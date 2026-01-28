Новини
Скандалът се разраства! Украйна извика посланика на Унгария
  Тема: Украйна

Скандалът се разраства! Украйна извика посланика на Унгария

28 Януари, 2026 16:45 1 498 38

Виктор Орбан и украинският президент Володимир Зеленски влязоха във вербална война, след като Зеленски обвини унгарския премиер, без да споменава името му директно, че се опитва да изтъргува европейските интереси

Скандалът се разраства! Украйна извика посланика на Унгария - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Украйна обяви, че е извикало посланика на Унгария в Киев, за да протестира срещу обвиненията на Будапеща за украинска намеса в предстоящите парламентарни избори в Унгария, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Унгарският премиер Виктор Орбан през последните седмици засили критиките си срещу Украйна и се опитва да свърже унгарския опозиционен лидер Петер Мадяр с Киев и с изпълнителната власт на ЕС на фона на ожесточаването на предизборната кампания.

Орбан и украинският президент Володимир Зеленски влязоха във вербална война, след като Зеленски обвини унгарския премиер, без да споменава името му директно, че се опитва да „изтъргува европейските интереси“.

В отговор Орбан нарече украинския лидер „човек в отчайващо положение“ на фона на приближаването на четвъртата годишнина от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Унгарският министър на външните работи Петер Сиярто днес разкритикува действията на украинското външно министерство в своя публикация във „Фейсбук“.

„Въз основа на това, което е било казано на посланика, след като са го извикали, трябва да бъдем готови украинците да продължат с явната си и груба намеса в априлските избори в полза на интересите на (опозиционната) партия ТИСА“, заяви Сиярто.

Орбан, който е на власт от 2010 г., за първи път ще се изправи срещу силен съперник на предстоящите избори, като според повечето социологически проучвания десноцентристката партия ТИСА на Мадяр има преднина пред дясната националистическа партия ФИДЕС на Орбан на фона на продължаващата вече три години икономическа стагнация в страната.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Посланикът на Унгария

    24 1 Отговор
    И 6@л съм ва

    16:46 28.01.2026

  • 2 Грешник

    30 2 Отговор
    Грешката е че Унгария има посланник в усрайнаааа

    Коментиран от #5

    16:46 28.01.2026

  • 3 Много нагъл

    26 1 Отговор
    Този Зеленски бе, е га си.

    Коментиран от #18

    16:48 28.01.2026

  • 4 Феникс

    32 1 Отговор
    Орбан е част от ЕС все още, а този мухъл не е никакъв в момента, приключи ли войната ще увисне на някое дърво!

    Коментиран от #7

    16:48 28.01.2026

  • 5 Напротив

    3 13 Отговор

    До коментар #2 от "Грешник":

    Посланика е в руската губерния,...не се губи..хитър е Орбан 🤣

    16:49 28.01.2026

  • 6 Аууу...

    7 3 Отговор
    Свиркиненко ли го е извикала? Сега ще види унгареца как се припада от саксофони!

    16:50 28.01.2026

  • 7 Гръм и мълнии

    29 1 Отговор

    До коментар #4 от "Феникс":

    Зеленски се държи така нагло,сякаш страната му е от най-великите в НАТО и ЕС.

    Коментиран от #14

    16:50 28.01.2026

  • 8 Скандала е друг

    21 1 Отговор
    Че в Нацистка Украйна още има посланик на Унгария. Ей тва е скандално

    16:51 28.01.2026

  • 9 Миндьо Шпагата

    0 8 Отговор
    Да го опънат.

    Коментиран от #22

    16:52 28.01.2026

  • 10 Трябва

    14 1 Отговор
    Орбан трябва да действа като ЕС -
    да забрани ТИСА и а вкара лидерите и в затвора ....

    16:52 28.01.2026

  • 11 честен ционист

    12 0 Отговор
    Ганчо от 2022 год няма посланик в Украйна. Последният избяга позорно.

    Коментиран от #15

    16:52 28.01.2026

  • 12 Много ясно че

    4 8 Отговор
    опозиционерчето Петер Мадяр е мъдур и шпион

    16:52 28.01.2026

  • 13 През април

    3 15 Отговор
    на унгарските избори, ще лопне мандалото на предателя на ЕС, Орбан.

    16:53 28.01.2026

  • 14 Гръм те е ударил

    2 10 Отговор

    До коментар #7 от "Гръм и мълнии":

    Зелен ски, ВСУ и украинския народ спря дивата и крадлива орда на Путлер.
    Иначе днеска щеше да чистиш като дядо си през 1944г.миризливия руски сапог.

    Коментиран от #35

    16:54 28.01.2026

  • 15 Домашно към урок N1 младеж

    14 0 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    Да си отговорим на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    Коментиран от #23, #25

    16:54 28.01.2026

  • 16 Бе да питам

    10 1 Отговор
    От кога Украйна станаха европейци, но Орбан си е прав за себе си.

    16:55 28.01.2026

  • 17 любопитко

    2 5 Отговор
    Абе тоя Мадяр има ли някакв роднинска или друга връзка с Мадуро?

    16:55 28.01.2026

  • 18 Украйна

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Много нагъл":

    Украйна има най-силната армия в Европа (след ЧА) - изцяло издържана на наш гръб.
    Украйна е по-голяма опасност за ЕС от Русия - ще ни нападне при първа възможност.

    Коментиран от #34

    16:56 28.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Как е възможно

    7 2 Отговор
    в Нацистка Украйна още да има посланици ? И в нацистки Израел също....олеееее

    16:56 28.01.2026

  • 21 ти да видиш

    7 0 Отговор
    Наглият зелениятпор официално, ще си осигури враг в тила!

    16:57 28.01.2026

  • 22 Да те опънат теб

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Миндьо Шпагата":

    мари
    Минде Шпагатке
    дет се обаждаш недочесана

    16:57 28.01.2026

  • 23 ,,,,,,

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "Домашно към урок N1 младеж":

    Какво прави украйна си е нейна работа, исторически в източната са руснаци а към западната са с друго разбиране

    16:58 28.01.2026

  • 24 Браво на Орбан!

    4 1 Отговор
    Дръж се Орбан! Радев идва на помощ!)

    16:59 28.01.2026

  • 25 Копейка

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Домашно към урок N1 младеж":

    Стига си писал руски домашни задания. Много българи не искат нищо общо да имат с Рашистан, руския нацизма и Путлер.
    С тези 8% Изрожденци, с новите избори може да паднете и под 4% къде си тръгнал да пишеш някакво руско домашна.Айде Улево.

    Коментиран от #27

    17:01 28.01.2026

  • 26 Аман от Мъдяри

    2 1 Отговор
    Разните му там атлантически кухари. Промяна !

    17:01 28.01.2026

  • 27 Тихо младеж

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Копейка":

    Да не ти дам още едно домашно

    Коментиран от #31

    17:02 28.01.2026

  • 28 Хубавото

    1 2 Отговор
    Е, че Орбанчо след изборите си тръгва.След него е и корумпето Фицо

    Коментиран от #30, #33

    17:03 28.01.2026

  • 29 Няма да му мине другари

    1 0 Отговор
    номера на шпиончето Мъдярку. А Зелю да ду супата

    17:05 28.01.2026

  • 30 Зина

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хубавото":

    Това ли са последните опорки? Аз пък да ти кажа корумпиранотоУродливо бандероНацистко творение няма да го има на картсаа!

    17:05 28.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    0 0 Отговор
    Заради маджарския Джаба горките маджари почнаха да живуркат почти като блатарите у просията,само с една разлика,че на масата у блатото пияниците кусат масово папур и други треви,а у маджарско има бая работи ,ама маджарите не моат си ги купят....😂😂😂😂😂

    17:06 28.01.2026

  • 33 И после кво

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хубавото":

    Ще врещиш "Хайл Урсулай" ли мозък ?

    17:06 28.01.2026

  • 34 Много нагъл

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Украйна":

    Съгласен съм.Това са същите боклуци като македонците.Имат ли възможност,ще ни унищожат всички

    17:07 28.01.2026

  • 35 Чисти ти сега

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Гръм те е ударил":

    Укро и еврожендърски задници, че и плащаш за това,тъпунгер

    17:08 28.01.2026

  • 36 .....

    1 1 Отговор
    Буферайна

    17:08 28.01.2026

  • 37 Дедо

    0 0 Отговор
    Колко е долен тоя Орбан. Тича непрекъснато и при Путин и при Тръмп, критикува постоянно и саботира ЕС , но смуче европейските пари ,само и само да остане вечно на власт . Сладка е властта. Почти всичко в Унгария е негово или на кръга около него. Даже е придобил Замъка на Хабсбургите на името на баща си и го е превърнал в частно свръх луксозно имение. Това нормално ли е , това е паметник на културата и унгарската история заграбен от самозабравил се олигарх.

    17:09 28.01.2026

  • 38 Истината:

    0 0 Отговор
    Скандалът се разраства! Украйна извика посланика на Америка,
    защото Тръмп има снимка на Путин!
    Това е Много Лоша новина за осрайна:
    Доналд Тръмп е сложил снимка с Владимир Путин от срещата им в Аляска,
    в Белия дом до снимката, на която е заснет с внучката си!

    17:09 28.01.2026

