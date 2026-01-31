Виктор Орбан: Европейците не искат нито да финансират Украйна, нито да я видят в ЕС

Гражданите на европейските страни не искат да финансират Украйна, както не я искат и в Европейския съюз (ЕС). Това мнение изрази днес унгарският премиер Виктор Орбан, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
"Европейците не искат парите им да се пилеят за Украйна и не искат Украйна в ЕС. Ако Централна Европа издържи, Западна Европа ще последва примера им и ще принуди лидерите си да променят курса“, пише Орбан в социалната платформа X.
Europeans do not want their money siphoned off to Ukraine, and they do not want Ukraine in the EU. If Central Europe stands strong, Western Europe will follow and force its leaders to change course. It's time to rise up, this battle must be won! ✊ pic.twitter.com/NvBvTW4NTWJanuary 31, 2026
Отношенията между Унгария и Украйна рязко се влошиха през последните дни поради разногласия относно края на руско-украинската война. Киев отправи директни заплахи срещу Орбан, а Будапеща обвини властите на съседната страна в опит за намеса в изборите работи на Унгария.
