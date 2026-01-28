Скандалът се разраства! Украйна извика посланика на Унгария

Министерството на външните работи на Украйна обяви, че е извикало посланика на Унгария в Киев, за да протестира срещу обвиненията на Будапеща за украинска намеса в предстоящите парламентарни избори в Унгария, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Унгарският премиер Виктор Орбан през последните седмици засили критиките си срещу Украйна и се опитва да свърже унгарския опозиционен лидер Петер Мадяр с Киев и с изпълнителната власт на ЕС на фона на ожесточаването на предизборната кампания.
Орбан и украинският президент Володимир Зеленски влязоха във вербална война, след като Зеленски обвини унгарския премиер, без да споменава името му директно, че се опитва да „изтъргува европейските интереси“.
В отговор Орбан нарече украинския лидер „човек в отчайващо положение“ на фона на приближаването на четвъртата годишнина от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.
Унгарският министър на външните работи Петер Сиярто днес разкритикува действията на украинското външно министерство в своя публикация във „Фейсбук“.
„Въз основа на това, което е било казано на посланика, след като са го извикали, трябва да бъдем готови украинците да продължат с явната си и груба намеса в априлските избори в полза на интересите на (опозиционната) партия ТИСА“, заяви Сиярто.
Орбан, който е на власт от 2010 г., за първи път ще се изправи срещу силен съперник на предстоящите избори, като според повечето социологически проучвания десноцентристката партия ТИСА на Мадяр има преднина пред дясната националистическа партия ФИДЕС на Орбан на фона на продължаващата вече три години икономическа стагнация в страната.
