руските жертви били толкова големи и Русия била толкова бедна. За да превземе 1 село с 5 къщи, Русия плаща много висока цена- стотици хиляди руски животи

    Коментиран от #53

    19:44 31.01.2026

  • 53 Ама вафлек предната статия пишеше

    5 3 Отговор

    До коментар #52 от "Бен Афлек":

    че укрите повече жертви дават. Нещо се обърка. :))

    Коментиран от #57, #60

    19:50 31.01.2026

  • 54 ХА ХА

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Така":

    Незнаеш ли че пропагандата и дезинформацията са едно цяло.

    19:52 31.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Жълтопаветник

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "И Киев е Руски":

    Едно паве ти стига.

    19:55 31.01.2026

  • 57 Руската пропаганда

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Ама вафлек предната статия пишеше":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #70

    19:56 31.01.2026

  • 58 Бай Тошо

    4 1 Отговор
    Тъй тъй , другари, таз година две села, а догодина целите две села !

    19:58 31.01.2026

  • 59 Владимир Путин, президент

    7 1 Отговор
    От Киев за Два Дня до две села !!!
    Нет слов .....😄😄😄

    20:00 31.01.2026

  • 60 ХА ХА

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Ама вафлек предната статия пишеше":

    Тука има неколку вафлека, и другите са по няколко, абе вече не се знае кой кой е ама коментарите са ясни.
    А в 24:00 лева умира.
    Стига ганьовщина вече сме европейци.

    20:01 31.01.2026

  • 61 ХА ХА

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Краден ник пс@х0оап@тко":

    Тихо ма, на публикациите тук ли вярваш.
    Със сигурност, ама само гогат ти изнася.

    20:08 31.01.2026

  • 62 Няма вече руски доброволци

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Така":

    Приключиха затворниците а и плондера ким вече не дава пушечно месо. Ето мобилизацията за фронта в раша

    Коментиран от #67, #73

    20:08 31.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Орк

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "Браво":

    Украина е селска држава пък и Русия не бърза

    Коментиран от #68, #75

    20:13 31.01.2026

  • 65 ХА ХА

    3 0 Отговор
    Само да вметнем: абе що се произнася министерството на русия, требе министерството на нападаниЯТА на русия да каже.

    20:14 31.01.2026

  • 66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Браво":

    От 22 юни 1941 до 27 март 1944 ЧЕРВЕНАТА армия води боеве само на съветска територия. А после за 1 година, 1 месец и 2 седмици алиса в Берлин. Мислете

    20:17 31.01.2026

  • 67 Ужасно е

    4 1 Отговор

    До коментар #62 от "Няма вече руски доброволци":

    трябва трета мобилизация в раша че пушечното месо от първите две привърши а и Кирчо не иска да дава ново

    Коментиран от #72

    20:18 31.01.2026

  • 68 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Орк":

    На истина е така. Гай гъстонаселен е Донбаския регион

    20:19 31.01.2026

  • 69 Путине

    1 0 Отговор
    Чий купянск?!?!?!?

    20:21 31.01.2026

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Руската пропаганда":

    Руската пропаганда на истина има за цел да ви просвети глупаците. Но вие сте необучаеми

    20:21 31.01.2026

  • 71 Артилерист

    3 0 Отговор
    Колкото и да се старае укропропагандата истината бавно, но сигурно си пробива път, както сред населението, така и в средите на запада. Властта на Зеленски прилага тотална пропагандна обработка, както в Германия след 1936 г. Цялата медийна среда е наситена с лъжи срещу всичко руско. И това не са само агитации, а и жестоки репресии срещу всеки, който по някакъв начин наруши тази линия. Последното извращение на властта е насочено срещу украински артисти, които са си позволили да изпълняват постановки на Лебедово езеро на Чайковски зад граница. "Нарушителите" са заплашени с уволнение. Има иронични подмятания, че укровластта може да забрани и Менделеев и неговата таблица. Не съм сигурен, че някои схващат силата на подобни методи за нацизиране.
    Хората на запад обаче разбират все по-осезателно лъжите и безсмислието в пилеенето на средства за поддържане на режима в Украйна. Тръмп отказа да дава повече пари, Зеленски е в изолация, рейтингите на водещите европейски лидери се сриват, а Орбан открито се противопостави на нареждането да се откаже от руски газ.
    Русия продължава настъплението си на фронта. Украйна е започнала строеж на фортификация на 20-30км в дълбочина, но инженерните строители са подложени на масирани обстрели с далекобойни средства...

    20:21 31.01.2026

  • 72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ужасно е":

    Само една мобилизация е имало,есента 23г,чети

    20:22 31.01.2026

  • 73 Хахахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Няма вече руски доброволци":

    Маняк това клипче от кога е, май е доста старичко, хахахха намерил някакво клипче от преди, всеки ден има десетки клипчета с мобилизацията на укрите, как ги гонят собствените им полицаи, а ти постна някакво клипче от дагестан, за справка руснаците имат 500хиляди в резерв, имат ротация на войските, а укрите ротация кога, седят по 2 години на фронта защото от толкова убити няма как да им направят ротацията. Взимай кърпата и бърши сополите, Зеленски уж говореше че 1,2 са жертвите в руските сили, а онзи ден се оказа убити 300 хиляди, а може и да няма толкова а другото били ранени, не знаех че ранения човек се води загинал, а за укрите само убитите вече са над 1,7 млн, ранените поне още толкова, украинци няма вече за фронта

    20:25 31.01.2026

  • 74 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    0 0 Отговор
    Превзехме още 2 села с МОЩНИ БЕЗАНАЛОГОВИ ,МАГАРЕТА ,КОНЕ и ЖИГУЛИ. 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #76

    20:29 31.01.2026

  • 75 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Орк":

    Украйна била селска държава, а русия е блатна такава.
    А относно бързането, епа че откраднат от хитлер опел, че праат 40 години москвич, после ше откраднат от бмв и ше праат 30 години дванайсетка че даже и алеко и накрая ше се сетат че у алекото мое да турат и ладов мотор и то па ссср се разпадна и алекото умря шот руснака предпочете 20 годишен кадет.

    20:30 31.01.2026

  • 76 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":

    Еми то трябва да те е срам,цялата техника на Нато не помага, а руснаците с коне си превземат територии, смятай каква техника имат натовските слабаци хаха, хиляди танкове милиони оръжия и руснаците с конете ги смазва, а нашия фен на укрите е толкова пр. Ст че вместо да реве се радва, че нато са разкрити че не стават за нищо хахахха, ам тие простено, не си виновен че си роден умствено из.. Нал

    20:37 31.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания