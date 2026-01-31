Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Унгария »
Виктор Орбан: Европейците не искат нито да финансират Украйна, нито да я видят в ЕС
  Тема: Украйна

Виктор Орбан: Европейците не искат нито да финансират Украйна, нито да я видят в ЕС

31 Януари, 2026 20:09 806 71

  • виктор орбан-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна

Отношенията между Унгария и Украйна рязко се влошиха през последните дни поради разногласия относно края на руско-украинската война

Виктор Орбан: Европейците не искат нито да финансират Украйна, нито да я видят в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Гражданите на европейските страни не искат да финансират Украйна, както не я искат и в Европейския съюз (ЕС). Това мнение изрази днес унгарският премиер Виктор Орбан, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

"Европейците не искат парите им да се пилеят за Украйна и не искат Украйна в ЕС. Ако Централна Европа издържи, Западна Европа ще последва примера им и ще принуди лидерите си да променят курса“, пише Орбан в социалната платформа X.


Отношенията между Унгария и Украйна рязко се влошиха през последните дни поради разногласия относно края на руско-украинската война. Киев отправи директни заплахи срещу Орбан, а Будапеща обвини властите на съседната страна в опит за намеса в изборите работи на Унгария.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Подправения кантар

    9 4 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #10, #48

    20:09 31.01.2026

  • 2 Подправения кантар

    9 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    20:10 31.01.2026

  • 3 Подправения кантар

    2 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #5, #34

    20:10 31.01.2026

  • 4 Подправения кантар

    6 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    20:10 31.01.2026

  • 5 Ха-ха

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    20:11 31.01.2026

  • 6 Пич

    11 2 Отговор
    И е точно така !!! Защото Урсулианците не са европейци , а обикновени идиоти клептомани!!!

    20:12 31.01.2026

  • 7 Сокобан

    4 9 Отговор
    Въпрос към Орбан!

    Орбанчо, ти ли ще воюваш срещу Путин? Или ще напуснеш ЕС и НАТО и ще се присъединиш към Руската федерация?

    Коментиран от #26

    20:12 31.01.2026

  • 8 Ха-ха

    5 12 Отговор
    Каза отиващият си завинаги от властта Орбанчо.!

    20:12 31.01.2026

  • 9 604

    0 10 Отговор
    не е вярно искаме украинките в ЕС, красиви жени са!

    Коментиран от #11, #12, #30, #38

    20:12 31.01.2026

  • 10 Ха ха ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Подправения кантар":

    И така 5-та година тъпчат на място. Тоя Володин защо не иде на фронта или не си прати децата да воюват?

    20:13 31.01.2026

  • 11 Лопата Орешник

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "604":

    Искаме украинки, а не Покрайна!

    Коментиран от #15

    20:14 31.01.2026

  • 12 Ха ха

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "604":

    Ще конкурират унгарките в бардаците! Затова Унгария не ги ще.

    20:14 31.01.2026

  • 13 аз също

    13 0 Отговор
    не желая моите пари да отиват за златни цукала!

    20:14 31.01.2026

  • 14 Яшар

    12 1 Отговор
    Така е никой не иска нацисти ! Орбан е мъж на място и патриот!

    Коментиран от #17

    20:14 31.01.2026

  • 15 Ха ха

    0 7 Отговор

    До коментар #11 от "Лопата Орешник":

    Въпросът е, що не щете рускини? Малко монголоидни, много трътлести, ниски и кривокраки. Мажели се с овча мас и вонели на пръч.

    20:15 31.01.2026

  • 16 Аз искам

    8 0 Отговор
    Пуснете тези корумпирани наглеци в Европейския съюз за да опоскат и последните тук останали пари и да се разпада тази кочина. Така ще си потънем и ние с покрайнината и Русия и САЩ ще ни поделят защото такъв ни е материала в европейската комисия.
    Не вижда ни смешници

    Коментиран от #19

    20:15 31.01.2026

  • 17 Ха ха

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "Яшар":

    Значи Орбан е нацист.

    Коментиран от #56

    20:15 31.01.2026

  • 18 az СВО Победа 80

    6 2 Отговор
    Нека ви разкрия една страшна тайна:

    Унгария ще получи Закарпатска област след капитулацията на Киев ...

    Коментиран от #24, #43

    20:16 31.01.2026

  • 19 Кържалии

    1 7 Отговор

    До коментар #16 от "Аз искам":

    Защо си мислиш, че Русия и САЩ ще те поделят? Ще те поделят анадолците. Те са тук. Те са наблизо и те са могъщи. Така че учи турски, обрежи се и учи Корана.

    Коментиран от #25

    20:17 31.01.2026

  • 20 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    :

    Мадлин олбрайт 500 000 деца Ирак Водещият: "Говори се, че в Ирак са загинали половин милион деца в търсене на несъществуващите оръжия за масово поразяване на Садам Хюсеин... това са повече жертви от жертвите на Хирошима и Нагазаки взети заедно. Беше ли оправдана цената?"

    Мадлин Олбрайт (Държавен Секретар на САЩ, еврейка) "Мисля, че изборът е труден, но ние смятаме, че цената беше оправдана

    20:17 31.01.2026

  • 21 Жертвите на комунизма

    1 4 Отговор
    Кво да я финансират, агресора трябва да плаща репарации.

    Коментиран от #29

    20:17 31.01.2026

  • 22 Зевзек

    4 0 Отговор
    Аааа не е вярно, ето нашите козячета всичките заделиха по една заплата в помощ на зеления а повечето от тях даже се записаха доброволци във ВСУ. Сега казаха че ще заделят втора заплатка и за това са активни - заработват за зеления.

    20:17 31.01.2026

  • 23 az СВО Победа 80

    4 1 Отговор
    Кличко съобщи, че към тази вечер, дори без ударите на руските въоръжени сили по енергийната мрежа, 3419 многоетажни сгради в Киев са без ток.
    Точният срок за възстановяване на електрозахранването е или утре, или вдругиден.
    Междувременно температурите продължават да падат, така че се очакват сериозни последици за жилищния фонд оставен без електричество.

    Нека ви напомня, че когато кокаиновият фюрер обяви нов кръг от инфраструктурната война със заплахи за спиране на тока в Москва, той със сигурност не каза на жителите на Киев как ще завърши всичко това за тях.
    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #32

    20:18 31.01.2026

  • 24 Ха ха ха

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 80":

    А защо не Румъния и Австрия, Украйна, Сърбия и Харватска да не си поделят Унгария?

    Коментиран от #53, #55

    20:18 31.01.2026

  • 25 НАТО

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Кържалии":

    Те и те са на два шамара живот,ако много се отварят

    Коментиран от #35

    20:19 31.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ехааааааа

    7 1 Отговор
    Укрофашистите започнаха да се зъбят на членовете на ес .......а ако шперца ги приеме ....тогава няма да се траят .....нагли и нахални са като макетата нашите западни съседи !!!!!!!

    20:19 31.01.2026

  • 28 Ами прав

    5 2 Отговор
    е орбан , никому не са нужни украинците, защото са като руснаците!

    20:19 31.01.2026

  • 29 Зевзек

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Жертвите на комунизма":

    "агресора трябва да плаща репарации"

    Недей така бе НАТО-то ще фалира - трябва да плащат но Ирак, Либия, Сирия, Афганистан, Сомалия, Югославия, Судан, Венецуела, Иран.

    Коментиран от #45

    20:20 31.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 На април -2026 ще видим

    1 2 Отговор
    Виктор Орбан: Европейците не искат нито да финансират Украйна, нито да я видят в ЕС
    -;-
    Айде да не обобщаваме за европейците и евразииците!

    Нали скопро ще имаме изболи и ще видим колко % да
    копейките
    рублите
    и
    радевистите

    ще видим какво ще ни прадложи Прецедента - фаворита на Решетников!

    20:23 31.01.2026

  • 32 гру гайтанджиева

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 80":

    Руски фейкове колега.

    20:24 31.01.2026

  • 33 Шандор Петьофи, унгарец

    2 1 Отговор
    Европа не иска да вижда и чува Украйна, но трябва да я подържа !!! Война в Украйна - бедна и слаба Русия, мирна Европа 👍

    Коментиран от #47

    20:24 31.01.2026

  • 34 Мнение

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Подправения кантар":

    Всяка една нелепа смърт е абсолютно ужасна и безсмислена!

    Да воюваш за интересите на шорош, ротшилд, блякрок и др подобни античовеци, е меко казано налудничаво!!!

    Кой стартира войната в Украйна???
    През 2014 правителството на Обама инвестира 5млрд долара в майдана (по думи на Нюланд), което мобилизира всички платени тамошни ж.лтопа.етници, които свалиха легитимната власт, а после властта на шорош ги мобилизира да воюват срещу проруските си братя и сестри от източна Украйна, като Русия ги чака 8години да спрат с тия действия!!! Даже Меркел си признава в прав текст, че т.нар. Мински споразумения не са смятали да ги спазват, а просто са печелели време за въоръжаването на укрия!

    Когато ви дадат пари да направите нещо толкова мащабно, като държавен преврат, знайте, че НЕ се борите за демокрация, а за друга диктатура към външни интереси (на които не им дреме за вас), което ще ви струва много по-скъпо, отколкото ако си бяхте траели!!!

    Войната в Украйна е между нато и Русия, а украинците са за да я водят!

    Затова е крайно време урсулите и урсулоподобните да паднат от власт в Европа!
    Щото всяка една държава и съюз трябва НА ПЪРВО МЯСТО да се интересуват от интересите на народите си!

    Съвсем нормално е при наличие на натовски бази в Украйна, Русия да е против!
    Смятате ли че сащ ще се съгласи на руски или китайски бази в Мексико, или в Канада???

    Крайно време е урсулианците и лгбт античовеците да пълнят затворите, а не да са във властта!!!

    Коментиран от #58

    20:25 31.01.2026

  • 35 Учуден

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "НАТО":

    Колкото и американците ли когато взеха територия от европейска държава - да се смееш ли да плачеш ли колко са наведени нашите евроатлантици.

    20:25 31.01.2026

  • 36 Гост

    3 1 Отговор
    Няма по- корумпирано образувание от Украйна, свят без Украйна е по- добър свят, украинският език е руски диалект, няма украински език, не съществува...!

    Коментиран от #44

    20:25 31.01.2026

  • 37 На април -2026 ще видим

    1 1 Отговор
    Виктор Орбан: Европейците не искат нито да финансират Украйна, нито да я видят в ЕС
    -;-
    Айде да не обобщаваме за европейците и евразииците!

    Нали скопро ще имаме изболи и ще видим колко % да
    копейките
    рублите
    и
    радевистите



    ще видим какво ще ни прадложи Прецедента - фаворита на Решетников!

    20:25 31.01.2026

  • 38 ха-ха 😝

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "604":

    Красавици били - ела ги виж в Джъмбо и Кауфланд с количките какви са трътли , с мазните коси .👁️

    20:26 31.01.2026

  • 39 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дрисула":

    Ма то никой не воюва с нея, все тя воюва с другите

    20:26 31.01.2026

  • 40 Механик

    3 2 Отговор
    Украина никой и никъде не я е искал. Просто "колективния запад" ги излъга да се напъне да воюва . И те поради изключителната си злоба, заложена им генетично се полъгаха.
    Сега укрите са хванали от трите най-дългия и дебелия. Държавата им е разкостена, крият се по мазетата. Ток няма, вода няма, нищо няма.
    Лично на мен вече не ми е жал за тях и то благодарение на бясната русофобска пропаганда.

    Коментиран от #52, #62

    20:26 31.01.2026

  • 41 Зеленски е написал

    2 4 Отговор
    Опозиционния лидер Петер Мадяр води на Орбан с между 12 и 15 процента . И след изборите ще стане ясно колко милиарда си откраднал от Унгарският народ. И парите на Европейския данъкоплатец. И лично гарантирам че ще ги върнеш до цент. И постнал тази снимка

    Коментиран от #51, #57

    20:27 31.01.2026

  • 42 Военнолюбец

    0 1 Отговор
    А ми не си прав.

    20:27 31.01.2026

  • 43 Жълтопаветник

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 80":

    Едно паве бързо ще те отрезви!💥🪏

    20:28 31.01.2026

  • 44 Добре че си спомняме Свят с руснаци

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Гост":

    Гост
    00ОТГОВОР
    Няма по- корумпирано образувание от Украйна, свят без Украйна е по- добър свят,
    -;-
    Къде си и колко укри познаваш, та е тая омраза към бандерлите?!

    Егати вдлъбнатите русофили!

    Коментиран от #49

    20:28 31.01.2026

  • 45 Ха,ха

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Зевзек":

    Ооо кви демократични режими, с права и свободи на човека

    20:28 31.01.2026

  • 46 Добър вечер!

    2 1 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и друга подобна иZмет где ЛЕВА?

    Коментиран от #50

    20:29 31.01.2026

  • 47 Помнещ

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Шандор Петьофи, унгарец":

    "бедна и слаба Русия, мирна Европа"

    Винаги когато Русия е била бедна и слаба или поне така е изглеждало Европа е била във война. Като почнеш от Наполеон и минеш през двете световни войни. Когато Русия е била силна Европа е мирувала както при СССР. Разпадна се СССР и господарите ти предизвикаха първата война в Европа в Югославия след ВСВ.

    Така че пропагандата не върви колкото и да лъжете.

    Коментиран от #66

    20:29 31.01.2026

  • 48 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Подправения кантар":

     "....това ра3бива на пухх и прахх твърдението на за руските загуби..."

    Четири Года Купянск опровергава целия ти пост.
    Руснаците сме импотентни неможачи. Казвам го от личен опит, като pyccкий человек 😁👍

    Коментиран от #59

    20:29 31.01.2026

  • 49 В България няма русофили!

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Добре че си спомняме Свят с руснаци":

    Русофил е бил капитан Петко войвода.
    Спас Турчев го е излекувал!

    20:30 31.01.2026

  • 50 Добро утро

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Добър вечер!":

    Господа наведени козячета - А где "силното и сплотено НАТО"

    Коментиран от #67

    20:31 31.01.2026

  • 51 .....

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Зеленски е написал":

    Орбане, нямаш право да забравиш 1956

    20:31 31.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 az СВО Победа 80

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ха ха":

    Много просто, защото зад Орбан са и Москва и Вашингтон.... затова! 🤣🤣🤣

    20:32 31.01.2026

  • 54 анонимен

    2 0 Отговор
    орбан казва истината. защо не направят едно проучване в България,ама истинско не предизборно. болшинството българи мслят като Орбан.

    20:33 31.01.2026

  • 55 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ха ха":

    От изброените от Вас държави само Австрия не дължи земя на Унгария Трансилвания е Унгарска територия Цепеш е унгарско име Войводина Закарпатия същата работа Унгария има права над тези земи Какво беше това Украйна Нещо си

    20:33 31.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 оня 🥋

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Зеленски е написал":

    Тая снимка си я закачи в спалнята - да сънуваш зеленият и да му се кефиш ! 🧔‍♀️

    Коментиран от #68

    20:33 31.01.2026

  • 58 Тодор Тагарев, военен министър

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Мнение":

    "....Войната в Украйна е между нато и Русия, а украинците са за да я водят!..."

    Пропусна да напишеш че войната е изцяло и само за руска сметка. Ние европейците щракаме с пръсти, поръчваме музиката и драскаме подигравки от диваните, докато племената укри и руси се избиват 👍

    20:34 31.01.2026

  • 59 Помнещ

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Владимир Путин, президент":

    "Четири Года Купянск опровергава целия ти пост"

    А 20 года на господарите ти във Виетнам какво опровергава - можеш ли ми каза какъв процент от Виетнам спечелиха за 20 години война. А за 20 години в Афганистан какъв процент от територията държат.

    20:34 31.01.2026

  • 60 Пътник

    1 2 Отговор
    Ти губиш на идващите избори, така че си пътник. Предполагам ще ти разкрият схемите и ще те съдят. Още един с еднопосочен билет за мацква.

    Коментиран от #64

    20:34 31.01.2026

  • 61 СССР

    2 1 Отговор
    Аз предлагам да се сдобрим с Русия и да си поделим Украйна.А урките да дойдат да работят тук а ние да им взимаме заплатите докато си върнат борча за 500 години а ние Българите да си обикаляме света и ресторанти и да си купуваме скъпи коли.

    20:34 31.01.2026

  • 62 Ооо,Меанико

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Механик":

    Дишай спокойно,обмени си левчетата с евраци и си глей кефа.Че покрай тая спец.операция я рак ще си докараш,я инфаркт ще фанеш🤣🤣

    20:35 31.01.2026

  • 63 000

    0 1 Отговор
    Как мислите, къде отиде блясъка на британската корона?

    20:36 31.01.2026

  • 64 Омазана ватенка

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Пътник":

    Тоя вече си е изпратил фамилията и капиталите в САЩ.В Москва може да падне от някой прозорец🤣

    20:37 31.01.2026

  • 65 Ядосан

    1 0 Отговор
    Какъв гнусен тип е тоя Орбан!

    20:37 31.01.2026

  • 66 ,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Помнещ":

    Що ми се струва, че изкуствените образувания отиват в историята.

    20:37 31.01.2026

  • 67 Добър вечер

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Добро утро":

    Добро утро
    00ОТГОВОР
    До коментар 46 от "Добър вечер!":

    Господа наведени козячета - А где "силното и сплотено НАТО"
    -;-
    А къде са победите на Втората армия!

    20:37 31.01.2026

  • 68 Руската пропаганда опростачва

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "оня 🥋":

    И винаги има за цел глупаците.

    20:37 31.01.2026

  • 69 Тоа ПЕН дел а връща половин

    1 0 Отговор
    Маджария на нашата Родина ,.. защото е изконно Българска!! Иначе ше яде и шамарете и У . ЙОТ.
    Аре... гулаш..проЗДТ! Веднага!!!!

    20:38 31.01.2026

  • 70 Следващият премиер

    0 0 Отговор
    на Унгария се казва Петер Магяр.

    20:38 31.01.2026

  • 71 ти направо закри факти🤣🤣🤣

    0 0 Отговор
    Крайно време е урсулианците и лгбт античовеците да пълнят затворите, а не да са във властта!!!

    20:25 31.01.2026

    20:39 31.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания